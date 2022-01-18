Французская элита до сих пор ассоциирует Россию с культурой. Вблизи украинской границы нет ни балерин, ни поэтов, - Кулеба

Многие французы до сих пор имеют ложное представление о сегодняшней России, ассоциируя ее с культурным наследием этой страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил в статье для газеты Le Figaro, текст которой опубликовала пресс-cлужба МИД.

"Я хорошо знаю, что часть французской интеллектуальной элиты все еще имеет особую привязанность к России. Некоторые очарованы русской культурой, от Толстого до "Большого". Другие скептически относятся к США и считают отношения с Россией альтернативой. Третьи предлагают геополитическую игру: теснее сотрудничать с Россией, чтобы якобы помешать сближению России с Китаем. Не хочу никого разочаровывать, но сегодняшняя Россия имеет мало общего с российским балетом или литературой, и вблизи украинской границы мы не видим сегодня ни балерин, ни поэтов. Россия не имеет и значимой роли в противостоянии США и Китая", - отметил украинский министр.

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