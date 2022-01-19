Дело Чауса: экс-судья начал зачитывать вступительную речь и обвинил НАБУ в провокациях. ФОТОрепортаж

18 января в Высшем антикоррупционном суде прошло заседание по делу бывшего судьи Днепровского суда Киева Николая Чауса, которого обвиняют в получении взятки. На заседании Чаус начал провозглашать свою вступитильную речь.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

В начале заседания адвокаты экс-судьи просили перенести зачитывание вступительных речей защитой и самой обвиняемой, однако коллегия судей отметила, что у адвокатов и самого Николая Чауса было достаточно времени на подготовку речей. Экс-судья около двух часов зачитывал речь, в которой обвинил НАБУ в провокациях.

"В чем заключается провокация по данному уголовному производству? Учитывая политическую ситуацию вокруг меня с конца 2015 года, детективы НАБУ начали проводить постоянные провокации. В течение с декабря 2015 года по август 2016 года было совершено 10 провокаций, в том числе семь 7 по этому уголовному производсту", – заявил Николай Чаус.

Кроме этого, во время заседания экс-судья зачитал свое обращение к президенту Молдовы Игорю Додону, где, среди прочего отметил, что его дело сфабриковано.

"Пытаясь оправдать свою неэффективность, руководство антикоррупционных органов приняло для себя создавать искусственное разоблачение неугодных новой власти граждан, с последующим их активным, но однобоким освещением в СМИ", - говорится в обращении.

"На фабрикование уголовного дела, с последующим преследованием, моя кандидатура подходила как нельзя лучше, из-за совершения мною правосудия по так называемым политическим уголовным делам."

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы.

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.





Фото: Цензор.НЕТ

Молдова обвиняет Украину в похищении экссудьи и считает причастными к сотрудникам украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экссудия Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судья Чаус был обнаружен в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и увезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания".

4 августа ВАКС назначил экссудии Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Позже САП обжаловала меру пресечения Чауса. 16 августа апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение о круглосуточном домашнем аресте Чауса.