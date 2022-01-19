Проект по экономическому паспорту должен быть серьезно доработан, иначе он ударит по госбюджету – нардеп
Президентский законопроект об экономическом паспорте (№6394) обязан быть доработан, чтоб избежать серьезных рисков для госбюджета.
Об этом написал народный депутат Украины Михаил Цымбалюк на своей странице в Facebook.
"Проект Закона недоработан, имеет большое влияние на Государственный бюджет, наряду с тем есть значительные риски хищения средств Фонда", - написал Цымбалюк. По мнению депутата, предложенный президентом законопроект должен быть серьезно доработан с учетом позиций экономических экспертов и внешних кредиторов Украины, ведь в нынешнем виде он содержит множество рисков для бюджета и финансовой системы.
"Президентский Законопроект необходимо дорабатывать, или же взять за основу альтернативный Законопроект (№6394-2). В этом документе нет возрастного ценза, на пополнение фонда должно уйти 5% доходов Общего бюджета, а не только рента, то есть вся экономика будет работать на наполнение Фонда", - объяснил Цымбалюк. Также он считает, что средства Фонда будущих поколений нельзя вкладывать в облигации внутреннего государственного займа и госпредприятия, которые могут обанкротиться – их нужно инвестировать в частный сектор, и тем самым дать толчок для развития украинскому малому и среднему бизнесу.
Ранее член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что реализация президентской инициативы об экономическом паспорте украинца приведет к недофинансированию пенсий и социальных выплат. В то же время народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что экономический паспорт – это исключительно пиар-проект президента, дискриминирующий украинских детей по году рождения.
Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019, счетов, на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети могут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.
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