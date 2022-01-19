Порошенко в интервью CNN призвал союзников дать больше оружия Украине и ввести "адские" санкции против Путина

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" в прямом эфире телеканала CNN поблагодарил союзников Украины за поддержку в то время, когда растет угроза полномасштабного российского вторжения.

Порошенко подчеркнул – Украину следует делать еще сильнее, а Путин должен четко знать, какую цену он заплатит в случае своего военного безумия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"С каждым днем, шаг за шагом, Запад делает больше, и это положительно. То, что нам нужно сегодня, это делать Россию слабее, и это возможно благодаря санкциям", - отметил Порошенко.

"А Украину следует делать сильнее. С каждым днем ​​мы должны получать новые обронные летальные образцы вооружений, включая средства радиоэлектронной защиты, противовоздушной обороны, противотанковые вооружения, получение разведданных. К сожалению, мы этого в достаточном количестве не имеем. Однако положительный тренд присутствует, Запад увеличивает соответствующие поставки", – констатирует пятый Президент.

"У нас есть положительный опыт по линии министерства обороны Великобритании. Ожидаем визита Государственного секретаря США Блинкена в Украину", – отмечает Петр Порошенко.

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"Чем больше мы делаем в этом направлении – тем больше шансов не иметь этой агрессии. Считаем, что Госсекретарю Блинкену было бы важно встретиться не только с президентом Зеленским, но и со всеми демократическими силами, ведь внутреннее единство является очень важным фактором укрепления устойчивости Украины для защиты себя, Европы и мира", – убежден Петр Порошенко.

"Должны сейчас увеличить цену, которую благодаря "адским санкциям" против него заплатит Путин. Благодаря значительному увеличению оборонного потенциала Украины – здесь погибнут тысячи россиян. Нам не нужны здесь солдаты НАТО, но мы точно будем защищать нашу землю. Следует также остановить Северный поток-2 , который является попыткой Путина разрушить энергетическую безопасность европейских стран, ведь он не экономический или энергетический проект. И Украина должна получить, как нам и обещали, План действий по членству в НАТО", – резюмирует Порошенко.