Стоимость проезда в общественном транспорте Житомира вырастет на 2 грн с 29 января, - решение горсовета

В Житомире с 29 января на 2 гривни вырастет стоимость проезда в электротранспорте и автобусах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета Житомирского городского совета.

"Проектом решения предлагается увеличить стоимость проезда на 2 гривни. Если мы имеем по электротранспорту сейчас стоимость проезда 4,5,6 грн, согласно способу оплаты – налично, банковской картой, транспортной картой, то предлагается установить стоимость транспортной картой и картой житомирянина на уровне 6 грн, а 8 грн, если оплата будет наличными или банковской картой", - рассказал начальник управления транспорта и связи городского совета Константин Подпокровный.

Для автобусных маршрутов стоимость проезда также увеличится на 2 грн. При оплате транспортной картой она составит 8 грн, а банковской картой и наличными – 10 грн.

Стоимость проезда для учащихся общеобразовательных школ остается на уровне 3 грн, но при условии оплаты транспортной картой. В то же время для них при оплате наличными увеличится на 1 грн проезд в электротранспорте, а на автобусных маршрутах – на 2 грн.

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