Британские C-17 за прошедшие сутки совершили 6 рейсов в Украину: Сегодня прибудет еще один
За прошедшие сутки тяжелые военно-транспортные самолеты C-17A Globemaster III британских Королевских ВВС совершили 6 рейсов в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют данные западных авиаресурсов.
Очередной борт прибыл на аэродром Борисполь под Киевом 18 января в районе 14:30 по местному времени. Британские самолеты вылетают на Украину с военно-воздушной базы Брайз Нортон в Англии. Операция, в которой задействована, как минимум, половина из всех восьми имеющихся в британских Королевских ВВС тяжелых транспортных самолетов, началась в понедельник.
Каждый C-17A Globemaster III способен перевозить до 77,5 тонн груза.
В то же время, сегодня еще один самолет C-17А направляется в Украину.
17 января министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес во время выступления в Палате общин британского парламента заявил, что Великобритания поставит Украине легкие противотанковые оборонные системы вооружений.
"Мы приняли решение о поставках Украине легких противотанковых систем оборонного оружия", – сказал Воллес, добавив, что "они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Их следует использовать для самообороны".
Решение о предоставлении оружия, по словам министра обороны Соединенного Королевства, было ответом на "все более угрожающее поведение со стороны России". А небольшое количество британских военных поможет научить украинские войска использовать это оружие.
В этот же день, 17 января, два транспортных самолета C-17A Globemaster III британских ВВС доставили легкие противотанковые оборонительные системы в аэропорт Борисполь.
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З Альбіону в Україну допомога прибула!
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https://zn.ua/POLITICS/kompleks-nlaw-peredannyj-britaniej-dlja-ukrainy-luchshij-lehkij-protivotankovyj-perenosnoj-kompleks-v-mire.html Комплекс NLAW переданный Британией для Украины
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12 часов назад - Переданный Британией Украине противотанковый комплекс NLAW, не имеет аналогов в мире в своем классе легких переносных противотанковых ...
- Внучку! Я і так попадаю! Та й патрони треба берегти - кацапів на захоплення нашої землі пре неміряно!
а нам надо, чтоб становило!
Вони вже ж давно в Україні (отак помаленьку, від інструкторів). Освоїлися.
Не можуть не допомогти.
І дійсно, плюнули на продажних німців і імпотентних французів.