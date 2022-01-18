В скором времени мы в письменном виде представим России наши предложения по ситуации с обеспечением безопасности в Европе, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник о планах вскоре письменно ответить на вопросы России по безопасности в Европе.
Об этом он сообщил в беседе с журналистами немецкого издания "Шпигель", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Вскоре мы представим России наши предложения в письменном виде, они (российская сторона - ред.) об этом осведомлены. Эти письменные предложения отражают нашу серьезную вовлеченность в переговоры по контролю над вооружениями, по прозрачности в том, что касается военной активности, ракет, многих других вопросов", – сказал Столтенберг.
"Но мы не готовы идти на уступки по ключевым вопросам", – подчеркнул он.
"И от России зависят ответы и участие во встречах, на которые я приглашал их", - подчеркнул Столтенберг.
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Взути інші чоботи, ті що з фольгою всередині. Вдягнути колготи під штани. Шапочку. Кофту, дві.
Взяти бутерброд, термос і читалку. Спробувати, чи дотягну Святове рибальське крісло, треба тільки непомітно з хати винести.
... Якби ми вчора не вийшли, Україну списали б з карти суб'єктності. З нами і так крізь зуби говорять через обрання Зе, а якби вчора виразно не показала себе реальна організована опозиція - ніхто б на нас більше не зважав.
Сильно зараз беруть до уваги інтереси білорусів? Так отож.
Завтрашній візит Блінкена лякає не тільки Вову. Я теж боюся.
Боюся, що Україну нагинатимуть на повноцінну імплементацію мінських, і що Зе піде на всі можливі поступки. І одночасно розумію, що американці не можуть не враховувати думку справді важливих людей - нас із вами.
Тих, хто завтра піде під суд із бутербродами.
А ті, хто вчора зловтішався над протестом. Ті, хто вчергове притягнув напівозкладену тушу власних "претензій до Порошенка". Ті, хто відчепіривши манірного пальчика, вчать і виховують нас, пояснюючи, що ми зовсім не так і не туди виступаємо. Всі ті, хто в житті не піднімуть зад із дивану, але мають вагому експертну думку з підняття наших задів...
Знаєте що? Згиньте.
Для мене ви назавжди лишаєтеся фарисеями.
Для всіх інших - зустрінемося завтра. Або через день, через тиждень чи місяць. Ми обов'язково зустрінемося, бо чудово розуміємо, що воюємо ми тут не стільки і не тільки за Порошенка. https://t.me/nuts_roses/482
поламать все ядреные бомбы московии