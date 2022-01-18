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Глава МИД Канады Жоли об оружии для Украины: "Мы примем это решение" (обновлено)

Глава МИД Канады Жоли об оружии для Украины:

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли высказалась о предоставлении Украине вооружений. Дипломат отметила, что канадское правительство примет решение по этому вопросу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на общий брифинг Мелани Жоли и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Канада услышала просьбу Украины о поставках военного оборудования и примет решение в установленные сроки, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

"О предоставлении военного оборудования. Мы слышали от украинских властей о необходимости в таком оборудовании. И мы также примем это решение", - сказала глава МИД Канады.

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"Вопрос военного оборудования (military equipment – ​​ред.). Мы услышали громкие и понятные требования со стороны украинского правительства. Многие официальные лица здесь снова заявили об этом требовании. Мы знаем, что важно играть нашу роль в этом контексте. Поэтому мы рассматриваем опции и примем решение в установленные сроки", - сказала Жоли на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве во вторник.

Жоли добавила, что наращивание военного присутствия Россией вокруг Украины неприемлемо.

"Мы знаем, что Россия начала кампанию дезинформации и пропаганды. Мы должны убедиться, что сигнал ясен. Наращивание военного присутствия Россией вокруг Украины неприемлемо. Россия является агрессором, и мы убедимся, что стоим бок о бок с Украиной. Мы проводим переговоры через НАТО, ОБСЕ, любые формы дипломатических каналов со всеми сторонами, включая Россию, чтобы убедиться, что у нас есть дипломатическое решение", - отметила глава МИД.

Напомним, вчера британские самолеты доставили в Украину противотанковое вооружение.

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Автор: 

Канада (2091) оружие (10224) Кулеба Дмитрий (2880) Жоли Мелани (55)


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Топ комментарии
+27
Итак, стало известно, что именно Британия поставила Украине в качестве противотанкового оружия. Это NLAW - Next Generation Light Anti-tank Weapon - такой «джавелин» на минималках, предназначенный для городского боя.

Разработка шведов - "Saab". Принцип тот же - выстрелил и забыл. ТТХ великолепные - пробитие до пятисот миллиметров брони с верхней полусферы, дистанция стрельбы до восьмисот метров, минимальная дистанция стрельбы - 20 метров, вес двенадцать килограмм.
За счет встроенного в корпус контейнера с водой позволяет вести огонь из закрытых помещений. Время захвата цели - две-три секунды.
Ну, то есть просто великолепная штука.

Что такое восемьсот метров в городе? Выйдите на улицу. Посмотрите вокруг. Наш мозг уcтроен так, что в первую очередь мы определяем наиболее опасными те объекты, которые расположены ближе к нам. То есть - два-три ближайших дома, которые окружают нас непосредственно. А теперь присмотритесь в просвет между этими домами. Видите, вон там, вдалеке, девятиэтажка, на которую вы вообще не обращали внимания? Так вот, смерть теперь там настолько же реалистична, как и в ближайших кустах. И вон та двенадцатиэтажка в конце улицы, окна которой еле видны. Или вон тот кусок дома, который вы даже не определяете, как дом, вы его даже не видите, настолько просвет мал - но вас оттуда видят, за вами следят и вас уже берут на прицел.

То есть, при достаточном количестве групп с NLAW спрятать бронетехнику в городе становится просто невозможно.
Либо же её надо держать где-то за километр от лини соприкосновения, при этом гарантированно контролируя все пространство вокруг - что в условиях штурма совершенно невозможно, тем более ночью - но это тогда просто лишает её смысла.
Либо навешивать на каждый танк «Арену», но это дорого, Россия так и не вешает их, небыстро, да и нафиг надо, буряты на пять порядков дешевле, бабы новых нарожают.

Короче говоря, про танки в контактном бою в городе Россия может забыть.
Они и раньше-то на улицах представляли из себя в основном только мишень, теперь же просто можно ставить точку.

Их теперь остается использовать только как большую снайперскую винтовку с дальних дистанций по целеуказаниям пехоты, что долго, нудно и зачастую уже бессмысленно. - https://site.ua/arkadiy.babchenko/privet-buryaty-iy4erz1 https://site.ua/arkadiy.babchenko/privet-buryaty-iy4erz1

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18.01.2022 20:01
+19
Спасибо Канада!
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18.01.2022 20:14
+14
7-й. 6-й был в 15:30
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18.01.2022 19:44
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Правила форума Совет форумчан
Ещё бы дали Советских истребителей, они у них есть и есть у некоторых стран НАТО, мы бы подремонтировали их, может некоторые пошли бы на запчасти.
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18.01.2022 19:37 Ответить
Металлолом нам не нужен в авиации. 15 и 16 будет самое то. Немного подучить персонал, а пилоты после совковой техники после небольшой подготовки научатся порхать на мерседесах после совковых жигулей. Плюс обеспечение гарантийного заводского обслуживания и поставки ремонтного фонда.
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18.01.2022 20:25 Ответить
У нас нет инфраструктуры для этих самолетов.
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18.01.2022 20:40 Ответить
Что в Вашем понятии "инфраструктура"?
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18.01.2022 20:48 Ответить
в том числе и боезапас...который надо пополнять,и за немалые деньги.
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18.01.2022 20:55 Ответить
Это прописывается в контракте на поставку. И я, как авиационный инженер по вооружению, Вам скажу что все возможные продления средств поражения к МиГ-29 и Су-27 уже прошли все возможные этапы продления и становятся не то что неэффективными средствами поражения, а и опасными в обращении с ними.
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18.01.2022 20:59 Ответить
я имел ввиду пополнение,а не первоначальный контракт при поставке самолетов .а так да,они конечно поставят комплекс...но во время горячейфазы все быстро израсходуется.в у нас даже снаряды для пушек не взаимозаменяемы.
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18.01.2022 21:04 Ответить
Это прописывается в контракте на поставку. Я что-то непонятное написал?
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18.01.2022 21:07 Ответить
прописать можно многое.но нужны деньги.авиация штука дорогостоящая.
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18.01.2022 21:09 Ответить
А на велике крадівництво бабло нехилое ушло?
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18.01.2022 21:33 Ответить
то то и оно,что уже ушло.и его не вернешь в ближайшей перспективе.
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18.01.2022 21:35 Ответить
Запчастини, інструменти і спецобладнання для ремонту, комп'ютерні програми, **********...
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18.01.2022 20:57 Ответить
Это все идет в контракте.
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18.01.2022 21:01 Ответить
У контракті на НОВІ або КАПІТАЛЬНО ВІДРЕМОНТОВАНІ і МОДЕРНІЗОВАНІ літаки...

І так, Канада їх не виробляє (лише є локалізована крупновузлова збірка із американських комплектів для своїх ВПС).
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18.01.2022 21:06 Ответить
(лише є локалізована крупновузлова збірка із американських комплектів для своїх ВПС).
Зачем мне задавать вопрос, если Вы сами на него и ответили?
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18.01.2022 21:08 Ответить
Так вони збирають те, що їм США по контракту для їх ВПС поставили. Грубо кажучи, крила прикручують. І ні літаком більше!
Це як у нас американським тепловозам в Крюківці колісні пари прикручували...
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18.01.2022 21:11 Ответить
Грубо кажучи, крила прикручують. І ні літаком більше!
А в чем проблема для нас?
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18.01.2022 21:35 Ответить
У тому, що американці продають канадцям лише стільки літаків, скільки їм треба...
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18.01.2022 21:51 Ответить
Вы так проникли в кулуары этого контракта? Или Вы экстрасекс в вопросах поставки вооружений Канадой?
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18.01.2022 22:04 Ответить
Нам нужны дроны, а не технологии 20-ого века
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18.01.2022 20:52 Ответить
Зєля тим часом дерева висаджує.
Highlander Freeman
@highlander_free
· 7 год
У селі Брошнів Івано-Франківської області зняли неймовірних масштабів територію, заповнену карпатським деревом. Місцеві кажуть, що ліс їде до Європи, а наповнюються тисячі квадратних метрів території за лічені дні.
https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1483461838188732423
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18.01.2022 19:38 Ответить
Стінгерів якщо Канада надасть то буде взагалі норм.
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18.01.2022 19:43 Ответить
7-й. 6-й был в 15:30
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18.01.2022 19:44 Ответить
Итак, стало известно, что именно Британия поставила Украине в качестве противотанкового оружия. Это NLAW - Next Generation Light Anti-tank Weapon - такой «джавелин» на минималках, предназначенный для городского боя.

Разработка шведов - "Saab". Принцип тот же - выстрелил и забыл. ТТХ великолепные - пробитие до пятисот миллиметров брони с верхней полусферы, дистанция стрельбы до восьмисот метров, минимальная дистанция стрельбы - 20 метров, вес двенадцать килограмм.
За счет встроенного в корпус контейнера с водой позволяет вести огонь из закрытых помещений. Время захвата цели - две-три секунды.
Ну, то есть просто великолепная штука.

Что такое восемьсот метров в городе? Выйдите на улицу. Посмотрите вокруг. Наш мозг уcтроен так, что в первую очередь мы определяем наиболее опасными те объекты, которые расположены ближе к нам. То есть - два-три ближайших дома, которые окружают нас непосредственно. А теперь присмотритесь в просвет между этими домами. Видите, вон там, вдалеке, девятиэтажка, на которую вы вообще не обращали внимания? Так вот, смерть теперь там настолько же реалистична, как и в ближайших кустах. И вон та двенадцатиэтажка в конце улицы, окна которой еле видны. Или вон тот кусок дома, который вы даже не определяете, как дом, вы его даже не видите, настолько просвет мал - но вас оттуда видят, за вами следят и вас уже берут на прицел.

То есть, при достаточном количестве групп с NLAW спрятать бронетехнику в городе становится просто невозможно.
Либо же её надо держать где-то за километр от лини соприкосновения, при этом гарантированно контролируя все пространство вокруг - что в условиях штурма совершенно невозможно, тем более ночью - но это тогда просто лишает её смысла.
Либо навешивать на каждый танк «Арену», но это дорого, Россия так и не вешает их, небыстро, да и нафиг надо, буряты на пять порядков дешевле, бабы новых нарожают.

Короче говоря, про танки в контактном бою в городе Россия может забыть.
Они и раньше-то на улицах представляли из себя в основном только мишень, теперь же просто можно ставить точку.

Их теперь остается использовать только как большую снайперскую винтовку с дальних дистанций по целеуказаниям пехоты, что долго, нудно и зачастую уже бессмысленно. - https://site.ua/arkadiy.babchenko/privet-buryaty-iy4erz1 https://site.ua/arkadiy.babchenko/privet-buryaty-iy4erz1

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18.01.2022 20:01 Ответить
хорошо, если правда но честно говоря такие вещи лучше дерхать в секрете кто, сколько и чего поставил. Летают и летают.
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18.01.2022 20:15 Ответить
Да там прям на лётном поле предателей хоть жопой жуй… Разведка козлорейха давно всё знает. А вот для рядовых бурятов-танкистов очень полезная информация..))
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18.01.2022 20:28 Ответить
Как Вы пропонуете это держать в тайне от Дерьмака и Демченко?
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18.01.2022 20:50 Ответить
для многих стран открываются поистине невероятные возможности опробовать в реале свой ВПК , да и зажмурить сотню другую обезумевших орков - это не только приятно но и полезно для мира во всем мире
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18.01.2022 20:22 Ответить
Только вот проблема в том что наша власть и наше командование не разрешает нашим бойцам воевать в городе, а выводит их в чистое поле. Приведут каких то бабок- сепаров вместе с ОБСЕ и скажут чтобы ВСУ убирались из города ато они баяцца.
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18.01.2022 20:49 Ответить
Жалко что не дали их лет 5-7 раньше...
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18.01.2022 21:02 Ответить
https://prm.ua/ssha-planuiut-nadaty-ukraini-viyskovi-helikoptery-iaki-ranishe-nalezhaly-afhanistanu-zmi/ США планують надати Україні військові гелікоптери, які раніше належали Афганістану


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18.01.2022 19:45 Ответить
це для них майданчики облаштовують?

Україна на кордоні із Білоруссю продовжує встановлювати загородження, а також розпочала будувати вертолітні майданчики для перекидання резервів у разі необхідності. Все черезспровоковану режимом https://zaxid.net/oleksandr_lukashenko_tag46581/ Олександра Лукашенка міграційну кризу на кордонах країн ЄС.

Через міграційну кризу Україна суттєво активізувала облаштування північної ділянки кордону, https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20VIDEO%20-Na-kordoni-z-Bilorussyu-prodovzhutsya-inzhenerne-oblashtuvannya-kordonu/ повідомляє ДПСУ. Так, ще з початку листопада 2021 року на українсько-білоруському кордоні постійно працюють близько трьох десятків інженерних груп прикордонників - вони виготовляють встановлюють загородження. https://zaxid.net/news/
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18.01.2022 19:50 Ответить
Ні, це Зеля у Гуту буде літати...
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18.01.2022 20:46 Ответить
гелікоптер це не автомат, на ньому ще потрібно навчитися літати, а часу якраз немає
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18.01.2022 21:39 Ответить
Дякуем... друг позноётся в беде...‼️
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18.01.2022 20:11 Ответить
Спасибо Канада!
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18.01.2022 20:14 Ответить
Лучше всё же подождать пока решение будет де-факто принято. Запад настолько часто ограничивался обещаниями и намёками без реальной помощи, что радоваться раньше времени не стОит.
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18.01.2022 20:21 Ответить
какие намеки? влезь на сайт флайтрадара и посчитай,сколько бортов уже приняли в киеве
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18.01.2022 21:00 Ответить
Це потрібно робити якомога скоріше...
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18.01.2022 20:28 Ответить
А германцы будут на этом фоне сосать позор сотрудничества с русским гитлером
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18.01.2022 20:29 Ответить
Опять ваньки ихних бабснасилуют, делов то…
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18.01.2022 21:13 Ответить
Канада то природній друг України, але не варто витрачати час на роздум, бо часу критично не вистачає!
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18.01.2022 20:48 Ответить
Зброя це добре,але хтось може собі уявити обдовбаного,полохливого недоумкуватого сморчка в ролі головнокомандуючого?!
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18.01.2022 20:49 Ответить
Его роль иная вовсе: как у того, кто продал Иисуса.
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18.01.2022 20:52 Ответить
***** же уявляйе..
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18.01.2022 21:01 Ответить
Ковыряясь пальчиком..: Вы там F-18 недавно списывали…
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18.01.2022 21:11 Ответить
Там старі версії Ф-18 були, рівня наших Міг-29... Їх треба модернізовувати, інакше це шило на мило!
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18.01.2022 21:53 Ответить
Прямо сейчас до Киева долетает очередной С17 с Британии с оружием для Украины.
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18.01.2022 21:14 Ответить
"Шведський вогонь" прошиває танк вогняними струменями. Про ПТРК, котре Великобританія надіслала Україні (відео)

https://patrioty.org.ua/politic/shvedskyi-vohon-proshyvaie-tank-vohnianymy-strumeniamy-pro-ptrk-kotre-velykobrytaniia-nadislala-ukraini-video-407065.html
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18.01.2022 21:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=T8x3Q8JBP7M
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18.01.2022 21:20 Ответить
Запад уже готовит эшелоны снарядов, ракет для Украины и держит кулачки, а в Украине судя по беззаботным и ржущим в интернете не очень-то и верят в войну.
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18.01.2022 21:25 Ответить
Я тут в нас не бачу ''ржущих'', а спокійно готуємось захищати сою землю від окупанта.
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18.01.2022 21:32 Ответить
К сожалению будет война или нет мы не решаем .Но мне кажется для настоящего мужчины повоевать за Родину и отправить на тот свет десяток орков очень не плохая перспектива , гнить в их тюрмах за право быть человеком это удел самих орков. Мы нация не покорённых,нас монголы вырезали мы возрождались , а кучке орков ,, МИ ДАМО РАДУ ,, тем более сцыкунов которые говорили ,,за это правительство я умирать не буду,, почти не осталось , люди будут резать сук за свою землю,семью, хату, . Так что если читаете меня Москалятки уже запасайтесь памперсами
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18.01.2022 21:47 Ответить
У кремлёвского педика уже рефлекс: Запад надо настращать, и он пойдёт на переговоры. Переговоры можно продать своим ободранным избирателям как победу над НАТО, мы им дали, они отступили, нас все боятся - пока я у власти.
Вот только ни руководство армии не хочет менять дачи на блиндажи,
ни остальные верховные смотрящие - у них всё на мази,
а как может повернуться - ещё не известно.
Дешевле моль придушить и наслаждаться жизнью.
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18.01.2022 22:11 Ответить
Pociйcькoмoвнi бpaти, сестри, сусіди, пoбpaтuми!!! Починайте oбpaжaтucь!!! Саме час..

https://www.novynekran.pp.ua/2021/12/rociickomovni-braty-sestry-susidy-pobratymy-pochynaite-obpazhatus-same-chas.html?fbclid=IwAR2YeLBcephscwuYAcWnosAHoPfJM6Z6ePcRXXHUnIKTf42kxbhW_qW0ZsY

Хоч тепер Українську вчіть ''русскаязичні сожитєлі'', щоб добре було видно і ЧУТИ хто свій-чужий, як показав 14-15 рік!

Там не буде коли розбиратись...
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18.01.2022 23:05 Ответить
русский оккупант должен быть мертв.
Слава Украине!
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18.01.2022 23:58 Ответить
 
 