С начала суток войска РФ на Донбассе не открывали огонь, потерь нет, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток не открывали огонь на Донбассе, потерь среди украинских военных нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
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Vitia Ma
показать весь комментарий18.01.2022 17:19 Ответить Мне нравится 0
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