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Неизвестные расспрашивали одесситов о "базах США", выдавая себя за журналистов "Общественного"

Неизвестные расспрашивали одесситов о

К прохожим на улице они обращались по-русски. Кто были эти люди – неизвестно.

Об этом сообщила в фейсбуке продюсер Одесского филиала "Общественного" Елена Кваша, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня неизвестная съемочная группа осуществляла в Одессе уличный опрос, называя себя "Общественным Одессы". Относился "опрос" к тематике безопасности, отношению одесситов к "военным базам Америки в Одессе"", - написала она.

Она отметила, что эти люди не являются сотрудниками "Общественного", а к прохожим они обращались по-русски.

"У наших журналистов есть удостоверения и общаются на украинском языке", - подчеркнула продюсер.

Кваша добавила, что пока неизвестно, какую цель имела эта группа лиц. Она отметила, что журналисты "Общественного" работают по стандартам, провокационных вопросов и уличных опросов не осуществляют. Она попросила одесситов сообщать телеканалу, если станут свидетелями подобных событий, а также делать фото "самозванных журналистов".

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Автор: 

журналистика (3304) Одесса (7901) общественное вещание (126) фейк (680)


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Топ комментарии
+32
Баканов, а-у ! Оторвитесь от распила бабла и займитесь своей работой.
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18.01.2022 22:22
+15
Можна було б на місці одеситів спочатку запропонувати: "Ану, скажи "паляниця" падло!"
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18.01.2022 22:22
+14
А як ваш "язик" називати?! Може нам ще, почати його руським, називати?
Як на мене, язик повинен називатися, виключно за біологічною належністю власника: говяжий, свинячий...російський.
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18.01.2022 22:29
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А у вас є бази НАТи? А якщо знайду? - десь так і виглядало опитування
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18.01.2022 22:09 Ответить
то была лена зеленская, которая просила сообщать в соцсетях о передвижениях военных
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18.01.2022 22:33 Ответить
Ленка Скумбрия на Сейшелах.
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18.01.2022 22:40 Ответить
А як ваш "язик" називати?! Може нам ще, почати його руським, називати?
Як на мене, язик повинен називатися, виключно за біологічною належністю власника: говяжий, свинячий...російський.
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18.01.2022 22:29 Ответить
Баканов, а-у ! Оторвитесь от распила бабла и займитесь своей работой.
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18.01.2022 22:22 Ответить
Вы требуете невозможного..
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18.01.2022 23:27 Ответить
а тут на форуме смотрите какие хитросделанные, шифруются
внимательно прочитайте

"



вот именно сейчас это суперактуально.
Кулебе следует задать вопрос Лаврову, какие сроки возврата оккупированного Крыма.
Кроме того, нас беспокоит московское наступательное вооружение на территории Украины.
Предлагаем определиться с графиком вывода всех вооружений и личного состава, кроме разрешенного в двустороннем договоре о ЧМ флоте.

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И Путлера чтоб выдали вместе с Шойгу. И репарации миллиардные и 42 штатом в США и чтоб все уважали и любили ибо мы украинцы- самая лучшая цивилизация в мире

Відповісти Керування спамом Мені подобається 3



Пу и Шойгу не надо. Едреные ракеты поломать. Репарации не надо, пригодятся на развитие будущих поколений РФ - наверняка более цивилизованных без едреных бомп

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Как это не надо репараций? Какие ,, следующие поколения ,, у активных вырожденцев. В современной России людей несколько десятков. Многие из них покойные - журналисты, Новодворская,Немцов , несколько депутатов Госдумы и те кто выходит сейчас на пикеты - остальные биологический мусор. Ни от теперешних россиян ни от их потомков - людей не получится , пройдена точка не возврата - они уже дикие животные. Так , что и репарации тоже и очень большие ,если бы не Раша с Голодоморами, Гулагами, геноцидом украинцев - население Украины сегодня должно бы было быть более 100млн.

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не надо рапараций, достаточно поламать едреные ракеты и бомбы, и все будут довольны
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18.01.2022 22:22 Ответить
Можна було б на місці одеситів спочатку запропонувати: "Ану, скажи "паляниця" падло!"
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18.01.2022 22:22 Ответить
Це сто відсотків лапатні смердючи свині...
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18.01.2022 22:26 Ответить
моніторять настрої одеситів, чи будуть їх зустрічати з хлібом-сіллю
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18.01.2022 22:38 Ответить
И что им могут сделать? Есть наказание за вопросы на улице?
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18.01.2022 22:26 Ответить
в Украине за вопросы на улице обязаны задуть монтажной пеной все физиологические отверстия! ты не знал, какцап?
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18.01.2022 22:36 Ответить
А зачем вопрос заспамили? Я ж не на улице спросил.
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18.01.2022 22:42 Ответить
Подякуй що в морду не дали!
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19.01.2022 03:28 Ответить
достаточно записать на миротворец .после этого только за поребриком смогут вопросы задавать
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18.01.2022 22:37 Ответить
В мене на дачі база НАТИ…
влітку збираємо на картоплі та баклажанах колорадів та палимо, поливши керосином…
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18.01.2022 22:32 Ответить
😂
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18.01.2022 22:52 Ответить
Если бы меня спросили я бы сказал а что база НАТО И США это мелочь вот вы смотрели кино и сериал Звёздные врата так вот под большим секретом скажу да тут в катакомбах обнаружили тайный туннель в глубину на 6 км и там целый подземный город база инопланетная и Звёздные врата и их могут активировать только хохлы по геномному набору а свинособак прибор убивает сразу как чужеродное инопланетное для Земли существо...и пошел дальше интересно сдавали бы или нет....
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18.01.2022 22:36 Ответить
Написал слово в конце СХАВАЛИ автокорректор исправил сдавали..тьфу...
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18.01.2022 22:38 Ответить
Ага, а на орбите 304ый висит
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18.01.2022 22:41 Ответить
Если происходит
«опрос к тематике безопасности, отношению к "военным базам Америки» -то можно смело закраивать этих людей в погребе и звонить в полицию или сбу..
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18.01.2022 22:37 Ответить
Вы еще скажите. что СБУ должно этим заниматься. Тут подпольный спиртзавод накрыли, а вы с глупостями всякими.
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18.01.2022 22:44 Ответить
сюжет для параша тв снимали
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18.01.2022 23:07 Ответить
Це могли бути істоти з антиукраїнського телеканалу "НАШ"...
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18.01.2022 23:10 Ответить
Даже заело чуть. Года три уже и больше по Харькову только и базару про 15 лабораторий американских в области тайно и давно клепают какую то жуть шла! И на тебе --теперь в Одессе и базы! База--это вам не лаборатория! Обидно зараза.
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18.01.2022 23:15 Ответить
сувора РНР і в загсі не сміється

Проф. Преображенский@prof_preobr

https://twitter.com/prof_preobr/status/1483437087097556994 7 ч



Правительство Ростовской области ввело запрет на смех в ЗАГСах во время церемоний бракосочетания.
Я не шучу. Это реальное постановление правительства.
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18.01.2022 23:34 Ответить
Колись, не так давно, одразу після Кримнашу, та початку війни на Донбасі, у нашому місті вийшло якесь ***** з колорадською стрічкою. Не довго гуляло, знайомі побачивши його, одразу зателефонували до поліції, тому що всі відчували відповідальність та смак війни і його затримали. Зараз мабуть люди втратили пам'ять та своєю бездіяльністю кликають окупантів мародерів до чергового витка війни.
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19.01.2022 00:34 Ответить
Так може люди рвалися стать добровольцями для проведення біологічних дослідів? Бази ж різні бувають - може на одній з них розробляють спеціальний вірус що знищує додаткову хромосому у росіян і робить їх "гейропейцями" і "піндосами"? А одесити не зрозуміли і дорогу не вказали!
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19.01.2022 03:33 Ответить
...ну, насчёт баз , конечно лохотрон. А, лаборатории извольте, никто не отрицает: в пол мира есть секретные штуки эти
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19.01.2022 05:06 Ответить
да что здесь непонятного? Шпионы рашки инфу о базах НАТО собирают.
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19.01.2022 06:40 Ответить
Ой цирк, думаю одесситы такую бредятину придумать не смогли бы, кто массовик-затейник?)) Ну озвучивать выпустили Ленку Квашман. Представляю, на Привозе - "Здгасти, а как мине пгойти до базы НАТЫ?
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19.01.2022 07:07 Ответить
 
 