Состояние здоровья Саакашвили не улучшается, ему необходима психотерапия и медикаментозное лечение, - доктор Григолия

Рекомендации альтернативной группы врачей, наблюдающей в тюрьме за состоянием здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, выполняются не в полном объеме.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс-Украина, об этом заявила в среду на брифинге омбудсмен Нино Ломджария.

"Большинство рекомендаций альтернативной группы врачей по лечению Михеила Саакашвили не выполняется. В частности, не выполняются рекомендации по физической и психологической реабилитации Саакашвили", - сказала Ломджария.

"Михеилу Саакашвили необходимо лечение по трем направлениям - снять стресс, психотерапия должна быть многосторонней, и надо провести медикаментозное лечение. Мы в последний раз осмотрели бывшего президента 11 января и свидетельствуем, что его состояние не улучшается", - сказал на брифинге один из врачей альтернативной группы Гиоргий Григолия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сторонники Саакашвили в Грузии прекратили голодовку

Он отметил, что "любой радикальный шаг может кардинально нарушить здоровье Саакашвили" в связи с нарушениями здоровья, вызванными его длительной голодовкой.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори. 30 декабря Саакашвили вернули в Руставскую тюрьму.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.