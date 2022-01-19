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Байден и Ниинисте обсудили наращивание сил РФ вблизи границы с Украиной и безопасность в Северной Европе

Байден и Ниинисте обсудили наращивание сил РФ вблизи границы с Украиной и безопасность в Северной Европе

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинисте, в ходе которого обсудил ситуацию в районе Украины и безопасность в Северной Европе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Белый дом.

"Лидеры обеих стран обсудили всеобщую обеспокоенность ничем неспровоцированным наращиванием сил РФ вблизи границы с Украиной", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, Байден и его финский коллега "поговорили о важности тесного партнерства Финляндии с США и НАТО для обеспечения безопасности севера Европы".

"Байден напомнил о праве Финляндии и других европейских стран самостоятельно выбирать, в каких договоренностях в сфере безопасности участвовать", - отмечает Белый дом.

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Разговор состоялся на фоне активного обсуждения в последние недели в западных СМИ идеи о присоединении Финляндии и Швеции, обеспокоенных действиями РФ вблизи Украины, к НАТО. При этом финские власти ранее в январе уверяли, что членство в НАТО сейчас не стоит в Хельсинки в повестке дня.

Автор: 

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Головне питання зустрічі - чи збирається Фінляндія поверати загарбані москалями свої територіЇ.
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19.01.2022 07:58 Ответить
 
 