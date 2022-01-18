Неизвестные расспрашивали одесситов о "базах США", выдавая себя за журналистов "Общественного"
К прохожим на улице они обращались по-русски. Кто были эти люди – неизвестно.
Об этом сообщила в фейсбуке продюсер Одесского филиала "Общественного" Елена Кваша, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня неизвестная съемочная группа осуществляла в Одессе уличный опрос, называя себя "Общественным Одессы". Относился "опрос" к тематике безопасности, отношению одесситов к "военным базам Америки в Одессе"", - написала она.
Она отметила, что эти люди не являются сотрудниками "Общественного", а к прохожим они обращались по-русски.
"У наших журналистов есть удостоверения и общаются на украинском языке", - подчеркнула продюсер.
Кваша добавила, что пока неизвестно, какую цель имела эта группа лиц. Она отметила, что журналисты "Общественного" работают по стандартам, провокационных вопросов и уличных опросов не осуществляют. Она попросила одесситов сообщать телеканалу, если станут свидетелями подобных событий, а также делать фото "самозванных журналистов".
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Як на мене, язик повинен називатися, виключно за біологічною належністю власника: говяжий, свинячий...російський.
внимательно прочитайте
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вот именно сейчас это суперактуально.
Кулебе следует задать вопрос Лаврову, какие сроки возврата оккупированного Крыма.
Кроме того, нас беспокоит московское наступательное вооружение на территории Украины.
Предлагаем определиться с графиком вывода всех вооружений и личного состава, кроме разрешенного в двустороннем договоре о ЧМ флоте.
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И Путлера чтоб выдали вместе с Шойгу. И репарации миллиардные и 42 штатом в США и чтоб все уважали и любили ибо мы украинцы- самая лучшая цивилизация в мире
Відповісти Керування спамом Мені подобається 3
Пу и Шойгу не надо. Едреные ракеты поломать. Репарации не надо, пригодятся на развитие будущих поколений РФ - наверняка более цивилизованных без едреных бомп
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Как это не надо репараций? Какие ,, следующие поколения ,, у активных вырожденцев. В современной России людей несколько десятков. Многие из них покойные - журналисты, Новодворская,Немцов , несколько депутатов Госдумы и те кто выходит сейчас на пикеты - остальные биологический мусор. Ни от теперешних россиян ни от их потомков - людей не получится , пройдена точка не возврата - они уже дикие животные. Так , что и репарации тоже и очень большие ,если бы не Раша с Голодоморами, Гулагами, геноцидом украинцев - население Украины сегодня должно бы было быть более 100млн.
Відповісти Керування спамом Мені подобається
не надо рапараций, достаточно поламать едреные ракеты и бомбы, и все будут довольны
влітку збираємо на картоплі та баклажанах колорадів та палимо, поливши керосином…
«опрос к тематике безопасности, отношению к "военным базам Америки» -то можно смело закраивать этих людей в погребе и звонить в полицию или сбу..
Проф. Преображенский@prof_preobr
https://twitter.com/prof_preobr/status/1483437087097556994 7 ч
Правительство Ростовской области ввело запрет на смех в ЗАГСах во время церемоний бракосочетания.
Я не шучу. Это реальное постановление правительства.