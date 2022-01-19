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Западные СМИ вбрасывают фейки, ситуация на Донбассе ничем не хуже той, которая была весной 2021, - "слуга народа" Арахамия

Западные СМИ вбрасывают фейки, ситуация на Донбассе ничем не хуже той, которая была весной 2021, -

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что ситуация на Донбассе ничем не хуже той, которая была весной прошлого года.

Об этом парламентарий заявил изданию "Фокус", информирует Цензор.НЕТ.

"Угроза со стороны есть всегда. Но! Помните, была эскалация весной прошлого года? Ситуация на сегодняшний день ничем не хуже той, она примерно в этом же диапазоне. Зачем нагнетают западные СМИ? Сложно сказать. Сейчас идет большой переговорный процесс и мы есть на этом поле, это повод для переговоров, чтобы избежать войны в Европе. От РФ можно ожидать любых сюрпризов, мы должны быть готовы ко всему, но не развивать паники", - сказал глава фракции "Слуга народа".

По словам Арахамии, вторжение РФ может не быть, а "экономика ляжет".

"Когда начинают вбрасывать фейки, что российское посольство отзывает семьи, мы же видим, как это уже влияет на экономическую ситуацию", - добавил он.

Арахамия отметил, что профильный комитет Совета регулярно общается с Министром обороны, Генштабом и другими силовыми ведомствами, и причин для панических настроений в обществе нет.

В то же время, отметил нардеп, на новой пленарной неделе, которая начинается с 25 января, будет подниматься тема безопасности Украины на фоне военной угрозы со стороны России. Параллельно пройдет диалог с депутатами-мажоритарщиками, которые представлены во всех регионах Украины. Также на заседании фракции "Слуга народа" планируется заслушать главу территориальной обороны Юрия Галушкина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Австралия готова присоединиться к санкционному давлению на РФ для деэскалации ситуации на украинской границе, - глава МИД Пейн

Донбасс (26956) Арахамия Давид (989)


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Топ комментарии
+88
Пипец млять. Ты еще скажи Бритам не нагонять панику и прекратить поставки вооружения.
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19.01.2022 13:01
+79
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19.01.2022 13:00
+77
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19.01.2022 13:02
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Ось так і лопають російські консверви. Його треба буде першим стратити за державну зраду у випадку повернення росії до активних бойових дій в найближчий час.
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19.01.2022 17:07 Ответить
После нападения РФ надо сразу арестовывать Арахамию и всю зеленую шоблу.
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19.01.2022 17:09 Ответить
Вот это заявление уже статьЯ.
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19.01.2022 17:40 Ответить
Не треба . Це чудо, урахамія, хороший кандидат у коміки, йому й грати не треба -- глянеш на його фізіономію і вже смішно.
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19.01.2022 18:03 Ответить
Ну не комик этот Чиполлино. Аферист и проходимец это да. Под дурака косит для амплуа.
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19.01.2022 18:27 Ответить
Неправда! Він не косить під дурня -- він таким є. А що ви чекали від гарненької мавпочки і її прибитого господаря?
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19.01.2022 18:35 Ответить
Яка ж це **гарненька *мавпочка це не дуже освічений навіть потрібного слова не підібрати шоб не образити того хто тим словм називається
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29.01.2022 18:40 Ответить
Якщо , не дай Бог , таке станеться арахноїдів не арештовувати а розстрілювати потрібно без суду і слідства .
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19.01.2022 18:17 Ответить
Дядя, в какой то мере он прав !
Але ж я розумію хто промив тобі мізки той і цар, ви нічим не кращі за путіноїдів. Паніка та постійні "данні розвідки" то є найгірший сценарій для викидів в інформаційний простір ! Ви я бачу мало знайомі і з військовою справою та й з стратегією !!?
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23.01.2022 21:52 Ответить
Что ж он не эволюционирует то никак?
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19.01.2022 17:14 Ответить
тут, по-ходу, деградация...
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19.01.2022 17:44 Ответить
недаремно вони хочуть Порошенка знищить, легше буде путіну Україну загарбать
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19.01.2022 17:23 Ответить
"спасибо" 73% зебилам, что благодаря вам, теперь чуть ли не каждый день, приходится выслушивать очередной бред от "слуг урода". что они предприняли, чтобы эта ситуация стала лучше чем годом ранее? - ни-че-го. заботятся только о своем кармане, и больше их ничего не интересует. понавыбирали...
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19.01.2022 17:39 Ответить
Красиво вскрылась фсбешная консерва
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19.01.2022 17:56 Ответить
Ну так розкажи про ФСБ та інше ! Дуже прошу від вас показів у суді та фактів ! Плювати на всіх і все але дайте факти, будь-ласка ! Чи то Петро так наказав говорити ?
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23.01.2022 21:57 Ответить
Я даже злиться на эту обезьяну уже не могу!
Только один вопрос - зевыборцы сейчас довольны уже или еще всё мало вам???
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19.01.2022 17:57 Ответить
Хламидия - свинособака.
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19.01.2022 18:05 Ответить
Дайте йому банан...Може попустить його.)))
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19.01.2022 18:06 Ответить
И все равно мудрый украинский нарид з огыдою знову обэрэ гетьмана Зеленського. Козацькому роду нэма пэрэводу!
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19.01.2022 18:07 Ответить
А мені чого Петра вибирати чи Пастора ?! Зеля мені так же до бантіка та не викликає захвату але й інших варіантів поки що не маємо адекватних
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23.01.2022 21:55 Ответить
Арахамия народился в России и вырос в Израиле. Ни капли украинской крови, ему наверное пофиг окупируют нас или нет. Ему гражданство ни за что дал Порох а Зеля сразу дал высокий пост. Его заявления напоминают заявления политиков и экспертов на всех телеканалах относительно постройки поста в Крым. Тогда тоже все утверждали что нужно успокоится, мост никогда не достроят, мол вон Гитлер строил и не построил то куда тогда Путину, мол там почва непригодна для свай. А потом...опсь..построили. Арахамия в случае чего соберет вещи и уедет на свою родину в Тель-авив, как и Зеля. Вот такую мы выбрали власть. И да я не за Порошенка..Петя тоже еще тот бырыга
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19.01.2022 18:17 Ответить
Тупое черножопое чмо! Как оно попало в Украину? Сук
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20.01.2022 07:49 Ответить
Та скільки вас тут стратегів та політиканів !
Так є дурня від "розвідок" іноземних - чого тільки коштує інфа про мураева )))
Потрібно просто робити свою справу мовчки та без паніки ! Досить пагубної дурні часів 2014-15 років !
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23.01.2022 21:54 Ответить
Якщо не хочете ніччого робити то хоч сидіть тихенько або йдіть нахрен куди неьудь
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29.01.2022 18:33 Ответить
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