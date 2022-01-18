РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11431 посетитель онлайн
Новости
4 049 26

Рада на ближайшей пленарной неделе может начать рассмотрение законопроекта о пенсионной реформе, - Шуляк

Рада на ближайшей пленарной неделе может начать рассмотрение законопроекта о пенсионной реформе, - Шуляк

Верховной Раде на ближайшей пленарной неделе следует приступить к рассмотрению законопроекта о пенсионной реформе в Украине.

Об этом глава политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Как глава партии я предлагала в конце прошлого года и буду настаивать, чтобы на первой рабочей неделе Верховной Рады в январе обязательно был рассмотрен законопроект, касающийся пенсионной реформы. К сожалению, он так и не был принят даже в первом чтении. На сегодняшний день он прошел комитет, он рекомендован к принятию, согласован со всеми стейкхолдерами, Кабмином и профессиональной средой, и поэтому я считаю, что он должен быть просто номер один в повестке дня, чтобы реформирование пенсионной системы все-таки состоялось", - сказала Шуляк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Усиление народовластия и ряд реформ: Стефанчук назвал приоритеты Рады на 2022 год

В то же время она отметила, что реформирование пенсионной системы в Украине, вероятно, не будет слишком быстро, но "ВР просто обязана вынести этот законопроект как приоритетный".

Кроме того, глава политсилы рассчитывает на то, что парламент сможет на следующей неделе начать рассмотрение президентской инициативы по экономическому паспорту украинцев.

Также читайте: Мы не успели рассмотреть законопроект о накопительной пенсионной системе. Это самый большой провал Рады в этом году, - Арахамия

Согласно календарному плану шестой сессии Верховной Рады, ближайшая пленарная неделя начнется в парламенте 24 января.

ВР (29260) пенсионная реформа (1205) Слуга народа (2632) Шуляк Елена (86)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Навіть страшно уявити "реформування"...
показать весь комментарий
18.01.2022 18:23
+16
На пенсію з 99 років?
показать весь комментарий
18.01.2022 18:19
+15
Весь світ зайнятий безпекою України, "слуги бабломойського"- популістськими обіСцянками та рейтингом.
показать весь комментарий
18.01.2022 18:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На пенсію з 99 років?
показать весь комментарий
18.01.2022 18:19 Ответить
А хоть и с рождения - на пенсию...Зебуины же за то, шобы отказаться от пенсионных выплат.
показать весь комментарий
18.01.2022 18:32 Ответить
Прочитал новость: коронавирус, как выяснили ученые, вызывает смерть в основном у лиц старше 65 лет.
Не вирус, а просто мечта Пенсионного Фонда!.......
показать весь комментарий
18.01.2022 18:19 Ответить
кацапы это поняли давно и исправно выполняют...количество пенсионеров уменьшилось на 1,5 млн
показать весь комментарий
18.01.2022 18:40 Ответить
Весь світ зайнятий безпекою України, "слуги бабломойського"- популістськими обіСцянками та рейтингом.
показать весь комментарий
18.01.2022 18:22 Ответить
Навіть страшно уявити "реформування"...
показать весь комментарий
18.01.2022 18:23 Ответить
Отменить совсем пенсию, лохторат Зеленского будет доволен
показать весь комментарий
18.01.2022 18:31 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2022 18:38 Ответить
Дуже правильно буду тепер те ґе так називати - зе щурячий король , а зебіли справжні щурі .
показать весь комментарий
18.01.2022 21:02 Ответить
Щось на Цензорі сьогодні багато новин від зелених дебілів, нікому не цікавих.
показать весь комментарий
18.01.2022 18:41 Ответить
а вам, казлам ніхто не доповів, що на кордоні армія рф стоїть?
може про безпеку та армію, ні?
показать весь комментарий
18.01.2022 18:44 Ответить
Знов будуть обдирати працюючих....
показать весь комментарий
18.01.2022 18:54 Ответить
Ні ! Зроблять так щоб не працюючих ( пенсіонерів ) менше стало (
показать весь комментарий
18.01.2022 19:05 Ответить
Ну я вимушений працювати , бо на те , що вони називають пенсією , не те , що прожити - найдешевші харчі купити неможливо . Крадуть міліардами , а розповідають , що пенсіонери всіх обжирають . Ви скажіть , де ще в світі люди похилого віку таку ганьбу терплять ? А зе істота не посоромилася своєму папє ще й якусь доплату призначити за "наукові досягнення"! Та цю папу за те , що застругав таке , ...
показать весь комментарий
18.01.2022 21:10 Ответить
А може не треба
Пи си чергову пенсійну реформу провели при овочі і де він зараз )
показать весь комментарий
18.01.2022 19:04 Ответить
Шуляк, шо за треш? Дивишся на Осла та боїшся щось розумне запропонувати, обороноздатність, енергетична незалежність, економічна криза..Все під цього дурня пристосовуєшся, боїшся щоб не вигнали?
Ну так тоді виженуть другі. І кар'єрі буде кінець як у Аньки Германші.
показать весь комментарий
18.01.2022 19:11 Ответить
Та вы шо!?? Как можно? Слуги отдохнуть не успели. Стока праздников ,елки ,горнолыжный спуск и купание на Бермудах.... Нельзя перегружать ! Могут потерять от перенапряжения берега и примкнуть к неправильному крылу. Беречь надо ...... эту гнусь для суда!
показать весь комментарий
18.01.2022 19:18 Ответить
Оцеощасливлять.! Гроші Ваі? Будуть наші....
показать весь комментарий
18.01.2022 19:24 Ответить
***
вся прелесть любой пенсионной реформы в том,
что 60-летний мужик в глазах правительства - здоровый, сильный, активный альфа-самец.
а вот в глазах работодателя - больной, дряхлый, занудный старикашка
показать весь комментарий
18.01.2022 19:26 Ответить
Послали в космос Белку, Стрелку и Чукчу. Время сеанса связи: Голос
из динамика " Белка " - Ответ " Гав " " Нажми красную кнопку " "
Стрелка " - " Гав " " Нажми зеленую кнопку " " Чукча " - " Гав " "
Дубина не гавкай, накорми собак и не трогай никакие кнопки! "

Не при вашей зеленой каденции поднимать этот вопрос. Все равно через ОПу получится.
показать весь комментарий
18.01.2022 19:29 Ответить
Нужно просто сделать то что обещали когда начинали череду так называемых " пенсионных реформ" от Януковича и Порошенко до Зеленского . Пенсия должна насчитываться одинаково для всех категорий. Только два показателя должны идти в учет - стаж работы и коэффициент зарплаты ( с которой платили пенсионный налог). А то обещали именно это, а потом пошло поехало. Сначала сняли коэффициент на стаж с 1,5 одним до 1,0, а другим так и оставили 2,0 ( если так то нужно всем было делать 1, т.е. год за год, те у кого были особые условия труда вышли на пенсию досрочно имея льготный стаж, плюс коэффициент у них значительно больше, так как зарплаты были выше) Потом пришло решение добавлять в зависимости от возраста дополнительные выплаты, сначала 80+ потом 75+, теперь уже 70+. Поднимают минималку ускоренными темпами постепенно сравнивая ее с заработанными трудовыми пенсиями, т.е. сводя на "0" ранее заработанные пенсии сравнивая их постепенно с минималкой. По прежнему существуют "особые категории " с особыми методами расчета пенсий. Спец пенсии и т.д. А принцип должен быть один для всех. И расчет должен быть прост и одинаков. Но как мы видим этого ни когда не будет. Вместо этого будет постепенно подниматься пенсионный возраст ( в перспективе до 65 -70, при продолжительности жизни в Украине это означает что пенсии получать будет некому), вводиться вторая - накопительная " пенсия" которую к времени выхода съест инфляция , экономические кризисы, падение гривны и она превратится в фикции и копеечную добавку , при том что в процессе людям придется перечислять на это реальные и не малые деньги. Обычная " пирамида" на которой просто наживутся, и спросить об этом будет не с кого, все будут валить на "попередников". Ну и будет постепенно нивелироваться солидарная пенсия превращая для большинства людей ее в минимальную пенсию ( скорее похожую на пособие). И по видимому все так в итоге и будет. Так что тем кому сейчас 35 - 40 ( и они не входят в категорию " особых") пенсия по сути не светит и к этому морально нужно быть готовыми уже сейчас).
показать весь комментарий
18.01.2022 19:33 Ответить
Не дадуть дожить спокійно!
показать весь комментарий
18.01.2022 19:40 Ответить
За що б ви не взялись , все тріщить по швам. Яка реформа , - Коли добавляєте 25 гривень до 2200гр , то судьям получається 10 тис гр і всякому непотрібу які і так непогано живуть і якім усе здарюють, - Заводи пароходи і Телеканали.
показать весь комментарий
18.01.2022 19:48 Ответить
Прям первоочерёдная реформа! При таких кретинах у власти следующую пенсреформу будет проводить путин. Весь мир не переставая говорит про военную угрозу Укоаине, а этим дебилам ермак обещал, что все будет хорошо, и они не парятся, имитируют полезную деятельность.
показать весь комментарий
18.01.2022 20:12 Ответить
господи, зеленые, вы уже так везде нагадили!!! валите уже побыстрей подальше!!!
показать весь комментарий
18.01.2022 20:23 Ответить
Блін , реформу ПФ - треба було робити ще з початку 90-х !!!
Усі нормальні країни - Польша , Прибалтика (3 шт.) , Чехія ,Словатчина , Венгрія і навіть Румунія - вже зробили
І не треба зараз придумувати "особливий шлях" - досить подивится , як це працює у нормальних країнах ( у т.ч. вищеназваних)
А то як зараз наморозять ...
показать весь комментарий
18.01.2022 22:26 Ответить
 
 