РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11098 посетителей онлайн
Новости ДТП
5 972 5

Пьяный водитель с 5-летним ребенком в автомобиле влетел в отбойник в Киевской области, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

На 57 км автодороги Киев-Чоп, недалеко от города Макаров в направлении Житомира, вечером во вторник, 18 января, легковое авто Opel Vectra с малолетним ребенком внутри протаранило отбойник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция Киевской области в фейсбук.

По предварительной информации, водитель с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением и совершил наезд на отбойник. В салоне авто находился 5-летний ребенок.

Отмечается, что оба пострадавших госпитализированы в больницу. Обстоятельства будут устанавливаться следователями.

В полиции еще раз призвали водителей соблюдать правила дорожного движения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Днепре мужчина пытался перейти дорогу на зебре: водители не пропускали пешехода, а затем его сбил внедорожник. ВИДЕО

Пьяный водитель с 5-летним ребенком в автомобиле влетел в отбойник в Киевской области, - патрульная полиция 01
Пьяный водитель с 5-летним ребенком в автомобиле влетел в отбойник в Киевской области, - патрульная полиция 02
Фото: полиция/фейсбук

Пьяный водитель с 5-летним ребенком в автомобиле влетел в отбойник в Киевской области, - патрульная полиция 03

Автор: 

ДТП (7679) Киевская область (4155) пьянство (867)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чергове дурко...
показать весь комментарий
19.01.2022 09:42 Ответить
Часто було, що на відбійниках жодних поміток чи знаків не має, а вночі за туману чи коли дорога блищить їх просто не видно
показать весь комментарий
19.01.2022 09:42 Ответить
он был пьяный, что ему было видно, а что не видно - не имеет значения..., он чудом не стал убийцей..., это все - безкарність, она порождает чудовищные преступления и увеличивает число жертв...
показать весь комментарий
19.01.2022 09:50 Ответить
Просто в нас кримінальне дискавері. Ну вийде воно з лікарні. Штраф там заплатить. Ну може на рік-два позбавлять прав.
А по нормальному за пянку за кермом штраф має бути диким. ВІД 5000 долларів США, але не менше 50% вартості НОВЇ машини, за кермом котрої був порушник
показать весь комментарий
19.01.2022 09:45 Ответить
зовсім немає совісті і відповідальності за свою дитину!
показать весь комментарий
19.01.2022 10:44 Ответить
 
 