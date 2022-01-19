Кремль о предложении Эрдогана провести встречу Путина и Зеленского в Турции: главное – повлиять на Киев, место – вторичное
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов прокомментировал предложение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу проведения встречи глав РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Газета.ру"
"Мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации в Украине. Основные разногласия связаны с пробуксированием процесса выполнения Минских соглашений со стороны Украины. Если Турция может побуждать их к выполнению этих договоренностей, то это можно только приветствовать. Место проведение встречи вторично", - заявил он.
Накануне стало известно, что Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина и президента Украины Зеленского на переговоры. По его словам, Анкара готова выступить в любой роли по снижению напряженности между РФ и Украиной.
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М. Гоголь-Яновський
"Пропала грамота"
И рассказывали, что "Место проведение встречи вторично, главное чтоб договорится - ни замков ни охраны!"
Там они в РФ вообще мозги пропили, понятно же, что их пошлют нахрен с такими пожеланиями???
Дайте уже возможность чтобы "это" досидело срок президентский молча,лучше не будет ,мы понимаем, уже чтобы хуже не было.
Повлиять на бубочку очень легко.....
Купите права на его сериалы и шоу по всем рашинским кагналам..... Пригласите его и 95 кв поиграть на пианино на корпоративе Газпрома....
Устройте концерт в Кремле......
И оно подпишет что угодно.
Искренне жаль всех этих наивных "лучше плохой мир чем хорошая война". Неужели, здравомыслящий человек может желать войны? Толь конченные шизоидные, кремлевские ублюдки могут призывать бомбить Каев и жечь украинцев. И тут же твердить о "братском народе". Тем кто еще не прозрел, предлагаю помотреть парашенские помойки и послушать заявления, на секундочку, действующих депутатов гос думы. Складывается впечатление что кацапы шизоидная нация. "Плохой мир" с кацапией возможен только на ее условиях. А условие у них одно, Украины не должно быть как государства, и они делают для этого все.