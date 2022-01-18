Глава МИД Канады Жоли об оружии для Украины: "Мы примем это решение" (обновлено)

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли высказалась о предоставлении Украине вооружений. Дипломат отметила, что канадское правительство примет решение по этому вопросу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на общий брифинг Мелани Жоли и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Канада услышала просьбу Украины о поставках военного оборудования и примет решение в установленные сроки, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

"О предоставлении военного оборудования. Мы слышали от украинских властей о необходимости в таком оборудовании. И мы также примем это решение", - сказала глава МИД Канады.

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"Вопрос военного оборудования (military equipment – ​​ред.). Мы услышали громкие и понятные требования со стороны украинского правительства. Многие официальные лица здесь снова заявили об этом требовании. Мы знаем, что важно играть нашу роль в этом контексте. Поэтому мы рассматриваем опции и примем решение в установленные сроки", - сказала Жоли на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве во вторник.

Жоли добавила, что наращивание военного присутствия Россией вокруг Украины неприемлемо.

"Мы знаем, что Россия начала кампанию дезинформации и пропаганды. Мы должны убедиться, что сигнал ясен. Наращивание военного присутствия Россией вокруг Украины неприемлемо. Россия является агрессором, и мы убедимся, что стоим бок о бок с Украиной. Мы проводим переговоры через НАТО, ОБСЕ, любые формы дипломатических каналов со всеми сторонами, включая Россию, чтобы убедиться, что у нас есть дипломатическое решение", - отметила глава МИД.

Напомним, вчера британские самолеты доставили в Украину противотанковое вооружение.

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