Пентагон не видит признаков деэскалации на границе РФ и Украины
Военные США пока не наблюдают свидетельств деэскалации ситуации на границе РФ и Украины
Об этом заявил во вторник представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы продолжаем видеть многочисленное присутствие российских войск в западной части их страны вокруг восточной, северо-восточной границы Украины. Это продолжает беспокоить нас; нет знаков, указаний, что россияне хотят способствовать деэскалации ситуации", - сказал он на брифинге.
Он напомнил, что США ранее говорили РФ о желании обсуждать изменения масштабов и характера своих военных учений, однако лишь при аналогичных ответных шагах со стороны России.
Также Кирби заявил, что характер развертывания войск РФ в регионе дает российскому командованию "множество возможностей". В то же время он сказал, что прямо сейчас трудно сказать, какой именно вариант действий изберет Россия.
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