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Новости Агрессия России против Украины Война
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В скором времени мы в письменном виде представим России наши предложения по ситуации с обеспечением безопасности в Европе, - Столтенберг

В скором времени мы в письменном виде представим России наши предложения по ситуации с обеспечением безопасности в Европе, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник о планах вскоре письменно ответить на вопросы России по безопасности в Европе.

Об этом он сообщил в беседе с журналистами немецкого издания "Шпигель", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вскоре мы представим России наши предложения в письменном виде, они (российская сторона - ред.) об этом осведомлены. Эти письменные предложения отражают нашу серьезную вовлеченность в переговоры по контролю над вооружениями, по прозрачности в том, что касается военной активности, ракет, многих других вопросов", – сказал Столтенберг.

"Но мы не готовы идти на уступки по ключевым вопросам", – подчеркнул он.

"И от России зависят ответы и участие во встречах, на которые я приглашал их", - подчеркнул Столтенберг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В случае вторжения РФ НАТО поможет Украине полностью реализовать свое право на самозащиту, - Столтенберг

НАТО (10002) россия (95687) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+14
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18.01.2022 18:39
+11
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18.01.2022 18:26
+9
Щодо завтрашнього дня.
Взути інші чоботи, ті що з фольгою всередині. Вдягнути колготи під штани. Шапочку. Кофту, дві.
Взяти бутерброд, термос і читалку. Спробувати, чи дотягну Святове рибальське крісло, треба тільки непомітно з хати винести.

... Якби ми вчора не вийшли, Україну списали б з карти суб'єктності. З нами і так крізь зуби говорять через обрання Зе, а якби вчора виразно не показала себе реальна організована опозиція - ніхто б на нас більше не зважав.
Сильно зараз беруть до уваги інтереси білорусів? Так отож.

Завтрашній візит Блінкена лякає не тільки Вову. Я теж боюся.
Боюся, що Україну нагинатимуть на повноцінну імплементацію мінських, і що Зе піде на всі можливі поступки. І одночасно розумію, що американці не можуть не враховувати думку справді важливих людей - нас із вами.
Тих, хто завтра піде під суд із бутербродами.

А ті, хто вчора зловтішався над протестом. Ті, хто вчергове притягнув напівозкладену тушу власних "претензій до Порошенка". Ті, хто відчепіривши манірного пальчика, вчать і виховують нас, пояснюючи, що ми зовсім не так і не туди виступаємо. Всі ті, хто в житті не піднімуть зад із дивану, але мають вагому експертну думку з підняття наших задів...
Знаєте що? Згиньте.
Для мене ви назавжди лишаєтеся фарисеями.

Для всіх інших - зустрінемося завтра. Або через день, через тиждень чи місяць. Ми обов'язково зустрінемося, бо чудово розуміємо, що воюємо ми тут не стільки і не тільки за Порошенка. https://t.me/nuts_roses/482
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18.01.2022 18:35
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18.01.2022 18:26 Ответить
Зеленському Україна не потрібна. Він має нерухомість в Європі, закордонні рахунки, які зростають волею 73 %ків. Літак завжди заправлений і готовий до вильоту.
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18.01.2022 18:29 Ответить
Ну у вас и воображение ! Вам бьі романьі писать , или сказки...😀
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18.01.2022 18:35 Ответить
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18.01.2022 18:39 Ответить
Импровизированньій "майдан" на ровном месте - именно то , что нужно Кремлю. 👿
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18.01.2022 18:42 Ответить
Майдан за порошенко) Очень сомневаюсь.
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19.01.2022 09:10 Ответить
І на руках будуть не ********* палички.
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18.01.2022 18:45 Ответить
Попрошу не путать Зеленского и Порошенко.
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18.01.2022 18:39 Ответить
плутаєте тільки ви, зажопинці
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18.01.2022 18:53 Ответить
Щодо завтрашнього дня.
Взути інші чоботи, ті що з фольгою всередині. Вдягнути колготи під штани. Шапочку. Кофту, дві.
Взяти бутерброд, термос і читалку. Спробувати, чи дотягну Святове рибальське крісло, треба тільки непомітно з хати винести.

... Якби ми вчора не вийшли, Україну списали б з карти суб'єктності. З нами і так крізь зуби говорять через обрання Зе, а якби вчора виразно не показала себе реальна організована опозиція - ніхто б на нас більше не зважав.
Сильно зараз беруть до уваги інтереси білорусів? Так отож.

Завтрашній візит Блінкена лякає не тільки Вову. Я теж боюся.
Боюся, що Україну нагинатимуть на повноцінну імплементацію мінських, і що Зе піде на всі можливі поступки. І одночасно розумію, що американці не можуть не враховувати думку справді важливих людей - нас із вами.
Тих, хто завтра піде під суд із бутербродами.

А ті, хто вчора зловтішався над протестом. Ті, хто вчергове притягнув напівозкладену тушу власних "претензій до Порошенка". Ті, хто відчепіривши манірного пальчика, вчать і виховують нас, пояснюючи, що ми зовсім не так і не туди виступаємо. Всі ті, хто в житті не піднімуть зад із дивану, але мають вагому експертну думку з підняття наших задів...
Знаєте що? Згиньте.
Для мене ви назавжди лишаєтеся фарисеями.

Для всіх інших - зустрінемося завтра. Або через день, через тиждень чи місяць. Ми обов'язково зустрінемося, бо чудово розуміємо, що воюємо ми тут не стільки і не тільки за Порошенка. https://t.me/nuts_roses/482
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18.01.2022 18:35 Ответить
балалайки сіли рівно, балалайки путчу ждуть

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18.01.2022 18:30 Ответить
лиш бы не переворот не перевернул опять на голову
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18.01.2022 18:36 Ответить
Ну да, считающих, но это не обязательно те, кто будет его делать
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18.01.2022 18:49 Ответить
Кацап нажрётся водки глядя телевизор, будет тихо проклинать власть, чтобы соседи не услышали, потом набьёт морду супруге и ляжет спать обоссавшись. Вот таким будет весь российский госпереворот.
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18.01.2022 19:06 Ответить
Господин Столтенберг, что бы вы там не написали - хорошо, но сделайте, пожалуйста, тайное дополнение, для своих:

поламать все ядреные бомбы московии
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18.01.2022 18:31 Ответить
Ви там може ще затанцюєте перед лапатним гопніком?...
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18.01.2022 18:35 Ответить
Тут как бы давиче куйло требовало письменных гарантий... не ужто согласились....
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18.01.2022 18:35 Ответить
Они напишут,но не то,что ВВХ хотел.Они тянут время и заставляют засРашку играть в свою игру,а в это время самолеты летят в Украину и отрабатываются варианты экстренной помощи.
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18.01.2022 18:39 Ответить
А Лавров поймет "незабаром" ? Какой бар , и где -сбоку ? 😀
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18.01.2022 18:38 Ответить
А в орде читать умеют ?
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18.01.2022 18:46 Ответить
Пане Столтенберг, врахуйте, що при перекладі на російську, те місце розташування Росії, яке забезпечить безпеку Європи, пишеться разом.
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18.01.2022 18:47 Ответить
Якщо дасте йому "гарантії" для захоплення України, то тоді ще можливо "соізволіть" прийняти ці пропозиції.
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18.01.2022 18:51 Ответить
А смысл унижаться еврогеям? Даже написанное РФ воспринимает исключительно, как больная фантазия нашепчет. Лавров так толкует тот же Будапештский меморандум, что офигеет самый укуреный торчок. там и прямые цитаты того, чего в помине нет, только из воспаленного воображения....
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18.01.2022 19:05 Ответить
Обіцянки-цяцянки... Головне - дотягнути до весни. Потім техніці складніше буде пересуватись. Але, на жаль, і москлаі це розуміють... ((
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18.01.2022 19:18 Ответить
Правильно! В сссрЕ бил популярний анекдот. Курсовая работа - подготовить ответ мид на ноту Южной Кореи по сбитому боингу. Преподаватель говорит студенту: в целом ви подготовили хороший ответ, только два замечания, зае??ли пишется вместе, ана ?уй пишется отдельно. Било би правильно подготовить подобний ответ рассее, так как она любит
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18.01.2022 19:24 Ответить
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18.01.2022 20:09 Ответить
Пуйло розуміє тільки силу. Які там пропозиції? Відключити їх від СВІФТ, арештувати рахунки і далі по списку. Інакше не можна.
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19.01.2022 09:25 Ответить
 
 