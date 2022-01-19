Ситуация вокруг Украины – главный приоритет. У нас есть надежные планы действий для реагирования на какие-либо события, - представитель МИД Британии
Развитие ситуации в Украине и вокруг нее является ключевым приоритетом для внешнеполитического ведомства Великобритании.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает The Daily Telegraph.
"Ситуация, складывающаяся в Украине и вокруг нее, является главным приоритетом для МИДа, и, как и следовало ожидать, у нас есть надежные планы действий в чрезвычайных ситуациях для реагирования на какие-либо события", - заявил изданию представитель внешнеполитического ведомства.
По его словам, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс четко дала понять, что агрессия России по отношению к Украине неприемлема и непровоцирована, и любое вторжение будет связано с серьезными последствиями и расходами.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что сотрудникам МИД Великобритании сказали быть готовыми перейти в "кризисный режим" в кратчайшие сроки из-за возможного обострения ситуации вокруг Украины.
Отмечается, что в случае необходимости чиновники и дипломаты будут переведены для работы над политикой в отношении России и Украины, а также для определения реакции Великобритании на любой последующий всплеск напряженности, включая сдерживание и санкции.
Страны Запада озабочены передвижением российских войск на границе Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Россия заявляла, что не планирует такое вторжение.
В Вашингтоне не раз говорили о готовности США и союзников ввести санкции против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Ранее, во вторник, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не исключает ни одного из ранее озвученных вариантов санкций в отношении России в случае ее вторжения на Украину, в том числе отключения от межбанковской системы Swift.
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