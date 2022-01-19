Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию, чтобы "разобраться в их вопросах и разногласиях", - пресс-секретарь президента Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов Украины и РФ в Турцию, чтобы стороны смогли обсудить разногласия.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily Sabah, об этом заявил спикер президента Турции Ибрагим Калин.
Он отметил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган разговаривал как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"На самом деле он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят там встретиться, разобраться в их вопросах и разногласиях", - сказал спикер Эрдогана.
Он добавил, что "Турция остается доступной... для снижения напряженности между Россией и Украиной".
"И мы делаем это как Турция, как дружественная для России и Украины страна, а также как союзник по НАТО", – добавил Калин.
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в присутності путіна наш президент навіть не видушить із себе відповіді на привітання ердогана - слава україні
Какие "разногласия"? Нет у нас никаких разногласий.
У нас война. А это совершенно другой вопрос.
хочу акцентировать внимание на том, что армия рф не воевала с равным противником с 1945 года. Вообще. Поэтому ***** это всё шапито считать чем-то непобедимым - у них тоже кровь течёт, а значит они тоже дохнут. Ну и ссыкливые они - не в их стиле открыто нападать.
Фашик Донецкий
"Зеленский подтвердил, что готов встать перед Путиным на колени."
https://bykvu.com/ua/bukvy/115372-zelenskij-podtverdil-chto-gotov-vstat-pered-putinym-na-koleni/
1. Турки тупо сбили самолет "вяликой ********" с самыми крутыми пилотами-асами (попадают белке в глаз) 157 поколения пуле-ракето невидлимыйи непробиваемый (не имеет аналогов в мире
2. куйло мнит себя "сверх-державой". Фантомные боли остались. он приедет только в США или на края в Берлин, или по свистку сразу в Китай.
Джерело:
Потужно ...
Що за провокаційні заголовки?
Виника питання що до цілей такої несподіваної зустрічі.
Сподіваюся це не до поступок та не примус до капітуляції України?
Навіщо це Єрдогану?
Хоче виступити у ролі миротворця чи союзника х-ла як су ка меркель?