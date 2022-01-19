Западные СМИ вбрасывают фейки, ситуация на Донбассе ничем не хуже той, которая была весной 2021, - "слуга народа" Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что ситуация на Донбассе ничем не хуже той, которая была весной прошлого года.

Об этом парламентарий заявил изданию "Фокус", информирует Цензор.НЕТ.

"Угроза со стороны есть всегда. Но! Помните, была эскалация весной прошлого года? Ситуация на сегодняшний день ничем не хуже той, она примерно в этом же диапазоне. Зачем нагнетают западные СМИ? Сложно сказать. Сейчас идет большой переговорный процесс и мы есть на этом поле, это повод для переговоров, чтобы избежать войны в Европе. От РФ можно ожидать любых сюрпризов, мы должны быть готовы ко всему, но не развивать паники", - сказал глава фракции "Слуга народа".

По словам Арахамии, вторжение РФ может не быть, а "экономика ляжет".

"Когда начинают вбрасывать фейки, что российское посольство отзывает семьи, мы же видим, как это уже влияет на экономическую ситуацию", - добавил он.

Арахамия отметил, что профильный комитет Совета регулярно общается с Министром обороны, Генштабом и другими силовыми ведомствами, и причин для панических настроений в обществе нет.

В то же время, отметил нардеп, на новой пленарной неделе, которая начинается с 25 января, будет подниматься тема безопасности Украины на фоне военной угрозы со стороны России. Параллельно пройдет диалог с депутатами-мажоритарщиками, которые представлены во всех регионах Украины. Также на заседании фракции "Слуга народа" планируется заслушать главу территориальной обороны Юрия Галушкина.

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