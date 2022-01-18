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Новости Война
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Пентагон не видит признаков деэскалации на границе РФ и Украины

Пентагон не видит признаков деэскалации на границе РФ и Украины

Военные США пока не наблюдают свидетельств деэскалации ситуации на границе РФ и Украины

Об этом заявил во вторник представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы продолжаем видеть многочисленное присутствие российских войск в западной части их страны вокруг восточной, северо-восточной границы Украины. Это продолжает беспокоить нас; нет знаков, указаний, что россияне хотят способствовать деэскалации ситуации", - сказал он на брифинге.

Он напомнил, что США ранее говорили РФ о желании обсуждать изменения масштабов и характера своих военных учений, однако лишь при аналогичных ответных шагах со стороны России.

Также Кирби заявил, что характер развертывания войск РФ в регионе дает российскому командованию "множество возможностей". В то же время он сказал, что прямо сейчас трудно сказать, какой именно вариант действий изберет Россия.

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Автор: 

Пентагон (1464) россия (95687) Кирби Джон (452)


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Зебіли бачать.
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18.01.2022 21:52 Ответить
Так не можна бачити те,чого намає...
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18.01.2022 21:52 Ответить
Таке враження, що країна має залізний купол я у Ізраїлю і влада прокатчино нічого не робить, автось пронесе
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18.01.2022 21:57 Ответить
Дурні,завше щасливі
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18.01.2022 21:59 Ответить
А влада Зєлєнского навпаки - не бачить ескалації. Антагоністи? 🤔
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18.01.2022 23:05 Ответить
Ничего не будет . Потрясут оружием , дождуться сертификации СП2 и отведут войска в места постоянной дислокации .
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18.01.2022 23:08 Ответить
А членограй после буковеля на Сейшелы поехало отдыхать. Какая разница?!

Кушай-те!
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19.01.2022 01:57 Ответить
И не увидит, пока есть Россия в современном виде. Они не могут от нас отцепиться, потому как вся их история, на которой они строят свою идентичность и государство, целиком спизж... позаимствована у нас.
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19.01.2022 06:37 Ответить
 
 