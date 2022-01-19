Эпидзонирование Украины: уже пять областей в "оранжевой" зоне, в Ивано-Франковской области за сутки COVID-госпитализация выросла на 92,9%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 18 января, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 258. Самый высокий уровень заболеваемости в Ивано-Франковской области (628), Сумской области (481) и Черновицкой области (426).

По данным за 18 января, в Украине в целом уровень госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 30,7 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения.

Показатель уровня госпитализаций по состоянию на 18 января превышен в Ивано-Франковской области (76 человек на 100 тыс. населения). Также в Ивано-Франковской области три дня подряд – 16,17 и 18 января – превышен показатель динамики уровня госпитализаций – 54,3%, 72,2%, 92,9% соответственно при определенном показателе 50%. То есть за предыдущие сутки количество госпитализированных в Ивано-Франковской области почти удвоилось - выросло на 92,9%. Также показатель динамики уровня госпитализаций превышен во Львовской области – 57,4%.

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Также в Украине занято 24% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Показатель загруженности кроватей с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.

По состоянию на 19 января 2022 года, в Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Сумской и Черновицкой областях установлен "оранжевый" уровень эпидопасности, остальные регионы находятся на "желтом" уровне.