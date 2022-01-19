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В Киеве построят арену для Евробаскет-2025, она будет вмещать около 16 тыс. зрителей, - ОП

В Киеве построят арену для Евробаскет-2025, она будет вмещать около 16 тыс. зрителей, - ОП

Центральные и местные власти Украины активно сотрудничают для развития спортивной инфраструктуры и создания новых арен для проведения мужского чемпионата Европы по баскетболу среди национальных сборных (Евробаскет-2025) на самом высоком уровне.

 Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко на встрече с представителями Международной федерации баскетбольных ассоциаций Европы (ФИБА Европа), передає Цензор.НЕТ.

"Строительство спортивных арен, в частности, для проведения Евробаскета, является одним из флагманских проектов в программе президента "Большая стройка". И Владимир Зеленский постоянно контролирует эти вопросы, сроки постройки объектов", – сказал Тимошенко, который координирует президентскую инфраструктурную программу.

В частности, в Киеве уже началось создание многофункциональной спортивной арены на почти 16 тысяч зрителей, которая будет готова принимать финал Евробаскета-2025. Арена расположится на левом берегу столицы, возле Международного выставочного центра. Ее введут в эксплуатацию в декабре 2024 года, а рядом создадут большую парковую зону.

Новая арена появится и во Львове, где представители ФИБА были накануне. Львовская спортивная площадка сможет принимать 10 тысяч зрителей и будет завершена не позднее ноября 2024 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Строительство мультифункционального спорткомплекса для Евробаскета стартует во Львове, - ОГА

"При этом я хочу заметить, что большинство проектов в рамках "Большой стройки" мы завершаем раньше установленных сроков", – добавил Тимошенко. В свою очередь, руководитель отдела соревнований ФИБА Европа Любомир Мандич отметил высокую вовлеченность центральных властей в подготовку к Евробаскету.

"Обычно такие вопросы больше волнуют местные власти. А у вас мы видим, что политическая поддержка идет до самого высокого уровня. Это производит сильное впечатление", – сказал представитель ФИБА. Окончательное решение о стране проведения Евробаскета-2025 будет принято 29 марта в Мюнхене.

Напомним, в сентябре прошлого года президент Владимир Зеленский встретился с главой ФИБА Европа Тургаем Демирелем и познакомил его с планами развития спортивной инфраструктуры по программе "Большая стройка".

В Киеве построят арену для Евробаскет-2025, она будет вмещать около 16 тыс. зрителей, - ОП 01
В Киеве построят арену для Евробаскет-2025, она будет вмещать около 16 тыс. зрителей, - ОП 02
В Киеве построят арену для Евробаскет-2025, она будет вмещать около 16 тыс. зрителей, - ОП 03

Автор: 

баскетбол (104) Тимошенко Кирилл (432) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+23
Стоїть катастрофічно питання про існування України як держави на політичній карті. Стотисячна орда на кордонах, готова щомиті вдертися. Кремль не визнає Україну, як державу, а Українців, як Націю. АРМІЮ треба робити, ЗБРОЮ кувати, НАЦІЮ гуртувати, а не красти на т.з. "будівництві", котре наразі не потрібне (не факт, що Євробаскет відбудеться в Україні...). Обдолбані аморали...
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19.01.2022 09:16
+16
Они будут стадионом отбиваться от врагов. Ну и немного от стадиона возьмут себе. За труды.
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19.01.2022 09:12
+15
Вот это самая важная тема для зедебилов,на фоне огромной вероятности войны и не до финансирования ВСУ и не выполнение в течении последних 3 лет оборон заказа.
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19.01.2022 09:15
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Они будут стадионом отбиваться от врагов. Ну и немного от стадиона возьмут себе. За труды.
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19.01.2022 09:12 Ответить
Ви гадаєте, що зброю так легко купити? Он уже Німеччина продає нам скільки часу, а рушниці проти дронів з Естонії уже всі надійшли?

І не варто казати про те, як було раніше...Створювали малий флот, який по характеристикам близький до надувних човнів з магазину "Все для рибалки", потім ці бойові Богдани, які з великою ймовірністю не могли навіть доїхати до лінії фронту своїм ходом...

Не треба робити вигляд, що щось є, коли воно ні на що не придатне!

Україна не така багата країна аби витрачати гроші на мотлох, нехай навіть і створений на заводах України.
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19.01.2022 09:37 Ответить
тролляка подоляка в действии!
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19.01.2022 09:46 Ответить
Ну не надо так сурово, может просто долб..б.
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19.01.2022 10:31 Ответить
Будь-який проект, на реалізації якого можна "ефективно" освоїти кошти та пропіаритися, не пройде без участі ОПи.
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19.01.2022 09:13 Ответить
Григорий Игоревич Коломойский - украинский баскетболист, играющий на позиции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA разыгрывающего защитника. Выступает за баскетбольный клуб https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1) «Днепр» .
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19.01.2022 09:27 Ответить
Апять хитрие маланци перемогли, за народні гроші для синулі спортплощадку збацають
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19.01.2022 10:05 Ответить
Вот это самая важная тема для зедебилов,на фоне огромной вероятности войны и не до финансирования ВСУ и не выполнение в течении последних 3 лет оборон заказа.
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19.01.2022 09:15 Ответить
А главное слепили всё вместе с незаконными высотками! ради них всё и затеяли!
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19.01.2022 12:31 Ответить
Стоїть катастрофічно питання про існування України як держави на політичній карті. Стотисячна орда на кордонах, готова щомиті вдертися. Кремль не визнає Україну, як державу, а Українців, як Націю. АРМІЮ треба робити, ЗБРОЮ кувати, НАЦІЮ гуртувати, а не красти на т.з. "будівництві", котре наразі не потрібне (не факт, що Євробаскет відбудеться в Україні...). Обдолбані аморали...
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19.01.2022 09:16 Ответить
бАРАНИ, БЛДЬ, ....БУДУЙТЕ ПАТРОННІ ЗАВОДИ.....
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19.01.2022 09:20 Ответить
Навіщо кацапським кротам щось будувати для оборони?
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19.01.2022 09:32 Ответить
таке відчуття, що це свято клептоманії не вщухне навіть під час артилерійської канонади.
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19.01.2022 09:21 Ответить
Коли на кордонах Украіни розміщено понад сто тисяч військових РФ , коли весь світ занепокоєний війною ,влада і особисто президент марить ілюзіями то стадіон , то Євробаскет ,то працевлаштування Шевченка ,ось це гарант національноі не бензпеки.
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19.01.2022 09:26 Ответить
дебилы конченные
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19.01.2022 09:26 Ответить
ідіоти зелені...
ну хоч тепер, після настання епохи безбідності Зелі Золотої Ручки, 73%ві жлоби-мрійники награються у баскетбол...
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19.01.2022 09:33 Ответить
Чому ідіоти? Це цілком свідома політика нинішньої влади.
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19.01.2022 10:01 Ответить
Чудове рішення для тих територій. Цей шматочок Києва завжди був ласим для забудовників, по суті це чи не єдине вільне місце в самому центрі, до якого дуже зручно добратись.
Там є не тільки метро, а і великий вузол мікроавтобусів.

Така арена нам потрібна, як заміна тимчасових площадок виставкових центрів для концертів, спортивних змагань.
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19.01.2022 09:34 Ответить
Кляті порохоботи, не заважайте "людям" красти! Можливо, це їх останній шанс! Дай Боже, щоб вистачило каштанів та ліхтарів!!!
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19.01.2022 09:34 Ответить
чиканулись, армию заправлять нечем а волонтеры собирают деньги на дроны, а эти арены строят. тьфу...
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19.01.2022 09:47 Ответить
Розумію. Криті стадіони,-більш функціональні...
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19.01.2022 09:50 Ответить
Это было в Чили. Но там сейчас хоть демократия восстанавливается, а у нас параша будет загонять на стадионы для расстрела.
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19.01.2022 09:54 Ответить
Щеплення хунтою від лівацтва й популізму.
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19.01.2022 10:15 Ответить
Просто нет слов.
И эта новость от ОП появляется на фоне срочной поставки вооружений из Британии, стран Балтии и США. На фоне дипломатической войны Запада и Мордора, но голос Украины вообще тут не слышен. Будете гореть в аду, зеленые мрази
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19.01.2022 09:51 Ответить
А може так і задумано - щоб потім виглядало наче Зеленський був за мир, клятий Захід підбурював до війни?
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19.01.2022 09:56 Ответить
А на якій з околиць Києва цю "арену однієї події" будуватимуть?
І чим їх не влаштовує нинішній Палац Спорту, який після трансформації арени під розміри баскетбольного майданчика зможе вмстити близько 11 000 глядачів?
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19.01.2022 09:52 Ответить
Це не околиця. Метро "Лівобережна", Євробачення.
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19.01.2022 10:04 Ответить
Під час підготовки до Євробачення так і не спромоглися побудувати підземні пішохідні переходи від М"Лівобережна", хоч грошей було виділено прорва. І тепер збираються вбухати мільярди, а те що людям необхідно кожен день, то їм до сраки. Хай люди місять грязь, їх збивають машини - кому ви сірі потрібні?
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19.01.2022 09:54 Ответить
Нє, ну а чо? Потрібна справа для Армії і пенсіонерів і головне - вчасно! (їдкий сарказм).
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19.01.2022 09:56 Ответить
Ну нах ті стадіони ? 10тис і 16 тис людей, дай Боже щоб пяту частину квитків розкупили, це не футбол. І чому за держ (наші !!!) кошти будують, потім за наші гроші утримують дорогезну споруду (одних з.т. десятки мільйонів в місяць + відкати + розпили). Оголосити міжнародний конкурс, внесок громади Київа оренда з.д. на 50 років, і будуйте хто хоче.
Чому не враховують думку суспільства, де опитування киян, рішення Київради ?
Мені нудно баскетбол і футбол, я і моя родина хотять дивитись спортивну і художню гімнастику, зі спритними хлопцями і красивими дівчатами
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19.01.2022 10:01 Ответить
Я правильно понял, все давно построено, осталось рспилить бабло?
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19.01.2022 10:03 Ответить
Ні, це ближче до берега, там де Микитась не встиг збудувати ЖК
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19.01.2022 10:08 Ответить
Ближе к берегу нет места на такое строительство.
Там запланирован подземный паркинг и усе.
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19.01.2022 10:14 Ответить
Камеру потрібно розвернути до Дніпра і все буде
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19.01.2022 10:19 Ответить
каким образом это повлияет на обороноспособность государства ?
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19.01.2022 11:29 Ответить
Руководство кб луч просит у государства каких-то 40 млн гривен на разработку отечественного ракетного комплекса. Но у косовороточных мародеров - таких денег нет. Зато на бестолковые стройки за кредитные деньги - бабла навалом. Кому там не хватало доказательств, что зе-гниды работают на парашию?!
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19.01.2022 11:36 Ответить
Дарагой Зеля, а где ты найдёшь 16 тысяч зрителей для баскетбола в Киеве?
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19.01.2022 11:43 Ответить
Цікаво, дебілізм у Клоуна має "кордони"??? Ми вже будували ''Арену'' в Донецьку за шалені гроші... І що маємо у результаті можна побачити через фото у Гуглі...
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19.01.2022 11:51 Ответить
Стадіони це потім,зараз ворог на границі стоїть,армія недофінансована,оборонне замовлення роками не виконується,реабілітаційного центру для онкохворих нема.У Львові вже побудували стадіон до евро 2012 і що???????????????
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19.01.2022 12:37 Ответить
Палац Спорту ж для цього аж ніяк не підходить і треба будувати ще одну велетенську споруду в якій потім можна буде розмістити ще один ТРЦ
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19.01.2022 16:50 Ответить
 
 