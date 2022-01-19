В Киеве построят арену для Евробаскет-2025, она будет вмещать около 16 тыс. зрителей, - ОП

Центральные и местные власти Украины активно сотрудничают для развития спортивной инфраструктуры и создания новых арен для проведения мужского чемпионата Европы по баскетболу среди национальных сборных (Евробаскет-2025) на самом высоком уровне.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко на встрече с представителями Международной федерации баскетбольных ассоциаций Европы (ФИБА Европа), передає Цензор.НЕТ.

"Строительство спортивных арен, в частности, для проведения Евробаскета, является одним из флагманских проектов в программе президента "Большая стройка". И Владимир Зеленский постоянно контролирует эти вопросы, сроки постройки объектов", – сказал Тимошенко, который координирует президентскую инфраструктурную программу.

В частности, в Киеве уже началось создание многофункциональной спортивной арены на почти 16 тысяч зрителей, которая будет готова принимать финал Евробаскета-2025. Арена расположится на левом берегу столицы, возле Международного выставочного центра. Ее введут в эксплуатацию в декабре 2024 года, а рядом создадут большую парковую зону.

Новая арена появится и во Львове, где представители ФИБА были накануне. Львовская спортивная площадка сможет принимать 10 тысяч зрителей и будет завершена не позднее ноября 2024 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Строительство мультифункционального спорткомплекса для Евробаскета стартует во Львове, - ОГА

"При этом я хочу заметить, что большинство проектов в рамках "Большой стройки" мы завершаем раньше установленных сроков", – добавил Тимошенко. В свою очередь, руководитель отдела соревнований ФИБА Европа Любомир Мандич отметил высокую вовлеченность центральных властей в подготовку к Евробаскету.

"Обычно такие вопросы больше волнуют местные власти. А у вас мы видим, что политическая поддержка идет до самого высокого уровня. Это производит сильное впечатление", – сказал представитель ФИБА. Окончательное решение о стране проведения Евробаскета-2025 будет принято 29 марта в Мюнхене.

Напомним, в сентябре прошлого года президент Владимир Зеленский встретился с главой ФИБА Европа Тургаем Демирелем и познакомил его с планами развития спортивной инфраструктуры по программе "Большая стройка".





