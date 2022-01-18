США на этой неделе могут объявить о финансовых санкциях против пророссийских сепаратистов в Украине, - The Wall Street Journal
По информации The Wall Street Journal, CША готовят финансовые санкции в отношении пророссийских сепаратистов в Украине, эти меры могут коснуться как минимум четырех физических лиц.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По данным собеседников издания в администрации США, эти меры разрабатывают в рамках тактики Вашингтона по использованию дипломатии и давления с целью предотвращения возможного вторжения России в Украину. О санкциях могут объявить уже в четверг.
Как отметили официальные лица, новые санкции введут в соответствии с подписанным президентом США Джо Байденом в апреле прошлого года указом, который направлен на наказание лиц, имеющих отношение к внешней агрессии России. Меры в частности предполагают замораживание активов лиц, включенных в санкционные списки.
Представители США указали, что планируемые меры направлены против граждан Украины, а не против российских властей, что "подчеркивает некоторую нерешительность администрации в отношении" прямого ответа Москве.
Санкции последуют на фоне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину и в Германию.
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арестович не просто так втік від клована
Овоща не выбирала и презом он для меня никогда не был! Более того, когда он выиграл выборы, я сразу сказала, что будет Майдан. овощ при власти это позор и уничтожение страны, как и зебил, впрочем...
Умные не ведут одновременно войну на несколько фронтов, поэтому сейчас нужно выкинуть зебилов---они уничтожают страну, когда победит проукраинский Президент, рыги сдрыснут или заткнутся!
Поэтому всех и призывают объединятся демократическим проевропейским лагерем, тогда сразу понятно кто свой, кто чужой!
Так вы же и не хотите этого---объединится вокруг самого рейтингового, толкового,опытного и имеющего самый активный и мотивированный ядерный лекторат кандидата!
Так КТО же устраивает эту войну всех против всех, как не вы и вам подобные???
Конгениально!
Когда вашу жену будут насиловать, посоветуйте ей не сопротивляться и не жаловаться никуда, чтобы не вносить розбрат в суспильство!
Да и цитата "Мнение большинства, всегда ошибочно, ибо большинство людей--идиоты"---не мне принадлежит,и еще Фрейд сделал вывод, что "большиство людей не хотят свободы, ибо она предполагает ответственность,а ответственность большинство людей страшит"!
И не забывайте народную мудрость: лучше с умным потерять, чем с дураком найти!
В нашем случае выбор еще проще: или с умным найти, или с дураком потерять, но вы, с упорством осла, вы выбираете второе)))
Ніхто з перших осіб за соєвого зрадника не впишеця!