Зеленский должен безотлагательно обратиться к нации с тем, что власти будут делать для защиты страны, - Яценюк
Президент Владимир Зеленский должен безотлагательно обратиться к нации с тем, что будет делать власть для защиты страны, а Совет должен собраться на внеочередное заседание при присутствии президента, правительства, военного командования.
Об этом пишет в фейсбуке Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, сообщает Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что вероятность нападения России на Украину увеличивается: "Путин продолжает эскалацию против Украины и увеличивает шантаж".
"Запад стал четко в защиту Украины. Все мировое сообщество бьет в колокола в защиту Украины. Все, кроме руководства Украины. Ведь оно занято борьбой с Петром Порошенко, а не борьбой против агрессии", - подчеркнул он.
Зеленский, подчеркнул Яценюк, должен безотлагательно обратиться к нации "и сказать людям правду о том, чего ожидать и что будут делать власти для защиты страны".
Он также подчеркнул, что должно быть созвано внеочередное чрезвычайное заседание Верховной Рады Украины при присутствии президента, правительства, военного командования:
"СНБО Украины должно работать в ежедневном режиме и стать органом координации обороны государства".
"Все национальные силы должны объединиться для высшей цели – защиты Украины. История нам не простит ошибки или поражения. История уважает отважных и достойных", - подчеркнул Яценюк.
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Яценюк 100% правий, я в шоці від тишини Зеленського...Ось де зрада...
Я усталый глупый клоун
Я машу мечом картонным
И в лучах моей короны
Умирает светоч дня.
Звенят, гудят джаз-банды
Танцуют обезьяны
И бешенно встречают рождество
А я кривой и пьяный
Заснул у фортепьяно
Но страной командует клоун......, просто клоун....
- пистолет "Glock 19" (19.05.2014);
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Судя по датам, четыре случая - подарки ко дню рождения! (к 22 мая).