Французская элита до сих пор ассоциирует Россию с культурой. Вблизи украинской границы нет ни балерин, ни поэтов, - Кулеба
Многие французы до сих пор имеют ложное представление о сегодняшней России, ассоциируя ее с культурным наследием этой страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил в статье для газеты Le Figaro, текст которой опубликовала пресс-cлужба МИД.
"Я хорошо знаю, что часть французской интеллектуальной элиты все еще имеет особую привязанность к России. Некоторые очарованы русской культурой, от Толстого до "Большого". Другие скептически относятся к США и считают отношения с Россией альтернативой. Третьи предлагают геополитическую игру: теснее сотрудничать с Россией, чтобы якобы помешать сближению России с Китаем. Не хочу никого разочаровывать, но сегодняшняя Россия имеет мало общего с российским балетом или литературой, и вблизи украинской границы мы не видим сегодня ни балерин, ни поэтов. Россия не имеет и значимой роли в противостоянии США и Китая", - отметил украинский министр.
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Перелогинился на запасной аккаунт, поиск тоже не видит. Странно..
ГДЕ гастроли балета, Вирского, Веревки ?
А оперы « Наталка - Полтавка» « запорожец за Дунаем» ?
Вы явно не в курсе 😀
Лякав міністр : --- Шпагат від Волочковой!
хотя это о чём я у нас же Зеленский...
" Скажи ка дядя, ведь не даром, москва спаленная пожаром, французу отдана"
Хорошо сказал- в точку!))
Вот именно в этом и заключается всё их "культурное наследие" и современная "культура" - иметь "идеального правителя", "пахана всея расея".