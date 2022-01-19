За сутки нарушений режима прекращения огня со стороны войск РФ не зафиксировано, - штаб ООС
За прошедшие сутки, 18 января, и на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбук.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в штабе.
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