У нас нет альтернативы, кроме членства в НАТО и продолжения реформ, - Порошенко
Украина должна на нынешнем саммите НАТО получить План действий по членству в Альянсе.
Об этом заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в прямом эфире телеканала CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"У нас нет другой альтернативы. Мы должны присоединиться к НАТО. Достичь критериев в сфере противодействия коррупции. Критериев развития демократии. Мы стремимся достичь критериев в сфере экономики, энергетики и многих других сферах, в том числе сфере безопасности", – отметил Петр Порошенко.
"Я горжусь тем, что вместе с нашими американскими партнерами, нашими европейскими партнерами мы создали полноценную антикоррупционную инфраструктуру – Национальное антикоррупционное бюро, Специального антикоррупционного прокурора, специализированные агентства и отдельный Антикоррупционный суд. Все это получило положительную оценку и было изначально учреждено в качестве завершенной структуры" , – напомнил Петр Порошенко.
"К сожалению, в последние три года мы наблюдаем скатывание с пути реформ. И это касается не только антикоррупционной сферы, а всего пакета, который мы сделали вместе с американскими партнерами. Поэтому однозначно нужен сигнал от Соединенных Штатов с тем, чтобы стимулировать реформы, не разрешить сползание на этом пути, продвижение нас на пути трансатлантической и европейской интеграции. Это абсолютно важно", – констатирует Порошенко.
"У нас есть уже существующая инфраструктура. Мы укрепили законодательство. И мы должны наконец-то стать абсолютно независимыми от коррупционеров. Необходимо назначить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры", – считает лидер партии.
Порошенко отметил, что Зеленский пока не назначает руководителя САП, и это блокирует работу институции.
"Уровень коррупции значительно вырос за эти три года, и Зеленский понимает, что если появится независимый Срециализированный антикоррупционный прокурор, то члены его команды, его окружение рискует оказаться за решеткой из-за коррупции. Именно так. Со своей стороны постараюсь сделать все для независимости этих органов, дальнейшего продвижения путем реформ, прежде всего, в сфере противодействия коррупции", – подчеркнул Порошенко.
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П. порох -не вспоминай имени Моего всуе...
Рабінович чи Ме, або Зе?
1 против - НАТО.
https://www.youtube.com/watch?v=Aok9BcBCCjw
Заглянь в свою методичку, навіть там такої байди немає
Чесное слово ....
1 .Сдал в 1992 году все тактическое и стратегическое оружие Украины-
178 МБР шахтный вариант и 2282 ед. тактического ЯО.
За 220 000 млн. долларов.
2.Продал и сдал в аренду на 10 лет весь Черноморский флот - 330 кораблей , 2 рыболовных флотилии и весь пассажирский , включая новейшие корабли туристического класса , построенные в ГДР типа
.Иван Франко - класс восьмипалубных морских грузопассажирских судов, строившихся на верфи VEB Mathias Thesen Werft Wismar в Висмаре, немецкое обозначение - Seefa 750. Класс назван по имени построенного в 1964 году головного судна этого проекта Иван Франко.
Результат обещаний в 2022 году. В стране - война. ЯО - нет.Флота ЧМП - нет. Кудюкин освобожден.
Рыболовного -нет. 4 рыболовных корабля под украинским вымпелом ловят рыбу в Австралии не для Украины.
Война до победного конца оффшоров на Соломоновых островах (Англия).
Drone footage of the Roshen factory
44 976 просмотров 3 апр. 2016 г.