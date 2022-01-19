"Россия ни на кого не собирается нападать": посольство РФ призвало США не поставлять оружие в Украину

Посольство России призвало США отказаться от планов по поставке новых партий вооружений в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении посольства, опубликованном 19 января в Фейсбуке.

"18 января чиновники Белого дома, Госдепа и Пентагона в унисон заявили об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе. Более того, утверждали, что наша страна может в любой момент вторгнуться в соседнее государство, в т.ч. с территории Белоруссии", – говорится в сообщении.

Российские дипломаты уверяют, что Россия ни на кого не собирается нападать: "Практика перемещения войск на своей земле – наше суверенное право".

"Призываем прекратить истерику и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса. А главное – не подталкивать горячие головы в Киеве к новым провокациям.

Если США действительно привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им следует отказаться от планов поставки новых партий вооружений для ВСУ. В то же время, Вашингтону следует воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж Минских договоренностей", - говорится в заявлении.

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