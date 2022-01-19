Переброска российских войск в Беларусь - это прямая угроза Литве, - министр обороны Анушаускас
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил в среду, что прибытие российских военных в Беларусь представляет еще большую непосредственную угрозу Литве.
Москва заявляет, что российские войска были переброшены в Беларусь для проведения учений в феврале. Между тем, на Западе сохраняются опасения относительно возможного вторжения России в Украину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"В сложившейся ситуации мы рассматриваем введение российских вооруженных сил в Беларусь не только как фактор, дестабилизирующий ситуацию с безопасностью, но и как еще большую прямую угрозу для Литвы", - заявил Анушаускас.
По сообщениям Москвы, ракетные комплексы С-400 будут развернуты в Беларуси в ходе учений по предотвращению внешней агрессии.
Россия не раскрывает количество военнослужащих, участвующих в учениях, о которых авторитарный самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил ранее на этой неделе.
Анушаускас отметил, что в среду он встретится с послами девяти стран НАТО, "которые активно способствуют укреплению безопасности Литвы". "Мы обсудим ситуацию с безопасностью и представим действия Литвы", – сказал министр.
В ответ на напряженность в регионе Литва решила увеличить количество призывников, а также инструкторов украинской армии, ускорить приобретение систем залпового ракетного огня.
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(Сарказм )
Но продолжают кидать понты.
В игре слишком жирные куски за передел мира.
За рашей наблюдает, как удав, Китай. Видите - про него нигде не вспоминают, а кятай - уже ПЕРВАЯ сила в мире.
Почему параша не показывает факты о готовящейся "внешней агрессии"? НАТО начало массированную передислокацию войск альянса к границам параши? Или это делает Литва, или Украина, или кто-то другой? Так покажите скоты кацапские! Чем параша ожет объяснить такое маштабное шевеление раша окупантов?
Ответ.
Парашенское, циничное вранье, много вранья, и еще больше вранья.