За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 12 человек, выявили 1268 новых случаев. Среди заболевших 126 детей, - Кличко. КАРТА

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1268 больных коронавирусом. 12 человек скончались.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"1268 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 12 человек скончались. Всего, за период пандемии, в Киеве 8389 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 347 496", – сообщил Кличко.

Заболели за прошедшие сутки: 715 женщин в возрасте от 18 до 92 лет и 427 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет. А также 52 девочки от 4 месяцев до 17 лет и 74 мальчика от 6 месяцев до 17 лет.

Среди умерших 6 женщин от 49 до 89 лет и 6 мужчин от 54 до 81 года.

В больницы столицы госпитализировали 84 больных коронавирусом и 51 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Выздоровели за прошедшие сутки 635 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 328 527 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе - 209, в Днепровском - 171 и в Соломенском районе - 132 случая", - отметил Виталий Кличко.