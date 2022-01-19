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Образование Госслужбы по делам детей и вакцина из Китая - повестка дня Кабмина

Образование Госслужбы по делам детей и вакцина из Китая - повестка дня Кабмина

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании планирует принять решение об образовании Государственной службы Украины по делам детей, а также рассмотреть ряд других вопросов.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующая повестка дня опубликована на Урядовому порталі.

Так, Кабмин может принять решение об образовании Государственной службы Украины по делам детей.

Глава МИДа Денис Монастырский предлагает установить квоты иммиграции на 2022 год.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предлагает рассмотреть некоторые вопросы функционирования информационно-аналитической системы "MedData". Также глава Минздрава предложил изменить перечень лекарственных средств и медицинских изделий, которые закупаются на основании соглашений о закупках со специализированными организациями.

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Также Кабмин рассмотрит подписание Письма-обязательства Правительства Украины о получении гуманитарной помощи в виде вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, от Правительства Китайской Народной Республики.

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко инициирует утверждение порядка консервации земель.

Автор: 

вакцина (3815) Кабмин (14031) Китай (2991)


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19.01.2022 10:25 Ответить
Гуманітарна допомога від комуняк??? А землю консервувати теж для них?
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19.01.2022 10:32 Ответить
Оце приоритети ЗЕленої влади.А энергетична криза, а продовольча криза в уряді не чули ні ?
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19.01.2022 11:03 Ответить
Монастырский не МИД а МВД.
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19.01.2022 11:10 Ответить
 
 