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Новости Война
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Главные новости 18 января: в Украину летит Блинкен, британское оружие уже в Киеве

Главные новости 18 января: в Украину летит Блинкен, британское оружие уже в Киеве

Госсекретарь США Энтони Блинкен летит на переговоры в Киев и Берлин, а также будет разговаривать с Лавровым, Великобритания предоставила Украине нелетальное оружие, "Слуга народа" хочет отозвать 61 депутата местных советов, - главные новости Украины 18 января.

Блинкен летит встречаться с Зеленским, Лавровым и руководством ФРГ

В Киев он прибудет 19 января – и проведет переговоры с Зеленским и Кулебой. После этого глава Госдепа отправится на переговоры в Германию, а затем встретится в Женеве с министром иностранных дел РФ Лавровым.

Белый дом между тем сообщает: Россия может атаковать Украину в любой момент.

Оружие из Великобритании прибыло в Украину

В Украину доставили противотанковое оружие из Великобритании. СМИ отметили, что самолетам пришлось обойти воздушное пространство Германии. Но позже уточнили, что Лондон просто не подавал Берлину запрос на то, чтобы пролететь через германское воздушное пространство. В Германии при этом прибавляют: оружие Украине поставлять не собираются. Генсек НАТО Столтенберг прокомментировал поставки оружия: Украина имеет право защищаться.

Россия и Беларусь готовят совместные военные учения

И не одни: сначала учения состоятся в Беларуси (туда уже прибывают российские военные), потом – в России.

Минобороны РФ отметило, что готовится к боевым действиям за пределами своих границ ответственности. В Госпогранслужбе Украины рассказали, как обустраивают границу с Беларусью.

Скандал с якобы эвакуацией дипломатов РФ из Украины

New York Times сообщило, что Россия якобы забирает из Украины своих дипломатов и их семьи. МИД Украины, а также МИД РФ это опровергли. При этом в Белом доме отмечают: по их данным, к эвакуации сотрудников посольства российские власти готовились.

"Слуги" готовят императивный мандат

Это значит, что они хотят досрочно отозвать депутатов, действующих не по линии партии. Пока мандаты хотят забрать у 61 депутата местных советов.

Филарет пытается восстановить УПЦ КП через ОАСК

Он подал иск, которым просит обязать Государственную службу по этнополитике и свободе совести отменить прекращение действия Украинской православной церкви (Киевского патриархата). Сейчас суд решает, открывать ли по этому иску производство.

Автор: 

Беларусь (7901) Великобритания (4984) Госдепартамент США (1842) оружие (10224) россия (95687) США (26860) военные учения (3459) Филарет (517) дипломаты (637) Слуга народа (2632) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+4
Британцям велика подяка. NLAW - це крутезна річ
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19.01.2022 00:13
+3
А он Вам что то должен ?
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18.01.2022 23:54
+2
Согласно Будапештского меморандума - да! И очень даже много!
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19.01.2022 00:00
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Нам необходимо оружие против вертолетов!
Где стингеры, Блинкейн?!
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18.01.2022 23:53 Ответить
А он Вам что то должен ?
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18.01.2022 23:54 Ответить
Там, где и ПТРК от зели
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19.01.2022 02:28 Ответить
Согласно Будапештского меморандума - да! И очень даже много!
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19.01.2022 00:00 Ответить
А не поздно ? Меморандум в 2014 нарушили.
Мне кажется осел должен в первую очередь в колокола бить, а не остальное мировое сообщество.
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19.01.2022 00:22 Ответить
Смотрю, тебя сильно беспокоит, что Украина получает военную помощь.
И это хорошо.
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19.01.2022 00:27 Ответить
Меня беспокоит, что нашим властям война *****.
А то, что тебя этот момент не интересует, бот, показывает твое истинное лицо...
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19.01.2022 00:51 Ответить
Согласно Будапештского меморандума - нет.
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19.01.2022 02:29 Ответить
Интересно с чем летит Блинкин. Такие персоны просто так не летают. Просто продемонстрировать поддержку.. сомнительно. Как то тревожно, не будут ли проталкивать Минск... Но тогда это просто замена быстрой "смерти" ( масштабное вторжение) на медленную и мучительную ( развал государство на федерацию и превращение в протекторат).
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19.01.2022 00:01 Ответить
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19.01.2022 00:12 Ответить
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19.01.2022 00:13 Ответить
Это ошибка, оружие летальное, оно же прилетело...
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19.01.2022 00:23 Ответить
Летальное для рашистов, а не для украинцев! Нет никакой ошибки.
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19.01.2022 00:29 Ответить
Британцям велика подяка. NLAW - це крутезна річ
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19.01.2022 00:13 Ответить
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19.01.2022 00:44 Ответить
Файно бумкнуло! Кацапам треба буде навушніки одягати,щоб не всратися, перед тим як на концерт до кобздона потрапити!
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19.01.2022 07:36 Ответить
Блинкина надо из Киева вообще не выпускать. Пусть у нас сидит. Может посетит мысль поставить нам современное ПВО.
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19.01.2022 06:42 Ответить
Тоже была такая мысль. Если в Киеве постоянно будут какие то делегации США, Франции...
Может Уйло побоится напасть в этот момент?
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19.01.2022 09:50 Ответить
 
 