Зеленский должен безотлагательно обратиться к нации с тем, что власти будут делать для защиты страны, - Яценюк

Президент Владимир Зеленский должен безотлагательно обратиться к нации с тем, что будет делать власть для защиты страны, а Совет должен собраться на внеочередное заседание при присутствии президента, правительства, военного командования.

Об этом пишет в фейсбуке Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, сообщает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что вероятность нападения России на Украину увеличивается: "Путин продолжает эскалацию против Украины и увеличивает шантаж".

"Запад стал четко в защиту Украины. Все мировое сообщество бьет в колокола в защиту Украины. Все, кроме руководства Украины. Ведь оно занято борьбой с Петром Порошенко, а не борьбой против агрессии", - подчеркнул он.

Зеленский, подчеркнул Яценюк, должен безотлагательно обратиться к нации "и сказать людям правду о том, чего ожидать и что будут делать власти для защиты страны".

Читайте также: Россия может атаковать Украину в любой момент, - Белый дом

Он также подчеркнул, что должно быть созвано внеочередное чрезвычайное заседание Верховной Рады Украины при присутствии президента, правительства, военного командования:

"СНБО Украины должно работать в ежедневном режиме и стать органом координации обороны государства".

"Все национальные силы должны объединиться для высшей цели – защиты Украины. История нам не простит ошибки или поражения. История уважает отважных и достойных", - подчеркнул Яценюк.