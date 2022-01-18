В скором времени мы в письменном виде представим России наши предложения по ситуации с обеспечением безопасности в Европе, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник о планах вскоре письменно ответить на вопросы России по безопасности в Европе.

Об этом он сообщил в беседе с журналистами немецкого издания "Шпигель", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вскоре мы представим России наши предложения в письменном виде, они (российская сторона - ред.) об этом осведомлены. Эти письменные предложения отражают нашу серьезную вовлеченность в переговоры по контролю над вооружениями, по прозрачности в том, что касается военной активности, ракет, многих других вопросов", – сказал Столтенберг.

"Но мы не готовы идти на уступки по ключевым вопросам", – подчеркнул он.

"И от России зависят ответы и участие во встречах, на которые я приглашал их", - подчеркнул Столтенберг.

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