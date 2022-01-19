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Новости Коронавирус и карантин
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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 335 млн, жертв уже 5,5 млн. За сутки заболели более 3 млн человек. ИНФОГРАФИКА

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 335 млн, жертв уже 5,5 млн. За сутки заболели более 3 млн человек. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 19 января в мире зарегистрировали 3 027 812 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 8 063 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 335 386 305 случаев инфицирования, из них 3 027 812 за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5573717 человек, из них 8063 за минувшие сутки.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 335 млн, жертв уже 5,5 млн. За сутки заболели более 3 млн человек 01

Побороли болезнь и вылечились 271 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Франция.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 335 млн, жертв уже 5,5 млн. За сутки заболели более 3 млн человек 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 41-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 21-ю, по летальным случаям в сутки Украина - 12-я в мире и 8-я в Европе.

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