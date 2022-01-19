Бербок и Лавров поспорили из-за запрета трансляции пропагандистского телеканала Russia Today в Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава российского МИД Сергей Лавров поспорили на пресс-конференции из-за немецкоязычной версии кремлевского телеканала RT.

Об этом пишет DPA, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как отмечается, после переговоров в Москве Лавров сказал, что RT - ранее Russia Today - был одной из обсуждавшихся тем и призвал правительство в Берлине разрешить каналу беспрепятственно работать в Германии.

RT неоднократно критикуется на Западе как пропагандистский инструмент Кремля и обвиняется в распространении теорий заговора и дезинформации от имени российского государства.

RT DE просит лицензию для полноценного германского канала. RT уже вещает в США, Франции и других странах.

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Лавров предупредил свою немецкую коллегу, что, по его мнению, "вмешательство в деятельность независимых журналистов" и препятствование RT будет иметь последствия.

Бербок на это ответила, что в Германии нет государственного вещания. Она также отклонила жалобы представителя RT на то, что работникам телеканала в Германии мешают или дискриминируют.

"Это не так, что есть вмешательство государства", - сказала она, ссылаясь на решение видеоплатформы YouTube заблокировать RT DE за распространение ложной информации.

Представитель RT на пресс-конференции пожаловался, что работать в Германии труднее, чем в любой другой стране, и призвал Лаврова поддержать RT.

Министр подтвердил, что поддерживает RT, тогда как Бербок ответила, что сотрудники RT имеют доступ к ключевым пресс-конференциям, а также сообщали, например, о демонстрациях.

В середине декабря RT запустил немецкоязычный канал RT DE через разные каналы распространения. Тогда берлинские медиарегуляторы возбудили дело против RT. В результате спутниковый оператор Eutelsat прекратил вещание RT DE незадолго до Рождества. Немецкие регуляторы официально не предоставили каналу лицензии на вещание.