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Новости Война
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Украина хочет закупить у Германии военные корабли и системы ПВО, - посол Мельник

Украина хочет закупить у Германии военные корабли и системы ПВО, - посол Мельник

Даже после многочисленных отказов правительства Германии в продаже Украине вооружений и "не кажется" и продолжает заявлять о желании приобрести у Берлина боевые корабли и системы противовоздушной обороны.

Об этом пишет Spiegel, публикуя комментарий посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Дипломат конкретизировал потребности вооруженных сил Украины перед угрозой нового нападения России. По его словам, речь идет прежде всего о немецких военных кораблях, "которые являются одними из лучших в мире, и которые мы остро нуждаемся в надежной обороне длинного побережья Черного и Азовского морей".

"Существует такой же огромный спрос на самые современные системы ПВО, производимые немецкими оружейными компаниями", - добавил он.

Как уточняет издание, Украина "уже много лет требует от Германии оружия пока безрезультатно", и добавляет: Мельника аргументы Берлин "раздражают".

"Удивительно, что в Берлине вопрос об исторической ответственности также используется как аргумент для отказа от военной помощи. Эта ответственность должна распространяться на украинский народ, потерявший не менее восьми миллионов жизней во время немецко-фашистской оккупации Украины", – пояснил он.

Spiegel отмечает, что в коалиции ФРГ "начинают возникающие сомнения" по поводу жесткой позиции по непоставке оружия.

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Недавно глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что "мы должны подумать о поставках в Украину оборонного вооружения", хотя раньше она же говорила, что "в коалиционном соглашении мы исключили доставку оружия в кризисные районы. Украина – одна из ных".

Германия (6988) оружие (10224) Мельник Андрей (229)


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Топ комментарии
+35
корабли можно купить в турции англии южной корее, пво отличное в израиле. зачем нам унижаться перед этими ************** подстилками
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19.01.2022 11:28
+30
Навіщо Україні віськові кораблі за кучу грошей які можна потопити кількома пострілами. Набагато ефективніше покрити берегову лінію протикорабельними системами які будуть прострілювати все Чорне море а на решту закупити кілька сотень безпілотників!
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19.01.2022 11:30
+18
тут важен принцып, если дойчи дрогнут и начнут поставки оружия, это будет очень символично. Передовая страна ЕС поставляет оружие Украине
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19.01.2022 11:30
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Купите аналоги в Китае...... Полно производителей..... Вряд ли немцы производят что то не заменимое....
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19.01.2022 13:11 Ответить
А що, "95 квартал" не випускає ніякі кораблі і катери? Знищили придурки "Кузню"? А як обіцяли все дешево і багато. Повірили шахраям?
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19.01.2022 13:21 Ответить
Мельник - единственно супер-полезный дипломат при верховном горнолыжнике.
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19.01.2022 13:23 Ответить
Может хватит уже бредить этому послу. Немецкое да и вообще любое западное оружие слишком дорогое. Украина никогда у них ничего не купит. За все 8 лет единственное что покупала Украина это советское оружие у Чехии, Литвы и Польши, если не считать навязанных американских покупок за американские же деньги.
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19.01.2022 13:34 Ответить
Мельнику не надоело стучать в пустоту?? немецкие чиновники и элиты ихние коррумпированы и продажны...давно на прикормке у кремля!!!
Реакция Германии на «множество реваншистских авантюр России была «неадекватной такой и осталось неадекватной и пасивной.
Продажная политика Берлина фактически способствовала ослаблению неядерных государств Восточной Европы и немецкая политика финансово укрепила РФ все более экспансионистской к захвахту у соседей территорий.. Берлин спонсор войн и созюник РФ.

Лучше уже проспонсируйте наши проекты и заводы КБ Южное, и Луча.... эффективное ПВО вам сделают средней и дальней дальности. Главное дайте денег. А не вбухивать млрды в дороги. Когда оккупант и враг у ворот.
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19.01.2022 15:27 Ответить
КБ Піденне розробляє ЗРК дальньої дії до 280 км, а КБ Луч середньої до 100 км, потрібні обидва проекти для армии.

"Південне" ім. М. К. Янгеля" розраховує на державну підтримку у створенні української зенітно-ракетної системи великої дальності "Кільчень".

Перший прототип українського ЗРК великої дальності "Кільчень" КБ "Південне" обіцяє зробити за 3 роки. За умов відповідного фінансування держави.

ссылка --
https://defence-ua.com/people_and_company/pershij_prototip_ukrajinskoji_zrk_velikoji_dalnosti_kilchen_kb_pivdenne_obitsjaje_zrobiti_za_3_roki-5276.html

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19.01.2022 15:31 Ответить
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19.01.2022 15:33 Ответить
сомневаюсь, что б немецкие проститутки что-то там продадут... им ***** не разрешит...
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19.01.2022 16:11 Ответить
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