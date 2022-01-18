Рада на ближайшей пленарной неделе может начать рассмотрение законопроекта о пенсионной реформе, - Шуляк
Верховной Раде на ближайшей пленарной неделе следует приступить к рассмотрению законопроекта о пенсионной реформе в Украине.
Об этом глава политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Как глава партии я предлагала в конце прошлого года и буду настаивать, чтобы на первой рабочей неделе Верховной Рады в январе обязательно был рассмотрен законопроект, касающийся пенсионной реформы. К сожалению, он так и не был принят даже в первом чтении. На сегодняшний день он прошел комитет, он рекомендован к принятию, согласован со всеми стейкхолдерами, Кабмином и профессиональной средой, и поэтому я считаю, что он должен быть просто номер один в повестке дня, чтобы реформирование пенсионной системы все-таки состоялось", - сказала Шуляк.
В то же время она отметила, что реформирование пенсионной системы в Украине, вероятно, не будет слишком быстро, но "ВР просто обязана вынести этот законопроект как приоритетный".
Кроме того, глава политсилы рассчитывает на то, что парламент сможет на следующей неделе начать рассмотрение президентской инициативы по экономическому паспорту украинцев.
Согласно календарному плану шестой сессии Верховной Рады, ближайшая пленарная неделя начнется в парламенте 24 января.
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Не вирус, а просто мечта Пенсионного Фонда!.......
може про безпеку та армію, ні?
Пи си чергову пенсійну реформу провели при овочі і де він зараз )
Ну так тоді виженуть другі. І кар'єрі буде кінець як у Аньки Германші.
вся прелесть любой пенсионной реформы в том,
что 60-летний мужик в глазах правительства - здоровый, сильный, активный альфа-самец.
а вот в глазах работодателя - больной, дряхлый, занудный старикашка
из динамика " Белка " - Ответ " Гав " " Нажми красную кнопку " "
Стрелка " - " Гав " " Нажми зеленую кнопку " " Чукча " - " Гав " "
Дубина не гавкай, накорми собак и не трогай никакие кнопки! "
Не при вашей зеленой каденции поднимать этот вопрос. Все равно через ОПу получится.
Усі нормальні країни - Польша , Прибалтика (3 шт.) , Чехія ,Словатчина , Венгрія і навіть Румунія - вже зробили
І не треба зараз придумувати "особливий шлях" - досить подивится , як це працює у нормальних країнах ( у т.ч. вищеназваних)
А то як зараз наморозять ...