Транзит газа через Украину снизился до минимума за последние четыре года, - Оператор ГТС. ИНФОГРАФИКА

Среднесуточный транзит природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины 1-16 января 2022 составляет 52,4 млн куб. м, что является минимальным за последние четыре года.

Об этом сообщил глава ОГТСУ Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ.

"Газпром" не стал бронировать на февраль дополнительную транзитную мощность через Украину, несмотря на такую возможность. Кстати, за 16 суток января 2019 среднесуточный объем транзита составил более 250 млн куб. м газа, в "ковидном" 2020-м - 83,4 млн куб. м, 2021-го – 124,6 млн куб. м, 2022-го – в общей сложности 52,4 млн куб. м газа", - рассказал он.

"Выводы напрашиваются сами: "Газпром" не заинтересован помогать странам ЕС в кризисный период, давление на Европу для запуска "Северного потока-2" продолжается", - резюмировал Макогон.

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Как сообщалось, транзит природного газа через ГТС Украины в 2021 году составил 41,6 млрд. куб. м, что на 25,4% меньше, чем в 2020 году (55,8 млрд куб. м). В частности, транспортировка в западном направлении в 2021 году снизилась на 26% – до 38,017 млрд куб. м газа. Всего в 2021 году было забронировано 44,4 млрд. куб. м транзитных мощностей на точках выхода из РФ (40 млрд куб. м в соответствии с контрактом, еще 4,4 млрд куб. м – на месячных и суточных аукционах), но использовано лишь 41,6 млрд куб. м. Всего мощности украинской ГТС в 2021 году было использовано менее чем на 30%. Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 281 млрд. куб. м, на выходе – 146 млрд куб. м.