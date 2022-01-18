США на этой неделе могут объявить о финансовых санкциях против пророссийских сепаратистов в Украине, - The Wall Street Journal

По информации The Wall Street Journal, CША готовят финансовые санкции в отношении пророссийских сепаратистов в Украине, эти меры могут коснуться как минимум четырех физических лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По данным собеседников издания в администрации США, эти меры разрабатывают в рамках тактики Вашингтона по использованию дипломатии и давления с целью предотвращения возможного вторжения России в Украину. О санкциях могут объявить уже в четверг.

Как отметили официальные лица, новые санкции введут в соответствии с подписанным президентом США Джо Байденом в апреле прошлого года указом, который направлен на наказание лиц, имеющих отношение к внешней агрессии России. Меры в частности предполагают замораживание активов лиц, включенных в санкционные списки.

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Представители США указали, что планируемые меры направлены против граждан Украины, а не против российских властей, что "подчеркивает некоторую нерешительность администрации в отношении" прямого ответа Москве.

Санкции последуют на фоне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину и в Германию.