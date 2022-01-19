Бывший нацгвардеец задержан при продаже автомата за 10 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО
Правоохранители задержали экс-военнослужащего Нацгвардии Украины, продававшего огнестрельное оружие и боеприпасы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, в рамках оперативной закупки бывший нацгвардиец сбыл автомат АКСУ-74, прибор бесшумной стрельбы, 464 патрона калибра 5.45х39 и три магазина до 5,45 мм автоматов Калашникова за денежные средства на общую сумму 10 тыс. грн.
В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Задержанному доложено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины.
Топ комментарии
+21 Слава Шустрий
показать весь комментарий19.01.2022 00:54
+21 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий19.01.2022 02:02
+8 Дмитрий Анатольевич #460218
показать весь комментарий19.01.2022 03:39
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это что такое, чучело?
Бо тільки хотів написати про демпінг, але ви все мені зіпсували. Так не можна, поважайте оточуючих!
Добре, що хоч не за тиждень та ніц про "в письмовій формі"!
Бог создал человека а Кольт сделал всех равными
зараз , слава Богу , потреби нема ...
Але файна річ - ней собі і десь полежить ...
Усім рекомендую
себе хочу,
тем более, почти бесплатно
Йди в дозвільну, бро! Нема нічого складного. Все просто.
2. Яка в дупу автоматична? Нахрєна вам автоматична? Ви коли, блін, в тому автоматичному режимі працювали? (хоча стоп, з ким я розмовляю?)
3. Повернути карабіну режим автоматичного вогню - там маоенька пімпочка на УСМ. Вирізати по новій - не проблема взагалі. Питання - нахіба?
Автоматичний режим зброї не потрібен взагалі (крім дуже рідкістних випадків, коли треба накрити вогнем засідку при відході групи. Крапка. Ви диверсант? Розвідник? Нахіба вам автоматичний вогонь?)
А як будете гуглити, щоб мені розповісти, то наперед дещо поясню.
В період з 2004 по 2011 рік в цивільному продажі були карабіни на базі АКСУ під 5,45х39
Їх відносно небагато викинули на цивільний ринок - декілька тисяч.
В 2011 році з цивільного обігу вивели - тобто заборонили продаж. Але у власників ніхто нічого не вилучав, і їх спокійно зараз переоформлюють.
Інколи їх виставляють у комісійний продаж з дурною ціною (не знаю, яким треба бути дятлом, що купити ксюху за 3,5 тис. баксів.)
https://hotguns.info/products/prodam-prodam-karabin-okhotnichii-vulkantk-kalibr-5-45-mm-na-baze-aksu-74-25449/
Дозвіл на нарізну мисливську зброю.
****
Тільки не кажіть, що сходу, по зовнішньому вигляду можна відрізнити карабін з автоматичним режимом від карабіна без автоматичного режиму ))) Не можна.
І Ви самі це знаєте. Так до чого питання?
****
Я теж не знаю, навіщо в мирні часи потрібен карабін на базі АК. В такі часи як зараз - норм.