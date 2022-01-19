Ермак обсудил с министром иностранных дел Канады Жоли пути деэскалации ситуации вокруг Украины
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли вопросы безопасности и дальнейшее сотрудничество двух стран.
Об этом Ермак написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Провел встречу с министерством иностранных дел Канады Мелани Жоли. Обменялись мнениями относительно ситуации безопасности вокруг Украины и дипломатических путей ее деэскалации", - отметил Ермак.
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я понял… Вы, наверное, подумали что актёр Зеленский играющий роль президента Зеленского главный. Он только исполняющий роль Президента Украины, но никак не выполняющий эти функции.
Вже Володя на Сейшелах,
Що ті Буковелі.
А ви там в містах і селах,
Думали, що в Делі?
А чи думали в Омані,
Знов здає країну?
Він купається в лимані
Й sрав на Україну.
США ху@ла ганяють,
Щоб не йшов війною.
Також в ЄС його пиляють,
Всі за нас горою.
А Володя наш стомився,
В ху@ла «заворожен»…
Взяв з країни тихо змився,
"Нічьо вам не должен"...
Знов країною керують,
Лєвченки і Гогі.
Єрмаки нею ласують...
А ви жріть це вбогі!
19.01.2022 р.
Анатолій Березенський
Або почне розказувати що він тут президент і головнокомандувач..
Ось і закрили товпо*па.
Ау СБУ дерьмака під арешт взяти не хочете за узурпування влади та перевищення службових повноважень?
Надеюсь на успех - по крайней мере бОльший, чем от этого завхоза, с Банковой.
Чому це не ставиться руба на Верховній Раді.