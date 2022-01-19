Блинкен о скоплении войск РФ у границы Украины: Путин имеет возможность начать агрессию в кратчайшие сроки

Государственный секретарь США Энтони Блинкен надеется, что РФ откажется от агрессивных планов и сможет придерживаться мирного пути разрешения ситуации.

Об этом он заявил сегодня во время встречи с дипломатами в посольстве США в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В разговоре с дипломатами Блинкен сказал, что сильно надеется, что Россия сможет следовать дипломатическому и мирному пути и предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ об атаке в кратчайшие сроки.

"Как вы все очень хорошо знаете, в последние несколько месяцев мы интенсивно сосредотачивали внимание на Украине из-за значительного наращивания российских сил вблизи украинской границы", - сказал Блинкен.

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По его словам, российское наращивание проходило "без провокаций, без причин".

"Мы знаем, что есть планы еще больше увеличить эти силы в очень короткие сроки, и это дает президенту Путину возможность также в очень короткие сроки предпринять дальнейшие агрессивные действия против Украины", - сказал Блинкен.