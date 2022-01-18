Российские власти готовились к эвакуации сотрудников российского посольства в Украине, - Белый дом
США осведомлены о планах России вывести некоторый дипломатический персонал из Украины
Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы располагаем информацией, которая указывает на то, что российские власти готовились к эвакуации сотрудников российского посольства в Украине в конце декабря - начале января. Мы продолжаем оценивать ситуацию", - сказала Псаки на брифинге во вторник.
Напомним, что ранее американское издание The New York Times сообщило, что в начале января Россия якобы начала эвакуировать из Украины семьи своих дипломатов.
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+28 Борменталь Незабаром
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+20 Александр Чуднивец #474549
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@worldonalert
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https://twitter.com/worldonalert/status/1483518227049328646 1 мин
US officials: "Our intelligence says that Russia is planning to attack and capture Kyiv."
Официальные лица США: «Наша разведка говорит, что Россия планирует атаковать и захватить Киев».
- потрібно бути готовими до такого сценарію
и что интересно, те мосты, что были слабоваты на украинском полесье для танков с декабря на ремонте с хорошими бетонными обьездами
смысл имело беларусам дороги сделать.
но, планы москва строит далекие по инвазии, могли и планировать
вони радше теракт у власній амбасаді на Повітрофлотському влаштують чи з гранатомета по ній влуплять
зі своїм рашистським "величієм"
яке в них ... під засраним крученим хвостом
і з кожним новим бортом пригоди іхтамнєтов по кордонах з рб та рф при нульовій температурі на вітрі 40 м/с виглядають усе романтичніше
нафиг нагнетать?
каких то могли по ходу вербануть
как они работают с новыми. находят человека возле корыта повыше с большим компроматом, который они собрали. говорят, или работаешь с нами, или в прессе засветим или итд
и чем больше такого товара у них на руках, тем наглее они с нами будут себя вести
потому, надо доводить до ума вагнергейт
Не один раз. З 3-4.
Потім іонізатором десь на добу.
Эффект неожиданности ему важнее, чем граждане, которых еще нарожают.