Порошенко в интервью CNN призвал союзников дать больше оружия Украине и ввести "адские" санкции против Путина
Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" в прямом эфире телеканала CNN поблагодарил союзников Украины за поддержку в то время, когда растет угроза полномасштабного российского вторжения.
Порошенко подчеркнул – Украину следует делать еще сильнее, а Путин должен четко знать, какую цену он заплатит в случае своего военного безумия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"С каждым днем, шаг за шагом, Запад делает больше, и это положительно. То, что нам нужно сегодня, это делать Россию слабее, и это возможно благодаря санкциям", - отметил Порошенко.
"А Украину следует делать сильнее. С каждым днем мы должны получать новые обронные летальные образцы вооружений, включая средства радиоэлектронной защиты, противовоздушной обороны, противотанковые вооружения, получение разведданных. К сожалению, мы этого в достаточном количестве не имеем. Однако положительный тренд присутствует, Запад увеличивает соответствующие поставки", – констатирует пятый Президент.
"У нас есть положительный опыт по линии министерства обороны Великобритании. Ожидаем визита Государственного секретаря США Блинкена в Украину", – отмечает Петр Порошенко.
"Чем больше мы делаем в этом направлении – тем больше шансов не иметь этой агрессии. Считаем, что Госсекретарю Блинкену было бы важно встретиться не только с президентом Зеленским, но и со всеми демократическими силами, ведь внутреннее единство является очень важным фактором укрепления устойчивости Украины для защиты себя, Европы и мира", – убежден Петр Порошенко.
"Должны сейчас увеличить цену, которую благодаря "адским санкциям" против него заплатит Путин. Благодаря значительному увеличению оборонного потенциала Украины – здесь погибнут тысячи россиян. Нам не нужны здесь солдаты НАТО, но мы точно будем защищать нашу землю. Следует также остановить Северный поток-2 , который является попыткой Путина разрушить энергетическую безопасность европейских стран, ведь он не экономический или энергетический проект. И Украина должна получить, как нам и обещали, План действий по членству в НАТО", – резюмирует Порошенко.
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Да, линию хорошую купили в 17-ом, корейскую. В Вишнёвом поставили, за Окружной. Тогда сразу сделали партию 152-мм снарядов для буксируемого «Гиацинта», а потом и 100-мм для "Рапиры". Но производство гильз и снарядов - это только половина дела, если даже не меньшая его часть. У нас нет порохов. До 2014 года снаряжением боеприпасов средних и крупных артиллерийских калибров занимался Донецкий казенный завод химических изделий и химическое казенное объединение им. Петровского, которые теперь находятся на оккупированной территории Донецкой области. Еще одно предприятие, которое производило пороха и взрывчатку - химическое казенное объединение имени Петровского осталось тоже в оккупации - в городе Красный Луч. Так что пока единственная возможность снаряжения выстрелов порохами - это импорт из Польши.
Завод «Звезда», который занимался до войны производством дымных и пироксилиновых порохов, бикфордова шнура, метательных зарядов, артиллерийские снарядов калибром 23 мм, 30 мм, 100 мм и 125 мм находится в 35 километрах от границы с рф, и может быть накрыт до уровня фундамента за пять минут. Такую же судьбу может разделить и его сосед - завод "Импульс" - единственное в стране предприятие по производству взрывателей и детонаторов. Два залпа "смерча" или "урагана", и не то что заводов, половину семидесятитысячного города не будет.
Что-то пытались запустить на единственном крупном предприятии специальной химии - в ГКАУ «Павлоградский химический завод». Производство порохов - это новая для них тема, и насколько это получилось - у меня информации нет.
А производства, которые производили взрывчатку (заводы "Заря" и Южный") тоже находятся в радиусе достижения реактивной артиллерии оккупантов - в шестидесяти километрах от линии разграничения - в Рубежном.
То есть все эти заводы теперь надо строить с нуля на западе страны. Или импорт. Вот такая ситуация со снарядами: кроме гильз и корпусов снарядов необходимы пороха, взрывчатка, капсюля, взрыватели, детонаторы и много еще чего по мелочам.
Правда Висоцький у 42 відійшов, а у нас відійшов той військовий, якому фігурант пояснював, що йому 42, і він Нелох
Но верховенство права это не отменяет.
Но это решать должна реформированная судейская система.
А Порошенко - найбільш проукраїнський політик. Моя йому підтримка і шана.
Змушувати суддів керуватися верхвенством права, як ви вірно відзначили.
На жаль, наразі до цього доводиться їх змушувати.
https://www.youtube.com/watch?v=zhbhccmFK3w
Питроликсеич обижается,что он уже никому и нафиг не нужен...
Але ж ти - брехливий подляковий зебіл, тому вишукуєш "блошки" в політиці, яка за визначенням не може бути ідеальною.
У всяк випадку - навіть не керувати озброєнням. Тим більше - не воювати в окопі.
ЗІ: хто-хто там і де "закликає до війни"???
Чи ти в окопі з тої сторони лінії фронту?
Спасает Украину! Всё время спасает. Только то и делает, что спасает. И впредь будет спасать. Даже будучи закованным в кандалы, сидя в буцегарне, лучезарный светоч демократии Пётр Алексеевич Порошенко будет спасать Украину. Пусть даже из буцегарни и в кандалах, а всё равно будет спасать! От прям из буцегарни в кандалах возьмёт и будет спасать. Никто из буцегарни, тем более - в кандалах, не будет спасать, а он будет спасать. Причём, из буцегарни в кандалах!
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