Повышение зарплат медикам: кто будет получать 20 тысяч гривен в месяц, - разъяснение Минздрава
На минувшей неделе Кабинет Министров принял постановление, предусматривающее повышение базовой заработной платы медицинским работникам учреждений здравоохранения государственной и коммунальной собственности.
С тех пор у медицинских работников возникли десятки вопросов о размере заработной платы и кого именно будет касаться данное повышение, отмечают в Минздраве.
Министерство ответило на самые распространенные вопросы по этому поводу, информирует Цензор.НЕТ.
Какое образование должны иметь медики, чтобы получать базовую заработную плату?
Базовая заработная плата не менее 20 000 гривен установлена для врачей (кроме врачей-интернов), профессионалов с высшим немедицинским образованием, которые допущены к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения.
Базовая заработная плата не менее 13 500 гривен будет выплачиваться медицинским сестрам, получившим такое медицинское образование:
- профессиональный младший бакалавр;
- специалист с начальным уровнем (короткий цикл) высшего медицинского образования, (ранее – среднее специальное образование);
- первый (бакалаврский) уровень высшего медицинского образования;
- магистр по медсестринству.
Будет ли касаться данное повышение зарплаты медиков ведомственных учреждений здравоохранения?
Данное постановление распространяется на всех работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения. Медучреждения, финансируемые по единой тарифной сетке, обязаны соблюдать это постановление. Сейчас они получили право производить доплаты до установленного уровня зарплаты больше, чем предусмотрены единой тарифной сеткой.
Напомним, Кабинетом Министров был установлен только базовый уровень заработной платы для врачей и медсестер. То есть медики, работающие на полную ставку, не могут получать заработную плату меньше, чем указано в постановлении. При этом вышеупомянутый уровень заработной платы не является фиксированным и может быть увеличен руководителем медучреждения.
Благодаря изменениям в системе здравоохранения больницы стали самостоятельными предприятиями и получили право распоряжаться средствами по своему усмотрению. Поэтому достойное финансовое обеспечение медицинского персонала, непосредственно на местах, зависит от руководителя учреждения, решающего куда и как тратятся деньги больницы.
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Это что за врачи с высшим не медицинским образованием? Кто это писал?
И кто конкретно должен платить эти доплаты -- МОЗ или снова местные советы?
Набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 жовтня 2002 року https://lex.activelex.com/#/act/33667154 № 385 » від 24 лютого 2021 р. № 346, яким затверджено перелік посад професіоналів з вищою немедичною освітою, що складається з таких розділів:
Професіонали з вищою немедичною освітою медико-лабораторної справи у сфері охорони здоров'я - бактеріолог, біохімік, вірусолог, генетик, ентомолог, імунолог, лаборант клінічної діагностики, мікробіолог, паразитолог;
Професіонали з вищою немедичною освітою медико-профілактичної справи у сфері охорони здоров'я - фахівець з громадського здоров'я, фахівець з довкілля та здоров'я;
Професіонали з вищою немедичною освітою бюро судово-медичної експертизи - експерт-імунолог судовий, експерт-токсиколог судовий, експерт-цитолог судовий.
Підвищення зарплат медикам: хто отримуватиме 13 500 та 20 000 гривень
18 січня 2022
https://moz.gov.ua/article/news/pidvischennja-zarplat-medikam-hto-otrimuvatime-13-500-ta-20-000-griven-
Професіонали з вищою немедичною освітою медико-лабораторної справи у сфері охорони здоров'я - бактеріолог, біохімік, вірусолог, генетик, ентомолог, імунолог, лаборант клінічної діагностики, мікробіолог, паразитолог;
Професіонали з вищою немедичною освітою медико-профілактичної справи у сфері охорони здоров'я - фахівець з громадського здоров'я, фахівець з довкілля та здоров'я;
Професіонали з вищою немедичною освітою бюро судово-медичної експертизи - експерт-імунолог судовий, експерт-токсиколог судовий, експерт-цитолог судовий.
середняпочаткова освіта не дозволяє. Тримає з усіх сил.
У окремих розділах Переліку посад виклали:
посади професіоналів з вищою немедичною освітою медико-лабораторної справи у сфері охорони здоров'я: бактеріолога, біохіміка, вірусолога, генетика, ентомолога, імунолога, лаборанта клінічної діагностики, мікробіолога, паразитолога;
посади професіонали з вищою немедичною освітою медико-профілактичної справи у сфері охорони здоров'я: фахівця з громадського здоров'я та фахівця з довкілля та здоров'я;
посади професіоналів з вищою немедичною освітою бюро судово-медичної експертизи: експерта-імунолога судового, експерта-токсиколога судового, експерта-цитолога судового.
Согласно сообщению, для обеспечения указанных уровней зарплаты Программу медицинских гарантий (ПМГ) увеличили на 33,8 млрд грн по сравнению с 2021 годом.
Це означає, що "кошти на "достойне фінансове забезпечення" не дамо...
но только не те кто действительно заслуживает их своим трудом (т.е. адекватным лечением или профилактикой - за которую никогда и никому не заплатят...ибо платят за больных, а не за здоровых!!!)
Україна
@Just_Enemy
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https://twitter.com/Just_Enemy/status/1483511905130008580 31 мин
Залишилося збільшити ціни на електрику та газ, щоб компенсувати вартість електроенергії та газу для бізнесів Коломойського, Фірташа та Ахметова.