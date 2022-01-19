В Госдепе США обеспокоены возможностью размещения российского ядерного оружия в Беларуси

Госдепартамент США выразил обеспокоенность тем, что режим Лукашенко в Беларуси инициирует референдум по внесению изменений в конституцию, которые позволят разместить в республике на постоянной основе как обычные вооруженные силы РФ, так и ядерное оружие.

Об этом заявил во время телефонного брифинга для журналистов во вторник высокопоставленный представитель Государственного департамента США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Предложенные (референдумом, – ред.) изменения в конституцию (Беларуси, – ред.) включают формулировки, которые можно интерпретировать как создание условий для размещения российских гарнизонных войск на белорусской территории", — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что это означало бы существенные изменения для РБ, "и подобный шаг стал бы вызовом европейской безопасности, который, возможно, потребует ответа".

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Кроме того, отметил представитель Госдепартамента США, "проекты конституционных изменений могут свидетельствовать о планах Беларуси разрешить размещение на ее территории как обычных, так и ядерных сил России".

Чиновник напомнил, что Лукашенко открыто заговорил о возможном разрешении российского ядерного оружия еще в ноябре. И хотя он иногда выражает "невероятно преувеличенные и необоснованные мнения", однако любые заявления о ядерном оружии не могут оставаться без внимания.

Представитель администрации США отметил, что это подтверждает безвозвратное ослабление позиций режима Лукашенко в стране, а также то, что он рассчитывает на все виды поддержки со стороны РФ. Россия же использует уязвимость белорусского диктатора, который после 27 лет усилий по сохранению суверенитета и независимости страны сейчас, похоже, готов торговаться всем, чтобы остаться у власти, отметил представитель Госдепа.

Как сообщалось, во вторник США выразили обеспокоенность по поводу передислокации российских войск на территорию Республики Беларусь и начала там "общих учений". В связи с этим в Вашингтоне назвали ситуацию "крайне опасной" и заявили, что сейчас она находится в той точке, "когда Россия в любой момент может начать атаку на Украину".