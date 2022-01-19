Пьяный водитель с 5-летним ребенком в автомобиле влетел в отбойник в Киевской области, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

На 57 км автодороги Киев-Чоп, недалеко от города Макаров в направлении Житомира, вечером во вторник, 18 января, легковое авто Opel Vectra с малолетним ребенком внутри протаранило отбойник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция Киевской области в фейсбук.

По предварительной информации, водитель с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением и совершил наезд на отбойник. В салоне авто находился 5-летний ребенок.

Отмечается, что оба пострадавших госпитализированы в больницу. Обстоятельства будут устанавливаться следователями.

В полиции еще раз призвали водителей соблюдать правила дорожного движения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Днепре мужчина пытался перейти дорогу на зебре: водители не пропускали пешехода, а затем его сбил внедорожник. ВИДЕО





Фото: полиция/фейсбук