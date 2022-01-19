Бывший нацгвардеец задержан при продаже автомата за 10 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали экс-военнослужащего Нацгвардии Украины, продававшего огнестрельное оружие и боеприпасы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в рамках оперативной закупки бывший нацгвардиец сбыл автомат АКСУ-74, прибор бесшумной стрельбы, 464 патрона калибра 5.45х39 и три магазина до 5,45 мм автоматов Калашникова за денежные средства на общую сумму 10 тыс. грн.

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В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Задержанному доложено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины.