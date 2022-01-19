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Новости Война
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Переброска российских войск в Беларусь - это прямая угроза Литве, - министр обороны Анушаускас

Переброска российских войск в Беларусь - это прямая угроза Литве, - министр обороны Анушаускас

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил в среду, что прибытие российских военных в Беларусь представляет еще большую непосредственную угрозу Литве.

Москва заявляет, что российские войска были переброшены в Беларусь для проведения учений в феврале. Между тем, на Западе сохраняются опасения относительно возможного вторжения России в Украину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"В сложившейся ситуации мы рассматриваем введение российских вооруженных сил в Беларусь не только как фактор, дестабилизирующий ситуацию с безопасностью, но и как еще большую прямую угрозу для Литвы", - заявил Анушаускас.

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По сообщениям Москвы, ракетные комплексы С-400 будут развернуты в Беларуси в ходе учений по предотвращению внешней агрессии.

Россия не раскрывает количество военнослужащих, участвующих в учениях, о которых авторитарный самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил ранее на этой неделе.

Анушаускас отметил, что в среду он встретится с послами девяти стран НАТО, "которые активно способствуют укреплению безопасности Литвы". "Мы обсудим ситуацию с безопасностью и представим действия Литвы", – сказал министр.

В ответ на напряженность в регионе Литва решила увеличить количество призывников, а также инструкторов украинской армии, ускорить приобретение систем залпового ракетного огня.

армия РФ (19387) Беларусь (7901) Литва (2476)


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Топ комментарии
+3
НАТО - це ворог. Для ...йла. Для московії. Нічого вже не зміниться. Домовляйся не домовляйся. Злочинці ніколи не змінюються. Ні з роками, ні з ситуацією.
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19.01.2022 10:45
+3
Шо вы паникуете?! Они же сказали, что нападать ни на кого не собираются. Вы что, не верите им?!!
(Сарказм )
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19.01.2022 10:59
+2
Вопрос.
Почему параша не показывает факты о готовящейся "внешней агрессии"? НАТО начало массированную передислокацию войск альянса к границам параши? Или это делает Литва, или Украина, или кто-то другой? Так покажите скоты кацапские! Чем параша ожет объяснить такое маштабное шевеление раша окупантов?
Ответ.
Парашенское, циничное вранье, много вранья, и еще больше вранья.
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19.01.2022 11:07
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НАТО - це ворог. Для ...йла. Для московії. Нічого вже не зміниться. Домовляйся не домовляйся. Злочинці ніколи не змінюються. Ні з роками, ні з ситуацією.
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19.01.2022 10:45 Ответить
Шо вы паникуете?! Они же сказали, что нападать ни на кого не собираются. Вы что, не верите им?!!
(Сарказм )
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19.01.2022 10:59 Ответить
Він ще забувся додати слово - НІКОЛИ...
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19.01.2022 11:06 Ответить
Кажется, па-раша сильно **********, дергается, как в пляске святого Витта. Они поняли, что шагнули слишком широко и порвали свои штаны.
Но продолжают кидать понты.
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19.01.2022 11:03 Ответить
А ты уверен, что они поняли - я нет.
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19.01.2022 11:22 Ответить
Они ВСЁ понимают, но быкуют.
В игре слишком жирные куски за передел мира.
За рашей наблюдает, как удав, Китай. Видите - про него нигде не вспоминают, а кятай - уже ПЕРВАЯ сила в мире.
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19.01.2022 12:21 Ответить
Вопрос.
Почему параша не показывает факты о готовящейся "внешней агрессии"? НАТО начало массированную передислокацию войск альянса к границам параши? Или это делает Литва, или Украина, или кто-то другой? Так покажите скоты кацапские! Чем параша ожет объяснить такое маштабное шевеление раша окупантов?
Ответ.
Парашенское, циничное вранье, много вранья, и еще больше вранья.
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19.01.2022 11:07 Ответить
население Литвы в 5 раз меньше чем в Москве а она вон какая опасная
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19.01.2022 11:10 Ответить
Bylo vremia kak takoje naselyleija daze xodila po Moskve.Mnogyje goroda raski byli zaxvaceni Litvoj.Takaja byla istorija i ejio neizmenis
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19.01.2022 11:33 Ответить
с-400 хімарсом врахити
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02.07.2022 16:30 Ответить
а ****
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02.07.2022 16:32 Ответить
 
 