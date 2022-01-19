В Украине за сутки от COVID-19 умерли 163 человека, зафиксировано 12 815 новых случаев заражения, 5 413 человек выздоровели

За сутки 18 января в Украине зафиксировано 12 815 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"За сутки 18 января в Украине:

зафиксировано 12 815 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1422, медработников – 4);

85 177 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 30 201 человек, вторую дозу – 36 744 человека, дополнительную дозу получили 614 человек, бустерную дозу – 17 618 человек.

Также за прошедшие сутки:

госпитализированы – 2 401 человек;

летальных исходов – 163;

выздоровело – 5 413 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 780 903 человека;

выздоровело – 3 567 336 человек;

летальных исходов – 98 712;

проведено ПЦР-тестирование – 17 270 793.

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"С начала вакцинальной кампании привито 15 053 125 человек, из них получили первую дозу – 15 053 123 человека, получили две дозы – 14 343 487 человек, получили дополнительную дозу – 10 687 человек, бустерную дозу – 131 178 человек. Всего проведено 29 538 475 прививок", - рассказали в Минздраве.





