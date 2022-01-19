РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11286 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 045 6

За сутки нарушений режима прекращения огня со стороны войск РФ не зафиксировано, - штаб ООС

За сутки нарушений режима прекращения огня со стороны войск РФ не зафиксировано, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 18 января, и на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбук.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в штабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток войска РФ на Донбассе не открывали огонь, потерь нет, - штаб ООС

За сутки нарушений режима прекращения огня со стороны войск РФ не зафиксировано, - штаб ООС 01

Автор: 

Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Промку та ЯБП учора під вечір дуже чутно було. Важкі і + і -. Але, видно, у штабі ООС не чутно цього...
показать весь комментарий
19.01.2022 07:25 Ответить
Глухі....працюють на кремлівську мафію!
показать весь комментарий
19.01.2022 07:49 Ответить
поставили на розслабон. Хріново, якщо ворог веде себе не типово до звіздюліни.
показать весь комментарий
19.01.2022 07:56 Ответить
Влада приховує, що йде війна
показать весь комментарий
19.01.2022 08:02 Ответить
Не зафіксовано і не було - це зовсім інші речі .
показать весь комментарий
19.01.2022 08:18 Ответить
Хай Свята водичка
скропить ваші личка
І окропить ззовні
щоб були здорові
Скропить Україну
щоб жила щасливо ""
Колись на світанні
Христос хрестився в Йордані !!!



ГЕРОЯМ СЛАВА !!
показать весь комментарий
19.01.2022 09:56 Ответить
 
 