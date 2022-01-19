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Бербок и Лавров поспорили из-за запрета трансляции пропагандистского телеканала Russia Today в Германии

Бербок и Лавров поспорили из-за запрета трансляции пропагандистского телеканала Russia Today в Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава российского МИД Сергей Лавров поспорили на пресс-конференции из-за немецкоязычной версии кремлевского телеканала RT.

Об этом пишет DPA, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как отмечается, после переговоров в Москве Лавров сказал, что RT - ранее Russia Today - был одной из обсуждавшихся тем и призвал правительство в Берлине разрешить каналу беспрепятственно работать в Германии.

RT неоднократно критикуется на Западе как пропагандистский инструмент Кремля и обвиняется в распространении теорий заговора и дезинформации от имени российского государства.

RT DE просит лицензию для полноценного германского канала. RT уже вещает в США, Франции и других странах.

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Лавров предупредил свою немецкую коллегу, что, по его мнению, "вмешательство в деятельность независимых журналистов" и препятствование RT будет иметь последствия.

Бербок на это ответила, что в Германии нет государственного вещания. Она также отклонила жалобы представителя RT на то, что работникам телеканала в Германии мешают или дискриминируют.

"Это не так, что есть вмешательство государства", - сказала она, ссылаясь на решение видеоплатформы YouTube заблокировать RT DE за распространение ложной информации.

Представитель RT на пресс-конференции пожаловался, что работать в Германии труднее, чем в любой другой стране, и призвал Лаврова поддержать RT.

Министр подтвердил, что поддерживает RT, тогда как Бербок ответила, что сотрудники RT имеют доступ к ключевым пресс-конференциям, а также сообщали, например, о демонстрациях.

В середине декабря RT запустил немецкоязычный канал RT DE через разные каналы распространения. Тогда берлинские медиарегуляторы возбудили дело против RT. В результате спутниковый оператор Eutelsat прекратил вещание RT DE незадолго до Рождества. Немецкие регуляторы официально не предоставили каналу лицензии на вещание.

Автор: 

Германия (6988) запрет (1708) Лавров Сергей (2306) пропаганда (3684) россия (95687) канал (160) Анналена Бербок (348)


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Топ комментарии
+13
Он получил статус " иностранного агента" ( по лекалам Раши.) Так в чем проблема.
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19.01.2022 09:18
+11
RT-КАНАЛ АНАЛ...
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19.01.2022 09:13
+8
Гнати з країни RT, бо то не журналісти, то ФСБ. Бо за ними йде РПЦ, а вже за РПЦ танки з ордою.
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19.01.2022 09:31
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RT-КАНАЛ АНАЛ...
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19.01.2022 09:13 Ответить
Он получил статус " иностранного агента" ( по лекалам Раши.) Так в чем проблема.
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19.01.2022 09:18 Ответить
Протоколи сіонських мудреців це з тої самої опери. Брехати руйнувати викрадати, знову брехати руйнувати викрадати і так до безконечності - сенс буття всього що називається рускіймір...
Не розумію телефонів які впускають ту пошесть до себе
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19.01.2022 09:24 Ответить
При Меркель такого не було
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19.01.2022 09:30 Ответить
Гнати з країни RT, бо то не журналісти, то ФСБ. Бо за ними йде РПЦ, а вже за РПЦ танки з ордою.
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19.01.2022 09:31 Ответить
ишь ты немцы распоясались..., забыли, кто в их доме хозяин, захочет путлер и все немцы выучат русский язык, чтобы случать величайшего в натуре...
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19.01.2022 09:54 Ответить
Путин долго работал в Германии- а он еще та крыса, денег ему очень хотелось!!! А тут так подфортило!!! И лукашенко такой же , нищеброды- дорвались!!!
Короче на х...й!!
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19.01.2022 10:08 Ответить
думаю никто там с мерином сивым ине спорил... просто сказала - тпррр!!! ))))
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19.01.2022 10:18 Ответить
Пусть РФ сделает шаг навстречу и разрешит трансляцию Голоса Америки и Дойче велле на всей территории России.
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19.01.2022 10:32 Ответить
и андрея полтаву но орт хай пустять
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19.01.2022 10:53 Ответить
этот сифилис пора по всему миру позакрыть, и всяких пропагандось и пропагандонов- мудозвонов, тоже...
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19.01.2022 11:52 Ответить
Закривати потрібно не тільки RT, а виключно всі їх помийки. Крім брехні і агресії там нічого не буде.
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19.01.2022 13:26 Ответить
 
 