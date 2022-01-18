Российские власти готовились к эвакуации сотрудников российского посольства в Украине, - Белый дом

США осведомлены о планах России вывести некоторый дипломатический персонал из Украины

Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы располагаем информацией, которая указывает на то, что российские власти готовились к эвакуации сотрудников российского посольства в Украине в конце декабря - начале января. Мы продолжаем оценивать ситуацию", - сказала Псаки на брифинге во вторник.

Читайте также: Информация об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений России из Украины не поступала, - МИД

Напомним, что ранее американское издание The New York Times сообщило, что в начале января Россия якобы начала эвакуировать из Украины семьи своих дипломатов.