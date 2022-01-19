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У нас нет альтернативы, кроме членства в НАТО и продолжения реформ, - Порошенко

Украина должна на нынешнем саммите НАТО получить План действий по членству в Альянсе.

Об этом заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в прямом эфире телеканала CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

У нас нет альтернативы, кроме членства в НАТО и продолжения реформ, - Порошенко 01

"У нас нет другой альтернативы. Мы должны присоединиться к НАТО. Достичь критериев в сфере противодействия коррупции. Критериев развития демократии. Мы стремимся достичь критериев в сфере экономики, энергетики и многих других сферах, в том числе сфере безопасности", – отметил Петр Порошенко.

"Я горжусь тем, что вместе с нашими американскими партнерами, нашими европейскими партнерами мы создали полноценную антикоррупционную инфраструктуру – Национальное антикоррупционное бюро, Специального антикоррупционного прокурора, специализированные агентства и отдельный Антикоррупционный суд. Все это получило положительную оценку и было изначально учреждено в качестве завершенной структуры" , – напомнил Петр Порошенко.

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"К сожалению, в последние три года мы наблюдаем скатывание с пути реформ. И это касается не только антикоррупционной сферы, а всего пакета, который мы сделали вместе с американскими партнерами. Поэтому однозначно нужен сигнал от Соединенных Штатов с тем, чтобы стимулировать реформы, не разрешить сползание на этом пути, продвижение нас на пути трансатлантической и европейской интеграции. Это абсолютно важно", – констатирует Порошенко.

"У нас есть уже существующая инфраструктура. Мы укрепили законодательство. И мы должны наконец-то стать абсолютно независимыми от коррупционеров. Необходимо назначить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры", – считает лидер партии.

Порошенко отметил, что Зеленский пока не назначает руководителя САП, и это блокирует работу институции.

"Уровень коррупции значительно вырос за эти три года, и Зеленский понимает, что если появится независимый Срециализированный антикоррупционный прокурор, то члены его команды, его окружение рискует оказаться за решеткой из-за коррупции. Именно так. Со своей стороны постараюсь сделать все для независимости этих органов, дальнейшего продвижения путем реформ, прежде всего, в сфере противодействия коррупции", – подчеркнул Порошенко.

Автор: 

коррупция (8564) НАТО (10002) Порошенко Петр (19607) членство в НАТО (1515) реформы (3952) САП (2068)


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Топ комментарии
+43
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19.01.2022 10:54
+33
Швидше би вже Порох повернувся у президенстке крісло і Україна знову була в надійних руках
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19.01.2022 10:57
+30
В день приезда Блинкена и заседания суда CNN берет у Порошенко интервью. До зелени не доходит?
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19.01.2022 10:55
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19.01.2022 11:43 Ответить
Говнобот, ходи отсюда
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19.01.2022 11:52 Ответить
Правильно ответил "! Бот с нулевым "о" IP>
П. порох -не вспоминай имени Моего всуе...
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19.01.2022 13:41 Ответить
Нела покажи фото свого месії
Рабінович чи Ме, або Зе?
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19.01.2022 15:26 Ответить
42 млн. украинцев "За" НАТО.
1 против - НАТО.
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19.01.2022 11:46 Ответить
Купатись, чи не купатись? (с) Та ще цей Блінкен. Дилема Зеленського.

https://www.youtube.com/watch?v=Aok9BcBCCjw
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19.01.2022 11:47 Ответить
У Гетьмана гарна перспектива вашого зЕзідента у тюрмі навідати. Хоча ... Для цього ви є.
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19.01.2022 11:52 Ответить
Дык у тваво ***** вообще никакой альтернативы, верёвочка, мыло, берёзка
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19.01.2022 11:53 Ответить
Не міряйте всіх по собі.
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19.01.2022 12:24 Ответить
Ну і?
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19.01.2022 12:21 Ответить
Москвабадскому патріархаті
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19.01.2022 12:21 Ответить
Та ви шо? Ну і, як це впливає на отримання Україною Томосу?
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19.01.2022 12:26 Ответить
За пять лет ты мог ввести Украину и в ЕС. И в НАТО. В итоге - имеешь суд,который тебя и судит. Регионалов не пересажал. Сам дерибанил страну с спомощью остальных олигархов. - Мурло брехливое и мерзкое.
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19.01.2022 13:03 Ответить
з якого наштиря ти вирішив, що Україна в 2014-19рр могла стати членом ЄС та НАТО?
Заглянь в свою методичку, навіть там такої байди немає
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19.01.2022 13:27 Ответить
Вы серьёзно? После 20 лет её тотальной коррупции и его начало каденции в войне?! Он что волшебник? Или Россия и её влияние в мире исчезло?
Чесное слово ....
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19.01.2022 13:28 Ответить
Был уже один такой - много обещал Украинским Гражданам , да мало из обещанного свершилось..
1 .Сдал в 1992 году все тактическое и стратегическое оружие Украины-
178 МБР шахтный вариант и 2282 ед. тактического ЯО.
За 220 000 млн. долларов.
2.Продал и сдал в аренду на 10 лет весь Черноморский флот - 330 кораблей , 2 рыболовных флотилии и весь пассажирский , включая новейшие корабли туристического класса , построенные в ГДР типа
.Иван Франко - класс восьмипалубных морских грузопассажирских судов, строившихся на верфи VEB Mathias Thesen Werft Wismar в Висмаре, немецкое обозначение - Seefa 750. Класс назван по имени построенного в 1964 году головного судна этого проекта Иван Франко.
Результат обещаний в 2022 году. В стране - война. ЯО - нет.Флота ЧМП - нет. Кудюкин освобожден.
Рыболовного -нет. 4 рыболовных корабля под украинским вымпелом ловят рыбу в Австралии не для Украины.
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19.01.2022 14:32 Ответить
а что сделал Зеленский за 2,5 года? - большое НИ-ЧЕ-ГО. все что интересует эту ЗЕленую подлую гадину, так это откаты на его офшоры. и брехливое и мерзкое существо это как раз Зеленский, пообещавший своим избирателям "золотые горы", а после избрания просто подтерся 73% ЗЕбилами. в итоге имеем в стране неслыханную коррупцию и дерибан жидовской мафией, во главе которой Каломойский и его слуга - Зеля. наверное, по версии 73% идиотов выбравших все это, это и есть предел их мечтаний.
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19.01.2022 17:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lJiEZo7d2ys&t=2s

Война до победного конца оффшоров на Соломоновых островах (Англия).

Drone footage of the Roshen factory

44 976 просмотров 3 апр. 2016 г.

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19.01.2022 13:36 Ответить
Поздно перданул. В 2014-м надо было решать.
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19.01.2022 21:57 Ответить
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