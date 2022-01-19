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Новости Агрессия России против Украины Война
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Ситуация вокруг Украины – главный приоритет. У нас есть надежные планы действий для реагирования на какие-либо события, - представитель МИД Британии

Ситуация вокруг Украины – главный приоритет. У нас есть надежные планы действий для реагирования на какие-либо события, - представитель МИД Британии

Развитие ситуации в Украине и вокруг нее является ключевым приоритетом для внешнеполитического ведомства Великобритании.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает The Daily Telegraph.

"Ситуация, складывающаяся в Украине и вокруг нее, является главным приоритетом для МИДа, и, как и следовало ожидать, у нас есть надежные планы действий в чрезвычайных ситуациях для реагирования на какие-либо события", - заявил изданию представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс четко дала понять, что агрессия России по отношению к Украине неприемлема и непровоцирована, и любое вторжение будет связано с серьезными последствиями и расходами.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что сотрудникам МИД Великобритании сказали быть готовыми перейти в "кризисный режим" в кратчайшие сроки из-за возможного обострения ситуации вокруг Украины.

Также читайте: Байден и Ниинисте обсудили наращивание сил РФ вблизи границы с Украиной и безопасность в Северной Европе

Отмечается, что в случае необходимости чиновники и дипломаты будут переведены для работы над политикой в ​​отношении России и Украины, а также для определения реакции Великобритании на любой последующий всплеск напряженности, включая сдерживание и санкции.

Страны Запада озабочены передвижением российских войск на границе Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Россия заявляла, что не планирует такое вторжение.

В Вашингтоне не раз говорили о готовности США и союзников ввести санкции против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Ранее, во вторник, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не исключает ни одного из ранее озвученных вариантов санкций в отношении России в случае ее вторжения на Украину, в том числе отключения от межбанковской системы Swift.

Читайте: Администрация Байдена настроена пессимистично и рассматривает увеличение поставок оружия Украине для защиты от вторжения РФ, — CNN

Автор: 

агрессия (1704) Великобритания (4984) МИД (6968) россия (95687)


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Топ комментарии
+5
Слава Британии!💙💛❤️
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19.01.2022 08:28
+4
Китай, Фінляндія, Корея, Грузія, Германія, Молдова, Україна і 22 республіки мають територіальні претензії до Раші. А обкурений Кремль навіть має претензії на Аляску. І що, ніхто не об'єднається проти аборзєвшого загарбника? Та нехай тільки нападе, кожен потягне свій шматок. Ніхто обкурених не пошкодує.
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19.01.2022 08:09
+2
Ще Японія не проти приєднатися до каоліції проти обкурених за Куріли і Сахалін.
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19.01.2022 08:15
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Китай, Фінляндія, Корея, Грузія, Германія, Молдова, Україна і 22 республіки мають територіальні претензії до Раші. А обкурений Кремль навіть має претензії на Аляску. І що, ніхто не об'єднається проти аборзєвшого загарбника? Та нехай тільки нападе, кожен потягне свій шматок. Ніхто обкурених не пошкодує.
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19.01.2022 08:09 Ответить
Ще Японія не проти приєднатися до каоліції проти обкурених за Куріли і Сахалін.
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19.01.2022 08:15 Ответить
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19.01.2022 08:30 Ответить
Розширення Китаю із шкільних підручників.
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19.01.2022 08:32 Ответить
Монголія до китаю яким боком?
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19.01.2022 08:45 Ответить
Китайці про боки знають краще москалів і монголів і краще нас. Сибір по факту вже займає Китай.
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19.01.2022 08:50 Ответить
Поняття не маю що там китайці знають. Але заспокоювати їх треба вже вчора. Вони як розпоясаються буде уже кацапа
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19.01.2022 09:10 Ответить
Слава Британии!💙💛❤️
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19.01.2022 08:28 Ответить
Один из (крайних) вариантов, который я думаю логично рассматривается, втягивание Раши в изнурительную войну в Украине ( превращение Украины в поле боя с перемалыванием экономического и военного потенциала агрессора), сплочение в связи с этим даже сомневающихся союзников вокруг США, введение разрушительных санкций, усиление сил НАТО ( наконец и Европа будет вынуждена за это платить), газ из США, полномасштабная холодная война с Рашей на всех фронтах включая Азию, Африку и Латинскую Америку ( где они последнее время активизировались) как основной " второй фронт", как следствие всего экономическое крушение Раши, " афганский синдром", развал Раши на ряд государств с ликвидацией их ядерного потенциала ( по будапештскому варианту) и т.д. Роль Украины может быть сведена к жертвенности в послевоенном мире, но это дело уже такое.( кого это волнует кроме нас самих) Политика цинична по своей сути, а уж геополитика тем более. Правда в том что и у нас самих не просматривается выхода из сложившейся ситуации. Раша и Запад( внутри себя) будут решать что и как.Зато у нас есть возможность "умереть на щите" или как там было сказано Святославом " Мертвые сраму не имут". Конечно описанный мною сценария " крайний" но вполне вписывается в историю нашего циничного мира. Ну и еще возможно это даст решить противоречия с Китаем за счет сибирских земель, ну как вариант. Конечно понятно что благополучный Запад предпочел бы вариант "удава" по отношению к Раше.. Но ситуация складывается так что этот вариант становится маловероятным. Жаль.
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19.01.2022 08:54 Ответить
Поки не надали Україні ракет, виснажливий варіант під сумнівом. Багато крис для виснажливого варіанту. А ракети крисам не дадуть.
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19.01.2022 09:02 Ответить
Изнурительный вариант не обязательно связан с долгой полномасштабной войной, это может быть изнурительная "оккупация" конечно же + и сама война.
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19.01.2022 09:07 Ответить
Зато у нашего МЗЧ главный приоритет совсем не это
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19.01.2022 12:35 Ответить
 
 