Блинкен об отношениях с РФ: США хотят мира. Путин имеет возможность предпринять шаги для деэскалации кризиса
Россия может избежать кризиса в отношениях с США.
Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен накануне визита в Украину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Блинкен сказал, что в США не стремятся обострить кризис в отношениях с РФ, но все будет зависеть от действий России и лично президента РФ Владимира Путина.
"Соединенные Штаты не хотят конфликта. Мы хотим мира. У Путина есть возможность предпринять шаги для деэскалации кризиса, чтобы Соединенные Штаты и Россия могли поддерживать отношения, которые не основываются на враждебности или кризисе", — заявил Блинкен.
Напомним, сегодня, 19 января, Энтони Блинкен прибыл в Украину, где планирует провести встречи с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
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