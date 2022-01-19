Образование Госслужбы по делам детей и вакцина из Китая - повестка дня Кабмина

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании планирует принять решение об образовании Государственной службы Украины по делам детей, а также рассмотреть ряд других вопросов.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующая повестка дня опубликована на Урядовому порталі.

Так, Кабмин может принять решение об образовании Государственной службы Украины по делам детей.

Глава МИДа Денис Монастырский предлагает установить квоты иммиграции на 2022 год.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предлагает рассмотреть некоторые вопросы функционирования информационно-аналитической системы "MedData". Также глава Минздрава предложил изменить перечень лекарственных средств и медицинских изделий, которые закупаются на основании соглашений о закупках со специализированными организациями.

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Также Кабмин рассмотрит подписание Письма-обязательства Правительства Украины о получении гуманитарной помощи в виде вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, от Правительства Китайской Народной Республики.

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко инициирует утверждение порядка консервации земель.