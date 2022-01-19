В Госдепе США обеспокоены возможностью размещения российского ядерного оружия в Беларуси
Госдепартамент США выразил обеспокоенность тем, что режим Лукашенко в Беларуси инициирует референдум по внесению изменений в конституцию, которые позволят разместить в республике на постоянной основе как обычные вооруженные силы РФ, так и ядерное оружие.
Об этом заявил во время телефонного брифинга для журналистов во вторник высокопоставленный представитель Государственного департамента США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Предложенные (референдумом, – ред.) изменения в конституцию (Беларуси, – ред.) включают формулировки, которые можно интерпретировать как создание условий для размещения российских гарнизонных войск на белорусской территории", — отметил чиновник.
Он подчеркнул, что это означало бы существенные изменения для РБ, "и подобный шаг стал бы вызовом европейской безопасности, который, возможно, потребует ответа".
Кроме того, отметил представитель Госдепартамента США, "проекты конституционных изменений могут свидетельствовать о планах Беларуси разрешить размещение на ее территории как обычных, так и ядерных сил России".
Чиновник напомнил, что Лукашенко открыто заговорил о возможном разрешении российского ядерного оружия еще в ноябре. И хотя он иногда выражает "невероятно преувеличенные и необоснованные мнения", однако любые заявления о ядерном оружии не могут оставаться без внимания.
Представитель администрации США отметил, что это подтверждает безвозвратное ослабление позиций режима Лукашенко в стране, а также то, что он рассчитывает на все виды поддержки со стороны РФ. Россия же использует уязвимость белорусского диктатора, который после 27 лет усилий по сохранению суверенитета и независимости страны сейчас, похоже, готов торговаться всем, чтобы остаться у власти, отметил представитель Госдепа.
Как сообщалось, во вторник США выразили обеспокоенность по поводу передислокации российских войск на территорию Республики Беларусь и начала там "общих учений". В связи с этим в Вашингтоне назвали ситуацию "крайне опасной" и заявили, что сейчас она находится в той точке, "когда Россия в любой момент может начать атаку на Украину".
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«С Дальнего Востока сейчас едет большое количество различной техники - танковые, мотострелковые подразделения. Наши западные коллеги считают, что речь о 10-15 батальонно-тактических группах - это специальные подразделения в составе российских соединений. Они укомплектованы контрактниками и считаются наиболее боеспособными и готовыми к таким переброскам», - заявил Михайлов. Нечто похожее происходило только в 2015 году, «когда из Буратии перебрасывали танкистов и мотострелков, которые принимали участие в войне на востоке Украины зимой 2015 года, в боях за Дебальцево». В России нынешнюю переброску войск «объясняют тем, что армия должна быть готова к любым внештатным ситуациям, когда, например, могут понадобиться все силы на западном направлении».
«Но если говорить о российских практиках, то есть такая практика - не выводить войска после учений. Такое было на Северном Кавказе в 2008 году и на границе с Украиной в 2014 году, когда военных после учений не стали возвращать в места постоянной дислокации, а потом они зашли в Украину», - заявил Михайлов.
По его прогнозам, в Беларуси после объявленных учений может остаться техника и часть личного состава - https://telegraf.by/politika/mogut-ostatsya-i-posle-uchenij-v-conflict-intelligence-team-rasskazali-chto-govoryat-rossijskim-*******-pered-otpravkoj-v-belarus/
Ангеле Меркель предложили работу в ООН.
Она может возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам, которые приносят пользу всему человечеству.
Речь идёт о структуре, объединяющей глобальное здравоохранение, науку, экономику и защиту природы.
Генсек организации Антониу Гутерреш направил экс-канцлеру ФРГ письмо с инициативой. Однако ответа пока не последовало. - https://t.me/charter97_org/59827
Алілуя !!
На одном из объектов оставили шесть метров от поверхности, чтобы показывать туристам, как он выглядел раньше.
В каком они состоянии?
Что-то мне кажется, что ***** скоро скинут с трона. Будет что-то вроде дворцового переворота. Потом настанет на несколько лет оттепель и в эту оттепель Украине надо так вооружиться, чтобы ни у кого и в мыслях не было нападать.