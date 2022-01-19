"Россия ни на кого не собирается нападать": посольство РФ призвало США не поставлять оружие в Украину
Посольство России призвало США отказаться от планов по поставке новых партий вооружений в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении посольства, опубликованном 19 января в Фейсбуке.
"18 января чиновники Белого дома, Госдепа и Пентагона в унисон заявили об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе. Более того, утверждали, что наша страна может в любой момент вторгнуться в соседнее государство, в т.ч. с территории Белоруссии", – говорится в сообщении.
Российские дипломаты уверяют, что Россия ни на кого не собирается нападать: "Практика перемещения войск на своей земле – наше суверенное право".
"Призываем прекратить истерику и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса. А главное – не подталкивать горячие головы в Киеве к новым провокациям.
Если США действительно привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им следует отказаться от планов поставки новых партий вооружений для ВСУ. В то же время, Вашингтону следует воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж Минских договоренностей", - говорится в заявлении.
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А что, уже были какие-то ранее провокации с нашей стороны, ***********?
Добре.
...Цілий тиждень повторюю на Захід на різні лади, телефоном і на письмі: люди, не годуйте вампіра! Готуйтесь проткнути його кілком, але, ради всього святого, не панікуйте, - не розмовляйте (подумки) з Путіним, розмовляйте зі своїми дітьми! - https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3387875-pro-psihologicni-vijni-rosiu-zahid-aponiu-i-sevelova.html
Якщо не збираєтесь нападати (цього разу), то навіщо ця істерика? Заспокойтесь і займіться своєю державою - побудуйте своїм громадянам нові дерев'яні дворові вбиральні, нагодуйте нужденних, аби вони не копирсалися у смітниках, зробіть доступними ціни на ваш "народний напій" - настоянку глоду, відремонтуйте лікарні... Хіба мало є проблем у вашого населення?
І не лізьте зі своїми п'яними обіймами до інших. Бо українці та інші сахаються від вас, як від чуми. І мріють побачити на місці вашої паРаші просто безкраї океанські простори...
І про те, що колись вони були українськими і проукраїнськими. А потім скурвились.
2014 року на Ютьюбі розмістили цікаве відео
https://www.youtube.com/watch?v=AnbqL7Ivkno Российские казаки: "Сегодня наш царь - Путин!"
Зараз перевірив - його вже видалено, на жаль. Там на зібранні казаків старший рявкнув на присутніх саме цією фразою. У них ***** - це цар, млять!
ну не бред-ли?
вот мы и переместим войска на нашей земле до границы, только оружия побольше наберем
В том числе для московии.
У них уродливая власть и соответственно уродливый народ, который произвел эту власть и политиков.
В Украине совсем другое. У нас политики не производные украинского народа. Они корнями исходят из бывшей номенклатуры СССР, жесткими мерами созданной для нас москвой из негодяев и предателей. Многие из них (а может и большинство) имеют прямых предков исполнителей голодомора и репресий.
Украинское право .