Заявление об эвакуации дипломатов РФ – провокация. Источники СБУ, американская газета и Белый дом – одна связка, - Захарова

Спикер российского МИДа Мария Захарова возмутилась словами пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая подтвердила информацию о планах РФ эвакуировать своих дипломатов из Украины.

В эфире у пропагандиста Владимира Соловьева Захарова назвала заявление Псаки провокацией, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"У меня вопрос - какое дело Псаки и американской стороне к происходящему с посольствами других стран? Это первый вопрос... Второй вопрос, даже не вопрос, а ремарка. Это все можно охарактеризовать как провокационное поведение. Третий момент, мы теперь понимаем, что все, что было сделано, то есть эти источники СБУ, американская газета без подключения московских корреспондентов, и Белый дом – это одна связка. Самое главное, это говорит об их вовлечении во все аспекты, включая подготовку провокаций", - заявила она.

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