У нас нет альтернативы, кроме членства в НАТО и продолжения реформ, - Порошенко

Украина должна на нынешнем саммите НАТО получить План действий по членству в Альянсе.

Об этом заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в прямом эфире телеканала CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"У нас нет другой альтернативы. Мы должны присоединиться к НАТО. Достичь критериев в сфере противодействия коррупции. Критериев развития демократии. Мы стремимся достичь критериев в сфере экономики, энергетики и многих других сферах, в том числе сфере безопасности", – отметил Петр Порошенко.

"Я горжусь тем, что вместе с нашими американскими партнерами, нашими европейскими партнерами мы создали полноценную антикоррупционную инфраструктуру – Национальное антикоррупционное бюро, Специального антикоррупционного прокурора, специализированные агентства и отдельный Антикоррупционный суд. Все это получило положительную оценку и было изначально учреждено в качестве завершенной структуры" , – напомнил Петр Порошенко.

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"К сожалению, в последние три года мы наблюдаем скатывание с пути реформ. И это касается не только антикоррупционной сферы, а всего пакета, который мы сделали вместе с американскими партнерами. Поэтому однозначно нужен сигнал от Соединенных Штатов с тем, чтобы стимулировать реформы, не разрешить сползание на этом пути, продвижение нас на пути трансатлантической и европейской интеграции. Это абсолютно важно", – констатирует Порошенко.

"У нас есть уже существующая инфраструктура. Мы укрепили законодательство. И мы должны наконец-то стать абсолютно независимыми от коррупционеров. Необходимо назначить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры", – считает лидер партии.

Порошенко отметил, что Зеленский пока не назначает руководителя САП, и это блокирует работу институции.

"Уровень коррупции значительно вырос за эти три года, и Зеленский понимает, что если появится независимый Срециализированный антикоррупционный прокурор, то члены его команды, его окружение рискует оказаться за решеткой из-за коррупции. Именно так. Со своей стороны постараюсь сделать все для независимости этих органов, дальнейшего продвижения путем реформ, прежде всего, в сфере противодействия коррупции", – подчеркнул Порошенко.