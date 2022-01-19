Австралия готова присоединиться к санкционному давлению на РФ для деэскалации ситуации на украинской границе, - глава МИД Пейн
В контексте консолидации международной коалиции в поддержку Украины министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первый телефонный разговор с министром иностранных дел, министром по делам женщин Австралии Марис Пейн.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Марис Пейн заверила Дмитрия Кулебу в безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Австралии, готовности активно приобщаться к усилиям международного сообщества для деэскалации ситуации, в частности, путем санкционного давления", - говорится в сообщении.
Главы украинской и австралийской дипломатии обсудили воплощение комплексного пакета сдерживания Российской Федерации от дальнейшей агрессии против Украины, включающей политический, экономический и компонент безопасности.
Министры уделили особое внимание укреплению оборонных возможностей Украины, практической поддержке развития систем киберзащиты в Украине.
"Дмитрий Кулеба отметил заинтересованность включения Украины в Австралийскую генерализованную систему тарифных преференций, чтобы увеличить объемы двусторонней торговли и инвестиций, создать дополнительные возможности для выхода украинских экспортеров на рынки Австралии", - отметили в МИД.
Стороны договорились координировать усилия по привлечению России к ответственности за аварию самолета рейса MH17 и достижение справедливости для родственников жертв этой трагедии.
Пейн приняла приглашение Кулебы посетить Украину с визитом в этом году.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
та де ж ви всі у 2008-14 поховалися?..
Российская вакцина от коронавируса Sputnik V признана для международных поездок в Австралию
А про разговор с министершей (!) иностранных дел, министершей по делам женщин (!) Австралии Марис Пейн - это просто пипец
....за аварию самолета рейса MH17