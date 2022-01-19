РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11286 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 571 7

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 163 человека, зафиксировано 12 815 новых случаев заражения, 5 413 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 163 человека, зафиксировано 12 815 новых случаев заражения, 5 413 человек выздоровели

За сутки 18 января в Украине зафиксировано 12 815 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"За сутки 18 января в Украине:

  • зафиксировано 12 815 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1422, медработников – 4);
  • 85 177 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 30 201 человек, вторую дозу – 36 744 человека, дополнительную дозу получили 614 человек, бустерную дозу – 17 618 человек.

Также за прошедшие сутки:

  • госпитализированы – 2 401 человек;
  • летальных исходов – 163;
  • выздоровело – 5 413 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 780 903 человека;
  • выздоровело – 3 567 336 человек;
  • летальных исходов – 98 712;
  • проведено ПЦР-тестирование – 17 270 793.

Также читайте: Прививать всех четвертой дозой вакцины против COVID-19 нет нужды, - EMA

"С начала вакцинальной кампании привито 15 053 125 человек, из них получили первую дозу – 15 053 123 человека, получили две дозы – 14 343 487 человек, получили дополнительную дозу – 10 687 человек, бустерную дозу – 131 178 человек. Всего проведено 29 538 475 прививок", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 163 человека, зафиксировано 12 815 новых случаев заражения, 5 413 человек выздоровели 01
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 163 человека, зафиксировано 12 815 новых случаев заражения, 5 413 человек выздоровели 02
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 163 человека, зафиксировано 12 815 новых случаев заражения, 5 413 человек выздоровели 03

Автор: 

Минздрав (4901) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А шо така тиша? Холодильник почав перемагати?
показать весь комментарий
19.01.2022 08:49 Ответить
Число вакцинаций упало в несколько раз, притом и у многих вакцинированных весной-летом иммунитет уже снизился.
показать весь комментарий
19.01.2022 08:50 Ответить
Весною-влітку ми тільки почали отримувати вакцини. Зараз починає знижуватись імунітет.
показать весь комментарий
19.01.2022 09:06 Ответить
Вакцина не защищает от заражения. Какой иммунитет?
показать весь комментарий
19.01.2022 09:42 Ответить


Число вакцинаций упало в несколько раз, притом и у многих вакцинированных весной-летом иммунитет уже снизился.

Так и людям то надоело колоться постоянно,что ж это за "прививка" каждые тримесяца, уже везде подзабили на весь этот бред с сертификатами, ибо просадки по доходам колосальные, тут уж не до уколов, ибо завтра жрать будет нечего.
показать весь комментарий
19.01.2022 09:36 Ответить
понеслась...
показать весь комментарий
19.01.2022 09:08 Ответить
 
 