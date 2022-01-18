РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10961 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
11 390 53

США на этой неделе могут объявить о финансовых санкциях против пророссийских сепаратистов в Украине, - The Wall Street Journal

США на этой неделе могут объявить о финансовых санкциях против пророссийских сепаратистов в Украине, - The Wall Street Journal

По информации The Wall Street Journal, CША готовят финансовые санкции в отношении пророссийских сепаратистов в Украине, эти меры могут коснуться как минимум четырех физических лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По данным собеседников издания в администрации США, эти меры разрабатывают в рамках тактики Вашингтона по использованию дипломатии и давления с целью предотвращения возможного вторжения России в Украину. О санкциях могут объявить уже в четверг.

Как отметили официальные лица, новые санкции введут в соответствии с подписанным президентом США Джо Байденом в апреле прошлого года указом, который направлен на наказание лиц, имеющих отношение к внешней агрессии России. Меры в частности предполагают замораживание активов лиц, включенных в санкционные списки.

Читайте также: В России обвалился рынок акций из-за ожиданий новых санкций

Представители США указали, что планируемые меры направлены против граждан Украины, а не против российских властей, что "подчеркивает некоторую нерешительность администрации в отношении" прямого ответа Москве.

Санкции последуют на фоне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину и в Германию.

Автор: 

санкции (11319) США (26860)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+30
Татаров, Ермак, Подоляк, Демченко
показать весь комментарий
18.01.2022 22:22
+24
список: зеленський, ермак, портнов, татаров.. та інші..

арестович не просто так втік від клована
показать весь комментарий
18.01.2022 22:43
+8
А може краще, наприклад новинський, мертвячук, бойко...?
показать весь комментарий
18.01.2022 22:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дубинский и Портнов уже под санкциями США. Твой хозяин Беня - под санкциями и под уголовным преследованием.
показать весь комментарий
19.01.2022 00:42 Ответить
При ,чем , даже на исторической родине , на какламоя открыто уг.делосамое жадное мерзопакостное отвратительное животное
показать весь комментарий
19.01.2022 02:26 Ответить
список: зеленський, ермак, портнов, татаров.. та інші..

арестович не просто так втік від клована
показать весь комментарий
18.01.2022 22:43 Ответить
Які потужні санкції. А проти Путіна слабо?
показать весь комментарий
18.01.2022 22:20 Ответить
Татаров, Ермак, Подоляк, Демченко
показать весь комментарий
18.01.2022 22:22 Ответить
Агенты РФ
показать весь комментарий
18.01.2022 22:26 Ответить
А може краще, наприклад новинський, мертвячук, бойко...?
показать весь комментарий
18.01.2022 22:28 Ответить
проти медведчука введені давно уже..інші можливо..тількивесь бізнес новинського - це СП с Ахметовим
показать весь комментарий
18.01.2022 22:39 Ответить
я знаю за санкції на мертвяка...ще 2014 він їх отримав але це не завадило йому трисити фейсом у Мінську наче за Україну. Забагато санкцій не буває. І ахмета туди ж.
показать весь комментарий
18.01.2022 22:50 Ответить
Конкретно на нарика и квартирку на Бейкер стрит с офшерами оттяпать
показать весь комментарий
19.01.2022 02:29 Ответить
все супер тільки про зрадника порошенка забули написати
показать весь комментарий
18.01.2022 22:40 Ответить
наче є негласне правило не чіпати перших осіб, навіть колишніх. хто зна.
показать весь комментарий
18.01.2022 22:52 Ответить
розкажи це бразильцям або південним корейцям
показать весь комментарий
19.01.2022 07:14 Ответить
їх гамериканці морщать чи свої?
показать весь комментарий
19.01.2022 08:38 Ответить
И не напишут,дегенерат)
показать весь комментарий
18.01.2022 23:13 Ответить
🤞щоб не зурочити
показать весь комментарий
19.01.2022 03:30 Ответить
Ви не бажаєте вводити санкції - відключення Свіфт, проти північного потоку. Про що ви волаєте?
показать весь комментарий
18.01.2022 22:22 Ответить
ИБД
показать весь комментарий
18.01.2022 22:23 Ответить
_Кто?! Какой тупой мудак написал вот это "сепаратистов"?! Нет никаких сепаратистов, борцов за свободу народов Донбасса и Луганска - есть лишь вражеская армия и её солдаты. И неважно что у некоторых могут быть паспорта не расии - формальности неважны, важна суть! И суть такова, что это армия расии - плевать какими погонами и тряпками на флагштоках враг маскируется!
показать весь комментарий
18.01.2022 22:26 Ответить
а чого ти подумав лише про тих, які зараз по ту сторону лінії фронту? Чому ти вважаєш, що до ПРОКАСАПСЬКИХ сепарів американці не можуть відносити і тих, які погодились на "формулу Штанмайєра" в прокасапській редакції?
показать весь комментарий
18.01.2022 22:48 Ответить
От, молодцы. Алкашу Пургину, у которого нет бабла даже на бутылку, США объявит санкции...
показать весь комментарий
18.01.2022 22:30 Ответить
ждем с 2014 года.. спа-си-ба за поддержку!
показать весь комментарий
18.01.2022 22:37 Ответить
ото буде розчарування місцевих зедебільних ботів, якщо до сепаратистів в Байдена віднесуть і когось з жОПи, і когось з мертвечуківських
показать весь комментарий
18.01.2022 22:45 Ответить
Боже! Бережи Америку! Та особисто Джо Байдена!
показать весь комментарий
18.01.2022 22:51 Ответить
Портнов, Ермак, Татаров, Демченко? Тогда уже и мужа Верещучки- он командовал захватом сбу Альфой "дома профспилок" на Майдане
показать весь комментарий
18.01.2022 22:58 Ответить
Падлюки… скільки ви ще будете свою ґуму ро-тягувати? Які ви союзники? Ви гібридні союзники, як і ваші гібридні санкції.
показать весь комментарий
18.01.2022 23:01 Ответить
А как же Косово, за которое разбомбили Белград. Есть правильные и неправильные сепаратисты?
показать весь комментарий
18.01.2022 23:43 Ответить
Ну скажем так Косово было официальной автономией в составе Сербии ( а это какой ни какой статус), с этим подобным случаем можно сравнить ну скажем Абхазию, Юж. Осетию, Крым , Карабах где существовали автономные республики или автономные области ( опирались так сказать на историю и статус). Если обратиться к другим примерам то Приднестровье в составе Молдовы не имело ни какой автономии, это были простые районы Молдавии ( некогда входившие в состав Украины под названием Молдавской автономной области УССР впоследствии на ее базе и была создана Молдавская ССР. Но вот уж точно ни какой национальной и прочей автономии не имели никогда ,обычным административным образом нарезанные области Украины ( Донецкая и Луганская, тем более что долго обсуждался вопрос изменения админ границ и ликвидация ряда областей в том числе и Луганской с разделением ее между Харьковской и Донецкой). и уж тут точно " неправильные сепаратисты" завезенные это точно. Рязань, Новгород и Псков в РФ имеют больше оснований на отделение ( я уж молчу о Татарстане, Карелии, Чечне и т.д)_ чем украинские восточные области.
показать весь комментарий
19.01.2022 00:23 Ответить
Надеюсь это не будут "шахтеры и трактористы" Доунбасса. А к примеру Медведчук, Рабинович, Шуфрич, Королевская, Левочкин, Мураев, Шарий и компания.
показать весь комментарий
19.01.2022 00:11 Ответить
Сейчас зекоманда больше вреда приносит, чем рыгочмошники!
показать весь комментарий
19.01.2022 00:29 Ответить
Такое ощущение что вы не прочь вернуть е власти Януковича, Стоматолога и компани убежавших в Рашу и к ним присоединить ту свору что окопалась здесь под эгидой ОПЗЖ, Наши ( Мураева) и партии Шария. ( ну что есть логика при них ПА жил впрочем неплохо.. даже очень) При таком вот подходе ну тогда понятно что Украине точно ни чего не свет. Претворяется самая сладкая мечта Мордора. В Украине война всех против всех. ( если раньше это было одна сила против другой, ну может их было три , то теперь таких объединения минимум три.. а если копнуть глубже то, четыре а то и пять. И как при таком раскладе Кремлю не использовать такой вот шанс.
показать весь комментарий
19.01.2022 00:38 Ответить
Не фантазируйте!
Овоща не выбирала и презом он для меня никогда не был! Более того, когда он выиграл выборы, я сразу сказала, что будет Майдан. овощ при власти это позор и уничтожение страны, как и зебил, впрочем...
Умные не ведут одновременно войну на несколько фронтов, поэтому сейчас нужно выкинуть зебилов---они уничтожают страну, когда победит проукраинский Президент, рыги сдрыснут или заткнутся!
Поэтому всех и призывают объединятся демократическим проевропейским лагерем, тогда сразу понятно кто свой, кто чужой!
Так вы же и не хотите этого---объединится вокруг самого рейтингового, толкового,опытного и имеющего самый активный и мотивированный ядерный лекторат кандидата!
Так КТО же устраивает эту войну всех против всех, как не вы и вам подобные???
показать весь комментарий
19.01.2022 01:22 Ответить
хоче хоче...такий розбрат як адепти секти мабуть ніхто у суспільство не вносить.
показать весь комментарий
19.01.2022 09:34 Ответить
Та ты что? ВЫ выбрали злыдня, вора и предателя презиком, а виноваты мы, что не молимся на это чмо и не благодарим мудрый нарид за такой"подарок"?
Конгениально!
Когда вашу жену будут насиловать, посоветуйте ей не сопротивляться и не жаловаться никуда, чтобы не вносить розбрат в суспильство!
показать весь комментарий
19.01.2022 23:22 Ответить
ваша концепція побудови Всесвіту, де є лише богообрані разом з божеством та дуже погані зі своїм божеством, дещо відрізняється від реальності. звідси і усі уявні вороги і неможливість отримати союзників навіть серед тих, хто поділяє принаймні частину ваших переконань. ця концепція вас і згубить.
показать весь комментарий
19.01.2022 23:43 Ответить
любезный, это не моя концепция 20/80 ---поцiкавтесь)))
Да и цитата "Мнение большинства, всегда ошибочно, ибо большинство людей--идиоты"---не мне принадлежит,и еще Фрейд сделал вывод, что "большиство людей не хотят свободы, ибо она предполагает ответственность,а ответственность большинство людей страшит"!
И не забывайте народную мудрость: лучше с умным потерять, чем с дураком найти!
В нашем случае выбор еще проще: или с умным найти, или с дураком потерять, но вы, с упорством осла, вы выбираете второе)))
показать весь комментарий
20.01.2022 00:07 Ответить
Частина "шарікових" вирішила, що вони справжня інтелектуальна еліта...вибачте, але тільки такий висновок напрошується.
показать весь комментарий
20.01.2022 08:10 Ответить
в вашем выводе не сомневалась: вы прекрасно собой подтверждаете эффект Даннинга-Крюгера ))))
показать весь комментарий
20.01.2022 18:14 Ответить
Заборонять отримувати кредити в США та відкривати там рахунки?
показать весь комментарий
19.01.2022 01:36 Ответить
Пора Коломойскому примерять скипетр власти
показать весь комментарий
19.01.2022 04:50 Ответить
Гавкайте голосніше!
Ніхто з перших осіб за соєвого зрадника не впишеця!
показать весь комментарий
19.01.2022 08:20 Ответить
Такая шокирующая новость,шо хз смеяться или плакать)
показать весь комментарий
19.01.2022 10:17 Ответить
 
 