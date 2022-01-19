Блинкен о целях встречи с Лавровым в Женеве: "Это дипломатическая попытка снизить напряженность"

Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил свой визит в Женеву, где встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Об этом госсекретарь написал на своей странице в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Я еду в Киев и Берлин, где встречусь с нашими партнерами и союзниками, а затем с моим российским коллегой (Сергеем Лавровым. – Ред.) в Женеве. Это дипломатическая попытка снизить напряженность вокруг неспровоцированного наращивания российского военного могущества у границ Украины", – написал Блинкен.

Ранее во вторник госдепартамент объявил, что с 18 по 20 января Блинкен совершит поездку в Киев и Берлин. 19 января у него запланированы переговоры с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой, а 20 января, Блинкен отправится в Берлин, где у него намечена встреча с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, а 21 января он встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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