Заболеваемость COVID-19 в Ивано-Франковской области возросла в 3,5 раза. Возможно закрытие школ в случае ухудшения ситуации, - ОГА

Сегодня, 18 января, состоялось внеочередное заседание Региональной комиссии ТЭБ и ЧС Ивано-Франковской области.

Об этом сообщила в Фейсбуке глава ОГА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.

"Состоялось внеочередное заседание Региональной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в ходе которого было принято решение о принятии мер по внедрению усиленного контроля за соблюдением ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения коронавируса", - пишет она.

По информации главы ОГА, показатель заболеваемости COVID-19 составляет 9816,19 на 100 тыс. населения. В течение двух недель текущего года наблюдается рост заболеваемости – зарегистрировано 5097 случаев заболевания против 1429 случаев за прошлую неделю, заболеваемость выросла в 3,5 раза, в частности среди детей – в 4,5 раза.

Выше 50% возросла заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей в 54 территориальных общинах, из них количество положительных случаев превышает 70 случаев в неделю в 21 территориальной общине.

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"В случае дальнейшего увеличения уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями среди детей дошкольного возраста и учащихся школ будет принято решение о приостановлении учебно-воспитательного процесса. Также будет ограничено проведение развлекательных мероприятий, публичных событий, деятельность заведений общепита", - добавила Онищук.