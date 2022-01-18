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Новости Война
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Зеленский должен безотлагательно обратиться к нации с тем, что власти будут делать для защиты страны, - Яценюк

Зеленский должен безотлагательно обратиться к нации с тем, что власти будут делать для защиты страны, - Яценюк

Президент Владимир Зеленский должен безотлагательно обратиться к нации с тем, что будет делать власть для защиты страны, а Совет должен собраться на внеочередное заседание при присутствии президента, правительства, военного командования.

Об этом пишет в фейсбуке Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, сообщает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что вероятность нападения России на Украину увеличивается: "Путин продолжает эскалацию против Украины и увеличивает шантаж".

"Запад стал четко в защиту Украины. Все мировое сообщество бьет в колокола в защиту Украины. Все, кроме руководства Украины. Ведь оно занято борьбой с Петром Порошенко, а не борьбой против агрессии", - подчеркнул он.

Зеленский, подчеркнул Яценюк, должен безотлагательно обратиться к нации "и сказать людям правду о том, чего ожидать и что будут делать власти для защиты страны".

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Он также подчеркнул, что должно быть созвано внеочередное чрезвычайное заседание Верховной Рады Украины при присутствии президента, правительства, военного командования:

"СНБО Украины должно работать в ежедневном режиме и стать органом координации обороны государства".

"Все национальные силы должны объединиться для высшей цели – защиты Украины. История нам не простит ошибки или поражения. История уважает отважных и достойных", - подчеркнул Яценюк.

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) россия (95687) Яценюк Арсений (8008)


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Топ комментарии
+38
Да нахрена оно ему надо! Дорожка простаивает!!
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18.01.2022 19:45
+36
Порошенко,Турчинов, Яценюк,эта тройка вытянула тогда страну, а теперь можете меня хаять. Скажу сразу,не надо про армию и добрабаты,это другая история
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18.01.2022 20:04
+32
зеЛя марионетка беНи.и ссыкливый упырина.

он уже 'нарулил' на несколько пожизненных. и за все будет отвечать.
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18.01.2022 19:45
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https://youtube.com/watch?v=GiStegBG4vA&feature=share.
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18.01.2022 23:49 Ответить
так то ж запоребриковий провокатор, щойнозаряжений, найсвіжіший ІD: 501254
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19.01.2022 01:42 Ответить
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18.01.2022 22:27 Ответить
зеговнокомандувач накаже брати приклад з нього: відбиватись мокрими штаньми і важким памперсом
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18.01.2022 21:46 Ответить
Я вам ничего не должен! (с)
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18.01.2022 21:55 Ответить
Зеленский действует, как обычный агент российских спецслужб, старается прежде всего "нейтрализовать" того, кто способен возглавить сопротивление Украины российскому агрессору, как он уже делал в 2014 -2015г. Никакого сопротивления агрессору быть не должно. Все это может печально для нас кончится.
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18.01.2022 22:07 Ответить
Все залежить від всіх і кожного особисто.
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18.01.2022 22:09 Ответить
Это все слова, а в жизни очень много зависит от ЛИДЕРов по жизни, за которыми идут люди. Они реально могут менять все в жизни очень многих людей. Время такое, что настоящих лидеров мало, одни балбесы.
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18.01.2022 22:15 Ответить
Оманская заначка - единственное что ценно для данного режима.
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18.01.2022 22:15 Ответить
якщо РФ нападе, зеленьский всіх відвезе не сейшели. Будемо там жити
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18.01.2022 22:58 Ответить
ЗЕ уже накрав на 5 пожиттєвих. Єдиний спосіб для нього уникнути відповідальності це програти війну. Думайте.
Немає країни - немає відповідальності.
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18.01.2022 23:55 Ответить
прошу вас, мужики (если вы не бабы) сегодня объединиться с одной целью - отпор агрессору! прекратить промежду собой мелочные срачи и претензии. ситуация критичная. запад крнсолидируется в помощи Украине! не ЗЕпрезиденты, не поршенку, а именно Украине. травите ботов пророссийских! хоть так помогайте И-нет очистить от их провокаторов и пропагандистов.
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19.01.2022 00:38 Ответить
Коли варвари стоять біля границь , мене цікавить не те хто, що продавав в 2014, а як влада готує населення. Як до нападу так і до захисту...
Яценюк 100% правий, я в шоці від тишини Зеленського...Ось де зрада...
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19.01.2022 00:59 Ответить
Кому напад, а кому і Сейшели, Люся як взнала, що її з собою туди не взяли - звільнилась
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19.01.2022 03:52 Ответить
Для спасения страны надо продолжить на второй срок (непременно фальцетом Яйценюха): "Йулююю"... в смысле в Качановку
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19.01.2022 05:00 Ответить
Он не может

Я усталый глупый клоун
Я машу мечом картонным
И в лучах моей короны
Умирает светоч дня.
Звенят, гудят джаз-банды
Танцуют обезьяны
И бешенно встречают рождество
А я кривой и пьяный
Заснул у фортепьяно
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19.01.2022 07:02 Ответить
Боевой Кролик, Вы правы!!!

Но страной командует клоун......, просто клоун....
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19.01.2022 07:43 Ответить
нехай краще тупий кролик розкаже ЯК "стіна" яка не може втримати кабана стримає ворогів? Просрати (через свою фірму) гроші це був гешефт жида яценюка
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19.01.2022 08:18 Ответить
Звернеться, по відосику-гундосику із спортзалу, а в Раді Рабінович заспіває "вставай страна огромная".
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19.01.2022 08:42 Ответить
Пред лицем агрессора страшного и ужасного на мощь Великого Яйценюка токмо и уповаю, ибо за свою премьерскую каденцию Яйценюк лучше всех подготовился к отражению агрессии - наградил себя пятью стволами [ист. Википедия]:
- пистолет "Glock 19" (19.05.2014);
- штурмовая винтовка "Форт 224" (22.05.2014);
- пистолет "IWI Jericho 941"/"Форт-21.03" (22.07.2014);
- пулемёт "Максима" образца 1910 года 56-П-421 калибра 7,62 мм, № ЦЛ 84 (20.05.2015);
- 11,43-мм пистолет-пулемёт "Томпсон" (излюбленный чикагскими гангстерами автомат "Томми-Ган") образца 1928 года калибра 11,43 мм, № S 506391 в комплекте с 203 патронами (22.05.2015).
Судя по датам, четыре случая - подарки ко дню рождения! (к 22 мая).
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19.01.2022 09:16 Ответить
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