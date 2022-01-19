Блинкен об отношениях с РФ: США хотят мира. Путин имеет возможность предпринять шаги для деэскалации кризиса

Россия может избежать кризиса в отношениях с США.

Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен накануне визита в Украину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Блинкен сказал, что в США не стремятся обострить кризис в отношениях с РФ, но все будет зависеть от действий России и лично президента РФ Владимира Путина.

"Соединенные Штаты не хотят конфликта. Мы хотим мира. У Путина есть возможность предпринять шаги для деэскалации кризиса, чтобы Соединенные Штаты и Россия могли поддерживать отношения, которые не основываются на враждебности или кризисе", — заявил Блинкен.

Напомним, сегодня, 19 января, Энтони Блинкен прибыл в Украину, где планирует провести встречи с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.