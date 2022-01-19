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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Состояние здоровья Саакашвили не улучшается, ему необходима психотерапия и медикаментозное лечение, - доктор Григолия

Состояние здоровья Саакашвили не улучшается, ему необходима психотерапия и медикаментозное лечение, - доктор Григолия

Рекомендации альтернативной группы врачей, наблюдающей в тюрьме за состоянием здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, выполняются не в полном объеме.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс-Украина, об этом заявила в среду на брифинге омбудсмен Нино Ломджария.

"Большинство рекомендаций альтернативной группы врачей по лечению Михеила Саакашвили не выполняется. В частности, не выполняются рекомендации по физической и психологической реабилитации Саакашвили", - сказала Ломджария.

"Михеилу Саакашвили необходимо лечение по трем направлениям - снять стресс, психотерапия должна быть многосторонней, и надо провести медикаментозное лечение. Мы в последний раз осмотрели бывшего президента 11 января и свидетельствуем, что его состояние не улучшается", - сказал на брифинге один из врачей альтернативной группы Гиоргий Григолия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сторонники Саакашвили в Грузии прекратили голодовку

Он отметил, что "любой радикальный шаг может кардинально нарушить здоровье Саакашвили" в связи с нарушениями здоровья, вызванными его длительной голодовкой.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори. 30 декабря Саакашвили вернули в Руставскую тюрьму.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Автор: 

Грузия (4501) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+15
Психолог і нарколог поставлять його на ноги.
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19.01.2022 12:31
+11
так ему надо было еще на воле обратиться к психиатру и наркологу,чтоб они назначили медикаменты для замещения наркотиков .
чего было тянуть до тюрьмы?
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19.01.2022 12:33
+11
Это было понятно, когда он ещё в офисе простых решений работал.
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19.01.2022 12:34
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Психолог і нарколог поставлять його на ноги.
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19.01.2022 12:31 Ответить
так ему надо было еще на воле обратиться к психиатру и наркологу,чтоб они назначили медикаменты для замещения наркотиков .
чего было тянуть до тюрьмы?
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19.01.2022 12:33 Ответить
Это было понятно, когда он ещё в офисе простых решений работал.
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19.01.2022 12:34 Ответить
Щось геть немає новин про те що діэться під печерським судом.Там "космонавти" зеленського замість охороняти спокій,самі провокують і штирхають людей.
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19.01.2022 12:35 Ответить
Народ собирается постепенно.

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19.01.2022 12:49 Ответить
Народ уже давно собрался кацап, ты ожидал там фотомоделей увидеть?
Как были вы ничтожними,могила вас исправит.
Я вижу ты вышло на смену.
Держись от меня подальше, а тоя тебя успокоюзадолго до конца рабочего дня.
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19.01.2022 12:55 Ответить
Обещали, что будет горячий чай и бутерброды.
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19.01.2022 12:58 Ответить
Пошел вон.
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19.01.2022 13:01 Ответить
Конфеты уже привезли.

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19.01.2022 13:19 Ответить
Ты плохо меня понял,провокатор?Кому конфеты,а кому кокс от Зели.
Тебя здесь за человека не считают, кацап, и твои коменты нах никому не нужны.
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19.01.2022 13:24 Ответить
Последний раз предупреждаю,кацап, прекрати провокации на склоки между украинцами.
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19.01.2022 13:25 Ответить
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19.01.2022 13:02 Ответить
Так более информативно.

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19.01.2022 13:11 Ответить
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19.01.2022 13:20 Ответить
Током лечите. Электротерапия
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19.01.2022 12:35 Ответить
добейте его.. вы окажите миру услугу..
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19.01.2022 12:37 Ответить
У Карлсона закінчився кокс. Нічого, Зеля поділиться.
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19.01.2022 12:39 Ответить
Всётаки кокса надо, ога? Или всётаки спиды?
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19.01.2022 12:39 Ответить
Психотерапия ему была нужна и раньше.
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19.01.2022 12:42 Ответить
странно что пропала декабристка ясько со своим плачем Ярославны
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19.01.2022 12:45 Ответить
Да вообще всем наплевать, грузины его вылечат
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19.01.2022 12:47 Ответить
Вот аферист Михо конечно важнее того, что по сути прямо сейчас в Киеве повторяются события Майдана.

Полиция бьет ветеранов и протестующих, сносит палатки с чаем и едой, пытаясь разогнать народ, поддерживающий Пороха. Первая кровь пролита и дороги назад у ЗЕ больше нет.

А Цензора там нет. Не интересно это Цензору.
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19.01.2022 12:47 Ответить
сутичка виникла після того, як учасники акції, які прийшли підтримати Порошенка, хотіли встановити грубку та зробити чай, проте поліцейські стали їм заважати. Т
акож поліцейські забирають діжки, які принесли активісти. У хід пішов сльозогінний газ. Поліція та Нацгвардія намагаються відтіснити учасників акції, а також розбирають намети.

***
https://t.me/espresotb/14235 https://t.me/espresotb/14235

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19.01.2022 12:58 Ответить
Недарма ******* їм зарплатню підвищив...
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19.01.2022 13:02 Ответить
https://t.me/stranaua/23062
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19.01.2022 13:04 Ответить
Те кто должен охранять порядок, сами провоцируют людей на стычки.
Да, ЦН могла бы продемонстрировать миру правовую систему зеленского,ведь когда преступление публично констатируеться,совершать его намного труднее.
Неужени и ЦН запугал зеленый карлик?
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19.01.2022 13:05 Ответить
Да кому потрібний цей гірський цап. ,що про нього нам завжди нагадують.. є новини--які актуоль ні для України,а нас хочуть відволікти від наших проблем.
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19.01.2022 12:52 Ответить
яреськотерапию он хочет
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19.01.2022 12:53 Ответить
та дайте ему уже коксу. мучается, ведь, людина...
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19.01.2022 13:05 Ответить
В принципі до Міхо більшість відносилась з симпатією,поки він не почав оті жалісливі ігри з втратою власного здоров"я...Чому йому ніхто не підказав,що в таких випадках люди не стільки жаліють,скільки зневажають і навіть ненавидять...Приклад Юліі Тимошенко то яскраво показав,вона без проблем стала б післямайданним президентом,якби не оті фокуси з попереком та іншими болячками,які у неї раптом загострились в тюрмі...І водночас Юрій Луценко,лицемір і гівнюк ще той,в тюрмі однак тримався гідно,не вкривався клітчатим коцом,не хворів лише голодував - і це дало йому перспективу...
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19.01.2022 13:19 Ответить
Та не стала б ніким та медведчуківська хвойда.
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19.01.2022 13:20 Ответить
Михуила жалко.....Он ,как Данко ,хотел посветить людям ,а оказалось шо уже светло и без него. И в камере как -то грустно и нет проруби ....
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19.01.2022 13:24 Ответить
Ну вот и прозвучала правда. У Миши с головкой непорядок. В психушку его нуно на лечение отправлять. Лично я давно заметил, что он слегонца шизанутый.
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19.01.2022 13:24 Ответить
Ні європейці ні амери ніхто не заклопотаний про його стан то навіщо воно нам?
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19.01.2022 16:05 Ответить
на каменоломни Михуела, через полгода будет здоров как Шварцниггер !
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19.01.2022 16:46 Ответить
 
 