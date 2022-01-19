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Новости Война
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Британские C-17 за прошедшие сутки совершили 6 рейсов в Украину: Сегодня прибудет еще один

Британские C-17 за прошедшие сутки совершили 6 рейсов в Украину: Сегодня прибудет еще один

За прошедшие сутки тяжелые военно-транспортные самолеты C-17A Globemaster III британских Королевских ВВС совершили 6 рейсов в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют данные западных авиаресурсов.

Очередной борт прибыл на аэродром Борисполь под Киевом 18 января в районе 14:30 по местному времени. Британские самолеты вылетают на Украину с военно-воздушной базы Брайз Нортон в Англии. Операция, в которой задействована, как минимум, половина из всех восьми имеющихся в британских Королевских ВВС тяжелых транспортных самолетов, началась в понедельник.

Каждый C-17A Globemaster III способен перевозить до 77,5 тонн груза.

В то же время, сегодня еще один самолет C-17А направляется в Украину.

Британские C-17 за прошедшие сутки совершили 6 рейсов в Украину: Сегодня прибудет еще один 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников поблагодарил Великобританию за противотанковое оружие: "Украина высоко ценит это решение"

17 января министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес во время выступления в Палате общин британского парламента заявил, что Великобритания поставит Украине легкие противотанковые оборонные системы вооружений.

"Мы приняли решение о поставках Украине легких противотанковых систем оборонного оружия", – сказал Воллес, добавив, что "они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Их следует использовать для самообороны".

Решение о предоставлении оружия, по словам министра обороны Соединенного Королевства, было ответом на "все более угрожающее поведение со стороны России". А небольшое количество британских военных поможет научить украинские войска использовать это оружие.

В этот же день, 17 января, два транспортных самолета C-17A Globemaster III британских ВВС доставили легкие противотанковые оборонительные системы в аэропорт Борисполь.

Автор: 

Великобритания (4984) оружие (10224) самолет (3605)


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Топ комментарии
+103
Оце справжні друзі України!!! Дякую!!!
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19.01.2022 12:22
+58
Тихо, спокійно. завантажили привезли... А кацапи тим часом гімном стікають...
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19.01.2022 12:26
+49
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19.01.2022 12:30
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Кстати, сам заметил, вот относительно недавно стало особенно активно это проскакивать. Действительно странно, ведь новости по посылу не похожи на перепечатку с рос сайтов.
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19.01.2022 13:05 Ответить
А Вы где-то видели шпионов,которые бегают и кричат:"Я шпион!"?Очень странные статейки иногда у них проскакивают,а интнрвью Бутусова,где он заявлял,что Байрактары себя не оправдывают и нецелесообразны,вообще наталкивает на определенные мысли...В ФБ молчит-не комментирует...
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19.01.2022 13:24 Ответить
Приуньіли "Искандерьі" и поникли "Тополя",

З Альбіону в Україну допомога прибула!

Подяка Великій Британії за вклад у боротьбу з рашистами! Смерть Мокшанії!
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19.01.2022 12:49 Ответить
Боже, храни Королеву!
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19.01.2022 12:51 Ответить
Главное, чтобы Зелень это вооружение в армию поставил, а не на складе спрятал.
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19.01.2022 12:51 Ответить
Молодец, Серёжа! Шептуна пустил классно! Дай Бог тебе здоровья!
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19.01.2022 14:00 Ответить
Надо повторить!
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19.01.2022 12:54 Ответить
История всегда повторяется, только ***** никогда не училось в школе, оно об этом не знает
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19.01.2022 13:15 Ответить
питаннячко !!! о нахера нам ці іграшки з дальністю до...800 метрів.. ми не збираємся воювати в містах. нам на фронт на передову треба те що заспокоїть холуів ******.. на передову. а на передовій ці пукалки абсолютно без потреби. це так -ми вам дамо те шо нам не треба.. і всі гуртом радіють від цього.. і Бутусов попереду..
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19.01.2022 13:02 Ответить
у тебе не будуть питати хочеш ти бмд в забудові чи ні
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19.01.2022 14:00 Ответить
в забудові ми не маємо російських військ. маємо на фронті.. на фронті треба обладнання . тому постачання того шо нам не треба- та ще й за наші гроші - то дурість.
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19.01.2022 14:12 Ответить
Англичане помогли в борьбе с коричневой чумой,теперь с ватной помогут.
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19.01.2022 13:02 Ответить
Що значить допомогли? Вони з першого до останнього дня WW2 воювали.
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19.01.2022 13:06 Ответить
Буржуи из Британии и США сначала заказали раскрутку клоуна, размахивающего руками - Гитлера, натравили Германию на СССР, чтобы на чужой войне нажиться, и только когда почуяли, что в Сталинграде жареным запахло - "второй фронт" открыли, чтобы за свои козни в последствии по заслугам не получить. В итоге и целыми остались, и разбогатели на европейской катастрофе.
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19.01.2022 13:49 Ответить
ракоцап, повзи далі - тут водкі нема.
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19.01.2022 13:55 Ответить
Великобритания в одиночку боролась с Гитлером в Европе в 1940 году, после падения Франции. В то время , когда твоя Рашка в виде совка, оккупировала совместно с Гитлером Польшу и напала на Финляндию. Именно советские и немецкие фашисты развязали 2-ю мировую войну.
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19.01.2022 14:07 Ответить
трохфименко шо ти мелешь.. лаптеголовий..
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19.01.2022 14:10 Ответить
Украине любая помощь не помешает. В том числе и политическая поддержка, которую оказывают США и Великобритания. А вот немцам - позор!
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19.01.2022 13:02 Ответить
І ніякий це не позор, а психіатричний прийом. Німці напевно наступні, хто від блоку НАТО поїде до )(.йла брати аналізи та ставити діагноз. Тому їх репутація не повинна суперечити політиці партії та нормам поведінки гомосовєтікуса на всю голову.
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19.01.2022 13:22 Ответить
Дали или купили!!!! эти.... ЭТО две БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ!!! ДАЛИ _ ЭТО КОГДА ДАРОМ!! НУ. А. если купили, то мы, идиоты (жители укр-ры) опять ПОПАЛИ на деньги!!! През ЗЕЛЯ свои платить не будет!!
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19.01.2022 13:03 Ответить
А что - Порох бы платил? Дааааа???
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19.01.2022 13:14 Ответить
Вы действительно идиоты))) жители болот
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19.01.2022 13:16 Ответить
Там срок на списаие подходит. А нам как раз. Бесплатно.
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19.01.2022 13:41 Ответить
а нам оно нахера. на передовой на фронте его нельзя использовать- безполезная игрушка.. 800 метров.. на тобі Боже шо собі не гоже..
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19.01.2022 14:08 Ответить
тобі ж сказали-ефективний в місті,вуличних боях!
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19.01.2022 14:44 Ответить
ще один тугодум.. валера подумай..те.. навіщо нам іграшка за наші гроші для вуличних боів в місті якщо в нас на фронті не вистачає зброї.. дронів. радарів. контрснайперського обладнання..
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19.01.2022 14:56 Ответить
іграшка в тебе в матні,а ця штуковина розносить танк вдрузки,чи може бріти дурніші від тебе?
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19.01.2022 15:41 Ответить
дурнішим можеш бути лише ти.. валірію..
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20.01.2022 12:42 Ответить
якщо дуже сильно надути щоки і зробити грізний вигляд,то може здатися Що ти охеренно розумний,а насправді ....
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20.01.2022 16:18 Ответить
Мы крутые!!!! Спасибо!!!
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19.01.2022 13:05 Ответить
Це тільки початок.
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19.01.2022 13:12 Ответить
Добре у макак підгора. Чують сракою що прийдеться додому їхати в світтевому мішку. Кому повезе.
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19.01.2022 13:13 Ответить
Ніколи не бачив щоб товариш Скабєєєєва драматично мовчала, "коментуючи" сюжет про поставку NLAW.
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19.01.2022 13:13 Ответить
https://zn.ua/POLITICS/kompleks-nlaw-peredannyj-britaniej-dlja-ukrainy-luchshij-lehkij-protivotankovyj-perenosnoj-kompleks-v-mire.html

https://zn.ua/POLITICS/kompleks-nlaw-peredannyj-britaniej-dlja-ukrainy-luchshij-lehkij-protivotankovyj-perenosnoj-kompleks-v-mire.html Комплекс NLAW переданный Британией для Украины
https://zn.ua › Политика





12 часов назад - Переданный Британией Украине противотанковый комплекс NLAW, не имеет аналогов в мире в своем классе легких переносных противотанковых ...

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19.01.2022 13:20 Ответить
https://youtu.be/KVsnD8DVbTA NLAW - на вооружении и Украины.
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19.01.2022 13:24 Ответить
Da oni xorosyje,kak i ************ vintovki u britov samije lucyje
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19.01.2022 13:25 Ответить
NLAW -шведы разработали, у них - тоже все добротное, как и у англичан с амерами.
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19.01.2022 13:32 Ответить
Да пусть хоть говном своим удавится, на земле чище будет
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19.01.2022 13:25 Ответить
Вот это дело... И не зря же англосаксы - No 1 в МИРЕ. Киммерия - это они США создали, индусов мальца подучили (в течении 300 лет не есть себе подобных), С их помощью и каазламордым покажем кузькину мать раз и навсегда.
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19.01.2022 13:17 Ответить
Ecio i ************ vintovki privezli,tam oni pocti do 3 kilometrov mozet popast v cel.Afganistane na nix rekordi fiksirovali po dalnosti popadanija.Toze nuzno takix imet
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19.01.2022 13:23 Ответить
- Діду! А чого ти стріляєш короткими чергами - два-три постріли?
- Внучку! Я і так попадаю! Та й патрони треба берегти - кацапів на захоплення нашої землі пре неміряно!
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19.01.2022 13:24 Ответить
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19.01.2022 13:26 Ответить
Респект Британии, а фрицы *уки.
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19.01.2022 13:28 Ответить
На данный момент "птичка" уже над Киевом. Скоро приземлится. Британцы удивляют. Огромная им благодарность.
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19.01.2022 13:30 Ответить
Взад поедет не один отряд копченых бурят.
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19.01.2022 13:37 Ответить
СПАСИБО БРИТАНИЯ.......
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19.01.2022 16:20 Ответить
теперь каждый танкист из за поребрика трижды подумает(есть сомнения в такой способности у кацапов), что приваренная кровать над башней танка не сможет удержать разлетающиеся в разные стороны их мозги.
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19.01.2022 17:23 Ответить
"вони не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії " ?
а нам надо, чтоб становило!
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19.01.2022 19:56 Ответить
Подяка британцям !
Вони вже ж давно в Україні (отак помаленьку, від інструкторів). Освоїлися.

Не можуть не допомогти.
І дійсно, плюнули на продажних німців і імпотентних французів.
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20.01.2022 04:53 Ответить
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