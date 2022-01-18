Глава МИД Канады Жоли об оружии для Украины: "Мы примем это решение" (обновлено)
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли высказалась о предоставлении Украине вооружений. Дипломат отметила, что канадское правительство примет решение по этому вопросу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на общий брифинг Мелани Жоли и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
Канада услышала просьбу Украины о поставках военного оборудования и примет решение в установленные сроки, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
"О предоставлении военного оборудования. Мы слышали от украинских властей о необходимости в таком оборудовании. И мы также примем это решение", - сказала глава МИД Канады.
"Вопрос военного оборудования (military equipment – ред.). Мы услышали громкие и понятные требования со стороны украинского правительства. Многие официальные лица здесь снова заявили об этом требовании. Мы знаем, что важно играть нашу роль в этом контексте. Поэтому мы рассматриваем опции и примем решение в установленные сроки", - сказала Жоли на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве во вторник.
Жоли добавила, что наращивание военного присутствия Россией вокруг Украины неприемлемо.
"Мы знаем, что Россия начала кампанию дезинформации и пропаганды. Мы должны убедиться, что сигнал ясен. Наращивание военного присутствия Россией вокруг Украины неприемлемо. Россия является агрессором, и мы убедимся, что стоим бок о бок с Украиной. Мы проводим переговоры через НАТО, ОБСЕ, любые формы дипломатических каналов со всеми сторонами, включая Россию, чтобы убедиться, что у нас есть дипломатическое решение", - отметила глава МИД.
Напомним, вчера британские самолеты доставили в Украину противотанковое вооружение.
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І так, Канада їх не виробляє (лише є локалізована крупновузлова збірка із американських комплектів для своїх ВПС).
Зачем мне задавать вопрос, если Вы сами на него и ответили?
Це як у нас американським тепловозам в Крюківці колісні пари прикручували...
А в чем проблема для нас?
Highlander Freeman
@highlander_free
· 7 год
У селі Брошнів Івано-Франківської області зняли неймовірних масштабів територію, заповнену карпатським деревом. Місцеві кажуть, що ліс їде до Європи, а наповнюються тисячі квадратних метрів території за лічені дні.
https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1483461838188732423
Разработка шведов - "Saab". Принцип тот же - выстрелил и забыл. ТТХ великолепные - пробитие до пятисот миллиметров брони с верхней полусферы, дистанция стрельбы до восьмисот метров, минимальная дистанция стрельбы - 20 метров, вес двенадцать килограмм.
За счет встроенного в корпус контейнера с водой позволяет вести огонь из закрытых помещений. Время захвата цели - две-три секунды.
Ну, то есть просто великолепная штука.
Что такое восемьсот метров в городе? Выйдите на улицу. Посмотрите вокруг. Наш мозг уcтроен так, что в первую очередь мы определяем наиболее опасными те объекты, которые расположены ближе к нам. То есть - два-три ближайших дома, которые окружают нас непосредственно. А теперь присмотритесь в просвет между этими домами. Видите, вон там, вдалеке, девятиэтажка, на которую вы вообще не обращали внимания? Так вот, смерть теперь там настолько же реалистична, как и в ближайших кустах. И вон та двенадцатиэтажка в конце улицы, окна которой еле видны. Или вон тот кусок дома, который вы даже не определяете, как дом, вы его даже не видите, настолько просвет мал - но вас оттуда видят, за вами следят и вас уже берут на прицел.
То есть, при достаточном количестве групп с NLAW спрятать бронетехнику в городе становится просто невозможно.
Либо же её надо держать где-то за километр от лини соприкосновения, при этом гарантированно контролируя все пространство вокруг - что в условиях штурма совершенно невозможно, тем более ночью - но это тогда просто лишает её смысла.
Либо навешивать на каждый танк «Арену», но это дорого, Россия так и не вешает их, небыстро, да и нафиг надо, буряты на пять порядков дешевле, бабы новых нарожают.
Короче говоря, про танки в контактном бою в городе Россия может забыть.
Они и раньше-то на улицах представляли из себя в основном только мишень, теперь же просто можно ставить точку.
Их теперь остается использовать только как большую снайперскую винтовку с дальних дистанций по целеуказаниям пехоты, что долго, нудно и зачастую уже бессмысленно. - https://site.ua/arkadiy.babchenko/privet-buryaty-iy4erz1 https://site.ua/arkadiy.babchenko/privet-buryaty-iy4erz1
Україна на кордоні із Білоруссю продовжує встановлювати загородження, а також розпочала будувати вертолітні майданчики для перекидання резервів у разі необхідності. Все черезспровоковану режимом https://zaxid.net/oleksandr_lukashenko_tag46581/ Олександра Лукашенка міграційну кризу на кордонах країн ЄС.
Через міграційну кризу Україна суттєво активізувала облаштування північної ділянки кордону, https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20VIDEO%20-Na-kordoni-z-Bilorussyu-prodovzhutsya-inzhenerne-oblashtuvannya-kordonu/ повідомляє ДПСУ. Так, ще з початку листопада 2021 року на українсько-білоруському кордоні постійно працюють близько трьох десятків інженерних груп прикордонників - вони виготовляють встановлюють загородження. https://zaxid.net/news/
https://patrioty.org.ua/politic/shvedskyi-vohon-proshyvaie-tank-vohnianymy-strumeniamy-pro-ptrk-kotre-velykobrytaniia-nadislala-ukraini-video-407065.html
Вот только ни руководство армии не хочет менять дачи на блиндажи,
ни остальные верховные смотрящие - у них всё на мази,
а как может повернуться - ещё не известно.
Дешевле моль придушить и наслаждаться жизнью.
https://www.novynekran.pp.ua/2021/12/rociickomovni-braty-sestry-susidy-pobratymy-pochynaite-obpazhatus-same-chas.html?fbclid=IwAR2YeLBcephscwuYAcWnosAHoPfJM6Z6ePcRXXHUnIKTf42kxbhW_qW0ZsY
Хоч тепер Українську вчіть ''русскаязичні сожитєлі'', щоб добре було видно і ЧУТИ хто свій-чужий, як показав 14-15 рік!
Там не буде коли розбиратись...
Слава Украине!