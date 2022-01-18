В случае вторжения РФ НАТО поможет Украине полностью реализовать свое право на самозащиту, - Столтенберг

В случае вторжения России в Украину, НАТО и союзники, кроме введения санкций против Кремля, помогут украинцам реализовать их право на самооборону.

Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг во время брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Столтенберг напомнил о том, что НАТО и союзники очень ясно дали понять Кремлю: если они еще раз используют силу против Украины, это дорого обойдется России.

"Экономические, финансовые, политические санкции. НАТО и союзники также обеспечат поддержку Украины. Украина имеет право защищать свой суверенитет, и НАТО поможет ей полностью реализовать свое право на самозащиту за счет поддержки союзников", - подчеркнул генсек Альянса.

В то же время Столтенберг подчеркнул, что основная задача сейчас – добиться прогресса политическими средствами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Столтенберг пригласил Россию и страны НАТО провести ряд встреч для обсуждения тем, вызывающих беспокойство