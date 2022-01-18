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Повышение зарплат медикам: кто будет получать 20 тысяч гривен в месяц, - разъяснение Минздрава

Повышение зарплат медикам: кто будет получать 20 тысяч гривен в месяц, - разъяснение Минздрава

На минувшей неделе Кабинет Министров принял постановление, предусматривающее повышение базовой заработной платы медицинским работникам учреждений здравоохранения государственной и коммунальной собственности.

С тех пор у медицинских работников возникли десятки вопросов о размере заработной платы и кого именно будет касаться данное повышение, отмечают в Минздраве.

Министерство ответило на самые распространенные вопросы по этому поводу, информирует Цензор.НЕТ.

Какое образование должны иметь медики, чтобы получать базовую заработную плату?

Базовая заработная плата не менее 20 000 гривен установлена ​​для врачей (кроме врачей-интернов), профессионалов с высшим немедицинским образованием, которые допущены к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения.

Базовая заработная плата не менее 13 500 гривен будет выплачиваться медицинским сестрам, получившим такое медицинское образование:

  • профессиональный младший бакалавр;
  • специалист с начальным уровнем (короткий цикл) высшего медицинского образования, (ранее – среднее специальное образование);
  • первый (бакалаврский) уровень высшего медицинского образования;
  • магистр по медсестринству.

Будет ли касаться данное повышение зарплаты медиков ведомственных учреждений здравоохранения?

Данное постановление распространяется на всех работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения. Медучреждения, финансируемые по единой тарифной сетке, обязаны соблюдать это постановление. Сейчас они получили право производить доплаты до установленного уровня зарплаты больше, чем предусмотрены единой тарифной сеткой.

Напомним, Кабинетом Министров был установлен только базовый уровень заработной платы для врачей и медсестер. То есть медики, работающие на полную ставку, не могут получать заработную плату меньше, чем указано в постановлении. При этом вышеупомянутый уровень заработной платы не является фиксированным и может быть увеличен руководителем медучреждения.

Благодаря изменениям в системе здравоохранения больницы стали самостоятельными предприятиями и получили право распоряжаться средствами по своему усмотрению. Поэтому достойное финансовое обеспечение медицинского персонала, непосредственно на местах, зависит от руководителя учреждения, решающего куда и как тратятся деньги больницы.

Автор: 

Минздрав (4901) врачи (1516) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+12
Аванс я отримав такий самий як і раніше. Лікар вищої категорії з 35-річним стажем роботи.
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18.01.2022 18:50
+8
Учителям уже добавили...
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18.01.2022 18:46
+8
На местные советы навесили , у нас уже недели две назад пояснили , что 50% медиков прийдется сократить . В общем зеля заходит в бар и громко - всем водки за счёт заведения
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18.01.2022 19:08
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Учителям уже добавили...
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18.01.2022 18:46 Ответить
Та куди їм вже добавляти? Вони й так по 4000 баксів отримують...
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18.01.2022 20:00 Ответить
вчителі жиріють на 4000 дольців
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19.01.2022 00:34 Ответить
Ага, тепер у доцента медвузу зарплата як у медсестри 😀
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18.01.2022 18:47 Ответить
Е-е...В медінститутах ще за Союзу викладацький склад на зарплату не жив, а тепер тарифи за успішну здачу предметів ще більш піднімуться, відбивати затрачене будуть майбутні пацієнти, так що на рахунок прийнятної за вартістю (не дармової) медицини можна сміло забути.
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18.01.2022 19:13 Ответить
ну доценту не сочуствуй, он там и без зарплаты сидеть будет
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18.01.2022 20:24 Ответить
Аванс я отримав такий самий як і раніше. Лікар вищої категорії з 35-річним стажем роботи.
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18.01.2022 18:50 Ответить
Базову заробітну плату не менше ніж 20 000 гривень встановлено для лікарів (крім лікарів-інтернів), професіоналів з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров'я. Джерело:
Это что за врачи с высшим не медицинским образованием? Кто это писал?

И кто конкретно должен платить эти доплаты -- МОЗ или снова местные советы?
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18.01.2022 18:51 Ответить
можe бухгалтeр щo працює в лiкарнi.
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18.01.2022 18:56 Ответить
Тогда какой это медик, ведущий медицинскую деятельность? И бух не попадает под " ... для лікарів (крім лікарів-інтернів), професіоналів з вищою немедичною освітою, ...". Написано коряво дальше некуда.
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18.01.2022 19:04 Ответить
слухай займися самоосвiтою - загугли! на форумi букви вмiєш набрати значить в гугл-пошуку справишся. нeпосвящонним усe дико.
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18.01.2022 19:59 Ответить
Высралось, "грамотное"? Полегчало? Этот текст написали в МОЗ такие-же "грамотеи", как и ты, свинопас, воспитанный свиньями. В официальном документе текст должен быть составлен так, чтобы не допустить двоякого трактования.
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18.01.2022 20:14 Ответить
мною то нe написано. так чого ти до мeнe приєпалося русскомозглe? ти як обiзяна з гранатою бiгаєш. а так i нe догониш що щоб тeбe зрозумiли трeба правильнe трактуваня тeж подати. а ти нe в змозi. можeш лишe на пальцях показувати. часто так буває що лишe люди профeсii можуть зрозумiти написанe. чи то ти злився так - заховався за правильним записом коли догнав що сам тупиш?

Набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 жовтня 2002 року https://lex.activelex.com/#/act/33667154 № 385 » від 24 лютого 2021 р. № 346, яким затверджено перелік посад професіоналів з вищою немедичною освітою, що складається з таких розділів:

Професіонали з вищою немедичною освітою медико-лабораторної справи у сфері охорони здоров'я - бактеріолог, біохімік, вірусолог, генетик, ентомолог, імунолог, лаборант клінічної діагностики, мікробіолог, паразитолог;
Професіонали з вищою немедичною освітою медико-профілактичної справи у сфері охорони здоров'я - фахівець з громадського здоров'я, фахівець з довкілля та здоров'я;
Професіонали з вищою немедичною освітою бюро судово-медичної експертизи - експерт-імунолог судовий, експерт-токсиколог судовий, експерт-цитолог судовий.
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18.01.2022 20:25 Ответить
Ты хоть само поняло, что высрало, чмо необразованное и невоспитанное? Покажешь здесь свои влажные фантазии?

Підвищення зарплат медикам: хто отримуватиме 13 500 та 20 000 гривень

18 січня 2022

https://moz.gov.ua/article/news/pidvischennja-zarplat-medikam-hto-otrimuvatime-13-500-ta-20-000-griven-
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18.01.2022 20:37 Ответить
дибилко русскокакающєє ти у сeбe в узкому мозку розбeрися - ти нe догнало написанe МОЗом чи ти розумiєш змiст i довбeш тут людям мозок замiсть того щоб довбати його дятлам з МОЗ за чiткiсть формулювання?
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18.01.2022 21:25 Ответить
Ну почему, как зебил - так обязательно тупое и хамло? И это не зависит от языка. Еще раз - не в пивнухе с корешами трешь. Если смысл написанного, тебе свинопас, мешате понять врожденное скудоумие - это не моя проблема. Лечись.
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18.01.2022 22:04 Ответить
ну як ти точно умудряєшся про сeбe розказувати! я обожнюю самокритикв алe вжe стає тeбe жалко.
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18.01.2022 23:46 Ответить
Понятно, лечиться тебе уже бесполезно, свинопас. Давай. не останавливайся, сри и позорься дальше.
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19.01.2022 01:30 Ответить
Набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 жовтня 2002 року https://lex.activelex.com/#/act/33667154 № 385 » від 24 лютого 2021 р. № 346, яким затверджено перелік посад професіоналів з вищою немедичною освітою, що складається з таких розділів:

Професіонали з вищою немедичною освітою медико-лабораторної справи у сфері охорони здоров'я - бактеріолог, біохімік, вірусолог, генетик, ентомолог, імунолог, лаборант клінічної діагностики, мікробіолог, паразитолог;
Професіонали з вищою немедичною освітою медико-профілактичної справи у сфері охорони здоров'я - фахівець з громадського здоров'я, фахівець з довкілля та здоров'я;
Професіонали з вищою немедичною освітою бюро судово-медичної експертизи - експерт-імунолог судовий, експерт-токсиколог судовий, експерт-цитолог судовий.
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18.01.2022 20:05 Ответить
Я так зрозумів, що для лікарів ТА профес....... Як завжди, доходчиво написати статтю середня початкова освіта не дозволяє. Тримає з усіх сил.
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18.01.2022 19:07 Ответить
Это перепечатка с сайта МОЗ. Там точно так же дословно. Вот и я о том - пропущена смысловая связка. Получился бред.
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18.01.2022 19:15 Ответить
рiвeнь моз. алe у мoз нeмає форуму ...
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18.01.2022 20:00 Ответить
Перелік посад професіоналів з вищою немедичною освітою додали до пункту 1 Наказу МОЗ № 385 у підпункті 1.7 (далі - Перелік посад).

У окремих розділах Переліку посад виклали:

посади професіоналів з вищою немедичною освітою медико-лабораторної справи у сфері охорони здоров'я: бактеріолога, біохіміка, вірусолога, генетика, ентомолога, імунолога, лаборанта клінічної діагностики, мікробіолога, паразитолога;
посади професіонали з вищою немедичною освітою медико-профілактичної справи у сфері охорони здоров'я: фахівця з громадського здоров'я та фахівця з довкілля та здоров'я;
посади професіоналів з вищою немедичною освітою бюро судово-медичної експертизи: експерта-імунолога судового, експерта-токсиколога судового, експерта-цитолога судового.
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18.01.2022 19:07 Ответить
На местные советы навесили , у нас уже недели две назад пояснили , что 50% медиков прийдется сократить . В общем зеля заходит в бар и громко - всем водки за счёт заведения
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18.01.2022 19:08 Ответить
Ага. Такое "повышение" уже было для воспитателей и сотрудников детсадов. Банкет за счет чужого кармана. Мало зелень ободрала местные бюджеты, нужно добить
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18.01.2022 19:20 Ответить
https://interfax.com.ua/news/economic/768109.html https://interfax.com.ua/news/economic/768109.html

Согласно сообщению, для обеспечения указанных уровней зарплаты Программу медицинских гарантий (ПМГ) увеличили на 33,8 млрд грн по сравнению с 2021 годом.
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18.01.2022 19:46 Ответить
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18.01.2022 20:15 Ответить
Причем тут одно к другому ? Писулька эта была состряпана, когда даже бюджет не был принят. На даты посмотрите.ю
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18.01.2022 20:56 Ответить
Перед принятием гос.бюджета принимают бюджеты на уровне областей - районов - городов и далее по цепочке сверху вниз. Бюджет принимается на основе сверстанных снизу данных. Удосужтесь сначала изучить процесс.
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18.01.2022 21:02 Ответить
Это вы говорите про сводный бюджет. А гос бюджет формируется немного по другому.
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18.01.2022 21:42 Ответить
Т.е. от фонаря, без привязки к конкретным цифрам "хотелок" на местах?
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18.01.2022 21:59 Ответить
Местные бюджеты формируются не из "хотелок", а из планов налоговых поступлений. Так же и госбюджет, но там другие налоги и источники доходов, ну и формируются сложнее и вот там есть "хотелки" различных огранов центральной власти или обязательства, как пример указ по зп врачам.
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19.01.2022 07:24 Ответить
Мало того, что персонал сокращают - отделения целиком закрывают...
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19.01.2022 08:10 Ответить
Угу, по странному стечению обстоятельств инфекционные в первую очередь
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19.01.2022 17:45 Ответить
А может это водитель скорой с высшим инженерно- техническим образованием. Образование высшее, работает в медицине и профессионал своего дела.
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18.01.2022 19:57 Ответить
писали ідіоти-модєратори
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19.01.2022 00:35 Ответить
На фоні економічного зростання, чому б і не підняти?
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18.01.2022 18:52 Ответить
Надіюсь, дуже надіюсь, що моїй сімейній коновалисі навпаки, відбавлять.
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18.01.2022 19:03 Ответить
В Україні половина медиків, вибачте, але безтолкових.
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18.01.2022 19:03 Ответить
Завдяки змінам у системі охорони здоров'я, лікарні стали самостійними підприємствами та отримали право розпоряджатися коштами на власний розсуд. Тому достойне фінансове забезпечення медичного персоналу, безпосередньо на місцях, залежить від керівника закладу, який вирішує куди і як витрачаються гроші лікарні. Джерело:

Це означає, що "кошти на "достойне фінансове забезпечення" не дамо...
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18.01.2022 19:06 Ответить
А якщо дамо, то розпорядником коштів будуть самі чесні головні лікарі. Ха-ха
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18.01.2022 19:17 Ответить
Скоротили медсестер, і за рахунок економії добавили, уроди!
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18.01.2022 19:24 Ответить
Так даже не добавили. У меня мама медик-уже предупредили, что денег на такие зарплаты нет.
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19.01.2022 08:01 Ответить
Не смішіть.
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18.01.2022 19:39 Ответить
Кто то верит что это 1) улучшит состояние отечественной медицины 2) улучшит уровень наших мед работников 3) улучшит качество оказываемых мед услуг.4 ) уменьшит поборы в мед учреждениях. Вопрос конечно чисто риторический.
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18.01.2022 19:39 Ответить
Слушайте, это очень хорошая з.п. для медиков. Такого ещё не было не при одной из власти. Бюджетники начинают чувствовать себя уже хорошо, это обычная практика для Европы. Тут все завидуют бюджетникам и места очень востребованы. Сопоставима со многими европейскими странами(пусть и не с самыми благополучными, но из ЕС) такого уровня з.п.
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18.01.2022 19:45 Ответить
Найбільш приємною ця новина буде для бухгалтерів лікарень. Нараховувати їм усім таку зарплату, а самим сидіти на мінімалці
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18.01.2022 20:15 Ответить
ясно одно - кто-то будет получать 20 000 и больше
но только не те кто действительно заслуживает их своим трудом (т.е. адекватным лечением или профилактикой - за которую никогда и никому не заплатят...ибо платят за больных, а не за здоровых!!!)
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18.01.2022 19:46 Ответить
Завозил недавно мамашу в областную больницу поближе к подъезду, бо ходит плохо - то чувство, когда при совке приехал на стоянку обкома партии на инвалидке… Лучше бы медсёстрам и санитаркам подняли…
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18.01.2022 19:47 Ответить
Хотели как лучше, а получмлось как всегда.
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18.01.2022 19:58 Ответить
Радуйся, страна. Нашли самых неимущих. Они, суки, и так в каждом кабинете с больных три шкуры дерут.
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18.01.2022 19:51 Ответить
Награждение непричастных и наказание невиновных.
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18.01.2022 19:55 Ответить
Не розумію, як КМУ може підвищити ЗП медичним працівникам комунальних некомерційних підприємств, які не входять до сфери державного управління ? Нехай КМУ підвищить ЗП наприклад електрогазозварникам та шахтарям всіх підприємств, незалежно від форми власності
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18.01.2022 19:58 Ответить
Сельская медицина. Сократили обслуживающий персонал : бухгалтеров, завхозов, уборщиков территорий, кочегаров, электриков, часть санитарок, медсестер. Оставшимся разделили одну ставку на двоих, при этом оклад остался прежний. А это 5000 грн на руки. За их счет повышают врачам и медсестрам. Реформа супер.
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18.01.2022 20:06 Ответить
Я уже знаю что будет, людей просто переведут на полставки или сократят персонал.
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18.01.2022 20:48 Ответить
Не ну они конечно мастера повышать зарплаты за чужой счет, а дело в том что финансирование больниц еще раньше перевели на местные бюджеты и там сейчас ломают головы кого уволить чтоб поднять остальным зарплаты.
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18.01.2022 20:51 Ответить














Україна


@Just_Enemy

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https://twitter.com/Just_Enemy/status/1483511905130008580 31 мин



Залишилося збільшити ціни на електрику та газ, щоб компенсувати вартість електроенергії та газу для бізнесів Коломойського, Фірташа та Ахметова.

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18.01.2022 21:30 Ответить
Ойвей... поясните мне, дураку, кто такой "професіоналі з вищою немедичною освітою, якій допущений до медичної діяльності в закладах охорони здоров'я"? Це працівник кварталу95, якого призначіли нейрохірургом????
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18.01.2022 21:41 Ответить
руководство себе уже 100000 нарисовало
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19.01.2022 03:24 Ответить
Так в тому і справа, що не зможе 100 000 намалювати. По розпорядженню того ж МОЗУ, зарплати адмвністративного підрозділу( Головних лікарів, генеральних директорів, начмедів і т.д.) не може перевищувати середню лікарську зарплату більше ніж на 40%
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19.01.2022 20:33 Ответить
Да, но хитрожопые придумали фонд поощрения, санитарке 1000 себе 60000
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20.01.2022 20:01 Ответить
 
 