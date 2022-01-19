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Новости Война
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Ермак обсудил с министром иностранных дел Канады Жоли пути деэскалации ситуации вокруг Украины

Ермак обсудил с министром иностранных дел Канады Жоли пути деэскалации ситуации вокруг Украины

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли вопросы безопасности и дальнейшее сотрудничество двух стран.

Об этом Ермак написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Провел встречу с министерством иностранных дел Канады Мелани Жоли. Обменялись мнениями относительно ситуации безопасности вокруг Украины и дипломатических путей ее деэскалации", - отметил Ермак.

Также читайте: Глава МИД Канады Жоли об оружии для Украины: "Мы примем это решение" (обновлено)

Ермак обсудил с министром иностранных дел Канады Жоли пути деэскалации ситуации вокруг Украины 01

Автор: 

армия РФ (19387) граница (5273) Канада (2091) Ермак Андрей (1265)


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Топ комментарии
+23
тільки одне питання виникає - а він то хто?
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19.01.2022 08:55
+21
чувак париться, бідняга, і за міністра іноземних мов і за президента і ще за десятки відповідальних державних мужів. Гігант.
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19.01.2022 08:54
+19
А де наш Елбаси з квартала95? Знову заморився, віддиха? Чи валяеться обдовбаний ?
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19.01.2022 08:53
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А де наш Елбаси з квартала95? Знову заморився, віддиха? Чи валяеться обдовбаний ?
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19.01.2022 08:53 Ответить
Нє-схоже тренується ставати на лижі...
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19.01.2022 08:54 Ответить
А сейшеловский отдыхающий почему не на переговорах?
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19.01.2022 08:53 Ответить
Ох думи мої думи...
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19.01.2022 08:53 Ответить
и не говори ..
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19.01.2022 09:22 Ответить
чувак париться, бідняга, і за міністра іноземних мов і за президента і ще за десятки відповідальних державних мужів. Гігант.
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19.01.2022 08:54 Ответить
Пока завгар выполняет работу опудала, самого опудала приводят в человеческий вид. Впрочем, в обед опудало с человеческим лицом станет опять просто опудалом.
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19.01.2022 08:54 Ответить
тільки одне питання виникає - а він то хто?
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19.01.2022 08:55 Ответить
та отож...
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19.01.2022 08:59 Ответить
Вообще-то он президент Украины…
я понял… Вы, наверное, подумали что актёр Зеленский играющий роль президента Зеленского главный. Он только исполняющий роль Президента Украины, но никак не выполняющий эти функции.
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19.01.2022 09:01 Ответить
А кто такой ермак?
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19.01.2022 09:00 Ответить
завхоз - уборщица
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19.01.2022 09:21 Ответить
А віцезавхоз таки рулить, поки кавеенщік відпочиває. Ху#ло з вибором не помилився.
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19.01.2022 09:01 Ответить
Сейшели
Вже Володя на Сейшелах,
Що ті Буковелі.
А ви там в містах і селах,
Думали, що в Делі?

А чи думали в Омані,
Знов здає країну?
Він купається в лимані
Й sрав на Україну.

США ху@ла ганяють,
Щоб не йшов війною.
Також в ЄС його пиляють,
Всі за нас горою.

А Володя наш стомився,
В ху@ла «заворожен»…
Взяв з країни тихо змився,
"Нічьо вам не должен"...

Знов країною керують,
Лєвченки і Гогі.
Єрмаки нею ласують...
А ви жріть це вбогі!
19.01.2022 р.
Анатолій Березенський
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19.01.2022 09:01 Ответить
К глубочайшему сожалению даже если бы Украина ( ну как фантазийный вариант) официально отказалась от Крыма, Севастополя и даже ОРДЛО в нынешних границах ( или даже в админ границах двух областей Доунбасса) Раша никогда не оставит Украину в покое, не даст ей возможности самостоятельно решать свою судьбы во внешней и даже внутренней политике, и это даже не вступление в НАТО, но даже и в ЕС, и даже вариант шведского или даже финского нейтралитета ( основанного на взаимодействии с Западом и независимости от Раши). У нас вот такой случай. Схожий ну разве что с израильским, у нас нет выбора. ( Победа или смерть)
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19.01.2022 09:04 Ответить
какая-то удивительная страна Украина - подносчик бумаг сидит обсуждает международные дела с министром иностранных дел Канады... хотя зелёнский издал указ о том, что только лично он, премьер и министр иностранных дел имеют право заниматься внешней политикой... значит главный укололся и забылся и упал на дно колодца... не смог без помощи выйти со своего кабинета... видать переживает, что сегодня отдерет его Блинкен по самое некуда...
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19.01.2022 09:06 Ответить
Осел не в курсі що казати, дурнуватий вигляд може збити з толку послів, ще щось ляпне тіпа -" Ну шо, пасани, нюхнем не отходя от каси?"
Або почне розказувати що він тут президент і головнокомандувач..
Ось і закрили товпо*па.
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19.01.2022 09:13 Ответить
Ну и зачем нам все это? По звезде мешалкой осла-идиота и выбираем другого президента, че сидим а? Может уже пора?
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19.01.2022 10:49 Ответить
Ну у нас с приходом Зеленского по факту существует должность "вице президента", он же видимо негласный глава СНБО и куратор МИДа. Ну вот такая вот система власти. Если Богдан при Зеленском исполнял роль этакого "фаворита" 17 века, то Ермак старается представить себя этаким "канцлером"., " визирем" ,"кардиналом Ришелье" при слабом, запуганном и малоподготовленном монархе ( гетмане).
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19.01.2022 09:15 Ответить
а що ви хотіли? Пісюграй про нарід думає. він скумбрію ловить на березі якогось Сейшельського острова. щоб по 8 грн продавати.
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19.01.2022 09:09 Ответить
Ну бл, прямий агент кремля переговори проводить, чи по "вагнер" вже висновки зроблено? Зе скотобаза, одне радує, міжнародники не ідіоти, усе розуміють!
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19.01.2022 09:12 Ответить
Хто такий єрмак?
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19.01.2022 09:14 Ответить
Доверенное лицо путена.
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19.01.2022 09:21 Ответить
А де СБУ?
Ау СБУ дерьмака під арешт взяти не хочете за узурпування влади та перевищення службових повноважень?
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19.01.2022 10:54 Ответить
дермак должен обсуждать поставки туалетной бумаги в оп максимум
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19.01.2022 09:19 Ответить
А что ,"кроты" умеют разговаривать?
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19.01.2022 09:21 Ответить
Мало того - кроты умеют 72% стадо загонять в стойло....
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19.01.2022 09:22 Ответить
как он мог ?! повинен. согласно указу сцаря нашего!
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19.01.2022 09:29 Ответить
В нас вже і "президент" гібридний
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19.01.2022 11:46 Ответить
Я своего завхоза тоже отправил сегодня на переговоры с Блинкеном.
Надеюсь на успех - по крайней мере бОльший, чем от этого завхоза, с Банковой.
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19.01.2022 11:51 Ответить
73 % Бачили кого обирали тепер їжте щоби вам повилазило, але вони винні а 25% чому !!!!!!!!!!!!
Чому це не ставиться руба на Верховній Раді.
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09.02.2022 18:24 Ответить
 
 