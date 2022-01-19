Пьяный водитель с 5-летним ребенком в автомобиле влетел в отбойник в Киевской области, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж
На 57 км автодороги Киев-Чоп, недалеко от города Макаров в направлении Житомира, вечером во вторник, 18 января, легковое авто Opel Vectra с малолетним ребенком внутри протаранило отбойник.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция Киевской области в фейсбук.
По предварительной информации, водитель с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением и совершил наезд на отбойник. В салоне авто находился 5-летний ребенок.
Отмечается, что оба пострадавших госпитализированы в больницу. Обстоятельства будут устанавливаться следователями.
В полиции еще раз призвали водителей соблюдать правила дорожного движения.
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А по нормальному за пянку за кермом штраф має бути диким. ВІД 5000 долларів США, але не менше 50% вартості НОВЇ машини, за кермом котрої був порушник