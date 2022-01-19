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Блинкен об отношениях с РФ: США хотят мира. Путин имеет возможность предпринять шаги для деэскалации кризиса

Блинкен об отношениях с РФ: США хотят мира. Путин имеет возможность предпринять шаги для деэскалации кризиса

Россия может избежать кризиса в отношениях с США.

Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен накануне визита в Украину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Блинкен сказал, что в США не стремятся обострить кризис в отношениях с РФ, но все будет зависеть от действий России и лично президента РФ Владимира Путина.

"Соединенные Штаты не хотят конфликта. Мы хотим мира. У Путина есть возможность предпринять шаги для деэскалации кризиса, чтобы Соединенные Штаты и Россия могли поддерживать отношения, которые не основываются на враждебности или кризисе", — заявил Блинкен.

Напомним, сегодня, 19 января, Энтони Блинкен прибыл в Украину, где планирует провести встречи с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

путин владимир (31328) россия (95687) США (26860) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+1
на росії так долго запрягалі про вялічіє, шо у нєйо поєхала гебешная криша
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19.01.2022 10:15
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на росії так долго запрягалі про вялічіє, шо у нєйо поєхала гебешная криша
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19.01.2022 10:15 Ответить
Так проблема полягає, в тому що смердюче лапатне бункерне лайно миру не хоче...
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19.01.2022 10:15 Ответить
«Узнав о смерти императора Николая Первого, Россия вздохнула свободнее. Это была одна из тех смертей, которые расширяют простор жизни.» - В. О. Ключевский
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19.01.2022 10:16 Ответить
Так в чем проблема. Украину принимайте в НАТО и ЕС. Путин пускай возвращает оккупированные украинские земли и территории ( Крым, Севастополь и ОРДЛО- в пределах международно признанных границ, нашу акваторию Азовского и Черного морей) Ликвидирует базу ВМФ в Севастополе в связи с нарушением договора аренды. Выплачивает понесенные Украиной убытки в связи с агрессией РФ Прекращает вмешательство во внутренние и внешние дела Украины. И будет мир и никакой эскалации.
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19.01.2022 10:41 Ответить
ага . ну только ненужно всё снова начинать очередной раз с чистого листа отношения.... снова ляляля тополя.... технологии им, помощ ...совместные полёты в космос . дружба ФрэНдшип.... ХВАТИТ!Я ЗАПРЕЩАЮ НОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ! как дети малые.... ограниченные рабочие отношения не более того...
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19.01.2022 10:48 Ответить
Які ще треба вмовляння? Це батьки можуть діточок так вгамувати їх непослух. Що відбувається? Дефіцит газу, запит перевищує пропозицію. Нафта в ціні піднялась. Пояснення, що це викликано зростом економік після пандемії - абсурд. Коронавірус не припинився. Локдауни залишаються. Бряжчання зброєю московітів зросла. Шантаж та вимоги визнати московію наддержавою не припиняються незалежно від діючих санкцій та обіцянок застосувати ще жорстокіші заходи. Нічого було вмовляти московію з 2013 року. Але час є. Можна поставити московію ще у позу ЗЮ. Ніколи не пізно. Московіти тільки подякують за це. Бо це наблизить кінець ...йлу.
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19.01.2022 10:56 Ответить
Почему Блинкен так деликатно разговаривает с убийцей путлером, просящим тоном, с гопниками нельзя так себя вести.
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19.01.2022 11:05 Ответить
Хочешь мира - готовься к войне
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19.01.2022 11:46 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZU5FHJyPj_pYYWpcTmnF9rBcwYNMkhWDFAwFRx8fT9I0GyXim6aWoJs4qIchhyed-o2KQlDI7vlMvWdYefWeif_5hzSvvhmBfR9tf97am3EUOJm1SToemClQEmSPbVFIfM&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza 19 мин. ·



Злые языки с Банковой говорят, что Владимира Александровича, со всех сторон, активно запихивают в реализацию Минских соглашений. И похоже, что в российской трактовке. Владимир Александрович отпирается, как может, потому что даже он понимает чем это черевато, а с уличными протестами он не справится. И это он хорошо понимает. Не лох все же. Хотя он пытался предложить нашим западным партнерам поддержать беспредельный арест Порошенко в обмен на выполнение им Минских соглашений в российской трактовке. Но был послан с примерным объяснением, что мухи отдельно, а котлеты отдельно. И мухи, в виде исполнения Минских соглашений в российской трактовке можно, а вот с нарушением законов садить Порошенко нельзя. От слова совсем. Говорят, что в виде сладкой пилюли ему обещают выдвинуть его на Нобелевскую премию мира. Мол, будет он лауреатом, как пятый премьер-министр Израиля Ицхак Рабин. Но я бы рекомендовал Владимиру Александровичу прежде поинтересоваться, как закончил Рабин. Та ещё перспектива для 43-летнего комика...
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19.01.2022 13:11 Ответить
 
 