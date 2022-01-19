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Около 600 предприятий из ОРДЛО и Крыма получили от Кабмина льготы на газ

Около 600 предприятий из ОРДЛО и Крыма получили от Кабмина льготы на газ

В список Министерства аграрной политики на получение льготной цены на природный газ включено не менее 585 юридических лиц, зарегистрированных на оккупированной территории Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает издание LIGA.net.

"По подсчетам LIGA.net, в списке Минагрополитики есть по меньшей мере 585 юридических лиц, зарегистрированных на оккупированной территории Крыма и Донецкой и Луганской областей. Некоторые из них еще работают, например Крыммолоко – в Симферополе, завод Луганск-Нива и Российский хлеб, расположенный возле Донецка", – пишет издание.

Кроме предприятий с оккупированных территорий, в список льготников попали экспортно-ориентированные предприятия, крупнейшие агрохолдинги и даже газовые трейдеры.
Действительно ли они могут получить дешевый газ частных производителей? Собеседник LIGA.net в Минагрополитике это исключает.

По его словам, список формировался "за один день в канун Нового года", поэтому там могут быть неточности", - отмечает издание.
Напомним, в конце декабря 2021 года правительство обязало частных добытчиков газа часть своего ресурса по льготным ценам продать аграрным предприятиям.
В список потенциальных льготников попали все крупнейшие в стране аграрные холдинги, включая компании олигархов Юрия Косюка, Андрея Веревского и Олега Бахматюка. Также в реестр льготников включены облгазы Дмитрия Фирташа и компания ОККО Виталия Антонова.
Идею правительства о продаже "социального" газа аграрным холдингам подвергли критике в Ассоциации газодобывающих компаний, предупредив об угрозе снижения добычи на 1 млрд м3 в год.

Газ (10233) льготы (547) Минагрополитики (412)


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Топ комментарии
+43
Я хочу, щоб Зе покидьок здох!
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19.01.2022 11:45
+38
Не удивлюсь ,если при Зеленском обнаружится схема ,когда Украина покупает газ у России по $2000 , и продает назад по $300
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19.01.2022 11:44
+37
Це не співпраця зєлємойши із окупантом та терористами?
А, ні ... "Ето_другоє!", правда, зебіли?
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19.01.2022 11:45
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А что так можно было?
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19.01.2022 11:43 Ответить
конечно можно.. зеленский через своего другана мецгера - давно выдает безвозвратные кредиты на сотни млн.долларов в ордло.. финансируя НАПРЯМУЮ террористов.
А для лохов - видосики про "посОдить Порошенко"

Да и финансирование зеленским терроризма через "585 юридичних осіб, зареєстрованих на окупованій території Криму та Донецької й Луганської областей. " - тому доказательство
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19.01.2022 11:59 Ответить
И эта зелёная МЕРЗОСТЬ СУДИТ Петра Порошенко ЗА "ЗРАДУ"?????
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19.01.2022 12:04 Ответить
Велике Ґазівництво! - а ****!?
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19.01.2022 12:06 Ответить
Не удивлюсь ,если при Зеленском обнаружится схема ,когда Украина покупает газ у России по $2000 , и продает назад по $300
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19.01.2022 11:44 Ответить
Я хочу, щоб Зе покидьок здох!
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19.01.2022 11:45 Ответить
Це не співпраця зєлємойши із окупантом та терористами?
А, ні ... "Ето_другоє!", правда, зебіли?
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19.01.2022 11:45 Ответить
А де ДБР, це не державна зрада?
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19.01.2022 11:45 Ответить
За його словами, список формувався "за один день напередодні Нового року", тож там можуть бути неточності" - более конкретно признаться, что работали уже бухими, даже и не получится.
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19.01.2022 11:46 Ответить
Стиль работы зеленых приматов, ранее уже озвученный: "Маю право на помилку"(с)
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19.01.2022 12:07 Ответить
На +/- ответственной фирме, работника за подобный "документ" уже послали бы и в и на , как вариант, по статье за профнепригодность...
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19.01.2022 12:43 Ответить
венедиктова уже возбудилась не?
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19.01.2022 11:47 Ответить
От й ЗЛОЧИН. Къырымлы САМІ голосять, би Кїірім ДО визволення від всього відрізали, а тотой смітник ордло взагалі заблокувати й оголосити резервацією. Інакше каналізація тота так і буде забита!
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19.01.2022 11:47 Ответить
Ну це ж не вугілля у 2014 (( у 2022 можна все , патаму што лінії в галавє атсутствуют ((
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19.01.2022 11:48 Ответить
Там в галаве адна лінія і та прямая😁
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19.01.2022 11:52 Ответить
і на цій лінії зепокидьок сидить.
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19.01.2022 12:34 Ответить
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19.01.2022 11:49 Ответить
А ну теперь понятно почему у нас такие необосновано завышенные тарифы. Платим и за себя и за окупантов.
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19.01.2022 11:50 Ответить
Криммолоко - у Сімферополі???
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19.01.2022 11:51 Ответить
я писав тиждень тому що пільги отримають косюки, такі як він і тд.
сьогодня це, на 100% копія написаного мною, пише ліга.нет.
я неук, зовсім, що до вишів.
то на скільки тупущі та вороваті люди в керівництві країни,
як що я це прорахував та зпрогнозував, а вони ні.....
повторюсь, в мене нема ніякої вищої і навіть технічної освіти.
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19.01.2022 11:53 Ответить
А як же бізнес на крові?!
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19.01.2022 11:54 Ответить
это другое!!!!!!111 ща падажди. бордатая сирожа все объяснит
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19.01.2022 11:56 Ответить
А зебарига на крові гріє сраку на Сейшелах. Воно відпочиває після карпатських походеньок.
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19.01.2022 11:55 Ответить
цікаво,а скільки коштує скумбрія на сейшелах?
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19.01.2022 12:02 Ответить
7,99 грн.
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19.01.2022 12:09 Ответить
ошиблись с несколькими предприятиями , ещё можно понять , но с сотнями ... похоже отбор в зе владу идёт по принципу чем тупее - тем лучше
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19.01.2022 12:04 Ответить
а хто оплачує їхню пільгу? мондрий наріт? аби не порох...
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19.01.2022 12:04 Ответить
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19.01.2022 12:06 Ответить
Не от "Кабмина",а ОТ НАС С ВАМИ УКРАИНЦЫ.
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19.01.2022 12:06 Ответить
А за измену пытаются судить Порошенко . Тогда зеленых сук надо сразу "травить дихлофосом"
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19.01.2022 12:09 Ответить
Почему я должен полатить в офисе за электричество 5,8грн за киловат, а зеленый скот, и все мрази которые с ними связаны, в двое или трое меньше? Что за льготы вообще? На каком основании!

Выродки зеленые!
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19.01.2022 12:10 Ответить
Ну собаки!
А вони в Порошенку зрадника побачили!
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19.01.2022 12:11 Ответить
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19.01.2022 12:28 Ответить
Сподіваюсь колись редактори Цензору навчаться робити посилання безпосередньо на першоджерело матеріалу, а не головну сторінку ресурсу. Поводьте себе професійно!
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19.01.2022 12:22 Ответить
Цікаво, це фінансування тероризму чи ні?
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19.01.2022 12:33 Ответить
Значит своим накидка, а тем кто по ту сторону фронта скидка.
Пи....ц полный

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19.01.2022 12:38 Ответить
ЗА ЦЕ ... Зеленського арештувати з подальшим триманням на домашньому арешті з залогом у мільярд. БАКСІВ. Ніяких гривень.
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19.01.2022 12:43 Ответить
Косюк и тут пристроился...
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19.01.2022 12:51 Ответить
зарегистрированных на оккупированной территории Крыма и Донецкой и Луганской областей - это же финансирование терроризма по бубочке...
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19.01.2022 13:02 Ответить
финансирование терроризма? не, это другое!
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19.01.2022 13:08 Ответить
Выходит это уже не "государственная измена" не "финансирование терроризма"? Почему? Только потому, что это преступление дело рук Зеленского и его банды, а они сейчас у власти и по их "лягушечному мнению" они могут делать все, что хотят.
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19.01.2022 13:12 Ответить
Ця банда за гроші олігархів і з великого крадівництва оплачує десятки продажних політтехнологів і експердів по визову , а також телеканали - сраколизи для відволікання уваги від шахрайських схем, звинувачуючи Порошенка у всіх проблемах України. Вони зроблять усе можливе і неможливе аби не допустити повернення його до влади. А локшиноспоживаючий нарід плескає в долоні.
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19.01.2022 13:34 Ответить
Вот тупая жидовская мерзость этот офшорный барыга зеленский!!
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19.01.2022 14:48 Ответить
Оце так поворот. Одного не розумію а за що тоді Пороха судять?
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19.01.2022 17:21 Ответить
 
 