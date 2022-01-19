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Новости Газовая война
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Транзит газа через Украину снизился до минимума за последние четыре года, - Оператор ГТС. ИНФОГРАФИКА

Транзит газа через Украину снизился до минимума за последние четыре года, - Оператор ГТС. ИНФОГРАФИКА

Среднесуточный транзит природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины 1-16 января 2022 составляет 52,4 млн куб. м, что является минимальным за последние четыре года.

Об этом сообщил глава ОГТСУ Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ.

"Газпром" не стал бронировать на февраль дополнительную транзитную мощность через Украину, несмотря на такую возможность. Кстати, за 16 суток января 2019 среднесуточный объем транзита составил более 250 млн куб. м газа, в "ковидном" 2020-м - 83,4 млн куб. м, 2021-го – 124,6 млн куб. м, 2022-го – в общей сложности 52,4 млн куб. м газа", - рассказал он.

"Выводы напрашиваются сами: "Газпром" не заинтересован помогать странам ЕС в кризисный период, давление на Европу для запуска "Северного потока-2" продолжается", - резюмировал Макогон.

Также читайте: Европейцы увеличили вывоз газа из Украины в три раза на фоне госрегулирования цен, - "Оператор ГТС"

Транзит газа через Украину снизился до минимума за последние четыре года, - Оператор ГТС 01

Как сообщалось, транзит природного газа через ГТС Украины в 2021 году составил 41,6 млрд. куб. м, что на 25,4% меньше, чем в 2020 году (55,8 млрд куб. м). В частности, транспортировка в западном направлении в 2021 году снизилась на 26% – до 38,017 млрд куб. м газа. Всего в 2021 году было забронировано 44,4 млрд. куб. м транзитных мощностей на точках выхода из РФ (40 млрд куб. м в соответствии с контрактом, еще 4,4 млрд куб. м – на месячных и суточных аукционах), но использовано лишь 41,6 млрд куб. м. Всего мощности украинской ГТС в 2021 году было использовано менее чем на 30%. Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 281 млрд. куб. м, на выходе – 146 млрд куб. м.

Автор: 

Газ (10233) Газпром (3184) ГТС (994) Макогон Сергей (54) Оператор ГТС (87)


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Топ комментарии
+3
Я сам верю в свободный рынок. НО!!. Я помню, как Газпром еще в июне говорил для ЕС, мало покупатете газ для закачки в хранилища - будут проблемы зимой.

Рынок все и отрегулировал.
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19.01.2022 11:59
+2
Якщо європідери не купують газ для своїх країн , то кому його транспортувати?
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19.01.2022 10:36
+2
Если Газпром не выполняет контракты, то иди Ukraine прямо в суд, а не скулите.
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19.01.2022 10:40
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Если бы ЕС надо было запустить такой проект как СП-2
То они нагло придумали причину чтобы закрыть паралельную
поставку
Когда идёт речь о деньгах как СП-2 все благородство
и партнёрство пошло бы род пол
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19.01.2022 10:28 Ответить
Бавтеся і далі з москалями в загальноєвропейські цінності.
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19.01.2022 10:32 Ответить
Нужно влупить санкциями по Газпрому и запретить этот вонючий газ в Европe.
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19.01.2022 10:34 Ответить
Якщо європідери не купують газ для своїх країн , то кому його транспортувати?
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19.01.2022 10:36 Ответить
Если Газпром не выполняет контракты, то иди Ukraine прямо в суд, а не скулите.
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19.01.2022 10:40 Ответить
Та чиновники ходять в суд тільки щоб собі мегапремію виписати.
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19.01.2022 10:45 Ответить
Все правильно говорите нужно восстанавливать ядерное оружие.
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19.01.2022 11:41 Ответить
О каком транзите Черчилль договаривался бы с Германией воюя с Гитлером 8 лет ?
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19.01.2022 10:37 Ответить
Ну Сталина ставить в пример - как-то не кошерно здесь, а вот Черчиль это же супер пример принципиальности.
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19.01.2022 11:53 Ответить
О ужос оказывается Европа воюет с ***********? А когда такое случилось и кто на кого напал?
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19.01.2022 11:44 Ответить
Украина воюет, но одновременно настаивает на обслуживании газового бизнеса врага. Тут пахнет зрадой.
Черчиль не обслуживал интересы Гитлера.
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19.01.2022 11:51 Ответить
А с кем Украина воюет? И кто бизнес интересы Украины газовые обслуживает? Что вы так скромно и неопределенно озвучиваете? И к стати разве газ не в Европу идет? Разве гитлер поставлял Черчелю газ? К то ж у вас с кем воюет и чьи бизнес интересы обслуживает определитесь поименно.
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19.01.2022 11:56 Ответить
Ну зачем такой тупой? Воюет Украина с агрессором, правда без объявления войны, и не разорвав дип отношения. Одновременно Украина заставляет агрессора провозить (gas) товары агрессора в Европу только через Украину. Помогая богатеть агрессору. Это и есть форменная зрада для воюющей страны - Украины.
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19.01.2022 12:07 Ответить
Мне тоже интересно зачем такой тупой, да еще и идиот, Так с кем воюет Украина? Где же этот агрессор который газ возит через Украину, помогая богатеть Украине, в горах Гималаях что ли? Так что там Гитлер Черчелю возил газ?
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19.01.2022 12:14 Ответить
Вітаю госпожу Меркель з перемогою над цінами за газ. Газпром .... вошел в пАложеніє.
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19.01.2022 10:42 Ответить
Кстати, газ сегодня подешевел до 850$. https://www.theice.com/products/27996665/Dutch-TTF-Gas-Futures/data?marketId=5336900
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19.01.2022 10:46 Ответить
Меньше денег заплатят, Зеленский меньше украдёт, это же хорошо))
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19.01.2022 10:46 Ответить
Так а нах ********* сп2 и турецкий поток и тд строили? В благодарность за санкции?
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19.01.2022 11:46 Ответить
От блин строили помогать Европе в благодарность за санкции а теперь "И почему Газпром должен помогать Европе." Шо там у вас образно говоря, с трусами и крестиком сможете определиться?
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19.01.2022 12:06 Ответить
Так Газпром и обвиняют, что не помогает Европе давая больше газа сверх контрактов, что бы сбить цены. Это же рынок за который ЕС ратовал..
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19.01.2022 12:11 Ответить
Так а нах тогда столько трубопроводов настроили? Чтоб меньше газа продавать? Если обиделся на Европу нах он вообще газ туда продает, пусть обрежет и вы не будете плакать что Украина напала на ********* а приходится возить через нее газ в проклятую вами гейопу.
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19.01.2022 12:22 Ответить
Понастроили еще во времена СССР и соц. лагеря и войны идеологий. Те времена канули. Забыли и все.

Сейчас новые времена.
1) Полякам рус газ не нужен. Супер!
2) Украина рус газ не покупает (спасибо Кролику). Супер!
3) Новые прямые газопроводы в Европу короче и на 50% профинансированы европейцами по законам ЕС.
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19.01.2022 12:31 Ответить
Все эти сп и турецкие потоки понастроили во времена ссср? Вас до сегодня со времен ссср в дурдоме держали за антисоветскую деятельность? Они рано вас выпустили и ошиблись с диагнозом.
1Ну не покупаеют поляки газ чего вам нервничать гейропейцы же.
2 Ну оказались вы поставлять газ даже по контракту в Украину, а теперь отказываетесь заключать. Ну так вы ж ноете что биндеры с натой на вас напали? Только тогда непонятно зачем вы через Украину газ в нату возите и все больше трубопроводов туда строите (это реальность без вашего маразма "Понастроили еще во времена СССР". когда ********* еще и в помине не было).
3 все эти газопроводы газпромовские, а сп2 на 100%, то что деньги вы давали кому то что б они влажевали их в газпром это ваше личное дело, и все равно непонятно нах вы их строили если "И почему Газпром должен помогать Европе".
Вернитесь лучше добровольно в больничку, может такой кретинизм лечится медикаментозно.
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19.01.2022 12:54 Ответить
Я сам верю в свободный рынок. НО!!. Я помню, как Газпром еще в июне говорил для ЕС, мало покупатете газ для закачки в хранилища - будут проблемы зимой.

Рынок все и отрегулировал.
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19.01.2022 11:59 Ответить
Кацапи своїми руками убили свій "бізнес на газу". Так, це не вчора, чи сьогодні. чи завтра. Але точку неповернення вже пройдено.
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19.01.2022 12:01 Ответить
Не очень Кошерно как-то с Новатэком получилось для друга стоящего плечом к плечу к Украине и уверяющего в 100% поддержке.
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19.01.2022 12:23 Ответить
Німці хай Шредера слухають.
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19.01.2022 12:33 Ответить
Так послушали-же Шредера. У немцев и есть прямой маршрут. Немцы знают, что Норвегия будет пустая через 5-10 лет. Ho - Надежда на США, но эти как обычно, могут соскочить в Азию, там экономический бум.
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19.01.2022 13:12 Ответить
а россиюшка через сколько пустаю будет? поговаривают что она "не свой" газ частично поставляет.
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19.01.2022 14:15 Ответить
Позитивная динамика для Украины.Хотя скорее это все из-за высоких температур.
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19.01.2022 13:22 Ответить
 
 