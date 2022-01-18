Пентагон не видит признаков деэскалации на границе РФ и Украины

Военные США пока не наблюдают свидетельств деэскалации ситуации на границе РФ и Украины

Об этом заявил во вторник представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы продолжаем видеть многочисленное присутствие российских войск в западной части их страны вокруг восточной, северо-восточной границы Украины. Это продолжает беспокоить нас; нет знаков, указаний, что россияне хотят способствовать деэскалации ситуации", - сказал он на брифинге.

Он напомнил, что США ранее говорили РФ о желании обсуждать изменения масштабов и характера своих военных учений, однако лишь при аналогичных ответных шагах со стороны России.

Также Кирби заявил, что характер развертывания войск РФ в регионе дает российскому командованию "множество возможностей". В то же время он сказал, что прямо сейчас трудно сказать, какой именно вариант действий изберет Россия.

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