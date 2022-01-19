Около 600 предприятий из ОРДЛО и Крыма получили от Кабмина льготы на газ
В список Министерства аграрной политики на получение льготной цены на природный газ включено не менее 585 юридических лиц, зарегистрированных на оккупированной территории Крыма и Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает издание LIGA.net.
"По подсчетам LIGA.net, в списке Минагрополитики есть по меньшей мере 585 юридических лиц, зарегистрированных на оккупированной территории Крыма и Донецкой и Луганской областей. Некоторые из них еще работают, например Крыммолоко – в Симферополе, завод Луганск-Нива и Российский хлеб, расположенный возле Донецка", – пишет издание.
Кроме предприятий с оккупированных территорий, в список льготников попали экспортно-ориентированные предприятия, крупнейшие агрохолдинги и даже газовые трейдеры.
Действительно ли они могут получить дешевый газ частных производителей? Собеседник LIGA.net в Минагрополитике это исключает.
По его словам, список формировался "за один день в канун Нового года", поэтому там могут быть неточности", - отмечает издание.
Напомним, в конце декабря 2021 года правительство обязало частных добытчиков газа часть своего ресурса по льготным ценам продать аграрным предприятиям.
В список потенциальных льготников попали все крупнейшие в стране аграрные холдинги, включая компании олигархов Юрия Косюка, Андрея Веревского и Олега Бахматюка. Также в реестр льготников включены облгазы Дмитрия Фирташа и компания ОККО Виталия Антонова.
Идею правительства о продаже "социального" газа аграрным холдингам подвергли критике в Ассоциации газодобывающих компаний, предупредив об угрозе снижения добычи на 1 млрд м3 в год.
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А для лохов - видосики про "посОдить Порошенко"
Да и финансирование зеленским терроризма через "585 юридичних осіб, зареєстрованих на окупованій території Криму та Донецької й Луганської областей. " - тому доказательство
А, ні ... "Ето_другоє!", правда, зебіли?
сьогодня це, на 100% копія написаного мною, пише ліга.нет.
я неук, зовсім, що до вишів.
то на скільки тупущі та вороваті люди в керівництві країни,
як що я це прорахував та зпрогнозував, а вони ні.....
повторюсь, в мене нема ніякої вищої і навіть технічної освіти.
Выродки зеленые!
А вони в Порошенку зрадника побачили!
Пи....ц полный