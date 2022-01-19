Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию, чтобы "разобраться в их вопросах и разногласиях", - пресс-секретарь президента Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов Украины и РФ в Турцию, чтобы стороны смогли обсудить разногласия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily Sabah, об этом заявил спикер президента Турции Ибрагим Калин.

Он отметил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган разговаривал как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"На самом деле он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят там встретиться, разобраться в их вопросах и разногласиях", - сказал спикер Эрдогана.

Он добавил, что "Турция остается доступной... для снижения напряженности между Россией и Украиной".

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"И мы делаем это как Турция, как дружественная для России и Украины страна, а также как союзник по НАТО", – добавил Калин.