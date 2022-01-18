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Французская элита до сих пор ассоциирует Россию с культурой. Вблизи украинской границы нет ни балерин, ни поэтов, - Кулеба

Французская элита до сих пор ассоциирует Россию с культурой. Вблизи украинской границы нет ни балерин, ни поэтов, - Кулеба

Многие французы до сих пор имеют ложное представление о сегодняшней России, ассоциируя ее с культурным наследием этой страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил в статье для газеты Le Figaro, текст которой опубликовала пресс-cлужба МИД.

"Я хорошо знаю, что часть французской интеллектуальной элиты все еще имеет особую привязанность к России. Некоторые очарованы русской культурой, от Толстого до "Большого". Другие скептически относятся к США и считают отношения с Россией альтернативой. Третьи предлагают геополитическую игру: теснее сотрудничать с Россией, чтобы якобы помешать сближению России с Китаем. Не хочу никого разочаровывать, но сегодняшняя Россия имеет мало общего с российским балетом или литературой, и вблизи украинской границы мы не видим сегодня ни балерин, ни поэтов. Россия не имеет и значимой роли в противостоянии США и Китая", - отметил украинский министр.

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Автор: 

армия РФ (19387) россия (95687) Франция (3524) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+54
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18.01.2022 17:15
+22
Расєйська культура навіть чується як матюк...
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18.01.2022 17:13
+16
Кулеба, посольства Украины и министерство культуры Украины просто НЕ работают в области ознакомления народов Европы с УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
ГДЕ гастроли балета, Вирского, Веревки ?
А оперы « Наталка - Полтавка» « запорожец за Дунаем» ?
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18.01.2022 17:17
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18.01.2022 17:12 Ответить
Это вроде даже не космонавт, а тупо вставлена хлебососина пыни в картинку из старкрафта.
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18.01.2022 19:08 Ответить
Расєйська культура навіть чується як матюк...
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18.01.2022 17:13 Ответить
Гарно сказав. Ще б зелоху це вклав у голову.
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18.01.2022 17:13 Ответить
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18.01.2022 17:15 Ответить
Айдер сделал в ФБ весь свой профиль только для друзей? Думаю, куда делся Муждабаев? Был подписан на него.

Перелогинился на запасной аккаунт, поиск тоже не видит. Странно..
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18.01.2022 19:07 Ответить
Кулеба, посольства Украины и министерство культуры Украины просто НЕ работают в области ознакомления народов Европы с УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
ГДЕ гастроли балета, Вирского, Веревки ?
А оперы « Наталка - Полтавка» « запорожец за Дунаем» ?
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18.01.2022 17:17 Ответить
В курсе - в Словакии и Австрии театры работают .

Вы явно не в курсе 😀
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18.01.2022 17:21 Ответить
Кацапы все европейцев за людей не считают
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18.01.2022 17:27 Ответить
И кто сейчас послами назначен??? Кварталовцы!
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18.01.2022 17:25 Ответить
Ужас
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18.01.2022 17:25 Ответить
Сможешь?
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18.01.2022 17:20 Ответить
Скопируй Конституцию з сайта в ворд и исправляй все, что угодно.
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18.01.2022 17:31 Ответить
Большой поклонник русо артисто сидит(или лежит, как получится) в кресле президента Украины. А шефир(да и другие тоже) на этом и деньги зарабатывает. Но виновны французы. С такой логикой впору обращаться в печерский суд, чтобы он запретил французов.
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18.01.2022 17:18 Ответить
зачотный троллинг заспаного Запада
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18.01.2022 17:20 Ответить
Медведь, водка, балалайка, лада-калина, щи, армата, федеральные каналы, канализация, газификация.....гулаги, сталин, ленин, ... Пушкин, Есенин, Плисецкая,..... как много "интеллигентной культуры".. на россии осталось..
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18.01.2022 17:28 Ответить
Кордон тримтів, як верболіз річковий,
Лякав міністр : --- Шпагат від Волочковой!
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18.01.2022 17:28 Ответить
Нема тому що біндєри балерин запінили, а поєтів розіп"яли.
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18.01.2022 17:29 Ответить
"від Толстого до "Большого" - тонкий троллинг))))
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18.01.2022 17:29 Ответить
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18.01.2022 17:32 Ответить
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18.01.2022 17:39 Ответить
да, кончились на раше балерины... из последних типо балерин вспоминается только волочкова..., но назвать ее балериной и поставить рядом с А. Павловой и Г. Улановой как-то язык не поворачивается....
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18.01.2022 17:45 Ответить
Колись деякі вважали, що батьківщина Вагнера та Ґете апріорі не може будувати концтабори.
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18.01.2022 17:49 Ответить
їх кацапи навчили
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18.01.2022 19:27 Ответить
Тут спірне питання. Та наче плагіат був в обох.
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18.01.2022 19:36 Ответить
буває, що однакові ідеї приходять на думку різним людям одночасно, сперечатись не буду.
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19.01.2022 17:44 Ответить
Ну пачему же? А с Искандерами с Дальнего Востока едут именно декабристы вместе со своими верными жёнами....дык, не верите, ..проверьте. Они весь декабрь едут......
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18.01.2022 18:00 Ответить
Эти не от мира сего чего стоит только один Макрон....
хотя это о чём я у нас же Зеленский...
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18.01.2022 19:02 Ответить
Кулеба идиот? Вблизи любой границы любой страны есть войска, притом их численность никто ограничивает. Россия не нарушает ни одного международного закона размещая войска где угодно на своей территории.
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18.01.2022 19:02 Ответить
скорее ты идиот
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18.01.2022 19:13 Ответить
Московия не нарушает все международные законы, размещая войска не на своей территории. В Крыму.
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18.01.2022 20:46 Ответить
Бугага, Пушкин..Лермонтов.. Есенин.. вращаются с релятивистской скоростью где-то.. пока французы туго напрягают ленивые мозги.
" Скажи ка дядя, ведь не даром, москва спаленная пожаром, французу отдана"
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18.01.2022 19:04 Ответить

Хорошо сказал- в точку!))
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18.01.2022 19:06 Ответить
К лягушатникам не ломится косорылый коми-пермяк Моторола.....
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18.01.2022 19:07 Ответить
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18.01.2022 19:13 Ответить
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18.01.2022 19:21 Ответить
Так у них культура одинаковая. Ещё при царе русские барчуки жаловались, шо их хвранцузкие гувернантки громко, пардон, пердят..)
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18.01.2022 19:38 Ответить
Быдло есть в любом народе. Когда быдло просто бухает и забивает козла, размышляя про плоскую Землю, то это не страшно. Страшно, когда быдло становится "Ылитой". Страшно, когда быдло становится модным и цитируемым. ЗЕквартал это быдло-юмор в прикольной обертке для лохов, не умеющих мыслить критически. Французское быдло, ставшее "Ылитой", почти ничем от нашего, "квартального", не отличается, к сожалению.
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18.01.2022 19:53 Ответить
А может предложить депортировать эту промосковскую элиту в районы от Воркуты до Чукотки.. думаю там вся Хфранция поместится тем более "ненадолго".
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18.01.2022 20:10 Ответить
Мордора как такового нет.Балет,литература,наука-это пришло к москалям с Запада.Поэты,писатели банальные плагиаторы жанра, которые талантливо пользовались чужим.И при том то,чем и кем гордятся москали кануло в Лету в 1917 году с философским теплоходом.Волны эмигрантов,часть которых и осела во Франции.Той Рашки нет с 17го года.Это как у Брэдбери в"Марсианских экспедициях".Первая экспедицию землян,марсиане ликвидировали,но при этом подхватили земной вирус,который их уничтожил.А во второй экспедиции,земляне изучали вже пустые города вымерших марсиан.Так вот москали,как те земляне,которым досталась в наследство продвинутая цивилизация марсиан.Города,библиотеки,научные труды и прочие артефакты к которым москали никакого отношения не имеют,но считают их своими изобретениями.И вот спустя поколение,и коверканье истории с помощью пропаганды,новое поколение уже невозможно переубедить в том,що они москали с Земли,которые тупо заняли дома и научные труды вымерших марсиан.Як вариант
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18.01.2022 20:41 Ответить
Французька еліта? Нема там давно жодної еліти. І ні з чим кацапію вони не асоціюють. Лище з дурними грошима, якими наповнює їхні кишені росія. Згадайте "легенду": "Платіні". Що йому бракувало? Але і його купили. Тому: do dupy "французьку_еліту" разом з "кулєбою", до речі.
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18.01.2022 20:41 Ответить
Идеальный правитель ордынской намосковии - психопат, живущий бобылем, демонстрирующий крайнюю социофобию, шовинизм и ксенофобию. Обязательно ведущий бункерный образ жизни, этакий современный вариант монаха-отшельника.
Вот именно в этом и заключается всё их "культурное наследие" и современная "культура" - иметь "идеального правителя", "пахана всея расея".
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18.01.2022 21:05 Ответить
Про "культуру России" могут рассуждать лишь те, кто там никогда не был.
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18.01.2022 22:18 Ответить
Редактори влучно підібрали фото до статті. Це українець - Сергій Полунін, народився у Херсоні, у 13 років поїхав у Лондон до королівської школи балету, а потім раптом став рускім артістом та фанатом *****.
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19.01.2022 17:58 Ответить
 
 