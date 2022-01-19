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В Госдепе США обеспокоены возможностью размещения российского ядерного оружия в Беларуси

В Госдепе США обеспокоены возможностью размещения российского ядерного оружия в Беларуси

Госдепартамент США выразил обеспокоенность тем, что режим Лукашенко в Беларуси инициирует референдум по внесению изменений в конституцию, которые позволят разместить в республике на постоянной основе как обычные вооруженные силы РФ, так и ядерное оружие.

Об этом заявил во время телефонного брифинга для журналистов во вторник высокопоставленный представитель Государственного департамента США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Предложенные (референдумом, – ред.) изменения в конституцию (Беларуси, – ред.) включают формулировки, которые можно интерпретировать как создание условий для размещения российских гарнизонных войск на белорусской территории", — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что это означало бы существенные изменения для РБ, "и подобный шаг стал бы вызовом европейской безопасности, который, возможно, потребует ответа".

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Кроме того, отметил представитель Госдепартамента США, "проекты конституционных изменений могут свидетельствовать о планах Беларуси разрешить размещение на ее территории как обычных, так и ядерных сил России".

Чиновник напомнил, что Лукашенко открыто заговорил о возможном разрешении российского ядерного оружия еще в ноябре. И хотя он иногда выражает "невероятно преувеличенные и необоснованные мнения", однако любые заявления о ядерном оружии не могут оставаться без внимания.

Представитель администрации США отметил, что это подтверждает безвозвратное ослабление позиций режима Лукашенко в стране, а также то, что он рассчитывает на все виды поддержки со стороны РФ. Россия же использует уязвимость белорусского диктатора, который после 27 лет усилий по сохранению суверенитета и независимости страны сейчас, похоже, готов торговаться всем, чтобы остаться у власти, отметил представитель Госдепа.

Как сообщалось, во вторник США выразили обеспокоенность по поводу передислокации российских войск на территорию Республики Беларусь и начала там "общих учений". В связи с этим в Вашингтоне назвали ситуацию "крайне опасной" и заявили, что сейчас она находится в той точке, "когда Россия в любой момент может начать атаку на Украину".

Автор: 

Беларусь (7901) Госдепартамент США (1842) Лукашенко Александр (3613) россия (95687) США (26860) ядерное оружие (1337)


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Топ комментарии
+12
Є пропозиція амерам-розмістити у відповідь ядерну зброю в Україні...
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19.01.2022 08:25
+7
Так нема проблеми - всі сховища ядерних *********** в Україні - цілі Можна розміщувать американську зброю там!
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19.01.2022 08:46
+7
Згадай - я пишу про "просирателя земель руських" уже кілька років! Кремль проводить політику "тихої" здачі територій Сибіру Саме тому вони нещадно викачують з надр всі можливі корисні копалини але не розвивають там інфраструктуру Саме тому вони не гасять пожежі в Сибіру - все одно залишаться китайцям Ну а зараз не тільки залишають беззбройним Сибір але й рятують єдине чим вони багаті - запаси зброї та *********** накопичені при СРСР! Саме тому їм потрібна Україна! "Орду" кацапську зігнала з сибірських пасовиськ інша "орда" і вони пішли шукать нові "пасовиська" Саме так прийшли в Європу мадяри - їх витіснили з Приуралля тюрки Кілька століть вони "ковбасили" військовими походами Європу поки не стали "майже європейцями" Те саме чекає Європу і зараз!
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19.01.2022 09:04
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Занепокоєність нічого не вирішує.
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19.01.2022 08:24 Ответить
Є пропозиція амерам-розмістити у відповідь ядерну зброю в Україні...
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19.01.2022 08:25 Ответить
Китай прижал Кремль: Отвод войск из Сибири и Дальнего Востока начинает передел РФ - https://www.youtube.com/watch?v=NHAuixa46as&ab_channel=MixNews
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19.01.2022 08:27 Ответить
Згадай - я пишу про "просирателя земель руських" уже кілька років! Кремль проводить політику "тихої" здачі територій Сибіру Саме тому вони нещадно викачують з надр всі можливі корисні копалини але не розвивають там інфраструктуру Саме тому вони не гасять пожежі в Сибіру - все одно залишаться китайцям Ну а зараз не тільки залишають беззбройним Сибір але й рятують єдине чим вони багаті - запаси зброї та *********** накопичені при СРСР! Саме тому їм потрібна Україна! "Орду" кацапську зігнала з сибірських пасовиськ інша "орда" і вони пішли шукать нові "пасовиська" Саме так прийшли в Європу мадяри - їх витіснили з Приуралля тюрки Кілька століть вони "ковбасили" військовими походами Європу поки не стали "майже європейцями" Те саме чекає Європу і зараз!
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19.01.2022 09:04 Ответить
Вони без сибіру як нуль без палички. Я думаю не віддадуть вони китайцям нічого...Вони тоді навіть сир'євой смехдержавой перестануть бути...просто снєжная нігерія.....моя думка не віддадуть
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19.01.2022 09:16 Ответить
Ти наївний! Вони ВЖЕ віддали!!! Передача в оренду орних земель у південному Сибіру розміром з ТРИ КРИМИ на П"ЯТДЕСЯТ РОКІВ говорить про "приховану добровільну анексію" Ці землі розташовані В ТИЛУ укріпрайонів що побудовані проти Китаю! РОсія воює з Україною за гроші які вона отримала за здачу Сибіру!!!
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19.01.2022 12:19 Ответить
Такой массовой переброски российских войск с Дальнего Востока в Европу, в том числе в Беларусь, раньше еще не было. Об этом журналистам заявил Кирилл Михайлов, участник расследовательского проекта Conflict Intelligence Team.

«С Дальнего Востока сейчас едет большое количество различной техники - танковые, мотострелковые подразделения. Наши западные коллеги считают, что речь о 10-15 батальонно-тактических группах - это специальные подразделения в составе российских соединений. Они укомплектованы контрактниками и считаются наиболее боеспособными и готовыми к таким переброскам», - заявил Михайлов. Нечто похожее происходило только в 2015 году, «когда из Буратии перебрасывали танкистов и мотострелков, которые принимали участие в войне на востоке Украины зимой 2015 года, в боях за Дебальцево». В России нынешнюю переброску войск «объясняют тем, что армия должна быть готова к любым внештатным ситуациям, когда, например, могут понадобиться все силы на западном направлении».

«Но если говорить о российских практиках, то есть такая практика - не выводить войска после учений. Такое было на Северном Кавказе в 2008 году и на границе с Украиной в 2014 году, когда военных после учений не стали возвращать в места постоянной дислокации, а потом они зашли в Украину», - заявил Михайлов.

По его прогнозам, в Беларуси после объявленных учений может остаться техника и часть личного состава - https://telegraf.by/politika/mogut-ostatsya-i-posle-uchenij-v-conflict-intelligence-team-rasskazali-chto-govoryat-rossijskim-*******-pered-otpravkoj-v-belarus/
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19.01.2022 09:32 Ответить
Мені цікаво одне - "Як вони пояснять втрату Сибіру кацапам?" А дуже просто: вони оголосять Путіна померлим звалять на нього все і скажуть що він у всьому винен! І кацапи ЦЕ "схавають"!
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19.01.2022 12:10 Ответить
Ще вчора! Але й на сьогодні ще не піздно...
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19.01.2022 09:02 Ответить
Виходить тоді, що Білорусь і Московія, яка себе у 1721 році назвала Росією, вкравши нашу історію - порушають Будапештський договір? Тоді ми можемо спокійно починати виготовлячти свою ядерну зброю. Спеціалісти і потенціал є, а Володя Криворізький для захисту держави дасть на це свої гроші, які до цього вивів в офшори.
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19.01.2022 08:25 Ответить
может только рояль выделить
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19.01.2022 09:39 Ответить
Не Беларусь, а Рабарусь.
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19.01.2022 09:42 Ответить
опять Газпром ідьот за мір бороться..?

Ангеле Меркель предложили работу в ООН.

Она может возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам, которые приносят пользу всему человечеству.

Речь идёт о структуре, объединяющей глобальное здравоохранение, науку, экономику и защиту природы.

Генсек организации Антониу Гутерреш направил экс-канцлеру ФРГ письмо с инициативой. Однако ответа пока не последовало. - https://t.me/charter97_org/59827
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19.01.2022 08:25 Ответить
добре що Україну позбавили ЯО - тепер наші головні західні союзники можуть бути спокійними, а мі радісними

Алілуя !!
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19.01.2022 08:30 Ответить
Не всі тебе зрозуміють.Я мене підказували на форумі ЦН,Ось так потрібно👉 " " 👈🤓
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19.01.2022 09:04 Ответить
Какая разница где размещено ЯО, обычно, в случае ракетного ядерного удара, +- 1000км уже ничего не решает.
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19.01.2022 08:35 Ответить
а в криму не беспокоит
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19.01.2022 08:44 Ответить
Так нема проблеми - всі сховища ядерних *********** в Україні - цілі Можна розміщувать американську зброю там!
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19.01.2022 08:46 Ответить
В 90-х все 40-метровые ракетные шахты в Украине залили бетоном.
На одном из объектов оставили шесть метров от поверхности, чтобы показывать туристам, как он выглядел раньше.
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19.01.2022 09:13 Ответить
У ********** всього 1,5% світового ВВП і це лише завдяки сировині яку вони видобувають в Сибіру...
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19.01.2022 10:42 Ответить
Ніхто бетоном шахти не заливав. Ну не було бетону! То ж були 90-і! Стоять пусті шахти завалені сміттям, яке запросто можна прибрати.
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19.01.2022 10:45 Ответить
""Дядя! Ты - дурак?!" Я кажу про "сховища" а не про "пускові шахти"! Чи вам - кацапам тяжко українську мову зрозуміть? Забудь про шахти - ще у 80-ті роки навіть СРСР перейшов на мобільні установки! Сховища - просто бункери під землею де лежать боєголовки! А от вони - ціленькі! (Я по одному своїми ніжками колись ходив! Ви хоч придурки не "паліться так відкрито!!!
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19.01.2022 12:27 Ответить
Ну, тогда дай ссылку, где про "сховища" почитать.
В каком они состоянии?
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19.01.2022 12:31 Ответить
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19.01.2022 09:08 Ответить
Так мобильное ядерное оружие и так есть в Белоруссии и им рулит Россия...в чем новость то ....тактическое малой дальности..но достаточное для Европы нанести существенный ущерб...
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19.01.2022 09:12 Ответить
Схоже в США не деже розуміють з ким мають справу ,а саме з шулером який тероризує світ ,а хтось хоче домовитись, це розумів колись президент Рейгани. Маючи неспідставні економічні потенціали росія могла зрозуміти з ким має справу.
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19.01.2022 09:20 Ответить
главные террористы сидят в на капитолие.
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19.01.2022 10:33 Ответить
Америке нужен Рейган или Кенеди - Байден слабак и старый маразматик!
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19.01.2022 09:21 Ответить
Ничего США не обеспокоены. Делают вид. Тянут время.
Что-то мне кажется, что ***** скоро скинут с трона. Будет что-то вроде дворцового переворота. Потом настанет на несколько лет оттепель и в эту оттепель Украине надо так вооружиться, чтобы ни у кого и в мыслях не было нападать.
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19.01.2022 09:30 Ответить
***** це титул правителя ********** і персоніфікація колективної підсвідомості кацапів. Ну от здохне оце ***** і що? Буде *****-2, *****-3 і так до остаточного розвалу. Римська імперія розвалювалася 300 років і остаточно її доконали не варвари а латифундії. *****стану не довго залишилось (корупція верхів і зубожіння регіональних низів) але агонія може бути епічною бо ідіоти мають залишки ЯО.
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19.01.2022 11:00 Ответить
Це зрозуміло, не мудруй. Я ж вище написав: "Потом настанет на несколько лет оттепель и в эту оттепель Украине надо вооружиться".
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19.01.2022 13:04 Ответить
Переозброєння в Україні до "відлиги" у кацапів не має ніякого стосунку.
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19.01.2022 16:12 Ответить
я бы на месте США обеспокоился тем что в бульбостане вскоре появится типа своё ядерное оружие по аналогии с северной кореей
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19.01.2022 09:34 Ответить
Если выделять только озабоченности,то скоро ракеты будут стоять на границе США с Мексикой.
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19.01.2022 09:58 Ответить
США первопричина всех бед. За 287 лет существования развязали 243 военных конфликта. при этом сами не воевали ни разу. Видимо скучно самим за океаном.
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19.01.2022 10:13 Ответить
Кількість військових конфліктів, війн та переворотів в інших країнах які ініціювала кацапська імперія починаючи з Петра 1 в рази перевищує військову активність США, але результати геополітичної діяльності дурних кацапів вражають - всюди куди вони впхали свого носа бідність, терор і інтелектуальна деградація. Для початку порівняй Південну Корею з Північною.
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19.01.2022 11:08 Ответить
пора бы обеспокоенность заскрепить утилизацией. ну типа по расейским нацико-фашиковским унтерменшевским поняткам . в соответствии с суровым законом физики: сила действия утилизируется силой противодействия.
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19.01.2022 10:42 Ответить
 
 