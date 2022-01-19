Заявление об эвакуации дипломатов РФ – провокация. Источники СБУ, американская газета и Белый дом – одна связка, - Захарова
Спикер российского МИДа Мария Захарова возмутилась словами пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая подтвердила информацию о планах РФ эвакуировать своих дипломатов из Украины.
В эфире у пропагандиста Владимира Соловьева Захарова назвала заявление Псаки провокацией, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
"У меня вопрос - какое дело Псаки и американской стороне к происходящему с посольствами других стран? Это первый вопрос... Второй вопрос, даже не вопрос, а ремарка. Это все можно охарактеризовать как провокационное поведение. Третий момент, мы теперь понимаем, что все, что было сделано, то есть эти источники СБУ, американская газета без подключения московских корреспондентов, и Белый дом – это одна связка. Самое главное, это говорит об их вовлечении во все аспекты, включая подготовку провокаций", - заявила она.
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Только почему-то бацилла арахамии еще раньше её все это запела....
до других стран дела у Псаки нет, а вот до московии есть уже у всего мира дела.
На те й розрахунок був: "Геволт! Що ж це робиться! Вже евакуюють! ***** вже шматує на собі сорочку!!"
мовляв, інформаціі про відїзд дипломатів нема, посольства працюють у штатному режимі ...
кому вірити?
Бо ви злодії світового маштабу, навіть окупувавши Крим та частину Донбасу, ви продовжуєте співати "хачят лі руззкія вайньі?"