Около 600 предприятий из ОРДЛО и Крыма получили от Кабмина льготы на газ

В список Министерства аграрной политики на получение льготной цены на природный газ включено не менее 585 юридических лиц, зарегистрированных на оккупированной территории Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает издание LIGA.net.

"По подсчетам LIGA.net, в списке Минагрополитики есть по меньшей мере 585 юридических лиц, зарегистрированных на оккупированной территории Крыма и Донецкой и Луганской областей. Некоторые из них еще работают, например Крыммолоко – в Симферополе, завод Луганск-Нива и Российский хлеб, расположенный возле Донецка", – пишет издание.

Кроме предприятий с оккупированных территорий, в список льготников попали экспортно-ориентированные предприятия, крупнейшие агрохолдинги и даже газовые трейдеры.

Действительно ли они могут получить дешевый газ частных производителей? Собеседник LIGA.net в Минагрополитике это исключает.

По его словам, список формировался "за один день в канун Нового года", поэтому там могут быть неточности", - отмечает издание.

Напомним, в конце декабря 2021 года правительство обязало частных добытчиков газа часть своего ресурса по льготным ценам продать аграрным предприятиям.

В список потенциальных льготников попали все крупнейшие в стране аграрные холдинги, включая компании олигархов Юрия Косюка, Андрея Веревского и Олега Бахматюка. Также в реестр льготников включены облгазы Дмитрия Фирташа и компания ОККО Виталия Антонова.

Идею правительства о продаже "социального" газа аграрным холдингам подвергли критике в Ассоциации газодобывающих компаний, предупредив об угрозе снижения добычи на 1 млрд м3 в год.