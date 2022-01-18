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Новости Война
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С начала суток войска РФ на Донбассе не открывали огонь, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток войска РФ на Донбассе не открывали огонь, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток не открывали огонь на Донбассе, потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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Донбасс (26956) наемники рф (2087) операция Объединенных сил (6766)


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Якщо війська РФ відкривали вогонь то це вже агресія, а Конституція чітко говорить що в такому випадку головнокомандувач повинен негайно вводити військове положення!
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18.01.2022 17:19 Ответить
 
 