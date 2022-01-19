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Стоимость проезда в общественном транспорте Житомира вырастет на 2 грн с 29 января, - решение горсовета

Стоимость проезда в общественном транспорте Житомира вырастет на 2 грн с 29 января, - решение горсовета

В Житомире с 29 января на 2 гривни вырастет стоимость проезда в электротранспорте и автобусах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета Житомирского городского совета.

"Проектом решения предлагается увеличить стоимость проезда на 2 гривни. Если мы имеем по электротранспорту сейчас стоимость проезда 4,5,6 грн, согласно способу оплаты – налично, банковской картой, транспортной картой, то предлагается установить стоимость транспортной картой и картой житомирянина на уровне 6 грн, а 8 грн, если оплата будет наличными или банковской картой", - рассказал начальник управления транспорта и связи городского совета Константин Подпокровный.

Для автобусных маршрутов стоимость проезда также увеличится на 2 грн. При оплате транспортной картой она составит 8 грн, а банковской картой и наличными – 10 грн.

Стоимость проезда для учащихся общеобразовательных школ остается на уровне 3 грн, но при условии оплаты транспортной картой. В то же время для них при оплате наличными увеличится на 1 грн проезд в электротранспорте, а на автобусных маршрутах – на 2 грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цены на проезд в маршрутках Черновцов повысили до 9 грн.

Житомир (685) проезд (309) транспорт (1758)


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Топ комментарии
+4
вова, вовочка, вовище. ЗЕ спасибо тебе о величайший *****. мудрый нарид только об этом и мечтал. СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО. нарид просит еще покращень
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19.01.2022 12:01
+1
Сподіваюсь, в Житомирі багато проголосувало за Бубочку.
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19.01.2022 12:16
+1
в багатьох містах вже давно така ціна
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19.01.2022 12:30
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вова, вовочка, вовище. ЗЕ спасибо тебе о величайший *****. мудрый нарид только об этом и мечтал. СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО. нарид просит еще покращень
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19.01.2022 12:01 Ответить
Вован, жги еще, повышай цены дальше!

Здесь не Белоруссия и не Казахстан, Батон уже убедился.
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19.01.2022 12:04 Ответить
Да мне пох. Я не в Житомире живу 🤷
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19.01.2022 12:08 Ответить
Это совсем не означает, что в городе в котором ты живёшь не будет завтра какого либо подобного сюрприза
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19.01.2022 12:33 Ответить
Я пешком хожу по своему городу уже лет двадцать. Естественно могу иногда проехать и на маршрутке. И естественно могу о@уеть от цены проезда. И цена может быть и больше чем в Житомире. Но мне пох на цену в Житомире.🤷
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19.01.2022 17:58 Ответить
Сподіваюсь, в Житомирі багато проголосувало за Бубочку.
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19.01.2022 12:16 Ответить
Может и нет, но горсовет они точно себе выбирали.
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19.01.2022 12:36 Ответить
Дурна відповідь на рівні школяра молодших класів
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19.01.2022 12:40 Ответить
Відповідь на рівні розуміння для зеідіотів. Які, наобиравши, відкинули країну у розвитку на десятиріччя назад.
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19.01.2022 16:52 Ответить
За подібні питання виставляються претензії до мера того міста в якому це відбувається
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19.01.2022 12:44 Ответить
При Порху тарифы не подымали)))))
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19.01.2022 13:20 Ответить
При Пороху дурнуватих брехливих заяв робили на порядок менше. Типу "заплата вчителям в $4000", "кінець епохи бідності", "найвеличніший президент світу", "скумбрія по 8 грн. в 2021 році" і таке інше.
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19.01.2022 16:50 Ответить
Жити по-новому
Украинцы слишком много едят, потому что такая культура
и т.д.
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20.01.2022 10:19 Ответить
хуже не будет.
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19.01.2022 12:20 Ответить
в багатьох містах вже давно така ціна
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19.01.2022 12:30 Ответить
в Краматорске уже давно 10 грн, в соседней Дружковке 9 грн. И эти города, заметьте, далеко не Житомир по уровню жизни.
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19.01.2022 13:11 Ответить
Зеленский, прекрати повышать мировые цены на энергоносители!!!
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19.01.2022 12:31 Ответить
А ****, епоха бідності пройшла, стали багатшими - платіть.
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19.01.2022 13:19 Ответить
Удивили! В Виннице уже почти год как всё по 8, а маршрутка 10 грн, независимо от способа оплаты! Кстати, наличными уже второй год никто не оплачивает, даже кондукторов всех сократили)))
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19.01.2022 15:41 Ответить
Уроди!!!
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20.01.2022 08:40 Ответить
 
 