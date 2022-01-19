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"Россия ни на кого не собирается нападать": посольство РФ призвало США не поставлять оружие в Украину

Посольство России призвало США отказаться от планов по поставке новых партий вооружений в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении посольства, опубликованном 19 января в Фейсбуке.

"18 января чиновники Белого дома, Госдепа и Пентагона в унисон заявили об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе. Более того, утверждали, что наша страна может в любой момент вторгнуться в соседнее государство, в т.ч. с территории Белоруссии", – говорится в сообщении.

Российские дипломаты уверяют, что Россия ни на кого не собирается нападать: "Практика перемещения войск на своей земле – наше суверенное право".

"Призываем прекратить истерику и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса. А главное – не подталкивать горячие головы в Киеве к новым провокациям.

Если США действительно привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им следует отказаться от планов поставки новых партий вооружений для ВСУ. В то же время, Вашингтону следует воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж Минских договоренностей", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль считает "чрезвычайно опасными" поставки Западом вооружения в Украину

Россия ни на кого не собирается нападать: посольство РФ призвало США не поставлять оружие в Украину 01

Госдепартамент США (1842) оружие (10224) посольство РФ (451) США (26860)


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Топ комментарии
+139
ми не збираємось нападати... але ви зброю Україні не давайте, щоб українці нам не ввалили *****, коли ми на них не нападемо
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19.01.2022 10:28
+99
Росися уже напала, аннексировав Крым и части двух областей
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19.01.2022 10:27
+88
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19.01.2022 10:36
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Страница 2 из 2
"Закликаємо припинити істерику і не нагнітати напруженість навколо проблеми Донбасу. А головне - не підштовхувати "гарячі голови" у Києві до нових (НОВИХ, ****!) провокацій.

А что, уже были какие-то ранее провокации с нашей стороны, ***********?
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19.01.2022 11:03 Ответить
Конечно не собирается - она уже это сделала
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19.01.2022 11:05 Ответить
Странный подход у россиян. Донбассу они оружие не поставляют и отпускников туда не направляют. Но время от времени там ловятся кадровые военнослужащие РФ. А также выкапываются образцы современного оружия российского производства из шахт и схованок трактористами и шахтерами. То есть они могут тайно поставлять современное оружие "народу Донбасса" (новая терминология, то есть есть народ Москвы, Кубани, Мухосранска и т.д.), а Украине легально закупать - низзя! Как говорил Вовочка в анекдоте - логики нет!
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19.01.2022 11:06 Ответить
_Их дело в том, что они убеждены, будто Украина - их собственность. Это заявление глупо критиковать за нелогичность, неправдивость и т. п. - это прямо высказанное притязание агрессора на Украину.
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19.01.2022 11:32 Ответить
касабу повірити, себе не поважати, нехай фуйло та Конь відправлять в Київ на проживання свої дочки з сім'ями
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19.01.2022 11:07 Ответить
Ссуться свинособаки. Ссуться

Добре.
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19.01.2022 11:08 Ответить
Трохи втомилась заспокоювати своїх західних друзів (у них усіх panic disorder чи щось близько того). Зокрема пояснювати, що це й є головна зброя Кремля - індукований психоз: замість жити своє життя, творити-будувати-мислити-розвиватись, ви спускаєте енергію й невідшкодовний час свого життя в чорний унітаз "планів Путіна": він диктує вам свій порядок денний. На фіга ж йому якось іще "нападати", коли він і без зайвих затрат, надурняк може вас розчудесно паралізувати якою-небудь одною ексцентричною новиною, і ви ні про що більш не будете думати цілими днями?..
...Цілий тиждень повторюю на Захід на різні лади, телефоном і на письмі: люди, не годуйте вампіра! Готуйтесь проткнути його кілком, але, ради всього святого, не панікуйте, - не розмовляйте (подумки) з Путіним, розмовляйте зі своїми дітьми! - https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3387875-pro-psihologicni-vijni-rosiu-zahid-aponiu-i-sevelova.html
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19.01.2022 18:18 Ответить
боятся они или не боятся, главное чтобы прислали нам средства защиты от ракетных атак Кремля. А то будет потом поздно "всраться". Ну а про важность хобби надо думать всегда и не только во время войны с агрессором. Вы ж не овощь, чтобы просо бездушно существовать без увлечений. Чем больше этих хобби, тем меньше у вас желания в мыслях там у себя путинизировать. Подумайте о хобби ждущем вас, о занятии которое вас сделает счастливее, здоровее, сильнее.
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20.01.2022 01:01 Ответить
Повірити *****!?
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19.01.2022 11:08 Ответить
Если даже на каждого взрослого жителя Украины будет приходиться 1 Джавелин, 1 Стингер, 1 Пэтриот и по одной ракете из Железного купола, то как это может угрожать тем, кто не собирается нападать на Украину?
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19.01.2022 11:11 Ответить
Она напала 8 лет назад. Кровищи будет с кремлевских зеленых человечков!
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19.01.2022 11:12 Ответить
Если нападать не собираетесь,то чего кипишуете,убогие?
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19.01.2022 11:13 Ответить
Эти лживые русские....
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19.01.2022 11:17 Ответить
які ж вони руськіе, ани рассеянці
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19.01.2022 12:18 Ответить
фидирасты
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19.01.2022 18:47 Ответить
это россияне а не русские.
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20.01.2022 01:02 Ответить
расіся ніколи не збирається і завжди нападає
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19.01.2022 11:19 Ответить
Логіка кремляді до тупості проста, як 3+2=6: якщо "Практика переміщення військ у своїй землі - наше суверенне право", а "України нема, є наша недороссія" то, переміщати танки по Україні це, суверенне право московитів. Це, так- якщо хтось ще не вкурив.
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19.01.2022 11:20 Ответить
Недоноссия
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19.01.2022 16:04 Ответить
"Россия ни на кого не собирается нападать. Призываем прекратить истерику и не нагнетать напряженность." ©
Якщо не збираєтесь нападати (цього разу), то навіщо ця істерика? Заспокойтесь і займіться своєю державою - побудуйте своїм громадянам нові дерев'яні дворові вбиральні, нагодуйте нужденних, аби вони не копирсалися у смітниках, зробіть доступними ціни на ваш "народний напій" - настоянку глоду, відремонтуйте лікарні... Хіба мало є проблем у вашого населення?
І не лізьте зі своїми п'яними обіймами до інших. Бо українці та інші сахаються від вас, як від чуми. І мріють побачити на місці вашої паРаші просто безкраї океанські простори...

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19.01.2022 11:23 Ответить
Та блин, где наша Кубань и Дальневосточная Украина..
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19.01.2022 11:28 Ответить
Ми пам'ятатимемо про них.
І про те, що колись вони були українськими і проукраїнськими. А потім скурвились.
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19.01.2022 11:49 Ответить
У 2013 році на спортивному паблику було у мене спілкування з молодим спортсменом, випускником школи з Кубані. Він заздалегідь вибачився за посереднє знання російської, оскільки з сім'єю та своїм оточенням спілкується по-українськи. Хлопець народився та виріс на Кубані. Так що...
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19.01.2022 13:08 Ответить
Не маю сумніву, що є якісь рідкісні випадки такого штибу. Проте переважна більшість там вже є втраченою для України. Століття "служенія царю і атєчєству" зробили свою чорну справу.
2014 року на Ютьюбі розмістили цікаве відео
https://www.youtube.com/watch?v=AnbqL7Ivkno Российские казаки: "Сегодня наш царь - Путин!"
Зараз перевірив - його вже видалено, на жаль. Там на зібранні казаків старший рявкнув на присутніх саме цією фразою. У них ***** - це цар, млять!
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19.01.2022 14:41 Ответить
відтепер ті території заражені, як чорнобиль, туди смертельно навіть наближатись, не те що мріяти приєднання до нас
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19.01.2022 11:58 Ответить
то є так, невиліковний камуняко сатанинський сифіліс мозку, хоча які там мізки
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19.01.2022 12:20 Ответить
А от зробіть навпаки. Поставте зброю. Америка! І не тільки бронежилети, а летальну. Аж свербить, так хочеться подивитись, яка риторика почнеться з конюшні рФ. Так вже було, коли балтійські країни вступали у НАТО. Конюшня ... палала.
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19.01.2022 11:29 Ответить
Верить рашке , себе дороже. Вы козломордые в Будапеште уже гарантировали нам безопасность, целостность , нерушимость наших границ , ну и что теперь , где это всё?
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19.01.2022 11:33 Ответить
Отлично значит все правильно делаем , если на мошканских болотах вой
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19.01.2022 11:36 Ответить
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19.01.2022 11:38 Ответить
Помним, как перед оккупацией Крыма Лавров говорил, что Россия уважает суверенитет, границы и территориальную целостность Украины.
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19.01.2022 11:42 Ответить
И ***** то же самое кукарекало.
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19.01.2022 11:50 Ответить
Російські дипломати запевняють, що Росія ні на кого не збирається нападати: (практика невиконання російським окупантом Будапештських папірців, дає Україні повне право стверджувати,що московський окупант в черговий раз бреше."Практика переміщення військ у своїй землі - наше суверенне право" отож після окупації українського Криму і частини Донбасу ,московським окупантом ,Українське суверенне право зобов'язує мати достатнью кількість необхідної зброї, щоб у московського окупанта назавжди відпала не тільки охота, але навіть і думки про повторення того,що він вчинив в 2014 році в Україні,окупувавши 7% її території і розпочавши з нею війну
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19.01.2022 11:43 Ответить
Вірити кацапу - себе не поважати
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19.01.2022 11:44 Ответить
Во свинособаки ********
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19.01.2022 11:49 Ответить
"не давайте им оружие, а то у них будет чем защищаться от нас."
ну не бред-ли?
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19.01.2022 11:49 Ответить
Тобиш свиномордые забили Донецкий военторг новейшим оружием под завязку,уже места не хватает,а как нам, так табу. ******, таких цыничных ублюдков,тварей,нелюдей,нужно уничтожать на каждом клочке земли...Пусть только дернуться,суки, вам ****** будет,или думаете что Китай подсобит,хрен вам,Поднебесная только и ждет вашей прыти, и мы будем граничить с Китаем !!
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19.01.2022 11:52 Ответить
Ну да, то будуть білоруські добровольці Чим більше зброї отримає Україна тим більше російської нечисті ми знищимо!
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19.01.2022 11:53 Ответить
Нам зброю постачають для захисту.
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19.01.2022 12:07 Ответить
Подгорает у москаликов ...
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19.01.2022 12:08 Ответить
Ответ ************ должен быть такой: "Какие-такие поставки вооружения, да еще и из Штатов ? Это все можно купить в ближайшем военторге !!!"
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19.01.2022 12:12 Ответить
Відповідь має бути така: "Перестаньте стягувати та приберіть своє військо кругом України з трьох сторін, НАТО і Америка не збираються нападати на роісю!"
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19.01.2022 12:17 Ответить
Ага, повірити масковії-себе не поважати. Путін перед захопленням Крима також казав що він Український. Хочешь миру - готуйся до війни.
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19.01.2022 12:19 Ответить
Хрен вас знаешь питорасы ватные
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19.01.2022 12:30 Ответить
Москалям верить нельзя
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19.01.2022 12:34 Ответить
Во идиоты. Если их перемещения войск - дело суверенное, то и поставка оружия Украине - тоже дело суверенное США и Украины. Также приближение НАТО к России - дело суверенное Украины и НАТО.
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19.01.2022 12:36 Ответить
ТОГДА ВЫВОДИТЕ ВОЙСКА С ДОНБАССА И КРЫМА !!!
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19.01.2022 12:39 Ответить
Карашо! Теперь контрибуция и за ущерб.
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19.01.2022 12:46 Ответить
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19.01.2022 12:52 Ответить
ер вам а не особый статус ваты. лучше уж оружием запасаться
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19.01.2022 12:55 Ответить
>перемещения войск на своей земле - наше суверенное право
вот мы и переместим войска на нашей земле до границы, только оружия побольше наберем
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19.01.2022 12:57 Ответить
никто уже не доверяет козлам.
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19.01.2022 13:01 Ответить
Московиты говорят, что имеют право перемечать войска по своей территории. А мы на своей территории имеем право покупать или получать даром вооружения.
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19.01.2022 13:03 Ответить
США просто взяли на вооружение методы русни,которая день и ночь рассказывает что Украина якобы собирается нападать на Дамбас.А теперь эти рашочерти сами оказались стороной которая оправдывается.Кроме того все эти заявления США нехило просаживают экономику мордора.
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19.01.2022 13:11 Ответить
Говорят, что каждый народ имеет ту власть и политиков которых заслуживает чаще всего так.
В том числе для московии.

У них уродливая власть и соответственно уродливый народ, который произвел эту власть и политиков.

В Украине совсем другое. У нас политики не производные украинского народа. Они корнями исходят из бывшей номенклатуры СССР, жесткими мерами созданной для нас москвой из негодяев и предателей. Многие из них (а может и большинство) имеют прямых предков исполнителей голодомора и репресий.
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19.01.2022 13:15 Ответить
ты прав. Правительство РФ к своим россиянам относится лучше, чем правительство Украины к украинцам.
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19.01.2022 14:47 Ответить
А украинцев власть РФ ненавидит. И их народ им подыгрывает.
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19.01.2022 15:31 Ответить
Я не о том, я о том, что у нас власть против народа.
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19.01.2022 16:02 Ответить
Тобто,Ви маєте на увазі Кагановичів,Балицьких і інших швондерів.
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19.01.2022 15:45 Ответить
Якщо не збираєтесь то і боятись нічого.
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19.01.2022 13:17 Ответить
Хто повірить росії - той величезний дурак. Росія - це тисячократна брехня.
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19.01.2022 13:23 Ответить
Если не собираетесь нападать - какая вам разница.?
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19.01.2022 13:43 Ответить
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19.01.2022 13:47 Ответить
Нет уж, сцуки - горите в аду.
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19.01.2022 13:59 Ответить
Что пуйло-*****, засцал от наличия В украине огромного количества противотанковых средств!! Путину верить себя не уважать!! ВУкраина!!Вооружацся...вооружайся...вооружайся!!! .. только так мы сможем дать отпор этой татаро-монгольской нечисти-Московии!!
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19.01.2022 14:35 Ответить
Их.там.нет.ам верить- это себя обмануть.
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19.01.2022 14:46 Ответить
Практика покупать что хочешь тоже наше с уверенное право.
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19.01.2022 15:09 Ответить
Кацапу повірити- себе не поважати.
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19.01.2022 15:33 Ответить
Моя мама ще 60 років тому, говорила мені- Богданцю,не вір псові і москалеві.
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19.01.2022 15:39 Ответить
звідки вона була?
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19.01.2022 20:04 Ответить
хламідія теж саме каже , що "вторгнення РФ може не бути"... Кремлівська консерва здулася та засмерділа ...
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19.01.2022 16:27 Ответить
ну, так и Украина не собирается ни на кого нападать. а оружие нужно для того, чтобы и Россия могла сдержать свое слово.
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19.01.2022 16:42 Ответить
ПНХ
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19.01.2022 16:56 Ответить
хороший лапоть-мёртвый лапоть.после 2014 по другому быть не может.
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19.01.2022 17:41 Ответить
"Практика перемещения ОРУЖИЯ и его поставок на своей земле - наше суверенное право"…
Украинское право .
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19.01.2022 17:43 Ответить
Все, що хотів сказати вже сказали до мене..і так всі коменти. Не дають людині слова сказати...
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19.01.2022 19:08 Ответить
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19.01.2022 19:34 Ответить
Російські дипломати запевняють, що Росія ні на кого не збирається нападати: "Практика переміщення військ у своїй землі - наше суверенне право". Джерело: Озброювати українську армію, а за потребою і український народ на своїй землі і закупати зброю для цього у будь якої країни - це наше суверенне українське право
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19.01.2022 20:57 Ответить
медведь сильно хитрожопый, не хочет из ружья получить
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21.01.2022 16:31 Ответить
https://podari-drova.ru/ супердержава , *****
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23.01.2022 10:23 Ответить
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