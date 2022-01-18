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В Украине происходит выборочное давление на бизнес, - инвестаналитик о блокировке работы "Арселор-Миттал Кривой Рог"

В Украине происходит выборочное давление на бизнес, - инвестаналитик о блокировке работы

Блокирование работы "Арселор-Миттал Кривой Рог" уничтожает инвестиционную привлекательность Украины и свидетельствует о том, что в Украине происходит выборочное давление на бизнес.

Об этом заявил инвестаналитик Сергей Фурса.

"История с "АрселорМиттал" - это самая позорная история. Потому что у нас есть выборочное давление, которое постоянно повторяется. То СБУ, то налоговая, то другие государственные органы давят именно на "Криворожсталь", "Арселор Миттал". Причем, судя по всему, там есть какая-то персональная история у руководителей государства, потому что они также из Кривого Рога. И происходит постоянное давление на эту компанию", - рассказал Фурса в эфире телеканала "Украина 24".

Он напомнил, что "Криворожсталь" – это единственный объект в Украине, который был продан на прозрачном честном приватизационном аукционе. Кроме того, "АрселорМиттал Кривой Рог" является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Поэтому, когда власть блокирует работу и осуществляет давление на честного иностранного инвестора, это является крайне негативным сигналом для других инвесторов.

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"Наиболее прозрачного инвестора в Украине постоянно прессуют украинские силовые органы. И тем посылают просто супернегативные сигналы. Лакшми Миттал вынужден время от времени приезжать в Украину, приходить в Офис президента и говорить: ну доколе это будет, пока нас будут кошмарить? И, конечно, внешне это идет как очень негативный информационный фон. Это та история, о которой напишут в Financial Times. Это та история, которая будет обсуждаться в условном Давосе", - пояснил Фурса.

Напомним, 4 января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог".

В компании выразили возмущение этим решением и обратились в суд.

Ранее Руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский заявил, что из-за блокировки счетов налоговой "Арселор Миттал" из Украины уйдет последний иностранный бизнес, ведь такие тенденции портят настроение инвесторам и инвестиционный климат, и не способствуют привлечению новых инвесторов.

Автор: 

Фурса Сергей (26) Арселор (60)


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Топ комментарии
+2
У нас у власти просто настоящие барыги. Они тупо хотят бабло

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18.01.2022 17:44
+1
Не нравится здешний климат - пусть уходят !
Наш преЗедент уже лёг на рельсы и слышит стук копыт инвесторов с Омана, вдыхает финансовый поток с Давоса и видит (б)уеву тучу инвест-няней криворожского коксохима.......
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18.01.2022 17:58
+1
Які проблеми???

Вимий кастрюлю з під борщу, але воду не зливай. На третій день все прокисне - щі готові!
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18.01.2022 18:23
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Знов Кривий Ріг-там шо пороблено?...
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18.01.2022 17:41 Ответить
У нас у власти просто настоящие барыги. Они тупо хотят бабло

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18.01.2022 17:44 Ответить
да гоните их уже в шею эти иностранные инвестиции..., вон русские подарят нам лапти и будем ими щи хлебать..., правда щи тоже кто-то должен подарить...
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18.01.2022 17:47 Ответить
Які проблеми???

Вимий кастрюлю з під борщу, але воду не зливай. На третій день все прокисне - щі готові!
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18.01.2022 18:23 Ответить
это кошмарят гиганта.

а что светит малому предпринимателю?
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18.01.2022 17:54 Ответить
Не нравится здешний климат - пусть уходят !
Наш преЗедент уже лёг на рельсы и слышит стук копыт инвесторов с Омана, вдыхает финансовый поток с Давоса и видит (б)уеву тучу инвест-няней криворожского коксохима.......
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18.01.2022 17:58 Ответить
Китайцы хотят от Украины 3,5 млрд за обман с акциями "Мотор Січ". Сколько захочет "Арселор Миттал"? Как-то Коломойский предлагал Зе сделать дефолт Украине, т.е. обанкротить. Тогда и активами можно будет задёшево разжиться.
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18.01.2022 18:13 Ответить
Всё идет по ранее утверждённому плану голубых (П***Расов), мафия "Г+Г" тупо грабит всех, не смотря ни на что!
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18.01.2022 18:21 Ответить
Это хуже девяностых...😁
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18.01.2022 18:38 Ответить
видно папу с мамой перевез и квартиру там продал
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18.01.2022 18:40 Ответить
бени коломойского работа. конкурента хочет завалить. и выкупить. через свою ручную ЗЕплесень правящую.
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19.01.2022 00:43 Ответить
 
 