Ситуация вокруг Украины – главный приоритет. У нас есть надежные планы действий для реагирования на какие-либо события, - представитель МИД Британии

Развитие ситуации в Украине и вокруг нее является ключевым приоритетом для внешнеполитического ведомства Великобритании.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает The Daily Telegraph.

"Ситуация, складывающаяся в Украине и вокруг нее, является главным приоритетом для МИДа, и, как и следовало ожидать, у нас есть надежные планы действий в чрезвычайных ситуациях для реагирования на какие-либо события", - заявил изданию представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс четко дала понять, что агрессия России по отношению к Украине неприемлема и непровоцирована, и любое вторжение будет связано с серьезными последствиями и расходами.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что сотрудникам МИД Великобритании сказали быть готовыми перейти в "кризисный режим" в кратчайшие сроки из-за возможного обострения ситуации вокруг Украины.

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Отмечается, что в случае необходимости чиновники и дипломаты будут переведены для работы над политикой в ​​отношении России и Украины, а также для определения реакции Великобритании на любой последующий всплеск напряженности, включая сдерживание и санкции.

Страны Запада озабочены передвижением российских войск на границе Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Россия заявляла, что не планирует такое вторжение.

В Вашингтоне не раз говорили о готовности США и союзников ввести санкции против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Ранее, во вторник, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не исключает ни одного из ранее озвученных вариантов санкций в отношении России в случае ее вторжения на Украину, в том числе отключения от межбанковской системы Swift.

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