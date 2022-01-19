В Киеве построят арену для Евробаскет-2025, она будет вмещать около 16 тыс. зрителей, - ОП
Центральные и местные власти Украины активно сотрудничают для развития спортивной инфраструктуры и создания новых арен для проведения мужского чемпионата Европы по баскетболу среди национальных сборных (Евробаскет-2025) на самом высоком уровне.
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко на встрече с представителями Международной федерации баскетбольных ассоциаций Европы (ФИБА Европа), передає Цензор.НЕТ.
"Строительство спортивных арен, в частности, для проведения Евробаскета, является одним из флагманских проектов в программе президента "Большая стройка". И Владимир Зеленский постоянно контролирует эти вопросы, сроки постройки объектов", – сказал Тимошенко, который координирует президентскую инфраструктурную программу.
В частности, в Киеве уже началось создание многофункциональной спортивной арены на почти 16 тысяч зрителей, которая будет готова принимать финал Евробаскета-2025. Арена расположится на левом берегу столицы, возле Международного выставочного центра. Ее введут в эксплуатацию в декабре 2024 года, а рядом создадут большую парковую зону.
Новая арена появится и во Львове, где представители ФИБА были накануне. Львовская спортивная площадка сможет принимать 10 тысяч зрителей и будет завершена не позднее ноября 2024 года.
"При этом я хочу заметить, что большинство проектов в рамках "Большой стройки" мы завершаем раньше установленных сроков", – добавил Тимошенко. В свою очередь, руководитель отдела соревнований ФИБА Европа Любомир Мандич отметил высокую вовлеченность центральных властей в подготовку к Евробаскету.
"Обычно такие вопросы больше волнуют местные власти. А у вас мы видим, что политическая поддержка идет до самого высокого уровня. Это производит сильное впечатление", – сказал представитель ФИБА. Окончательное решение о стране проведения Евробаскета-2025 будет принято 29 марта в Мюнхене.
Напомним, в сентябре прошлого года президент Владимир Зеленский встретился с главой ФИБА Европа Тургаем Демирелем и познакомил его с планами развития спортивной инфраструктуры по программе "Большая стройка".
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І не варто казати про те, як було раніше...Створювали малий флот, який по характеристикам близький до надувних човнів з магазину "Все для рибалки", потім ці бойові Богдани, які з великою ймовірністю не могли навіть доїхати до лінії фронту своїм ходом...
Не треба робити вигляд, що щось є, коли воно ні на що не придатне!
Україна не така багата країна аби витрачати гроші на мотлох, нехай навіть і створений на заводах України.
ну хоч тепер, після настання епохи безбідності Зелі Золотої Ручки, 73%ві жлоби-мрійники награються у баскетбол...
Там є не тільки метро, а і великий вузол мікроавтобусів.
Така арена нам потрібна, як заміна тимчасових площадок виставкових центрів для концертів, спортивних змагань.
И эта новость от ОП появляется на фоне срочной поставки вооружений из Британии, стран Балтии и США. На фоне дипломатической войны Запада и Мордора, но голос Украины вообще тут не слышен. Будете гореть в аду, зеленые мрази
І чим їх не влаштовує нинішній Палац Спорту, який після трансформації арени під розміри баскетбольного майданчика зможе вмстити близько 11 000 глядачів?
Чому не враховують думку суспільства, де опитування киян, рішення Київради ?
Мені нудно баскетбол і футбол, я і моя родина хотять дивитись спортивну і художню гімнастику, зі спритними хлопцями і красивими дівчатами
Там запланирован подземный паркинг и усе.