Британские C-17 за прошедшие сутки совершили 6 рейсов в Украину: Сегодня прибудет еще один

За прошедшие сутки тяжелые военно-транспортные самолеты C-17A Globemaster III британских Королевских ВВС совершили 6 рейсов в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют данные западных авиаресурсов.

Очередной борт прибыл на аэродром Борисполь под Киевом 18 января в районе 14:30 по местному времени. Британские самолеты вылетают на Украину с военно-воздушной базы Брайз Нортон в Англии. Операция, в которой задействована, как минимум, половина из всех восьми имеющихся в британских Королевских ВВС тяжелых транспортных самолетов, началась в понедельник.

Каждый C-17A Globemaster III способен перевозить до 77,5 тонн груза.

В то же время, сегодня еще один самолет C-17А направляется в Украину.







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17 января министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес во время выступления в Палате общин британского парламента заявил, что Великобритания поставит Украине легкие противотанковые оборонные системы вооружений.

"Мы приняли решение о поставках Украине легких противотанковых систем оборонного оружия", – сказал Воллес, добавив, что "они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Их следует использовать для самообороны".

Решение о предоставлении оружия, по словам министра обороны Соединенного Королевства, было ответом на "все более угрожающее поведение со стороны России". А небольшое количество британских военных поможет научить украинские войска использовать это оружие.

В этот же день, 17 января, два транспортных самолета C-17A Globemaster III британских ВВС доставили легкие противотанковые оборонительные системы в аэропорт Борисполь.