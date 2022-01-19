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Дело Чауса: экс-судья начал зачитывать вступительную речь и обвинил НАБУ в провокациях. ФОТОрепортаж

18 января в Высшем антикоррупционном суде прошло заседание по делу бывшего судьи Днепровского суда Киева Николая Чауса, которого обвиняют в получении взятки. На заседании Чаус начал провозглашать свою вступитильную речь.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

В начале заседания адвокаты экс-судьи просили перенести зачитывание вступительных речей защитой и самой обвиняемой, однако коллегия судей отметила, что у адвокатов и самого Николая Чауса было достаточно времени на подготовку речей. Экс-судья около двух часов зачитывал речь, в которой обвинил НАБУ в провокациях.

"В чем заключается провокация по данному уголовному производству? Учитывая политическую ситуацию вокруг меня с конца 2015 года, детективы НАБУ начали проводить постоянные провокации. В течение с декабря 2015 года по август 2016 года было совершено 10 провокаций, в том числе семь 7 по этому уголовному производсту", – заявил Николай Чаус.

Дело Чауса: экс-судья начал зачитывать вступительную речь и обвинил НАБУ в провокациях 01

Кроме этого, во время заседания экс-судья зачитал свое обращение к президенту Молдовы Игорю Додону, где, среди прочего отметил, что его дело сфабриковано.

"Пытаясь оправдать свою неэффективность, руководство антикоррупционных органов приняло для себя создавать искусственное разоблачение неугодных новой власти граждан, с последующим их активным, но однобоким освещением в СМИ", - говорится в обращении.

"На фабрикование уголовного дела, с последующим преследованием, моя кандидатура подходила как нельзя лучше, из-за совершения мною правосудия по так называемым политическим уголовным делам."

Дело Чауса: экс-судья начал зачитывать вступительную речь и обвинил НАБУ в провокациях 02

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы.

Дело Чауса: экс-судья начал зачитывать вступительную речь и обвинил НАБУ в провокациях 03

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.


Дело Чауса: экс-судья начал зачитывать вступительную речь и обвинил НАБУ в провокациях 04
Фото: Цензор.НЕТ

Молдова обвиняет Украину в похищении экссудьи и считает причастными к сотрудникам украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экссудия Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судья Чаус был обнаружен в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и увезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания".

4 августа ВАКС назначил экссудии Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Позже САП обжаловала меру пресечения Чауса. 16 августа апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение о круглосуточном домашнем аресте Чауса.

Автор: 

НАБУ (4223) суд (25112) Чаус Николай (330) Антикоррупционный суд (1211)


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Топ комментарии
+3
Хтось ще сумнівається що влада давно захоплена різними кримінальними угрупуваннями?
На початку 90-х про це говорили відкрито,2002 -х почали вбивати( Ґонґадзе, Алєксандров....) ,а тепер ходять на вибори щоб формально легітимізувати цих бандитів .
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19.01.2022 09:14
+2
Сплошные "жертвы" 150 тысяч долларов само "прилипло" в Молдавию случайного ветра попутного занесло беднягу.....прям пособие за страдания надо выплатить извиниться и отдать Чаусу 150 тыс долларов .......
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19.01.2022 09:09
+2
У мужика весь двор ( условно) был в зарытых банках с долларами( наколядував). А он еще на свободе.. И решают бог весть что.. но не то что он уже давно должен был бы "греть нары".
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19.01.2022 09:35
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Чаус-зберігайте ваші гроші в банках...
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19.01.2022 09:04 Ответить
Ще один "колядник".
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19.01.2022 09:08 Ответить
Сплошные "жертвы" 150 тысяч долларов само "прилипло" в Молдавию случайного ветра попутного занесло беднягу.....прям пособие за страдания надо выплатить извиниться и отдать Чаусу 150 тыс долларов .......
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19.01.2022 09:09 Ответить
Я вірно зрозумів що святий і Божий суддя переслідується злочинною владою? Якщо точніше то в множині - злочинними владами? Чи я щось прогавив?
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19.01.2022 09:10 Ответить
Хтось ще сумнівається що влада давно захоплена різними кримінальними угрупуваннями?
На початку 90-х про це говорили відкрито,2002 -х почали вбивати( Ґонґадзе, Алєксандров....) ,а тепер ходять на вибори щоб формально легітимізувати цих бандитів .
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19.01.2022 09:14 Ответить
А теперь ещё и ***** напал. Правильно говорите нужно возвращать ядерное оружие.
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19.01.2022 09:56 Ответить
На скільки я зрозумів, Чаус погоджується, що взяв хабар, але говорить, що його спокусили, спровокували (а це протиправне діяння, див. ст 370 ККУ "Провокація підкупу"), а він спокусився.
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19.01.2022 09:30 Ответить
У мужика весь двор ( условно) был в зарытых банках с долларами( наколядував). А он еще на свободе.. И решают бог весть что.. но не то что он уже давно должен был бы "греть нары".
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19.01.2022 09:35 Ответить
Так може тому і на свободі, що двір в банках. А якби двір не в банках то вже би і тю тю?)
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19.01.2022 11:09 Ответить
А судді хто?!
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19.01.2022 11:11 Ответить
 
 