Ермак обсудил с министром иностранных дел Канады Жоли пути деэскалации ситуации вокруг Украины

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли вопросы безопасности и дальнейшее сотрудничество двух стран.

Об этом Ермак написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Провел встречу с министерством иностранных дел Канады Мелани Жоли. Обменялись мнениями относительно ситуации безопасности вокруг Украины и дипломатических путей ее деэскалации", - отметил Ермак.

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