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Новости Агрессия России против Украины Война
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Австралия готова присоединиться к санкционному давлению на РФ для деэскалации ситуации на украинской границе, - глава МИД Пейн

Австралия готова присоединиться к санкционному давлению на РФ для деэскалации ситуации на украинской границе, - глава МИД Пейн

В контексте консолидации международной коалиции в поддержку Украины министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первый телефонный разговор с министром иностранных дел, министром по делам женщин Австралии Марис Пейн.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Марис Пейн заверила Дмитрия Кулебу в безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Австралии, готовности активно приобщаться к усилиям международного сообщества для деэскалации ситуации, в частности, путем санкционного давления", - говорится в сообщении.

Главы украинской и австралийской дипломатии обсудили воплощение комплексного пакета сдерживания Российской Федерации от дальнейшей агрессии против Украины, включающей политический, экономический и компонент безопасности.

Министры уделили особое внимание укреплению оборонных возможностей Украины, практической поддержке развития систем киберзащиты в Украине.

"Дмитрий Кулеба отметил заинтересованность включения Украины в Австралийскую генерализованную систему тарифных преференций, чтобы увеличить объемы двусторонней торговли и инвестиций, создать дополнительные возможности для выхода украинских экспортеров на рынки Австралии", - отметили в МИД.

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Стороны договорились координировать усилия по привлечению России к ответственности за аварию самолета рейса MH17 и достижение справедливости для родственников жертв этой трагедии.

Пейн приняла приглашение Кулебы посетить Украину с визитом в этом году.

Австралия (433) россия (95687) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+6
Дякуємо
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19.01.2022 12:50
+5
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19.01.2022 13:01
+4
Австралійцям-респект за підтримку...
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19.01.2022 12:54
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ооо, міром да на московскоє гебйо..!
та де ж ви всі у 2008-14 поховалися?..
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19.01.2022 12:48 Ответить
Дякуємо
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19.01.2022 12:50 Ответить
Австралійцям-респект за підтримку...
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19.01.2022 12:54 Ответить
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19.01.2022 13:01 Ответить
Спасибо австралийцы, давно пора давить этого плешивого гомика!
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19.01.2022 13:02 Ответить
Давить плешивого карлика по полной!!! Респект Австралии что не морозится!!!
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19.01.2022 13:07 Ответить
хороші новини з іншого континенту!
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19.01.2022 13:18 Ответить
Это настоящие друзья.

Российская вакцина от коронавируса Sputnik V признана для международных поездок в Австралию
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19.01.2022 13:19 Ответить
Международные путешественники, получившие две дозы российской вакцины Sputnik V, теперь будут считаться полностью вакцинированными и допущены к въезду в Австралию. https://www.sbs.com.au/news/great-news-tga-approves-russia-s-sputnik-covid-19-vaccine-for-travel-purposes/3e906d65-0f31-4f4f-ae4f-32d65d5be2c5 SBS news
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19.01.2022 13:22 Ответить
И шо?. Шо ты хотело этим сказать?
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19.01.2022 13:29 Ответить
хороші новини з іншого континенту!

А про разговор с министершей (!) иностранных дел, министершей по делам женщин (!) Австралии Марис Пейн - это просто пипец
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19.01.2022 13:44 Ответить
Пипец, это ***** твоё набункерное Вот это действительно пипец, весь мир ржёт))
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19.01.2022 13:51 Ответить
уничтожение козломордией гражданского самолета уже называют аварией?
....за аварию самолета рейса MH17
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19.01.2022 13:21 Ответить
Министр, а не министерша. Цензор!
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19.01.2022 13:23 Ответить
'министерша' по делам женщин (!)
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19.01.2022 13:47 Ответить
 
 