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Новости Война
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Блинкен о скоплении войск РФ у границы Украины: Путин имеет возможность начать агрессию в кратчайшие сроки

Блинкен о скоплении войск РФ у границы Украины: Путин имеет возможность начать агрессию в кратчайшие сроки

Государственный секретарь США Энтони Блинкен надеется, что РФ откажется от агрессивных планов и сможет придерживаться мирного пути разрешения ситуации.

Об этом он заявил сегодня во время встречи с дипломатами в посольстве США в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В разговоре с дипломатами Блинкен сказал, что сильно надеется, что Россия сможет следовать дипломатическому и мирному пути и предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ об атаке в кратчайшие сроки.

"Как вы все очень хорошо знаете, в последние несколько месяцев мы интенсивно сосредотачивали внимание на Украине из-за значительного наращивания российских сил вблизи украинской границы", - сказал Блинкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Россия ни на кого не собирается нападать": посольство РФ призвало США не поставлять оружие в Украину

По его словам, российское наращивание проходило "без провокаций, без причин".

"Мы знаем, что есть планы еще больше увеличить эти силы в очень короткие сроки, и это дает президенту Путину возможность также в очень короткие сроки предпринять дальнейшие агрессивные действия против Украины", - сказал Блинкен.

Автор: 

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А чего наш Верховный опять пропал. Сейшелы или Карибы?
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19.01.2022 12:20 Ответить
В параллельной вселенной.
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19.01.2022 12:28 Ответить
Колумбійські КОКоСи....
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19.01.2022 14:27 Ответить
та забей Энтони. ерунда это. айокс будешь? (с) мзч
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19.01.2022 12:20 Ответить
Сейчас его как Байден победит!!! Для американского лохтората после обсеруса в Афгане.
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19.01.2022 12:34 Ответить
Сейчас они отрицают возможность войны, а когда РФ нападет, оно будет говорить, что эта война только в головах американцев
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19.01.2022 14:12 Ответить
 
 