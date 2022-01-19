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Новости Агрессия России против Украины Война
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Безнаказанность России в Украине приведет к хаосу и подрыву демократии в мире, - Блинкен

Безнаказанность России в Украине приведет к хаосу и подрыву демократии в мире, - Блинкен

Безнаказанность России в ее агрессии против Украины развяжет руки другим автократиям по всему миру и станет рецептом подрыва демократии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Конечно, Украина важна сама по себе. Мы много лет поддерживали ее суверенитет, территориальную целостность и независимость – вы слышали эту формулу много раз", – отметил Блинкен.

В то же время, объяснил он, значение происходящего "гораздо больше, чем Украина".

"Потому что то, что происходит, - это одна страна, Россия, которая своими действиями говорит, что может просто менять границы своих соседей силой, может решать за своих соседей, какими должны быть их решения, с кем они могут вступать в союзы, а не люди этой страны через их избранное правительство", - указал Блинкен.

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Россия, подчеркнул он, считает, что это нормально – иметь сферы влияния, в которых она может подчинять своей воле другие страны.

"Если мы оставим это безнаказанным, я думаю, мы откроем большой ящик Пандоры – и это касается не только Украины. В мире есть другие автократические страны, как Россия, которые скажут: мы тоже будем так делать. И это будет рецепт конфликта, рецепт хаоса, рецепт человеческих страданий и рецепт подрыва демократии", – сказал Блинкен.

Автор: 

россия (95687) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+9
Схоже нарешті здоровий глузд почав перемагати...
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19.01.2022 09:36
+5
Росія - не скринька Пандори, а жомова яма
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19.01.2022 09:39
+3
вот поэтому и размещайте в польше ядерные ракеты как и просили поляки..... ато рашка тянет ядерное оружие не только в крым но уже и в белорусь... чего ждёте идиоты....? засиделась европа однако..доигралась в дружбу с россией... сама взлелеяла её технологиями . скрепила союз бизнесом.разслабилась...забалдела.... а рашка в это время даром времени не теряла . клипала подлодки. корабли. танки и другое оружие как пирожки, в прямом смысле клепала как пирожки сотнями и тысячами...и теперь это всю мигрирует по всему миру целыми железнодорожными составми туда сюда... туда сюда ...они уже везде по всему миру, антарктиде, в космосе ...везде как тараканы ((
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19.01.2022 09:45
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Схоже нарешті здоровий глузд почав перемагати...
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19.01.2022 09:36 Ответить
Ще якби промисловість з китаю почали забирати назад ...то було б повне прозріння...але поки уяви...
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19.01.2022 09:41 Ответить
Только не Германия, границы которой облетают стороной английские самолеты, поставляющие нам оружие.
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19.01.2022 10:00 Ответить
Росія - не скринька Пандори, а жомова яма
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19.01.2022 09:39 Ответить
навозный петух...
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19.01.2022 09:50 Ответить
Під підривом демократії в світі мається на увазі що всякі там китайці іранці і прочіє споглядаючи як кацам все сходить з рук вирішать що вони не гірші...проблема однако
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19.01.2022 09:40 Ответить
ПаРашу на асенізацію із перебудовою
Повинно утворитись 25 країн на її території!!!!
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19.01.2022 09:41 Ответить
Пряма мова | В ім'я всіх людей у Європі. Повний переклад статті міністра оборони Великої Британії
https://www.liga.net/politics/articles/vo-imya-vseh-lyudey-v-evrope-polnyy-perevod-stati-ministra-oborony-velikobritanii Этот материал также доступен на русском


Бен Воллес (фото - ЕРА/TOMASZ WASZCZUK)

18.01.2022, 19:36



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Британія зброєю підтримала Україну. Ми переклали статтю міністра оборони Бена Воллеса, яка пояснює мотиви: про НАТО, Україну та агресію РФ


Президент РФ https://file.liga.net/persons/vladimir-pytin Володимир Путін бреше про НАТО, щоб https://news.liga.net/politics/news/putin-ljet-o-nato-chtoby-opravdat-agressiyu-protiv-ukrainy-ministr-oborony-britanii виправдати агресію Кремля проти України, - і це сигнал для всіх нас у Європі. Про це у статті пише міністр оборони Великої Британії Бен Воллес (https://www.gov.uk/government/news/an-article-by-the-defence-secretary-on-the-situation-in-ukraine оригінал - тут ). Напередодні Британія вирішила передати Україні https://news.liga.net/politics/news/velikobritaniya-postavit-ukraine-orujie-dlya-zaschity-ot-rossii партію зброї для стримування воєнної агресії РФ - і тепер зрозуміло, на чому базується це рішення. Нижче - повний переклад статті від https://www.liga.net/ LIGA.net :

"Вже безліч разів останнім часом мені доводилося пояснювати значення англійського терміну straw man ("солом'яна людина", але тут - у значенні "підміна тез") своїм європейським союзникам. Тому що найкращий, живий приклад "підміни тез" на сьогодні - це заява Кремля, що https://news.liga.net/politics/news/rossiya-pokazala-chego-hochet-ot-ssha-po-garantiyam-bezopasnosti-tekst-dokumenta НАТО, мовляв, загрожує Росії .

Заяви російського міністра оборони, які пролунали кілька тижнів тому, - що "https://news.liga.net/politics/news/lavrov-zagovoril-o-planah-zapada-sdelat-voynushku-v-ukraine-chtoby-obvinit-v-ney-rossiyu США готують провокації із застосуванням хімічної зброї на сході України", - зробили підміну тез навіть суттєвішою.

Звісно, Кремль хотів би, щоб ми реагували на цей фальшивий закид замість того, щоб звернути увагу на дії президента Російської Федерації. Детальне вивчення фактів "спалює" будь-які звинувачення у бік НАТО.

По-перше, блок НАТО - оборонний за своєю суттю. В основі організації лежить 5 стаття (Північноатлантичного договору. - Ред.), яка зобов'язує всіх членів прийти на допомогу союзникам, якщо вони зазнають нападу. Без жодних додаткових умов. Взаємна самооборона є наріжним каменем НАТО. Цей обов'язок захищає всіх нас.

Союзники з таких віддалених країн, як Туреччина та Норвегія, або з таких близьких, як Латвія та Польща, - всі мають цей привілей, але мають і обов'язки. Це справді оборонний союз.

По-друге, колишні радянські республіки ніхто не "зараховував" до складу НАТО, вони вступили туди за своїм бажанням. Кремль намагається зобразити НАТО як західну "змову", мета якої - захопити російські території. Але насправді розширення Альянсу є природною відповіддю цих держав на загрозу.
"По-третє, твердження про те, що НАТО прагне оточити Російську Федерацію, є безпідставними. Лише п'ять із тридцяти союзників мають з Росією спільний кордон, лише 1/16 її кордонів межує з країнами-членами Альянсу".

Якщо визначення слова "оточити" - це 6% вашого периметра, то, безсумнівно, сміливі люди, які воювали під Арнемом чи Ленінградом у Другій світовій війні, могли б щось сказати щодо цього.

Насправді Кремлю загрожує не диспозиція сил НАТО, а прийнятність його цінностей. Так само ми знаємо, що дії Кремля, справді, є відображенням того, як президент Путін інтерпретує історію та якими є його власні амбіції щодо України.

Ми знаємо це, бо минулого літа він опублікував на офіційному урядовому сайті "Про історичну єдність росіян та українців". Я закликаю вас прочитати її, якщо у вас є час, тому що - хоча вона і наповнена даними, які відображають світобачення Путіна - стаття неточна і має багато суперечливих моментів.

Ми всі маємо хвилюватися, адже те, що вийшло з-під пера самого президента Путіна - це есе на 7000 слів, яке ставить у центр його амбіцій етнонаціоналізм. Він дає перекручену та вибіркову аргументацію, щоб у кращому разі виправдати напад на Україну, а в гіршому - примусово приєднати суверенну державу.

Стаття президента Путіна повністю ігнорує бажання громадян України, але водночас відроджує той самий тип етнонаціоналізму, який існував у Європі протягом століть і який все ще має потенціал пробудити ці руйнівні сили давньої ненависті. Читачі будуть не тільки шоковані тоном статті, але й здивовані тим, як мало в ній автор згадує про НАТО. Зрештою, хіба "експансіонізм" НАТО не є джерелом усіх турбот Кремля? Фактично, лише один абзац присвячений НАТО.

Есе містить три твердження. Перше: що Захід прагне розділяти, щоб "керувати" Росією. Друге: що все, окрім єдиної нації Великоросії, Малоросії та Білоросії у форматі 17 століття, є штучною конструкцією і суперечить бажанням одного народу, з єдиною мовою і церквою. Третє: кожен, хто не згоден, робить це через ненависть чи фобії щодо Росії.

Ми можемо обійтися без першого звинувачення. Ніхто не хоче керувати Росією. Він констатує очевидне, що громадяни кожної країни самі визначають своє майбутнє. Власні уроки, які Росія винесла з таких конфліктів, як Чеченська війна, безсумнівно, полягають у тому, що етнічні та релігійні зіткнення коштують тисяч невинних життів, а сторони втягуються у десятиліття ворожнечі.

Щодо України, то сама Росія визнала її суверенітет як незалежної держави та гарантувала її територіальну цілісність, підписавши не лише Будапештський меморандум 1994 року, а й договір про дружбу з самою Україною 1997 року. Але це Кремль, а не Захід, пропагує поділ у цій країні та кількох інших країнах Європи.
"Численні намагання ГРУ та інших російських агентів втручатися в демократичні вибори та внутрішні питання добре задокументовані. Політика "розділяй і володарюй" найкраще підходить Москві, а не НАТО".

Мабуть, найбільш важливе твердження про те, що Україна - це Росія, а Росія - це Україна, представлене не зовсім так, як є насправді. Україна існувала окремо від Росії набагато довше у своїй історії, ніж разом.

Друге - це пасаж про те, що народи Білорусі, Росії та України є нащадками "Давньої Русі" і тому так чи інакше є "росіянами".

Насправді, як стверджує історик, професор Ендрю Вілсон у своєму чудовому есе для RUSI під назвою "Росія та Україна: "Єдиний народ", як стверджує Путін?", вони у кращому разі "близькі, але не ті самі люди". Так само Британія близько 900 року нашої ери складалася з Мерсії, Вессекса, Йорка, Стратклайда та інших королівств домодерну, але це була громадянська нація багатьох народів, різних за походженням етнічних груп, які врешті-решт утворили Сполучене Королівство.

Якщо подивитися на російську історію між 1654 і 1917 роками, можна сфабрикувати аргументи за більшу експансивність Росії, можливо, керуючись девізом російського царя: "Государ всієї Русі: Великої, Малої та Білої" - Росії, України та Білорусі відповідно. Але ви маєте забути будь-які "до" і "після" в історії. Маєте ігнорувати існування Радянського Союзу, розрив договору про російсько-українську дружбу, окупац
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19.01.2022 09:44 Ответить
вот поэтому и размещайте в польше ядерные ракеты как и просили поляки..... ато рашка тянет ядерное оружие не только в крым но уже и в белорусь... чего ждёте идиоты....? засиделась европа однако..доигралась в дружбу с россией... сама взлелеяла её технологиями . скрепила союз бизнесом.разслабилась...забалдела.... а рашка в это время даром времени не теряла . клипала подлодки. корабли. танки и другое оружие как пирожки, в прямом смысле клепала как пирожки сотнями и тысячами...и теперь это всю мигрирует по всему миру целыми железнодорожными составми туда сюда... туда сюда ...они уже везде по всему миру, антарктиде, в космосе ...везде как тараканы ((
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19.01.2022 09:45 Ответить
Безкарнисть уже привела к всему что происходит. Начиная с Приднестровья, Грузии... Да чего там с речи Путина на саммите НАТО в Мюнхене ( 10 февраля 2007 года).. Первого ультиматума Западу от Раши на который он поддался. Теперь имеем что имеем и получите уже другой ультиматум, прогнетесь получите третий...
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19.01.2022 09:53 Ответить
їм просто неохота стати ритуально-провокативною жертвою

Вал Мишель@VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1483676069257527296 2 ч



Сборная Норвегии по гандболу отказалась лететь одним рейсом с российскими спортсменами.
Русофобия шагает по Европе.
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19.01.2022 09:55 Ответить
Так скриньку Пандори відкрили ще у 2008 коли кацапів не покарали за Грузію. У 2014 взагалі махнули рукою на Україну - ми самі відбивалися від рашки дебільної. І все - рашка вирішила, що їм все можна. Вже кажуть тактичною ядерною зброєю лякає Захід .
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19.01.2022 10:11 Ответить
А чому призведе? Якщо вже все відбулось. Дефіцит газу, запит перевищує пропозицію. Нафта в ціні піднялась. Пояснення, що це викликано зростом економік після пандемії - абсурд. Коронавірус не припинився. Локдауни залишаються. Бряжчання зброєю московітів зросла. Шантаж та вимоги визнати московію наддержавою не припиняються незалежно від діючих санкцій та обіцянок застосувати ще жорстокіші заходи. Нічого було вмовляти московію з 2013 року. Але час є. Можна поставити московію ще у позу ЗЮ. Ніколи не пізно. Московіти тільки подякують за це. Бо це наблизить кінець ...йлу.
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19.01.2022 10:53 Ответить
То о чем я писал - США просто не могут себе позволить дать Украине проиграть, т.к. за этим последует падение Тайваня и Ю.Корреи, а тут уже будут задеты реальные экономические интересы Запада. То что делает сейчас *****, он делает с благословения Китая, который руками русни тестирует границы дозволенного, сам при этом оставаясь вне жестких санкций.
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19.01.2022 10:57 Ответить
 
 