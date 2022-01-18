Главные новости 18 января: в Украину летит Блинкен, британское оружие уже в Киеве

Госсекретарь США Энтони Блинкен летит на переговоры в Киев и Берлин, а также будет разговаривать с Лавровым, Великобритания предоставила Украине нелетальное оружие, "Слуга народа" хочет отозвать 61 депутата местных советов, - главные новости Украины 18 января.

Блинкен летит встречаться с Зеленским, Лавровым и руководством ФРГ

В Киев он прибудет 19 января – и проведет переговоры с Зеленским и Кулебой. После этого глава Госдепа отправится на переговоры в Германию, а затем встретится в Женеве с министром иностранных дел РФ Лавровым.

Белый дом между тем сообщает: Россия может атаковать Украину в любой момент.

Оружие из Великобритании прибыло в Украину

В Украину доставили противотанковое оружие из Великобритании. СМИ отметили, что самолетам пришлось обойти воздушное пространство Германии. Но позже уточнили, что Лондон просто не подавал Берлину запрос на то, чтобы пролететь через германское воздушное пространство. В Германии при этом прибавляют: оружие Украине поставлять не собираются. Генсек НАТО Столтенберг прокомментировал поставки оружия: Украина имеет право защищаться.

Россия и Беларусь готовят совместные военные учения

И не одни: сначала учения состоятся в Беларуси (туда уже прибывают российские военные), потом – в России.

Минобороны РФ отметило, что готовится к боевым действиям за пределами своих границ ответственности. В Госпогранслужбе Украины рассказали, как обустраивают границу с Беларусью.

Скандал с якобы эвакуацией дипломатов РФ из Украины

New York Times сообщило, что Россия якобы забирает из Украины своих дипломатов и их семьи. МИД Украины, а также МИД РФ это опровергли. При этом в Белом доме отмечают: по их данным, к эвакуации сотрудников посольства российские власти готовились.

"Слуги" готовят императивный мандат

Это значит, что они хотят досрочно отозвать депутатов, действующих не по линии партии. Пока мандаты хотят забрать у 61 депутата местных советов.

Филарет пытается восстановить УПЦ КП через ОАСК

Он подал иск, которым просит обязать Государственную службу по этнополитике и свободе совести отменить прекращение действия Украинской православной церкви (Киевского патриархата). Сейчас суд решает, открывать ли по этому иску производство.