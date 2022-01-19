Украина хочет закупить у Германии военные корабли и системы ПВО, - посол Мельник
Даже после многочисленных отказов правительства Германии в продаже Украине вооружений и "не кажется" и продолжает заявлять о желании приобрести у Берлина боевые корабли и системы противовоздушной обороны.
Об этом пишет Spiegel, публикуя комментарий посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Дипломат конкретизировал потребности вооруженных сил Украины перед угрозой нового нападения России. По его словам, речь идет прежде всего о немецких военных кораблях, "которые являются одними из лучших в мире, и которые мы остро нуждаемся в надежной обороне длинного побережья Черного и Азовского морей".
"Существует такой же огромный спрос на самые современные системы ПВО, производимые немецкими оружейными компаниями", - добавил он.
Как уточняет издание, Украина "уже много лет требует от Германии оружия пока безрезультатно", и добавляет: Мельника аргументы Берлин "раздражают".
"Удивительно, что в Берлине вопрос об исторической ответственности также используется как аргумент для отказа от военной помощи. Эта ответственность должна распространяться на украинский народ, потерявший не менее восьми миллионов жизней во время немецко-фашистской оккупации Украины", – пояснил он.
Spiegel отмечает, что в коалиции ФРГ "начинают возникающие сомнения" по поводу жесткой позиции по непоставке оружия.
Недавно глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что "мы должны подумать о поставках в Украину оборонного вооружения", хотя раньше она же говорила, что "в коалиционном соглашении мы исключили доставку оружия в кризисные районы. Украина – одна из ных".
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Перший прототип українського ЗРК великої дальності "Кільчень" КБ "Південне" обіцяє зробити за 3 роки. За умов відповідного фінансування держави.
ссылка --
https://defence-ua.com/people_and_company/pershij_prototip_ukrajinskoji_zrk_velikoji_dalnosti_kilchen_kb_pivdenne_obitsjaje_zrobiti_za_3_roki-5276.html