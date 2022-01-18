Неизвестные расспрашивали одесситов о "базах США", выдавая себя за журналистов "Общественного"

К прохожим на улице они обращались по-русски. Кто были эти люди – неизвестно.

Об этом сообщила в фейсбуке продюсер Одесского филиала "Общественного" Елена Кваша, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня неизвестная съемочная группа осуществляла в Одессе уличный опрос, называя себя "Общественным Одессы". Относился "опрос" к тематике безопасности, отношению одесситов к "военным базам Америки в Одессе"", - написала она.

Она отметила, что эти люди не являются сотрудниками "Общественного", а к прохожим они обращались по-русски.

"У наших журналистов есть удостоверения и общаются на украинском языке", - подчеркнула продюсер.

Кваша добавила, что пока неизвестно, какую цель имела эта группа лиц. Она отметила, что журналисты "Общественного" работают по стандартам, провокационных вопросов и уличных опросов не осуществляют. Она попросила одесситов сообщать телеканалу, если станут свидетелями подобных событий, а также делать фото "самозванных журналистов".

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