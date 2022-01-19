Состояние здоровья Саакашвили не улучшается, ему необходима психотерапия и медикаментозное лечение, - доктор Григолия
Рекомендации альтернативной группы врачей, наблюдающей в тюрьме за состоянием здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, выполняются не в полном объеме.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс-Украина, об этом заявила в среду на брифинге омбудсмен Нино Ломджария.
"Большинство рекомендаций альтернативной группы врачей по лечению Михеила Саакашвили не выполняется. В частности, не выполняются рекомендации по физической и психологической реабилитации Саакашвили", - сказала Ломджария.
"Михеилу Саакашвили необходимо лечение по трем направлениям - снять стресс, психотерапия должна быть многосторонней, и надо провести медикаментозное лечение. Мы в последний раз осмотрели бывшего президента 11 января и свидетельствуем, что его состояние не улучшается", - сказал на брифинге один из врачей альтернативной группы Гиоргий Григолия.
Он отметил, что "любой радикальный шаг может кардинально нарушить здоровье Саакашвили" в связи с нарушениями здоровья, вызванными его длительной голодовкой.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори. 30 декабря Саакашвили вернули в Руставскую тюрьму.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чего было тянуть до тюрьмы?
Как были вы ничтожними,могила вас исправит.
Я вижу ты вышло на смену.
Держись от меня подальше, а тоя тебя успокоюзадолго до конца рабочего дня.
Тебя здесь за человека не считают, кацап, и твои коменты нах никому не нужны.
Полиция бьет ветеранов и протестующих, сносит палатки с чаем и едой, пытаясь разогнать народ, поддерживающий Пороха. Первая кровь пролита и дороги назад у ЗЕ больше нет.
А Цензора там нет. Не интересно это Цензору.
акож поліцейські забирають діжки, які принесли активісти. У хід пішов сльозогінний газ. Поліція та Нацгвардія намагаються відтіснити учасників акції, а також розбирають намети.
***
https://t.me/espresotb/14235 https://t.me/espresotb/14235
Да, ЦН могла бы продемонстрировать миру правовую систему зеленского,ведь когда преступление публично констатируеться,совершать его намного труднее.
Неужени и ЦН запугал зеленый карлик?