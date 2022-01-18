Повышение зарплат медикам: кто будет получать 20 тысяч гривен в месяц, - разъяснение Минздрава

На минувшей неделе Кабинет Министров принял постановление, предусматривающее повышение базовой заработной платы медицинским работникам учреждений здравоохранения государственной и коммунальной собственности.

С тех пор у медицинских работников возникли десятки вопросов о размере заработной платы и кого именно будет касаться данное повышение, отмечают в Минздраве.

Министерство ответило на самые распространенные вопросы по этому поводу, информирует Цензор.НЕТ.

Какое образование должны иметь медики, чтобы получать базовую заработную плату?

Базовая заработная плата не менее 20 000 гривен установлена ​​для врачей (кроме врачей-интернов), профессионалов с высшим немедицинским образованием, которые допущены к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения.

Базовая заработная плата не менее 13 500 гривен будет выплачиваться медицинским сестрам, получившим такое медицинское образование:

профессиональный младший бакалавр;

специалист с начальным уровнем (короткий цикл) высшего медицинского образования, (ранее – среднее специальное образование);

первый (бакалаврский) уровень высшего медицинского образования;

магистр по медсестринству.

Будет ли касаться данное повышение зарплаты медиков ведомственных учреждений здравоохранения?

Данное постановление распространяется на всех работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения. Медучреждения, финансируемые по единой тарифной сетке, обязаны соблюдать это постановление. Сейчас они получили право производить доплаты до установленного уровня зарплаты больше, чем предусмотрены единой тарифной сеткой.

Напомним, Кабинетом Министров был установлен только базовый уровень заработной платы для врачей и медсестер. То есть медики, работающие на полную ставку, не могут получать заработную плату меньше, чем указано в постановлении. При этом вышеупомянутый уровень заработной платы не является фиксированным и может быть увеличен руководителем медучреждения.

Благодаря изменениям в системе здравоохранения больницы стали самостоятельными предприятиями и получили право распоряжаться средствами по своему усмотрению. Поэтому достойное финансовое обеспечение медицинского персонала, непосредственно на местах, зависит от руководителя учреждения, решающего куда и как тратятся деньги больницы.