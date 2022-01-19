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Новости Силовики
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Бывший нацгвардеец задержан при продаже автомата за 10 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Бывший нацгвардеец задержан при продаже автомата за 10 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали экс-военнослужащего Нацгвардии Украины, продававшего огнестрельное оружие и боеприпасы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в рамках оперативной закупки бывший нацгвардиец сбыл автомат АКСУ-74, прибор бесшумной стрельбы, 464 патрона калибра 5.45х39 и три магазина до 5,45 мм автоматов Калашникова за денежные средства на общую сумму 10 тыс. грн.

Также читайте: Британские C-17 доставили в Украину противотанковое оружие. Самолетам пришлось облетать Германию

Бывший нацгвардеец задержан при продаже автомата за 10 тыс. грн, - прокуратура 01
Бывший нацгвардеец задержан при продаже автомата за 10 тыс. грн, - прокуратура 02

В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Задержанному доложено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Автор: 

оружие (10224) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Военная прокуратура (933) Национальная гвардия (2134)


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Топ комментарии
+21
Демпінгує пацан калаш з глушником і набоями за 300 баксів..... та там одних набоїв на 10000 ((
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19.01.2022 00:54
+21
Ксюха с глушаком за $350, да еще, видимо, не в цивильном варианте....Дайте мне две!!!
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19.01.2022 02:02
+8
Обвіс не стандартний, як і коліматор. Вилучив в когось, того така і ціна, бо тут саундмодератор з обвісом більше коштують. А вилучив у АТОшника, вони їх шманають з собаками, як зеків, коли бійці їдуть додому.
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19.01.2022 03:39
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замылил ксюху из не учтёнки
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19.01.2022 00:51 Ответить
Ксюха с глушаком за $350, да еще, видимо, не в цивильном варианте....Дайте мне две!!!
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19.01.2022 02:02 Ответить
Там планки под обвес российского производства. Однозначно автомат стоит дороже указанной суммы. То ли нам лапшу вешают на уши, то ли продавец совсем без денег остался...
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19.01.2022 02:59 Ответить
С каких пор вивер / пикатини российского производства?
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19.01.2022 08:43 Ответить
С тех пор что это не пикатини))) НПО Зенит. Учи матчасть.
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19.01.2022 13:32 Ответить
Кацап, иди накуй. Вот просто, иди накуй. Ты мне будешь рассказывать о своей кацапской конторке Зенит Беломо, которая пилит кронштейны с вивером? В Украине только ленивые не занимаются обвесами к оружию.

Это что такое, чучело?

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19.01.2022 14:44 Ответить
Чмошник! Тебе не надо влазить в тему где ты не копенгаген. Хватит картинки в инете рассматривать)))
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19.01.2022 14:47 Ответить
У меня арка примерно с таким же квадрейлом стоит в сейфе. И на помпе планка под коллиматор. Еще вопросы, дишнехромосомный?
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19.01.2022 14:53 Ответить
Фраза "примерно с таким же" отлично характеризует великого оружейника))) Ты далек от темы, займись картинками. Утомил своим хамством и глупостью. Брысь...
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19.01.2022 15:02 Ответить
Обвіс не стандартний, як і коліматор. Вилучив в когось, того така і ціна, бо тут саундмодератор з обвісом більше коштують. А вилучив у АТОшника, вони їх шманають з собаками, як зеків, коли бійці їдуть додому.
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19.01.2022 03:39 Ответить
Демпінгує пацан калаш з глушником і набоями за 300 баксів..... та там одних набоїв на 10000 ((
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19.01.2022 00:54 Ответить
Я буду на вас скаржитись модератору за плагіат!!!

Бо тільки хотів написати про демпінг, але ви все мені зіпсували. Так не можна, поважайте оточуючих!
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19.01.2022 08:10 Ответить
Наступного разу попереджуйте мене про свої наміри
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19.01.2022 12:26 Ответить

Добре, що хоч не за тиждень та ніц про "в письмовій формі"!
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19.01.2022 14:08 Ответить
Так як у письмовій формі - тоді мені потрібно буде реєструватися як користувачеві баз персональних даних нудна це справа
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19.01.2022 14:10 Ответить
Зі святом Вас ! Христос хрещається !
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19.01.2022 14:23 Ответить
І тепер сяде...за якісь 10 тисяч...
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19.01.2022 00:57 Ответить
Люди грядки машинним маслом поливають, доглядають що в кого є, бережуть. Купили б щось свіжіще, та ні - перекривають!
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19.01.2022 00:58 Ответить
Супер. За пачку LR22 - четыре года. И за этот набор тоже четыре. Справедливо. Хотя тут условное будет , это понятно.
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19.01.2022 00:59 Ответить
Не ты один, а потому в очередь)))
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19.01.2022 10:49 Ответить
Могу ошибаться, но вроде для бесшумной стрельбы из калашникова, даже с ПБС нужны специальные патроны. И стоят они не мало...
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19.01.2022 01:39 Ответить
Вообще, если уж есть необходимость бесшумной стрельбы в этом калибре, лучше уж мелкашка с глушителем. А тут не глушитель, а "приглушитель".
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19.01.2022 02:26 Ответить
Марголина, как в Секретном фарватере. Дешево и сердито. Если нужно то черепушку пробьет)
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19.01.2022 02:30 Ответить
Американский "спецназ", оперативники ЦРУ и тому подобные служащие раньше использовали High Standard .22 Pistol с глушителем. Кстати, Гарри Пауэрс, летчик У-2, сбитый русскими, имел такой. Позже перешли на Browning Buck Mark, тоже мелкашка. В Ираке и Афгане пользовались Ruger Mark 3, 22lr. С глушителем слышно только щелчки затвора. Мой Ruger 10/22 с глушителем лязгает чуть погромче, бо все-таки карабин, затвор потяжелее.
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19.01.2022 02:43 Ответить
Ну ругер это так поиграться. На глок денег ещё не заработал
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19.01.2022 03:24 Ответить
Кстати, к Глокам есть в продаже upper- карабин. Я 2 года тому покупал за 800.
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19.01.2022 03:34 Ответить
Модель можно,название. У глоков темболее много генераций уже. Ну и цена тоже. Хотя на ругере самое то это учиться. Есть такой ютубер - борисыч, живет в столице персиковой Грузии )))) Очень годные обзоры пилит на короткоствольное. Что-то носишь или в машину
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20.01.2022 19:07 Ответить
https://mechtechsys.com/ Вот тут.
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20.01.2022 19:33 Ответить
Аааа , так сам «мистер глок» обзор делал.... Ну игруша только так поиграться . За 600 можешь взять себе фулл авто.Посмотри в комиссионке и прочие распродажи. Кто-то наигрался и скидывает. Но в твоём штате запрещено. Всякие «девайсы» типа прикладов/ автоматических помогалок ,это сомнительные штуковины больше для фана. Открытое ношение вполне нормальная тема. Но сам знаешь что это по разным штатам. В твоём «яблоке» законы не позволяют носить открыто.Ну а скажем в ОН можно повесить на плечо винтовку.

Бог создал человека а Кольт сделал всех равными
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21.01.2022 01:18 Ответить
I'm in PA. Open carry state.
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21.01.2022 01:23 Ответить
Аааа, в том штате про который написано на рекламном щите во время поездки главного героя фильма брат 2? P....a welcome you
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21.01.2022 01:49 Ответить
Моссад широко використовував Beretta Bobcat з глушником у 22lr калібрі.
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19.01.2022 10:26 Ответить
Ну і ціни.
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19.01.2022 02:00 Ответить
а я і би купив
зараз , слава Богу , потреби нема ...
Але файна річ - ней собі і десь полежить ...
Усім рекомендую
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19.01.2022 04:41 Ответить
Хлопцю треба медаль дати, бо перед кацапською навалою люди хочуть мати зброю для захисту. Та ще й за таку ціну.
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19.01.2022 05:07 Ответить
нгу влаштована за совковими принципами ВВ виклбчно для придушення протестів
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19.01.2022 07:03 Ответить
Запобіжний захід? Що, ще є автомати? Я на черзі!
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19.01.2022 08:08 Ответить
10к? Норм. Зараз травмати дорожчі)))
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19.01.2022 08:14 Ответить
Вата welcome у нас у каждого третьего мирного калаш за червонец 🙈 🙉🙊 ......приём будет не то что радушным....возможно даже назад посылкой отправим....
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19.01.2022 08:16 Ответить
конечно, ВЕЩЬ!!!
себе хочу,
тем более, почти бесплатно
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19.01.2022 08:24 Ответить
Ну шо тут скажешь, цена нравственная, можно брать. Наверное конкуренты сдали.
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19.01.2022 08:33 Ответить
І те добре, що хоча б автомати не подорожчали. На відміну від їжі
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19.01.2022 08:38 Ответить
Дам 20
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19.01.2022 08:39 Ответить
От дурак )))) Гражданская версия АКСУ (Вулкан-ТК) под 5,45 стоит 3500$
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19.01.2022 08:42 Ответить
Хто знає продавців за такими цінами? Дайте телефончик!
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19.01.2022 08:46 Ответить
*** купив....

Йди в дозвільну, бро! Нема нічого складного. Все просто.

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19.01.2022 08:50 Ответить
Ви особисто пробували через дозвільну систему отримати дозвіл на автоматичну зброю і отримали його ? (( Викладіть тут його фото а потім вже розміщуйте рекламу зброї яка не має автоматичного режиму ((
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19.01.2022 12:33 Ответить
1. будь-ласка, фотографувати дозвіл на зброю в розгорнутому вигляді, чи вистачить обкладинки?

2. Яка в дупу автоматична? Нахрєна вам автоматична? Ви коли, блін, в тому автоматичному режимі працювали? (хоча стоп, з ким я розмовляю?)
3. Повернути карабіну режим автоматичного вогню - там маоенька пімпочка на УСМ. Вирізати по новій - не проблема взагалі. Питання - нахіба?

Автоматичний режим зброї не потрібен взагалі (крім дуже рідкістних випадків, коли треба накрити вогнем засідку при відході групи. Крапка. Ви диверсант? Розвідник? Нахіба вам автоматичний вогонь?)
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19.01.2022 14:37 Ответить
Мені автоматична і нахєр не потрібна , у танку її нємного є (( просто нічого на цензорі перед іншими " понти" ганяти своєю обізнаністю в дозвільній системі (( так що прошу на загальний огляд дозвіл саме на АВТОМАТ а не на його цивільну версію " коробін як на хвото" який тільки понторізи і беруть , бо х.з. для чого він у цивільному житті знадобиться , вполювати з нього хіба що солоного зайця вийде , ну іще можна застрелитися самому як мєр одного кривого города (( З того що я за своє вже чимале життя знаю - офіційно дозвіл на автомат могли оформити або мєнти з прокурорами або ті у кого бабла неміряно , простому сірому - зась (( То з ким маю справу - мєнт ілі пракурор ? ((
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19.01.2022 15:21 Ответить
Слава, що таке автомат, а що таке карабін. Давайте розберемося.
А як будете гуглити, щоб мені розповісти, то наперед дещо поясню.

В період з 2004 по 2011 рік в цивільному продажі були карабіни на базі АКСУ під 5,45х39
Їх відносно небагато викинули на цивільний ринок - декілька тисяч.
В 2011 році з цивільного обігу вивели - тобто заборонили продаж. Але у власників ніхто нічого не вилучав, і їх спокійно зараз переоформлюють.
Інколи їх виставляють у комісійний продаж з дурною ціною (не знаю, яким треба бути дятлом, що купити ксюху за 3,5 тис. баксів.)
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19.01.2022 16:13 Ответить
Будь-ласка ))) Спешиалс фор ю )))

https://hotguns.info/products/prodam-prodam-karabin-okhotnichii-vulkantk-kalibr-5-45-mm-na-baze-aksu-74-25449/
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19.01.2022 16:16 Ответить
Одним коментом на Ваші два - мені немає потреби розповідати що таке, карабін , що таке автомат і де можна застосувати ***÷ю у вигляді переробленого калашникова , виготовленого на київському маяку із того що свого часу не утилізували (( Свого часу на базі Т-55 у знамениті 90- ті трактори робили , потім додивилися що економічно неефективні (( це про другий пост що там на базі чого(( Ви знову ухилилися від питання - у Вас дозвіл на АВТОМАТ є ? А як цивільну версію ак на автомат переробити афганці мені без вас показали , просто якщо у дозвільній не Ваш кум працює - відпочинок у кілька років після перереєстрації таке нововведення забезпечить ((
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19.01.2022 16:40 Ответить
Який до біса автомат? До чого автомат? Чого Ви пургу тут гоните?

Дозвіл на нарізну мисливську зброю.

****

Тільки не кажіть, що сходу, по зовнішньому вигляду можна відрізнити карабін з автоматичним режимом від карабіна без автоматичного режиму ))) Не можна.

І Ви самі це знаєте. Так до чого питання?
****
Я теж не знаю, навіщо в мирні часи потрібен карабін на базі АК. В такі часи як зараз - норм.
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19.01.2022 17:22 Ответить
Всього доброго ! ХРИСТОС ХРЕСТИВСЯ !
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19.01.2022 17:38 Ответить
Може людина на броньовичок для частини гроші збирала? Могли когось ощасливити.
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19.01.2022 09:13 Ответить
Як взагалі можна таку корисну у господарстві річ, як автомат продавати?!
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19.01.2022 09:22 Ответить
Та просто у продавця не залишилося вільного складського місця , а під відкритим небом зброю зберігати не камільфо ((
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19.01.2022 12:35 Ответить
 
 