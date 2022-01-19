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Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию, чтобы "разобраться в их вопросах и разногласиях", - пресс-секретарь президента Турции.

Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию, чтобы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов Украины и РФ в Турцию, чтобы стороны смогли обсудить разногласия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily Sabah, об этом заявил спикер президента Турции Ибрагим Калин.

Он отметил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган разговаривал как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"На самом деле он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят там встретиться, разобраться в их вопросах и разногласиях", - сказал спикер Эрдогана.

Он добавил, что "Турция остается доступной... для снижения напряженности между Россией и Украиной".

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"И мы делаем это как Турция, как дружественная для России и Украины страна, а также как союзник по НАТО", – добавил Калин.

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) путин владимир (31328) россия (95687) Турция (3379) Эрдоган Реджеп Тайип (895)


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Топ комментарии
+30
Разногласия.. это сильно сказано. На нас напали, оккупировали Крым и Севастополь а потом их аннексировали. Развязали войну на востоке Украины и оккупировали половину региона. Война продолжается уже 8 лет, 14 тысяч убитыми, тысяч 40 раненными, миллионы беженцев, блокада акватории Азовского и частично Черного моря. Постоянные обстрелы. Вмешательство во внутреннюю и внешнюю политику. Отрицание Украины как государства а украинцев как нации Запрет Украине вступать в какие либо международные экономические или оборонительные сообщества. Запрет на присутствие иностранных инструкторов, покупка или получение оборонительного оружия. Требования по языку, церкви ( религии), экономическая блокада, по сути целенаправленное уничтожение транзита газа через Украину. Поддержка и финансирование антиукраинских элементов внутри Украины И это не смотря на Большой договор, продленный срок аренды базы ВМФ, будапештские соглашения и т.д. и т.п. "РАЗНОГЛАСИЯ" говоришь.. ну ну...
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19.01.2022 09:32
+26
в росіїї до нас лише одне питання: хочуть щоб нас не було. Але ми з цим погодитись не можемо.
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19.01.2022 09:25
+9
Если *****, шойгу и лавролошадь хотят повоевать, пусть соберут своих детишек и в первых рядах в атаку!!!
хочу акцентировать внимание на том, что армия рф не воевала с равным противником с 1945 года. Вообще. Поэтому ***** это всё шапито считать чем-то непобедимым - у них тоже кровь течёт, а значит они тоже дохнут. Ну и ссыкливые они - не в их стиле открыто нападать.
Фашик Донецкий
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19.01.2022 09:32
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в росіїї до нас лише одне питання: хочуть щоб нас не було. Але ми з цим погодитись не можемо.
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19.01.2022 09:25 Ответить
Саме так_тому українці були, є та й надалі будуть...
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19.01.2022 09:29 Ответить
разве опудало не там?
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19.01.2022 09:26 Ответить
Виникла можливість у Велічайшого зійтися з ху@лом десь посередині Кривого Рогу, мабуть по 95 кварталу.
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19.01.2022 09:26 Ответить
Там неправильно написано. Ердоган запросив дерьмака і ***** на зустріч.
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19.01.2022 09:28 Ответить
та не будет ***** с этим паяцем разговаривать, только если тот примет капитуляцию
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19.01.2022 09:28 Ответить
Гадаю, що Туреччині це скоріше вдастся, ніж іншим. Поганий мир кращий, ніж хороша війна.
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19.01.2022 09:29 Ответить
а, яким боком наш президент до цієї війни?.
в присутності путіна наш президент навіть не видушить із себе відповіді на привітання ердогана - слава україні
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19.01.2022 09:43 Ответить
Что в твоем понимании означает "плохой мир"???
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19.01.2022 09:45 Ответить
Мир - це припинення бойових дій, це як мінімум. Поганий, бо не буде стосунків інших - економічних, як приклад.
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19.01.2022 09:50 Ответить
Разногласия.. это сильно сказано. На нас напали, оккупировали Крым и Севастополь а потом их аннексировали. Развязали войну на востоке Украины и оккупировали половину региона. Война продолжается уже 8 лет, 14 тысяч убитыми, тысяч 40 раненными, миллионы беженцев, блокада акватории Азовского и частично Черного моря. Постоянные обстрелы. Вмешательство во внутреннюю и внешнюю политику. Отрицание Украины как государства а украинцев как нации Запрет Украине вступать в какие либо международные экономические или оборонительные сообщества. Запрет на присутствие иностранных инструкторов, покупка или получение оборонительного оружия. Требования по языку, церкви ( религии), экономическая блокада, по сути целенаправленное уничтожение транзита газа через Украину. Поддержка и финансирование антиукраинских элементов внутри Украины И это не смотря на Большой договор, продленный срок аренды базы ВМФ, будапештские соглашения и т.д. и т.п. "РАЗНОГЛАСИЯ" говоришь.. ну ну...
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19.01.2022 09:32 Ответить
100%
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19.01.2022 09:38 Ответить
Тоже обратил внимание на эту формулировочку. А дальше все просто: какие формулировки - такой и результат.
Какие "разногласия"? Нет у нас никаких разногласий.
У нас война. А это совершенно другой вопрос.
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19.01.2022 09:52 Ответить
Еще бывает ( чаще всего) употребление термина "конфликт".. ну почти что " разногласия" ( хотя разногласия это конечно совсем уж...)
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19.01.2022 09:56 Ответить
Эрдогана понять можно. Ему хочется и вашим и нашим. Умом-то он понимает, что Путин не прав, но уж больно зависима тур.отрасль Турции от русотуристо. Я был в Турции в 2016 г. и видел это все лично.
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19.01.2022 10:05 Ответить
Если *****, шойгу и лавролошадь хотят повоевать, пусть соберут своих детишек и в первых рядах в атаку!!!
хочу акцентировать внимание на том, что армия рф не воевала с равным противником с 1945 года. Вообще. Поэтому ***** это всё шапито считать чем-то непобедимым - у них тоже кровь течёт, а значит они тоже дохнут. Ну и ссыкливые они - не в их стиле открыто нападать.
Фашик Донецкий
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19.01.2022 09:32 Ответить
И в сорок пятом не было армии рф,была армия СССР,это две большие разницы
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19.01.2022 10:11 Ответить
Ще один хоче ***** і його слузі в очі загланути?
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19.01.2022 09:35 Ответить
головне не пускати любителя тиснути руки агресорам
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19.01.2022 09:40 Ответить
Та які там руки? На коліна!

"Зеленский подтвердил, что готов встать перед Путиным на колени."

https://bykvu.com/ua/bukvy/115372-zelenskij-podtverdil-chto-gotov-vstat-pered-putinym-na-koleni/
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19.01.2022 09:50 Ответить
Там і Петро стоїть...на фото все є, от тільки він задницею до народу
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19.01.2022 09:52 Ответить
На тому фото і близко немає пуйла.
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19.01.2022 09:53 Ответить
Не приедет куйло к туркам
1. Турки тупо сбили самолет "вяликой ********" с самыми крутыми пилотами-асами (попадают белке в глаз) 157 поколения пуле-ракето невидлимыйи непробиваемый (не имеет аналогов в мире
2. куйло мнит себя "сверх-державой". Фантомные боли остались. он приедет только в США или на края в Берлин, или по свистку сразу в Китай.
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19.01.2022 09:42 Ответить
Замочите там эту крысу и утопите в Босфоре!!!
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19.01.2022 09:42 Ответить
Боже збав, цього дурника залишати віч-на-віч з ******! Поєдинок кролика з удавом! Тим паче, що кролик ВСЄГДА ГАТОВ!
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19.01.2022 09:42 Ответить
"І ми робимо це як Туреччина, як дружня для Росії та України країна, а також як союзник по НАТО", - додав Калін."

Джерело:

Потужно ...
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19.01.2022 09:45 Ответить
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19.01.2022 09:46 Ответить
Пурдін не приїде, воно гавнюк, тільки із кущів гавкать!
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19.01.2022 09:46 Ответить
Ердогану звичайно респект-але головний палкаводєц вже відпочив на Сейшелах...
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19.01.2022 09:47 Ответить
А щому Зеленського а не Єрмака ?)
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19.01.2022 09:53 Ответить
Ердогану спасибо, но мы уже разобрались, что кто хочет. Россия хочет, чтобы Украины как независимого государства не было, а мы украинцы против этого. Поэтому переговоров уже было много и новые переговоры ни к чему не приведут. Если Ердоган действительно хочет помочь Украине, пусть поможет Украине оружием. Навеки с братской Турцией!
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19.01.2022 10:03 Ответить
Хороший ответ для, "аналитиков" дипломатии, с Порошенко в голове, как осел оманский, типа:
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19.01.2022 10:40 Ответить
а что у них есть разногласия!?
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19.01.2022 10:05 Ответить
Овощи и тряпки надо на рашке продавать и в Украине надо продавать...а это огромная часть бюджета страны...есть что терять
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19.01.2022 10:08 Ответить
Зелений не проти на халяву покупатися.
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19.01.2022 10:09 Ответить
Ну какие же это разногласия,это всего лишь недоразумение млять!
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19.01.2022 10:38 Ответить
У них нет разногласий,оба евреи.
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19.01.2022 10:53 Ответить
Как говорят русские, "рубль за сто", что путин не приедет в Турцию на такую встречу - это выглядело бы как вызов двух бузотёров на ковёр к султану
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19.01.2022 11:13 Ответить
Розбіжностей нема - є війна і напала не Україна.
Що за провокаційні заголовки?
Виника питання що до цілей такої несподіваної зустрічі.
Сподіваюся це не до поступок та не примус до капітуляції України?
Навіщо це Єрдогану?
Хоче виступити у ролі миротворця чи союзника х-ла як су ка меркель?
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19.01.2022 11:25 Ответить
Да какие могут быть встречи КГБшника с КЛОвУНОМ?!Которого обКакивают все кому не лень!!!Сам напросилмя он же не ЛОХ!!!
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19.01.2022 11:38 Ответить
Поскільки ЗЕ ну дуже зелений в політиці йому суватись туди на одинці не варто,щоб не наломати дров,і тим більше щось підписувати.
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19.01.2022 11:51 Ответить
Розбіжностей майже немає. Всі домовленості десь по середині. Тільки ось середина в одного йде по Дону, а у іншого по Сяну.
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19.01.2022 12:03 Ответить
Смешно
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19.01.2022 12:31 Ответить
 
 