Кремль о предложении Эрдогана провести встречу Путина и Зеленского в Турции: главное – повлиять на Киев, место – вторичное

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов прокомментировал предложение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу проведения встречи глав РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Газета.ру"

"Мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации в Украине. Основные разногласия связаны с пробуксированием процесса выполнения Минских соглашений со стороны Украины. Если Турция может побуждать их к выполнению этих договоренностей, то это можно только приветствовать. Место проведение встречи вторично", - заявил он.

Накануне стало известно, что Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина и президента Украины Зеленского на переговоры. По его словам, Анкара готова выступить в любой роли по снижению напряженности между РФ и Украиной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию, чтобы "разобраться в их вопросах и разногласиях", - пресс-секретарь президента Турции.