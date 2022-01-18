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Новости Агрессия России против Украины Война
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В случае вторжения РФ НАТО поможет Украине полностью реализовать свое право на самозащиту, - Столтенберг

В случае вторжения РФ НАТО поможет Украине полностью реализовать свое право на самозащиту, - Столтенберг

В случае вторжения России в Украину, НАТО и союзники, кроме введения санкций против Кремля, помогут украинцам реализовать их право на самооборону.

Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг во время брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Столтенберг напомнил о том, что НАТО и союзники очень ясно дали понять Кремлю: если они еще раз используют силу против Украины, это дорого обойдется России.

"Экономические, финансовые, политические санкции. НАТО и союзники также обеспечат поддержку Украины. Украина имеет право защищать свой суверенитет, и НАТО поможет ей полностью реализовать свое право на самозащиту за счет поддержки союзников", - подчеркнул генсек Альянса.

В то же время Столтенберг подчеркнул, что основная задача сейчас – добиться прогресса политическими средствами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Столтенберг пригласил Россию и страны НАТО провести ряд встреч для обсуждения тем, вызывающих беспокойство

НАТО (10002) россия (95683) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+55
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18.01.2022 18:00
+38
Щодо завтрашнього дня.
Взути інші чоботи, ті що з фольгою всередині. Вдягнути колготи під штани. Шапочку. Кофту, дві.
Взяти бутерброд, термос і читалку. Спробувати, чи дотягну Святове рибальське крісло, треба тільки непомітно з хати винести.

... Якби ми вчора не вийшли, Україну списали б з карти суб'єктності. З нами і так крізь зуби говорять через обрання Зе, а якби вчора виразно не показала себе реальна організована опозиція - ніхто б на нас більше не зважав.
Сильно зараз беруть до уваги інтереси білорусів? Так отож.

Завтрашній візит Блінкена лякає не тільки Вову. Я теж боюся.
Боюся, що Україну нагинатимуть на повноцінну імплементацію мінських, і що Зе піде на всі можливі поступки. І одночасно розумію, що американці не можуть не враховувати думку справді важливих людей - нас із вами.
Тих, хто завтра піде під суд із бутербродами.

А ті, хто вчора зловтішався над протестом. Ті, хто вчергове притягнув напівозкладену тушу власних "претензій до Порошенка". Ті, хто відчепіривши манірного пальчика, вчать і виховують нас, пояснюючи, що ми зовсім не так і не туди виступаємо. Всі ті, хто в житті не піднімуть зад із дивану, але мають вагому експертну думку з підняття наших задів...
Знаєте що? Згиньте.
Для мене ви назавжди лишаєтеся фарисеями.

Для всіх інших - зустрінемося завтра. Або через день, через тиждень чи місяць. Ми обов'язково зустрінемося, бо чудово розуміємо, що воюємо ми тут не стільки і не тільки за Порошенка. https://t.me/nuts_roses/482 https://t.me/nuts_roses/482

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18.01.2022 18:00
+25
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18.01.2022 18:06
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Правила форума Совет форумчан
Сегодня на Московии буде ярко полыхать ))).
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18.01.2022 17:59 Ответить
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18.01.2022 18:00 Ответить
американець ******* стереже українські небо й землю з півночі, британець RRR7205 - з півдня
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18.01.2022 18:03 Ответить
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18.01.2022 18:48 Ответить
Два-три залпи ракетами Трайдент-2 з термоядерними БЧ по зміїному кублу мацквабаду повністю
задовільнить право українців на самозахист.
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18.01.2022 18:57 Ответить
Щодо завтрашнього дня.
Взути інші чоботи, ті що з фольгою всередині. Вдягнути колготи під штани. Шапочку. Кофту, дві.
Взяти бутерброд, термос і читалку. Спробувати, чи дотягну Святове рибальське крісло, треба тільки непомітно з хати винести.

... Якби ми вчора не вийшли, Україну списали б з карти суб'єктності. З нами і так крізь зуби говорять через обрання Зе, а якби вчора виразно не показала себе реальна організована опозиція - ніхто б на нас більше не зважав.
Сильно зараз беруть до уваги інтереси білорусів? Так отож.

Завтрашній візит Блінкена лякає не тільки Вову. Я теж боюся.
Боюся, що Україну нагинатимуть на повноцінну імплементацію мінських, і що Зе піде на всі можливі поступки. І одночасно розумію, що американці не можуть не враховувати думку справді важливих людей - нас із вами.
Тих, хто завтра піде під суд із бутербродами.

А ті, хто вчора зловтішався над протестом. Ті, хто вчергове притягнув напівозкладену тушу власних "претензій до Порошенка". Ті, хто відчепіривши манірного пальчика, вчать і виховують нас, пояснюючи, що ми зовсім не так і не туди виступаємо. Всі ті, хто в житті не піднімуть зад із дивану, але мають вагому експертну думку з підняття наших задів...
Знаєте що? Згиньте.
Для мене ви назавжди лишаєтеся фарисеями.

Для всіх інших - зустрінемося завтра. Або через день, через тиждень чи місяць. Ми обов'язково зустрінемося, бо чудово розуміємо, що воюємо ми тут не стільки і не тільки за Порошенка. https://t.me/nuts_roses/482 https://t.me/nuts_roses/482

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18.01.2022 18:00 Ответить
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18.01.2022 18:06 Ответить
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18.01.2022 18:12 Ответить
+++++
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18.01.2022 22:33 Ответить
"Борітеся,поборете,вам Бог помагає, за вас - правда,за вас - слава, і воля святая!!!!"
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18.01.2022 18:09 Ответить
Sofiya Fedyna@ukrainesinger

https://mobile.twitter.com/ukrainesinger/status/1483427299945029632 3 ч



Щойно стало відомо, що вчора автобуси на Київ блокувала не так поліція, як Укртрансбезпека, яка в підпорядкуванні Міністерство інфраструктури.
Пане Mustafa Nayyem, ви ж заступник міністра, поясніть, чому ви дружно втілюєте найгірші ригівські практики? Ви ж ніби на Майдані були
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18.01.2022 18:20 Ответить
если Блинкену покажут с протеста хоть один плакат типа "Нi вибірковому правосуддю" он
будет возюкать зе мордой по столу очень долго и убедительно
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18.01.2022 18:15 Ответить
Дякую вам. На жаль, я не могла бути присутньою. Всім хто був, величезне спасибі.
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18.01.2022 19:25 Ответить
А шо там протяффкают дойчен шлюхи и жабоеды?
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18.01.2022 18:02 Ответить
Нужно перестать стрелять, поставки вооружения могут спровоцировать Россию , нужно просто проявить стурбованисть и сесть за стол переговоров с Путиным , и пригрозить эмбаргом на бананы, апельсины , компьютерную технику, в ЕС Россия не сможет импортировать всю эту продукцию , также ЕС не будет в Россию импортировать говно , балалайки, швабры , газ, нефть , дебилов
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18.01.2022 18:38 Ответить
Ну звичайно що німецька еліта буде проти того що нато воюватиме проти ресурсної колонії німеччини. Це ж втрата німеччиної ресурсів.
І відколи в франції появився голос? Там немає говорити на світовій арені. Їм просто всеодно.
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18.01.2022 19:15 Ответить
ця заява вже тішить...
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18.01.2022 18:02 Ответить
Нидерландская карикатура, 1980 год.
Брежнев: "Мы предупреждаем президента США Картера, что не допустим вмешательства во внутренние дела Ирана". На груди медали с названиями стран, в которых действовали советские военные интервенты.
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18.01.2022 18:04 Ответить
...а зараз балалайки перевороту чекають, та не в мізках

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18.01.2022 18:28 Ответить
Да , это смешно, но при этом в СССР в при Брежневе и 80-х не кричали с каждого утюга, что нужно кого-то бомбить или на кого-то напасть, и вообще Леонид Ильич был "пламенный борец за мир")
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18.01.2022 18:35 Ответить
Зачем вообще транслировать этот бесконечный трёп Столтенберга и Бореля? Они никто и звать их никак. Просто артисты, нанятые чтобы что-то постоянно говорить. Решают государства, а не эти бюрократы.
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18.01.2022 18:06 Ответить
Ну так твоя експертна думка, нас має більше цікавити
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18.01.2022 18:12 Ответить
Трьоп у чорноротої кацапні. І понос від заяв лідерів Заходу.
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18.01.2022 18:13 Ответить
"У разі вторгнення РФ НАТО допоможе Україні повністю реалізувати своє право на самозахист, - Столтенберг"

_ Они уже восемь лет как вторглись - но кое-кто до сих пор прикидывается шлангом!
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18.01.2022 18:07 Ответить
Шо там с будапештским меморандумом?
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18.01.2022 18:09 Ответить
Росія його порушила.
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18.01.2022 18:11 Ответить
та ну?... не гони
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18.01.2022 20:43 Ответить
Хорошая новость
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18.01.2022 18:10 Ответить
Можно сейчас реализовать право, некоторые мусора охоеневшие вместе из Черниговским судами решили ограбить, дайте законное право их устранить
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18.01.2022 18:11 Ответить
Ага, как в 2014-ом.
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18.01.2022 18:15 Ответить
"У разі вторгнення Росії в Україну, НАТО та союзники, крім введення санкцій проти Кремля, допоможуть українцям реалізувати їхнє право на самооборону. " - коли будете допомагати - ви тільки німцям про це не кажіть
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18.01.2022 18:19 Ответить
а армія рф буде наступати місяць, рік, чи пару років?
а скільки годин потрібно ВКС рф що б розхерачити всю нашу пво та склади?
годину, дві чи три?
і коли, кому ви потім будете допомагати.
чи ви розраховуєте що відкрите вторгнення почнеться з піхоти?
в такому випадку ви або дурні, або вам ТРЕБА втягнути рашу в війну.
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18.01.2022 18:19 Ответить
для выражения озабочености нет разницы сколько орки будут наступать ..
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18.01.2022 18:47 Ответить
Усим вєрующім в кацапскі касмічєскіє войска - усеруться, ні через 1, ні через 3 години усьо не розхерачать. Нанести величезну шкоду зможуть, тут ніхто не сперечається. Але, в такому разі, отримають МАКСИМАЛЬНО можливу відповідь. Так, ми зможемо нанести меншу шкоду, у нас менші можливості. І це лише при обміні ударами, без "ввода міратворцев одекабе".
Якщо можна, напишіть короткий сценарій подій, який Ви уявляєте
1. чим, куди і як ударять кацапи?
2. куди і як полетять наші старенькі точки У, Смерчі, постріли гаубиць, танків, безпілотники і прості квадрокоптери за 1000 баксів?
Тільки не говоріть, що кацапи всьо разхєрачать полностью в одін міг. Вони он в Сірії партизанів без нічого херачать-хєрачать, да всьо нікак нє расхєрачат.
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18.01.2022 19:01 Ответить
я наголошую!!!!!!!
якщо путін буде нищити точково з повітря, ми не зовсім, але майже безсилі проти нього.
якщо йому вистачить "розуму" наступати по землі,
получе по рилу, що мало не покажеться, але трупів буде море.
я не вірю в сухопутний наступ без повітряної та ракетної підготови.
хіба тільки як що він зовсім кончений і кончені ті хто виконає наказ піти в атаку
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18.01.2022 19:11 Ответить
Усі чомусь думають, що кацапи рівня США або Китаю. Ну... це як моська проти слона і носорога.
А Україна це теж не якийсь там партизанський бандустан, де взагалі немає ніякого озброєння, крім автоматів. Крім того, кацапи, ось вони, поруч, відсидіться їм десь за морями, за тисячами кілометрів не получиться, отримають удари по своїй території.
В разі чого кацапи конкретно отримають від нас навіть без наземної операції.
Майже безсилі проти кацапів партизани в Чечні, Сирії, Лівії, аж ніяк не ми.
Ми маємо менші сили, ніж кацапи. І тільки. Проте не безсилі і можемо дати гідну відсіч
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18.01.2022 20:26 Ответить
"У разі"??? Територіальна цілісність України внаслідок військової агресії рф була порушена в 2014 році та триває досі. Вже можете завозити до нас ЗРК та закривати небо від путінських "соколів" та "іскандерів", не сумнівайтеся. "Базар катался" - як казали в моєму рідному, окупованому орками Луганську.
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18.01.2022 18:20 Ответить
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18.01.2022 18:24 Ответить
В ізраїль їхали патріоти, з України значна частина патріотів виїхала, або була ... ,зауважу - у радянські часи, у часи поневірянь 90х, і так далі...
Тому маємо те, що маємо (
Ті 73(45) відсотків проводять політику рабів, та обирають самі розумієте кого(
Отак і живріємо у цьому житті.
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18.01.2022 18:36 Ответить
Вместо тысячи обещаний пришлите один ешелон оружия. Лучше предупредить чем потом разбирать последствия. И лучше Рашку остановить в Украине чем потом вся Европа будет дрожать когда кремлевский Фюрер будет размахивать бимбой
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18.01.2022 18:24 Ответить
Когда человек готовится к самообороне в своем доме, то он покупает дробовик, патроны, тренируется. Или я шо-то не так понимаю? Или человек договаривается с продавцом о покупке оружия и на этом все, а когда в двери начнет ломиться вооруженный злодей, то он просит злодея подождать немножко, пока он сбегает в магазин и купит дробовик с патронами?
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18.01.2022 18:40 Ответить
Да "дробовик" и патроньі у Украиньі есть , не хватает лазерного прицела и гранат . Думаю , что бандит зассьіт лезть , потому , как оружейньій магазин обещает все єто очень оперативно доставить , и бесплатно !
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18.01.2022 18:52 Ответить
Дякуємо, щири друзі у скрутні часи завжди прикривають спини одне одному. Тримаємо стрій
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18.01.2022 18:42 Ответить
а немтура блокирует даже чужие поставки.
что говорить о немецком оружии
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18.01.2022 18:52 Ответить
НАТА вводи!
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18.01.2022 19:26 Ответить
В мене є деякі підозри про Зе актора:

1) Чи не віддасть Зе наказ ЗСУ не відкривати вогонь у бік агресора при вторгненні ?

2) Чи не піде Зе клоун на перемовини з Кремлем у разі вторгнення Кацапії в Україну ?

3) Чи не піде Зе на поступки Кремлю по питанню Криму і визнання сепарських гето ?

4) Чи не задумано це ще з 2019 року щоб Зе актор на третій рік свого президентсва
здав Україну Кремляндії ?
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18.01.2022 19:48 Ответить
когда нападут уже поздно будет
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18.01.2022 21:50 Ответить
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1564544477237780&id=100010467271009
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18.01.2022 21:56 Ответить
На що розраховує Кремль у разі ракетно бомбових ударів по Україні ?
Вони думають що українці їм це колись пробачать ? Навіть більщість
вати в Україні заненавидить Расєю. Тупі рсєйські гобліни
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18.01.2022 23:38 Ответить
Якщо німці не забанять.
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18.01.2022 23:59 Ответить
Стингеры! Нужна защита с воздуха!
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19.01.2022 00:25 Ответить
 
 